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BellSoft Liberica JDK Среда разработки и запуска Java-программ



31.01.2025 Oracle убивает сама себя. Из-за грабительских цен девять из десяти пользователей ее Java бегут к конкурентам 1
21.11.2024 Исследование Axiom JDK: компании переходят на новые версии Java и внедряют ИИ, но рискуют безопасностью 1
26.07.2024 Пользователи Java SE массово бегут от Oracle, испугавшись новой ценовой политики 3
29.02.2024 В России создается единая стандартизированная платформа Java-разработки на замену софту Oracle 2
Астра Линукс, Илья Сивцев 1
24.05.2022 «Беллсофт» получила сертификат ФСТЭК на Axiom JDK Certified, среду разработки и исполнения Java 1
28.02.2022 Softline и Bellsoft предложат решения для унификации Java-стека 5
07.02.2022 Рост числа пользователей продуктов Bellsoft превысил 300% в 2021 году 7
12.01.2022 Представлено решение на основе «Ред ОС», Libercat, Liberica JDK Pro и Postgres Pro для портала Incomand 4
20.12.2021 Bellsoft выпустила Liberica Administration Center для контроля и аудита инфраструктуры сред исполнения Java 3
06.12.2021 «Дочка» «Газпрома» перешла на российскую Java 4
24.09.2021 BellSoft выпускает новый релиз Liberica JDK 17 с долгосрочной поддержкой до 2030 г. 6
27.08.2021 BellSoft получил решение ФСТЭК о проведении сертификации среды исполнения Java – Liberica JDK Certified 6
03.08.2021 «Интертраст» перевела свои Java-приложения на среду исполнения Liberica JDK 2
22.07.2021 Bellsoft обеспечила совместимость программного стека Java с российским процессором Baikal-M 5
20.05.2021 Merlion и Bellsoft открывают новый сегмент бизнеса для партнеров 3
28.04.2021 Bellsoft выпустила универсальный компилятор Liberica Native Image Kit 2
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 1
08.04.2021 Liberica JDK допущена ФСБ к использованию как среда функционирования новой версии «Криптопро JCP» 3
07.04.2021 Microsoft открыла бесплатный доступ к своей фирменной Java всем желающим 2
04.03.2021 Стандартизованный сервер Java-приложений Libercat включен в реестр российского ПО 2
10.02.2021 Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle 3
09.02.2021 Число пользователей Liberica JDK превысило 2,5 млн по итогам 2020 года 2
27.01.2021 Среда исполнения Java Liberica JDK получила нативную поддержку ARM-процессора Apple M1 2
15.01.2021 «Ред софт» и BellSoft подтвердили совместимость РЕД ОС c сервером Java-приложений LiberCat 2
22.12.2020 «М.видео» и «Эльдорадо» перешли на российскую Java 3
27.10.2020 НИИ «Восход» начал тестировать российскую среду исполнения Java – Liberica JDK – для Единой среды разработки 2
20.10.2020 «1С:Предприятие» перешло на российскую Java 2
21.09.2020 Платежная система «Мир» перешла на российскую Java 2
29.06.2020 BellSoft и VMware объединяют усилия для эволюции OpenJDK 2
23.03.2020 Вышла новая версия российской среды исполнения Java Liberica JDK 3
23.01.2020 Российская среда исполнения Java оптимизирована для работы в облаке 2
25.12.2019 Подтверждена совместимость ПО «Ред софт» с российской средой исполнения Java 4
03.12.2019 Российская среда исполнения Java допущена ФСБ для использования с сертифицированной криптографией 3
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 4
19.11.2019 Российские разработчики представили прототипы индустриальных решений на хакатоне КРОК и СИБУР 1
13.08.2019 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и отечественного Java-дистрибутива Liberica JDK 2
31.07.2019 Цифровой суверенитет с Liberica JDK и CUBA Platform 3
23.07.2019 Haulmont и Bellsoft протестировали свои программные продукты на совместимость 2

Публикаций - 39, упоминаний - 108

BellSoft и организации, системы, технологии, персоны:

