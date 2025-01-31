BellSoft Liberica JDK Среда разработки и запуска Java-программ
BellSoft и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 4
|ASF - Apache Software Foundation 207 1
|Белокрылов Александр 27 25
|Рустамов Рустам 415 3
|Соловьев Алексей 88 2
|Зеленюк Александр 2 2
|Евдокимов Андрей 82 2
|Сивцев Илья 140 2
|Путин Владимир 3180 1
|Трофимова Людмила 50 1
|Каюмов Шамиль 53 1
|Прохорова Алла 65 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Мылицын Роман 110 1
|Дьяченко Валерий 95 1
|Халматов Максим 64 1
|Антонова Алла 2 1
|Урьяс Вадим 98 1
|Клепиков Алексей 117 1
|Сотин Денис 205 1
|Слышкин Василий 129 1
|Стрелков Сергей 14 1
|Егоров Владимир 82 1
|Нестеров Алексей 144 1
|Васильев Владислав 58 1
|Мискевич Евгений 49 1
|Генкина Екатерина 43 1
|Рубин Адар 47 1
|Картавый Эдуард 2 1
|Халяпин Сергей 82 1
|Лунев Александр 2 1
|Дементьев Андрей 3 1
|Шалагинов Максим 1 1
|Диденко Сергей 23 1
|Мельников Григорий 7 1
|Киселева Елизавета 1 1
|Казиахмедов Эдгар 1 1
|Киреев Клим 1 1
|Кызыл-оол Кежик 1 1
|Щемелинин Вадим 17 1
|Сорокоумов Александр 19 1
|Коган Алексей 11 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 81 1
|RUSCADASEC 2 1
|TProger 2 1
|The Register - The Register Hardware 1558 1
|Металлоснабжение и сбыт 18 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 63 2
|Gartner - Гартнер 3558 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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