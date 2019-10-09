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Мосводоканал


09.10.2019 Чонг Хенг Хан, Oracle: Главный ИТ-тренд — мультиоблачность. Гибридное облако дает клиентам больше свободы выбора 1
12.09.2019 На Oracle Systems Advantage Forum клиенты узнали, как получить выгоду из 2,5 квинтиллионов байт данных 3
24.07.2019 «Мосводоканал» обновил комплексы Oracle Exadata 3
03.07.2019 Цифровая трансформация печати позволяет повысить эффективность бизнеса 1
17.12.2018 Порядок в данных гарантирует успех цифровой трансформации 1
12.09.2018 Avanpost IDM и SSO обеспечили управление доступом в ИС «Мосводоканала» 6
30.08.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 1
30.11.2015 На столичном портале госуслуг появилась возможность отправить заявку на подключение к сетям водоснабжения 1
17.08.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
12.08.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
06.08.2015 CNews AWARDS 2015: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 2
28.07.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
22.07.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
30.06.2015 «Мосводоканал» подвел итоги годовой работы с корпоративной СЭД 5
16.06.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
05.06.2015 Минкомсвязь провела первый этап отбора проектов импортозамещения ПО 1
28.05.2015 CNews AWARDS 2015: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 2
26.05.2015 «АйТи» построила единую ИТ-инфраструктуру «Мосводоканала» 4
27.03.2015 Облачные технологии: что нужно бизнесу прямо сейчас 3
12.03.2015 Конференция CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
05.03.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
21.11.2014 Состоялась церемония награждения CNews AWARDS 2014 2
21.11.2014 Вручены награды CNews AWARDS 2014: Лучшие ИТ-проекты и технологии года 2
10.11.2014 МГТС отключила узел «Акадо», обслуживающий правительственных абонентов 1
17.09.2014 «Ай-Теко» построила распределенный ЦОД для «Мосводоканала» 2
11.08.2014 Конференция «Система видеонаблюдения: новые задачи» 1
29.07.2014 Растут масштабы использования Oracle Engineered Systems в России и странах СНГ 1
09.07.2014 Конференция «Система видеонаблюдения: новые задачи» 1
01.07.2014 Конференция «Система видеонаблюдения: новые задачи» 1
18.03.2014 «Мосводоканал» запустил в эксплуатацию СЭД на базе решения IRM businessDoc 5
21.02.2014 МГТС создала защищенную сеть передачи данных для «Мосводоканала» 1
18.02.2014 «Акадо Телеком» подключит «Мосводоканал» к интернету 1
03.10.2013 «Агенда» — новая электронная торговая площадкадля закупок по 223-ФЗ на платформе iTender 1
23.08.2013 «Фогсофт» автоматизировал закупки «Мосводоканала» в соответствии с 223-ФЗ 5
22.03.2013 «Акадо» отбилась от оборудования Alcatel-Lucent 1
04.02.2013 В «Мосводоканале» заработала мультимедийная платформа для управления водным хозяйством Москвы 2
12.09.2012 «Мосводоканал» построил систему управления НСИ на базе Oracle PIM 3
03.07.2012 «Борлас» развивает экспертизу в отрасли энергетики: приобретение «БК-Биллинг» 1
22.03.2011 7 апреля в Москве состоится Oracle AppsForum 2011 1
27.01.2011 Круглый стол CNews: «СХД в России: курс на эффективность» 1

Публикаций - 44, упоминаний - 80

Мосводоканал упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Уютерра - ПланетаСтрой 24 8
Телеком-защита 48 5
АйТи 753 5
Oracle Corporation 3363 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
Акадо Телеком - Комкор 612 3
Microsoft Corporation 11168 3
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 3
Инфосистемы Джет 675 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
MobilityLab - МобилитиЛаб 53 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
HBI Solutions 1 1
InterSystems - ИнтерСистемз 73 1
НСТел - Новые Системы Телеком - NSTel - New Sysmes Telecom 5 1
FinStream - ФинСтрим 4 1
Роснефть РН-информ 32 1
Globus - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 33 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
Avanpost - Аванпост 92 1
Cloudera 49 1
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 133 1
Siemens AG - Сименс Россия 675 1
3779 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 6
Альфа-Банк 1127 2
The Walt Disney Company 171 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Держава АКБ 15 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
flydubai - Авиакомпания 2 1
Подружка - Табер Трейд - Розничная сеть 16 1
Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 22 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 43 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Coca-Cola Company 113 1
Danone - Данон 45 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 1
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет 22 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Спортмастер 116 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Алроса АК 81 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Роснефть НК 367 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Открытие ФК 538 1
Почта Банк 289 1
Уралсиб Банк 390 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Многооблачность - Мультиоблачность 8 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 54 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 930 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 69 1
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 33 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
МФУ - Многофункциональное устройство 597 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 427 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 181 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 1
Orecle Exadata Database Machine X 95 3
Oracle E-Business Suite - OEBS 271 3
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 3
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 2
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 2
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 2
Oracle Generation 2 Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 14 2
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 2
MobilityLab MobileSputnik 22 2
Linux OS 4276 2
Microsoft Exchange 684 1
Oracle Exalogic Elastic Cloud 51 1
Avanpost IDM Access System 20 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 992 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
Microsoft SQL Server 798 1
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 1
Avanpost SSO 6 1
IBM Cognos BI 143 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Lync 272 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
Oracle ZDLRA - Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance 6 1
Oracle Engineered Systems 42 1
Oracle Big Data Appliance 33 1
Oracle Exadata Cloud Service 9 1
Microsoft Spark ML 3 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Google Chrome - браузер 1119 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 10 6676 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 434 1
Microsoft Office 1950 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 1
Microsoft Azure 1171 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
InterSystems IRIS Data Platform 1 1
Головин Леонид 25 9
Межов Игорь 15 8
Брагин Павел 22 8
Дегтерева Мария 25 8
Герасимов Александр 40 8
Четвернин Алексей 651 6
Бабаев Денис 2 2
Кореш Виктор 71 2
Чонг Хенг Хан 2 2
Николаев Александр 15 2
Айвазов Армен 449 2
Селиванов Юрий 5 1
Афонин Сергей 4 1
Мельников Александр 63 1
Шибаев Александр 17 1
Смирнов Алексей 142 1
Лантух Владислав 18 1
Никифоров Николай 1126 1
Лихтенберг Джо 1 1
Кадыков Роман 15 1
Федоров Вадим 5 1
Строкович Антон 45 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 139 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Европа Западная 618 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 2
Европа 3788 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Хорватия - Республика 118 1
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 45 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Украина 3398 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
США - Сан-Франциско 697 1
Прибалтика - Балтия 597 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 762 1
Япония 2811 1
Казахстан - Республика 2650 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 14
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Мертвые души 22 1
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Oracle OpenWorld 36 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 95 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
Oracle Systems Advantage Forum 2 1
Oracle Systems Innovation Award 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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