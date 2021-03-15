Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 47276
ИКТ 4571
Организации 3111
Ведомства 1101
Ассоциации 326
Технологии 2045
Системы 10826
Персоны 15508
Местоположение 986
Статьи 671
Пресса 454
ИАА 392
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 631
Мероприятия 556

Kari
Кари
Сеть магазинов



15.03.2021 «Aliexpress Россия» возобновила работу через «Юmoney» 1
13.11.2020 За время распродажи россияне сделали покупки на AliExpress Россия на 19,3 млрд рублей 1
05.10.2020 Число российских продавцов на Aliexpress удвоилось за полгода 1
02.04.2020 Владельцы смартфонов Huawei и Honor смогут оплачивать покупки с помощью «Кошелек Pay» 1
27.02.2020 Магазины сети kari оборудовали рабочие места продавцов-кассиров решением на базе планшетов Samsung 1
17.02.2020 Маркировка показала реальный объем рынка обуви 1
24.04.2019 Kari ускорила оформление рассрочки с помощью технологии Smart IDReader 6
15.03.2019 Разработано ПО для подключения любого терминала сбора данных к 1С 1
05.03.2019 Cardsmobile в партнерстве с Mastercard запустила универсальную платформу токенизации 1
24.08.2018 ЦРПТ начнет массовое подключение обувных компаний к пилоту по маркировке в октябре 2018 года 1
18.07.2018 Пять компаний стали первыми участниками пилотного проекта по маркировке обуви 2
31.05.2018 ЦРПТ назначили оператором пилотного проекта по маркировке и прослеживаемости обуви 1
04.04.2017 Выручка Maykor за 2016 год составила 10,2 млрд руб. 1
20.12.2016 Сеть обувных магазинов Kari оптимизировала управление запасами с помощью Zebra MC2100 1
23.06.2016 Новым партнером сервиса «Золотая Корона — Погашение кредитов» стал Балтинвестбанк 1
11.12.2015 «Кредитный Айболит» — новый партнер сервиса «Золотая Корона — Погашение кредитов» 1
09.12.2015 Сеть Kari увеличивает число магазинов в России при поддержке Maykor 5
17.11.2015 Кредиты ВТБ24 теперь можно погашать в точках системы «Золотая Корона» 1
12.11.2015 Поволжский филиал «Евросети» возглавил Владимир Смирнов 1
20.10.2015 Оплатить кредиты банков с отозванными лицензиями можно в инфраструктуре сервиса «Золотой Короны» 1
08.10.2015 Клиенты банка «Глобус» могут оплачивать кредиты в инфраструктуре сервиса «Золотая Корона — Погашение кредитов» 1
18.08.2015 Новым партнером сервиса «Золотая Корона — Погашение кредитов» стал АКБ «Экспресс-Волга» 1
22.06.2015 Клиенты «Экспресс Финансирования» получили доступ к инфраструктуре сервиса «Золотая Корона — Погашение кредитов» 1
22.05.2015 Заемщикам банка «Еврокоммерц» стали доступны пункты обслуживания «Золотая Корона — Погашение кредитов» 1
03.04.2015 Выручка Maykor превысила 10 млрд рублей 1
12.03.2015 Клиентам «ОТП Банка» доступна услуга онлайн-зачисления средств в инфраструктуре «Золотая Корона — Погашение кредитов» 1
27.01.2015 «Интерактивный Банк» — новый партнер сервиса «Золотая Корона — Погашение кредитов» 1
20.01.2014 KARI выбрала решения Fujitsu для модернизации своего парка серверного оборудования 4
29.11.2013 Розница: Чем может помочь ИТ 1
27.11.2013 Международная сеть Kari доверила Maykor сервисное обслуживание магазинов в России 3
20.06.2013 Сеть магазинов KARI управляет магазинами с помощью Microsoft Dynamics AX for Retail 16
13.03.2013 Розничная сеть Kari внедрила SaaS-версию Naumen Service Desk 4
01.09.2006 Корейский спутник ДДЗ превзошел по параметрам лучший российский 1
28.07.2006 Российская ракета "Рокот" вывела на орбиту южнокорейский спутник ДЗЗ 1
26.01.2006 Южнокорейская делегация посетила ГКНПЦ имени Хруничева 1
25.10.2005 Установлена причина аварии РН "Рокот" при выведении спутника CryoSat 1
12.10.2005 Причиной аварии CryoSat стал сбой в компьютерной системе управления носителем 1
16.03.2005 ГКНПЦ им. М.В.Хруничева планирует осуществить 2 коммерческих запуска ракеты-носителя "Рокот" 1
22.12.2004 В Корее разработана спутниковая камера сверхвысокого разрешения 1
23.03.2004 Oracle усилил позиции на рынке корпоративных систем в СНГ 1

Публикаций - 40, упоминаний - 73

Kari упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 7713 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6771 10
Золотая Корона 310 10
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 7
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5649 3
Data Matrix 52 3
Xiaomi 911 2
Huawei 2929 2
Columbus East - Колумбус 188 2
Alibaba Group 306 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7283 2
Софт Мерит Лаборатория внедрений 2 1
PayRing 3 1
Уютерра - ПланетаСтрой 24 1
Meta - Facebook 3965 1
SAP SE 3811 1
Samsung Electronics 7409 1
Белый Ветер Цифровой 132 1
Inventive Retail Group 63 1
Ситилинк - Citilink 196 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 259 1
Yota - Скартел 624 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1721 1
Sony 3948 1
VK - Mail.ru Group 2717 1
Ланит ГК 1335 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 201 1
4569 1
Intel Corporation 6278 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1502 1
Microsoft Corporation 15352 1
Dell EMC 3262 1
Максимус 18 9
Zenden Group 24 6
Спортмастер 123 5
Связной ГК 1035 4
Analpa - ЛС Импорт 4 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1508 3
Парижская коммуна 6 3
Adidas 110 3
Альфа-Банк 1214 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1447 2
ВТБ24 599 2
Puma - Пума 27 2
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 2
РСХБ - Россельхозбанк 186 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4481 2
X5 Group 607 2
X5 Group - Пятерочка 577 2
О’Кей - Сеть магазинов 63 2
AliExpress 279 2
Мать и дитя 16 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 70 1
Егорьевск-обувь 3 1
Quiksilver 9 1
Uniqlo 5 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 19 1
Alibaba Group - Cainiao Network - Цайняо - Международный логистический оператор 16 1
Аквафор 6 1
Sela 14 1
ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 5 1
O’STIN - Остин 8 1
Rosan Diamond 3 1
Finn Flare 22 1
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 8 1
Stockmann - Стокманн 5 1
Tom Tailor 6 1
OTP Group - ОТП Банк 129 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1732 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 649 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 739 1
Lamoda 84 1
Правительство РФ 2343 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 991 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 113 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 293 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8692 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5080 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1536 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 885 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal 47 1
Электроника 75 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 255 1
Смартизация 200 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 675 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 539 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1214 1
Золотая Корона - Погашение кредитов 31 8
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 62 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 352 2
AliExpress Plus 5 2
ВКС РФ Космодром Плесецк 52 2
Samsung Knox 82 1
1С:Торговля и Склад 20 1
Софт Мерит CitySoft 1 1
Honeywell ScanPal EDA - серия корпоративных смартфонов 1 1
MasterCard MDES - MasterCard Digital Enablement Service 20 1
Samsung Galaxy Tab A - Серия планшетов 27 1
Microsoft Access 35 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 1
ISBC AirTag Pay - многофункциональный RFID-брелок 5 1
Microsoft ActiveX 90 1
Microsoft OLE - Object Linking and Embedding - Технология связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты 17 1
Google Android 10786 1
Microsoft Excel 641 1
Microsoft Windows 1105 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 546 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 117 1
Huawei P40 - Серия смартфонов 38 1
Huawei AppGallery 95 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 172 1
Huawei MateBook - серия ноутбуков 60 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
Microsoft Windows 10 8399 1
Сергеев Дмитрий 57 2
Горыня Кирилл 22 2
Шавин Сергей 3 2
Дубин Михаил 38 1
Арлазаров Владимир 120 1
Юсупов Реваз 22 1
Терехов Александр 13 1
Волкова Вера 4 1
Милых Александр 2 1
Галкин Максим 2 1
Поляков Николай 1 1
Аникин Сергей 1 1
Ли Лео 5 1
Молчанов Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 69775 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 22194 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3049 10
Россия - СФО - Новосибирск 2501 8
Россия - СФО - Новосибирская область 955 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2555 6
Россия - УФО - Свердловская область 926 5
Казахстан - Республика 3387 4
Беларусь - Белоруссия 2580 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1262 2
Украина 4551 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1845 2
Польша - Республика 1077 2
Китай - Гонконг - Специальный административный район 764 2
ЮАР - Кейптаун 22 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 186 1
Россия - ПФО - Оренбургская область 371 1
Россия - ПФО - Пензенская область 410 1
Россия - ПФО - Саратовская область 449 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 903 1
Россия - ПФО - Самарская область 689 1
Израиль 976 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 947 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 678 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 769 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10001 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1856 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7809 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 354 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 766 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1681 1
Россия - ПФО - Казань 1747 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9741 1
Азия - Азиатский регион 2114 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1383 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7548 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1150 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 920 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 6233 1
Discovery Research Group 19 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 946783, в очереди разбора - 849535.
Создано именных указателей - 47276.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Уязвимость дистанционного бизнеса: как защищают данные ноутбуки HP EliteBook

Как выбрать хорошую электронную книгу: советы ZOOM

Многофункциональные устройства для выпечки: лучшие мультипекари 2021 года

Показать еще

Наука

Найдено древнейшее средство невербального общения людей

Космическая агрономия: марсианскую почву сделали плодороднее земной

Как отпечаток пальца: индивидуальность нейронов поможет решить проблемы ИИ
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021