Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

PIX Process Management PIX Process Studio PIX Process Mining PIX Процессы PIX Процессная студия



27.12.2024 Подтверждена совместимость продуктов Pix Robotics и ОС «Роса Хром 12 Сервер» 1
21.10.2024 PIX Robotics разработала решение для автоматического создания программного робота 2
07.08.2024 Prof-IT Group и Pix Robotics заключили соглашение в сфере внедрения и импортозамещения BI 1
17.07.2024 Российский государственный университет народного хозяйства имени В. И. Вернадского и компания PIX Robotics подписали соглашение о сотрудничестве 1
22.05.2024 Продукты экосистемы PIX Robotics стали первыми среди решений по автоматизации бизнес-процессов, подтвердившими совместимость с отечественной мобильной операционной системой «Ред ОС М» 1
25.04.2024 Сергей Белостоцкий назначен руководителем компании PIX Robotics 1
22.04.2024 PIX Robotics запустила сертификацию специалистов по программной роботизации и бизнес-аналитике 1
27.03.2024 Челябинский офис «Первый Бит» нанял роботов 1
04.03.2024 GlowByte стала платиновым партнером компании PIX Robotics 1
29.02.2024 Цифровые сотрудники с ИИ: PIX Robotics и «Группа Астра» выпускают совместное решение 2
15.02.2024 Система умного анализа данных PIX BI совместима с ОС Astra Linux 2
12.02.2024 Золотодобывающая компания Highland Gold перевела проекты по роботизации на платформу PIX RPA 1
06.02.2024 Торговая компания «Пелотон» анализирует финансовые показатели с помощью системы PIX BI 1
29.01.2024 Решение PIX BI и СУБД Jatoba совместимы 1
25.01.2024 «Ред ОС» совместима с продуктами экосистемы Pix Robotics 1
28.12.2023 PIX Robotics и АО «НППКТ» успешно протестировали свои продукты на совместимость 2
27.12.2023 Высшая школа бизнес-инжиниринга СПбПУ автоматизирует процессы с помощью ИТ-решений PIX 1
13.11.2023 ИТ-интегратор «Лемма» анализирует проходимость фудкортов с помощью системы PIX BI 1
10.10.2023 PIX Robotics анонсирует решение класса Process Mining — «PIX аналитик процессов» 1
09.10.2023 «Т плюс» роботизировала финансовые и бухгалтерские операции 1
03.10.2023 Программные продукты экосистемы PIX Robotics полностью совместимы с процессорами Baikal-М 2
21.09.2023 PIX Robotics вступила в Ассоциацию разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» 1
19.09.2023 В Томске наняли роботов для работы в бухгалтерии 1
14.09.2023 «Дата инновации» и PIX Robotics договорились о технологическом партнерстве 1
07.09.2023 «Атомспецсервис» с помощью роботов PIX переходит на «1С:ERP» 1
04.09.2023 «PIX просвещение»: вместе умнее: PIX Robotics анонсировала расширение программы сотрудничества с российскими вузами  1
30.06.2023 Владимир Путин поздравил PIX Robotics с победой в конкурсе лучших новых отечественных брендов России 1
30.06.2023 Николай Буланов, PIX Robotics: Процессный подход — это новый этап управления организацией 1
28.06.2023 «Корус консалтинг» предложит российским компаниям отечественную BI-систему PIX BI 1
13.04.2023 PIX Robotics выводит на рынок новую платформу для оцифровки и управления бизнес-процессами — «PIX Процессы» . 4
05.12.2022 Итоги года: PIX Robotics выполняет крупнейший в Европе проект миграции RPA 1
05.10.2022 Российское ПО для автоматизации востребовано в Южной Америке – «Первый бит» открыл представительство в Колумбии 1
24.03.2022 Подтверждена совместимость BPM-платформы Polycode и RPA-платформы Pix 1
15.11.2021 ИЭМЗ «Купол» внедрил роботизацию в систему производственного учета 1

Публикаций - 34, упоминаний - 42

PIX Process Management и организации, системы, технологии, персоны:

PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 32
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 6
8213 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 3
SAP SE 5277 2
UIPath 101 2
Automation Anywhere 10 2
Ред Софт - Red Soft 700 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 2
Blue Prism 28 1
Microsoft Corporation 24625 1
Oracle Corporation 6688 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
1С Первый Бит - FirstBIT 12 1
Купол ИЭМЗ - Ижевский электромеханический завод 5 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 143 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 120 1
НППКТ 24 1
DIS Group - Data Инновации - Дата инновации 19 1
1С Первый Бит - НФП - Налоги Финансы Производство - NFP 9 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 55 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 4
Ингосстрах СПАО 421 4
ПСБ - Промсвязьбанк 851 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 4
Unilever - Юнилевер Русь 151 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 4
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 4
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 4
Спортмастер - Sportmaster 176 4
ФосАгро 126 4
Альфа-Капитал УК 102 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 17 2
Bonduelle - Бондюэль - Кубанские консервы 15 2
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 1
Велесстрой СМУ 12 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Polylog - Агентство Полилог 22 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Альфа-Банк 1769 1
Русагро Группа Компаний 277 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Атомспецсервис 2 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 6
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Фонд Росконгресс 18 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 33
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 26
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 5
Оцифровка - Digitization 4540 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 5
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 5
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 4
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 44 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 4
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 105 4
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 216 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 2
Программный стек 213 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 733 2
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 1
PIX BI 52 30
PIX RPA Platform. 75 29
PIX Master 6 5
Linux OS 9937 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 2
Microsoft Windows 15657 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 2
Microsoft Office Excel 1197 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 2
PIX Аналитик процессов 2 2
PIX Robotics - PIX Robot 2 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 2
Stack Group - Automate 18 1
SAP iRPA - SAP Intelligent Robotic Process Automation 12 1
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow 26 1
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 98 1
PIX PM 1 1
PIX Task Mining 1 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 1
Polylog - Polycode - Поликод - программная платформа 11 1
1С:Drive 2 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 127 1
PIX Runner 1 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 1
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 56 1
Ложкин Сергей 43 6
Мусолов Вячеслав 15 5
Чернявский Леонид 11 4
Серов Кирилл 6 3
Буланов Николай 13 3
Иткин Владимир 6 2
Ильин Игорь 3 2
Батищев Александр 4 2
Высоцкий Дмитрий 3 2
Евдокимов Андрей 82 1
Королев Антон 2 1
Богатырева Людмила 22 1
Чураков Степан 1 1
Рустамов Рустам 412 1
Короленков Артем 2 1
Путин Владимир 3171 1
Лихницкий Павел 55 1
Игнатов Сергей 47 1
Смирнов Константин 19 1
Белостоцкий Сергей 8 1
Бариев Искандер 10 1
Тараканов Дмитрий 51 1
Пустарнаков Роман 45 1
Драздов Валентин 4 1
Макевнин Борис 44 1
Синьков Кирилл 40 1
Козлова Анна 3 1
Вотяков Сергей 3 1
Фирсенко Антон 1 1
Кудревич Анна 1 1
Салов Евгений 1 1
Подгорнов Вячеслав 5 1
Цуканов Александр 2 1
Кондратова Юлия 1 1
Аверкиева Анна 1 1
Ишигова Дарья 1 1
Юрлова Елена 2 1
Александрович Марк 1 1
Болотов Антон 2 1
Жилинков Роман 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 3
Америка Латинская 1812 3
Казахстан - Республика 5525 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Узбекистан - Республика 1726 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Европа 21767 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Канада 4881 1
Испания - Королевство 3706 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
Коста-Рика - Республика 86 1
Колумбия - Республика 528 1
Америка Центральная 75 1
Гватемала - Республика 58 1
Ближний Восток 2943 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Индия - Bharat 5433 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 496 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 25
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 25
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 24
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 3
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 3
Экзамены 428 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 2
Энергетика - Energy - Energetically 5083 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 1
Философия - Philosophy 445 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Образование в России 2191 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 4
Ведомости 996 1
Центр Красноярск - телеканал 2 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 5
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 4
Gartner - Гартнер 3556 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
СевГУ - Севастопольский государственный университет 12 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 45 1
РГУНХ им. В. И. Вернадского - Университет Вернадского - Российский государственный университет народного хозяйства 2 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 2
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 11 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще