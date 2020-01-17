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Л’Этуаль
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17.01.2020 SAS представила обновления SAS Intelligent Planning Suite 1
09.12.2019 «СКБ Контур» настроил ЭДО «Лорен косметик» и «Л’Этуаль» для интеграции с системой маркировки «Честный знак» 1
31.05.2019 Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост 1
23.04.2019 Динамика рынка ИТ в ритейле побила антирекорд 1
06.06.2018 «Л`Этуаль» и Traft осуществят первую в России грузоперевозку с цифровыми документами 1
08.02.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
31.01.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
26.09.2017 Navitel обновила карты России для «Навител Навигатор» 1
06.07.2017 «Градиент» автоматизировала склад на базе Microsoft Dynamics AX 2012 1
03.06.2016 Главные ИТ-темы в ритейле: 54-ФЗ, управление лояльностью и поиск недорогих альтернатив 2
16.05.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
11.05.2016 «Ростелеком» стал основным поставщиком телеком услуг для сети «Л’Этуаль» по всей России 7
21.04.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
04.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
28.01.2016 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг в условиях кризиса» 1
27.04.2015 На аутсорсинг можно отдать все, кроме управления компанией 2
24.03.2015 Конференция CNews: «ИТ-Аутсорсинг: антикризисная оптимизация» 1
23.03.2015 ИКТ в ритейле: конец ценовой конкуренции, расцвет сервисов 1
18.03.2015 Более 40% крупнейших интернет-магазинов пользуются облачной маркетинговой платформой 1
13.03.2015 ИКТ в ритейле: фокус на управлении персоналом и снижение издержек 1
26.02.2015 Конференция CNews «ИКТ в ритейле 2015» 1
18.02.2015 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2015» 1
13.01.2015 Конференция CNews «ИКТ в ритейле 2015» 1
16.09.2014 Конференция CNews: «Контакт-центры 2014: технологические инновации» 1
13.08.2014 Конференция CNews: «Контакт-центры 2014: технологические инновации» 1
04.07.2014 Унифицированные коммуникации сокращают ТСО 1
23.06.2014 Круглый стол CNews: «Корпоративные системы связи 2014» 1
17.06.2014 Круглый стол CNews: «Корпоративные системы связи 2014» 1
23.05.2014 В начале июня в Москве пройдет конференция по корпоративному контроллингу 1
16.04.2014 14 мая в Москве откроется конференция «МСФО: практика применения» 1
11.04.2014 Ритейл развивает ERP и все чаще обращается к CRM 1
24.01.2014 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в Ритейле 2014» 1
12.11.2013 «Л’Этуаль» выходит на рынок Украины с новым интернет-магазином, созданным Epam Systems 4
30.09.2013 МТС и MasterCard представили кобрендовый NFC-смартфон 1
05.07.2013 «Л’Этуаль» обеспечит централизованное управление 3 тыс. кассовыми терминалами на базе Microsoft Dynamics AX 2012 3
07.05.2013 В Москве пройдет Третий форум финансовых директоров розничного бизнеса Retail CFO 2013 1
18.02.2013 EPAM Empathy Lab — новый игрок в команде EPAM 1
15.01.2013 Как ИКТ помогают ритейлерам в конкурентной борьбе? Круглый стол CNews 1
14.12.2012 ИТ в ритейле: Как выжить на самом быстрорастущем рынке 1
22.10.2012 Николай Зайцев: Электронная коммерция должна приносить деньги 5

Публикаций - 49, упоминаний - 66

Л’Этуаль упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 5
Microsoft Corporation 11143 5
Columbus - Колумбус 125 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 4
SAP SE 3218 2
АТОЛ ГК 168 2
Panasonic 1167 2
DCLogic - ДиСиЛоджик 7 2
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 2
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Softline - Софтлайн 1475 2
ТелеСвязь 11 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Esri CIS - Эсри СНГ 88 2
1С-Рарус 538 2
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Унитех 10 1
Itransition - Итранзишн 7 1
ХайТэк - Hi-Tech 65 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Maykor - Мэйкор 259 1
Novardis - Новардис Консалтинг 41 1
Системный софт - SysSoft 124 1
Atlassian 33 1
Цифра ГК 116 1
3770 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 449 1
Navitel - Навител Навигатор 254 1
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 1
IBM 3554 1
Samsung Electronics 5714 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Google LLC 7168 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 1
ВТ и СС НПК - Высокие технологии и стратегические системы 3 1
Flocktory 12 1
Сервис Плюс 97 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 8
Mary Kay - Мэри Кэй 82 6
Yves Rocher - Ив Роше 29 6
Wildberries 128 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 3
Адамас - Ювелирный завод 56 2
Меркури - Mercury 29 2
Полипластик 11 2
Траско - Trasko 27 2
Кораблик 33 2
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 15 2
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 31 2
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 10 2
Gloria Jeans - Глория Джинс 17 2
Black Star 4 2
KupiVip 75 2
Mascotte 20 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 2
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 2
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 2
X5 Group 599 2
Столичные аптеки 11 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
РусславБанк - РСБ 147 1
Grupo Exito 1 1
Traft - Трафт 23 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Эркафарм - Erkapharm 9 1
Colgate-Palmolive - Колгейт 11 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
36,6 - аптечная сеть 9 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 1 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Деловые Линии ГК 36 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ВТБ24 583 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Связной ГК 883 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
УПД - Универсальный передаточный документ 44 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 1
Google Android 10751 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 35 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Huawei nova - Серия смартфона 59 1
1С:CRM 32 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 34 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Traft-Online - система управления грузоперевозками 16 1
SAS Intelligent Planning Suite 2 1
IBM Cognos BI 143 1
ITPS AVIST Oil&Gas - Asset Virtualization System Oil&Gas 2 1
Зайцев Николай 28 9
Староверов Денис 14 6
Быстров Константин 19 5
Крысина Ольга 109 4
Козырь Сергей 30 3
Спиридонов Александр 35 3
Сологуб Денис 16 3
Ревяшко Андрей 18 3
Першутов Александр 4 3
Алехин Александр 6 3
Говорухин Иван 7 2
Асратян Петр 35 2
Зотов Николай 2 2
Шляпин Евгений 16 2
Адян Сергей 2 2
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
Курьянов Павел 3 2
Августон Иван 11 2
Плетнев Артем 9 2
Сардарян Роберт 19 2
Левиков Антон 68 2
Разгуляев Валерий 18 2
Александрин Андрей 15 2
Рыстенко Михаил 57 2
Ясаков Михаил 7 2
Игнатов Андрей 10 2
Кривенцев Андрей 2 2
Захаров Дмитрий 35 2
Мелингер Станислав 12 2
Голубев Александр 13 2
Хрычев Михаил 4 2
Перфилов Алексей 4 2
Ковалев Сергей 18 2
Виноградов Александр 16 2
Киселев Александр 60 2
Дубовсков Андрей 82 2
Ерофеев Александр 9 2
Викторов Алексей 9 1
Тикуркин Максим 32 1
Мочальников Алексей 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 4
Россия - ПФО - Казань 1521 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 2
Россия - Липецкая область 293 2
Россия - СФО - Новосибирск 1977 2
Европа Западная 618 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 1
Украина 3389 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Восточная Европа 1688 1
Япония 2808 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Ближний Восток 1478 1
Африка 1494 1
Южная Америка 313 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 18
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 11
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 3
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews Analytics 1991 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
IDC - International Data Corporation 2728 1
CNews Fast рейтинг 30 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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