Bellsoft - БеллСофт 52 34
Oracle Corporation 6698 22
SAP SE 5280 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1892 13
Google LLC 11791 13
Red Hat 1306 11
IBM - International Business Machines Corp 9442 9
8237 9
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 7
Ред Софт - Red Soft 710 5
Открытые технологии 701 5
Microsoft Corporation 24642 4
Broadcom - VMware 2364 3
Haulmont - Хоулмонт 109 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 3
Восход ФГБУ НИИ 644 2
Крок - Croc 1777 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 2
Merlion - Мерлион 803 2
Intel Corporation 12202 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 899 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 852 2
ICL ГК 382 2
InterTrust - ИнтерТраст 328 2
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 103 2
EmDev - ЕмДев 14 2
Cisco Systems 5116 1
Yandex - Яндекс 7372 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12647 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
GitHub 824 1
Bitfury Group 25 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Citrix Systems 813 1
Schneider Electric 575 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 319 1
Rimini Street 58 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
НСПК - Национальная система платежных карт 815 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2357 6
Газпром ПАО 1342 3
РЖД - Российские железные дороги 1905 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
Почта России ПАО 2116 2
Газпром добыча Астрахань 14 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7338 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Visa International 1949 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Северсталь ПАО - Severstal 480 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1030 1
Газпром нефть 620 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 479 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 247 1
Транснефть 300 1
ФосАгро 126 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 1
Мосэнерго ПАО 128 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
IKEA - ИКЕА 155 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 55 1
Уралмеханобр ОАО - Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых 2 1
Microsoft - LinkedIn 649 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 459 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 15 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4115 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11668 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2846 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 423 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5931 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4974 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 116 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1378 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1968 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1999 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 206 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4760 1
Федеральное казначейство России 1779 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5451 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 4
ASF - Apache Software Foundation 207 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10114 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19418 27
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25409 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 22
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Ред Софт - Ред ОС - RedOS 929 12
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Microsoft Windows 15686 8
Linux Alpine 12 7
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 106 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2277 7
Apple macOS 2067 6
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Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 354 5
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 127 5
Apple Mac - Apple Macintosh 2981 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 529 4
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 42 4
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 210 4
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 60 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere 525 4
JavaFX - OpenJFX 30 4
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 86 4
1С:EDT - 1С:Enterprise Development Tools 11 3
Python - высокоуровневый язык программирования 938 3
КриптоПро CSP СКЗИ 212 3
BellSoft - Liberica NIK - BellSoft Liberica Native Image Kit 3 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1575 3
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 38 3
Apache TomEE 9 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 573 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 2
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 108 2
КриптоПро JCP СКЗИ 13 2
Белокрылов Александр 27 25
Рустамов Рустам 415 3
Соловьев Алексей 88 2
Зеленюк Александр 2 2
Евдокимов Андрей 82 2
Сивцев Илья 140 2
Путин Владимир 3180 1
Трофимова Людмила 50 1
Каюмов Шамиль 53 1
Прохорова Алла 65 1
Чаркин Евгений 296 1
Мылицын Роман 110 1
Дьяченко Валерий 95 1
Халматов Максим 64 1
Антонова Алла 2 1
Урьяс Вадим 98 1
Клепиков Алексей 117 1
Сотин Денис 205 1
Слышкин Василий 129 1
Стрелков Сергей 14 1
Егоров Владимир 82 1
Нестеров Алексей 144 1
Васильев Владислав 58 1
Мискевич Евгений 49 1
Генкина Екатерина 43 1
Рубин Адар 47 1
Картавый Эдуард 2 1
Халяпин Сергей 82 1
Лунев Александр 2 1
Дементьев Андрей 3 1
Шалагинов Максим 1 1
Диденко Сергей 23 1
Мельников Григорий 7 1
Киселева Елизавета 1 1
Казиахмедов Эдгар 1 1
Киреев Клим 1 1
Кызыл-оол Кежик 1 1
Щемелинин Вадим 17 1
Сорокоумов Александр 19 1
Коган Алексей 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17420 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52156 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43265 3
Россия - СФО - Новосибирск 4307 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1289 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13326 2
Китай - Тайвань 3990 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17066 1
Европа Восточная 3077 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2967 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1883 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 461 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1960 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 426 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 916 1
Азия - Азиатский регион 5541 1
Беларусь - Белоруссия 5676 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14127 1
Узбекистан - Республика 1728 1
Казахстан - Республика 5539 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 646 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 404 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - АГКМ - Астраханское газоконденсатное месторождение 3 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1547 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 841 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 136 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 666 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 846 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2947 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8450 26
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2357 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51166 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48106 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24147 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16330 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14377 4
Alpine - множественное значение 38 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10966 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13546 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4829 3
Энергетика - Energy - Energetically 5094 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3952 2
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 386 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3045 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 945 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29139 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9826 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6083 2
Английский язык 6639 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5984 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8055 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 884 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5534 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3164 2
Reference - Референс 185 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3422 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 857 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5772 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5012 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1641 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3117 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4481 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1386 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2440 1
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 845 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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