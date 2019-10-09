Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Мосводоканал
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 44, упоминаний - 80
Мосводоканал упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Головин Леонид 25 9
|Межов Игорь 15 8
|Брагин Павел 22 8
|Дегтерева Мария 25 8
|Герасимов Александр 40 8
|Четвернин Алексей 651 6
|Бабаев Денис 2 2
|Кореш Виктор 71 2
|Чонг Хенг Хан 2 2
|Николаев Александр 15 2
|Айвазов Армен 449 2
|Селиванов Юрий 5 1
|Афонин Сергей 4 1
|Мельников Александр 63 1
|Шибаев Александр 17 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Лантух Владислав 18 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Лихтенберг Джо 1 1
|Кадыков Роман 15 1
|Федоров Вадим 5 1
|Строкович Антон 45 1
|Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 139 1
|CNews Analytics 1991 2
|Fortune 100 48 1
|НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 2
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 229 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769609, в очереди разбора - 673293.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769609, в очереди разбора - 673293.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru