Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Kari
Кари
Сеть магазинов
Публикаций - 40, упоминаний - 73
Kari упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 7713 12
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6771 10
|Золотая Корона 310 10
|МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 7
|ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 4
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5649 3
|Data Matrix 52 3
|Xiaomi 911 2
|Huawei 2929 2
|Columbus East - Колумбус 188 2
|Alibaba Group 306 2
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7283 2
|Софт Мерит Лаборатория внедрений 2 1
|PayRing 3 1
|Уютерра - ПланетаСтрой 24 1
|Meta - Facebook 3965 1
|SAP SE 3811 1
|Samsung Electronics 7409 1
|Белый Ветер Цифровой 132 1
|Inventive Retail Group 63 1
|Ситилинк - Citilink 196 1
|Bosch - БСХ бытовые приборы 259 1
|Yota - Скартел 624 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1721 1
|Sony 3948 1
|VK - Mail.ru Group 2717 1
|Ланит ГК 1335 1
|Smart Engines - Смарт Энджинс 201 1
|1С 4569 1
|Intel Corporation 6278 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1502 1
|Microsoft Corporation 15352 1
|Dell EMC 3262 1
|Правительство РФ 2343 3
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 991 1
|РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 113 1
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 293 1
|Сергеев Дмитрий 57 2
|Горыня Кирилл 22 2
|Шавин Сергей 3 2
|Дубин Михаил 38 1
|Арлазаров Владимир 120 1
|Юсупов Реваз 22 1
|Терехов Александр 13 1
|Волкова Вера 4 1
|Милых Александр 2 1
|Галкин Максим 2 1
|Поляков Николай 1 1
|Аникин Сергей 1 1
|Ли Лео 5 1
|Молчанов Алексей 1 1
|CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1150 1
|ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
|ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 920 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 946783, в очереди разбора - 849535.
Создано именных указателей - 47276.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 946783, в очереди разбора - 849535.
Создано именных указателей - 47276.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru