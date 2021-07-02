Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ДИТ Москвы
ICT.Moscow
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 60
ДИТ Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 2
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
|Лысенко Эдуард 209 10
|Фурсин Алексей 100 9
|Сергунина Наталья 163 5
|Ермолаев Артем 340 3
|Жижикин Игорь 23 2
|Назаров Сергей 48 2
|Израйлит Сергей 1 1
|Щемелинин Вадим 2 1
|Ларченко Илья 3 1
|Мельников Григорий 1 1
|Киселева Елизавета 1 1
|Поляков Кирилл 5 1
|Подлеснова Мария 1 1
|Толкачев Артем 3 1
|Калихов Артем 8 1
|Казиахмедов Эдгар 1 1
|Киреев Клим 1 1
|Кызыл-оол Кежик 1 1
|Горбатько Александр 90 1
|Диденко Сергей 8 1
|Дереляк Дмитрий 4 1
|Правдивый Владимир 4 1
|Шалагинов Максим 1 1
|Дементьев Андрей 3 1
|Щеглов Андрей 4 1
|Лунев Александр 2 1
|Абрамков Александр 29 1
|Иванов Михаил 63 1
|Файзуллин Эльдар 4 1
|Чукарин Алексей 56 1
|Стрелков Сергей 12 1
|Собянин Сергей 211 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769316, в очереди разбора - 673000.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769316, в очереди разбора - 673000.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru