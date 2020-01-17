Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Л’Этуаль
Торговая сеть
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Публикаций - 49, упоминаний - 66
Л’Этуаль упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Зайцев Николай 28 9
|Староверов Денис 14 6
|Быстров Константин 19 5
|Крысина Ольга 109 4
|Козырь Сергей 30 3
|Спиридонов Александр 35 3
|Сологуб Денис 16 3
|Ревяшко Андрей 18 3
|Першутов Александр 4 3
|Алехин Александр 6 3
|Говорухин Иван 7 2
|Асратян Петр 35 2
|Зотов Николай 2 2
|Шляпин Евгений 16 2
|Адян Сергей 2 2
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
|Курьянов Павел 3 2
|Августон Иван 11 2
|Плетнев Артем 9 2
|Сардарян Роберт 19 2
|Левиков Антон 68 2
|Разгуляев Валерий 18 2
|Александрин Андрей 15 2
|Рыстенко Михаил 57 2
|Ясаков Михаил 7 2
|Игнатов Андрей 10 2
|Кривенцев Андрей 2 2
|Захаров Дмитрий 35 2
|Мелингер Станислав 12 2
|Голубев Александр 13 2
|Хрычев Михаил 4 2
|Перфилов Алексей 4 2
|Ковалев Сергей 18 2
|Виноградов Александр 16 2
|Киселев Александр 60 2
|Дубовсков Андрей 82 2
|Ерофеев Александр 9 2
|Викторов Алексей 9 1
|Тикуркин Максим 32 1
|Мочальников Алексей 10 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767798, в очереди разбора - 671483.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767798, в очереди разбора - 671483.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru