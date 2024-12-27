PIX Process Management PIX Process Studio PIX Process Mining PIX Процессы PIX Процессная студия
PIX Process Management и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 4
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
|Ложкин Сергей 43 6
|Мусолов Вячеслав 15 5
|Чернявский Леонид 11 4
|Серов Кирилл 6 3
|Буланов Николай 13 3
|Иткин Владимир 6 2
|Ильин Игорь 3 2
|Батищев Александр 4 2
|Высоцкий Дмитрий 3 2
|Евдокимов Андрей 82 1
|Королев Антон 2 1
|Богатырева Людмила 22 1
|Чураков Степан 1 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Короленков Артем 2 1
|Путин Владимир 3171 1
|Лихницкий Павел 55 1
|Игнатов Сергей 47 1
|Смирнов Константин 19 1
|Белостоцкий Сергей 8 1
|Бариев Искандер 10 1
|Тараканов Дмитрий 51 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Драздов Валентин 4 1
|Макевнин Борис 44 1
|Синьков Кирилл 40 1
|Козлова Анна 3 1
|Вотяков Сергей 3 1
|Фирсенко Антон 1 1
|Кудревич Анна 1 1
|Салов Евгений 1 1
|Подгорнов Вячеслав 5 1
|Цуканов Александр 2 1
|Кондратова Юлия 1 1
|Аверкиева Анна 1 1
|Ишигова Дарья 1 1
|Юрлова Елена 2 1
|Александрович Марк 1 1
|Болотов Антон 2 1
|Жилинков Роман 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 4
|Ведомости 996 1
|Центр Красноярск - телеканал 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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