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ДИТ Москвы
ICT.Moscow


02.07.2021 Число обращений к электронным услугам для бизнеса на портале mos.ru достигло миллиона в год 2
28.06.2021 Москва создает для молодежи среду непрерывного развития 1
22.04.2021 Москва представила международному сообществу каталог городских решений Smart City 1
31.03.2021 В Москве начался прием заявок на субсидии для экспортеров 1
17.03.2021 Более 20 тысяч организаций присоединились к Московскому инновационному кластеру 3
10.03.2021 Московские компании могут рассчитать сумму господдержки с помощью онлайн-калькулятора 1
11.01.2021 На портале МИК зарегистрировано 19,5 тыс. организаций из Москвы и еще 78 регионов 5
29.12.2020 Портал Московского инновационного кластера усовершенствован для пользователей 1
17.12.2020 К Московскому инновационному кластеру теперь могут присоединиться физические лица 3
05.11.2020 ICT.Moscow представил прообраз единого онлайн-портала об искусственном интеллекте 2
05.11.2020 В Москве запущен проект о мировом опыте развития искусственного интеллекта 2
27.05.2020 Собрана самая большая в России база знаний по применению искусственного интеллекта 3
25.05.2020 Московский сайт цифровых пропусков берет разрешение на отправку рекламы на 10 лет. Как так вышло? 2
25.05.2020 Сервисом управления цифровыми пропусками за сутки воспользовались 18 тысяч работодателей 1
14.05.2020 Российские ИИ-практики стали доступны англоязычной аудитории 2
16.04.2020 Москва поможет бизнесу разобраться в технологии блокчейн 2
06.03.2020 Власти Москвы рассказали о возможностях платформы i.moscow для изобретателей, бизнесменов и инвесторов 2
16.01.2020 Москва поделилась базой практик 5G с мировым сообществом 2
11.12.2019 Москва определила тренды HR-tech и собрала карту решений 1
20.11.2019 Более 340 компаний присоединились к Московскому инновационному кластеру 1
19.11.2019 «Московский инновационный кластер» представляет проект «Московский акселератор» 1
19.11.2019 Российские разработчики представили прототипы индустриальных решений на хакатоне КРОК и СИБУР 1
31.10.2019 В базе практик Smart City на ICT.Moscow собрали более 500 проектов умного города 1
31.10.2019 Москва следует мировым трендам Smart City 1
03.10.2019 ICT.Moscow и ДИТ Москвы запустили бесплатную базу практик 5G 2
20.08.2019 Исследование: 81% компаний, инвестировавших в роботизацию бизнес-процессов, уже окупили свои затраты 1
15.07.2019 Москва поможет бизнесу внедрить технологии роботизации бизнес-процессов 1
04.07.2019 Бизнес-сообщество сможет апробировать разработки в 5G демо-центре Москвы 1
11.06.2019 Более 40 проектов добавлено в базу знаний лучших мировых практик Smart City 1
23.05.2019 Исследование ДИТ Москвы и ICT.Moscow: 71% москвичей пользуются цифровыми платформами почти каждый день 1
04.04.2019 Карта проектов Smart City появилась в открытом доступе 1
17.09.2018 Важные ИТ-мероприятия Москвы теперь доступны на ICT.Moscow 1
05.09.2018 Единая карта столичных коворкингов появилась на ICT.Moscow 2
17.08.2018 Москвичи поделились идеями об умном городе будущего 1
06.08.2018 «ДИТ Москвы» и бизнес поделились с москвичами видением «умного» города 1
01.08.2018 Москвичи поделятся видением будущего мегаполиса 1
25.06.2018 ДИТ Москвы разработает методику оценки показателей при построении «умного» города 1
27.04.2018 ДИТ Москвы и представители бизнеса обсудили городскую среду будущего 1
20.04.2018 Обсуждение программы «Умный город» на площадке ICT.Moscow помогло сформировать образ Москвы будущего 1
11.04.2018 Москва приглашает бизнес к разработке цифровой стратегии города до 2030 года 1

Публикаций - 40, упоминаний - 60

ДИТ Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Доктор рядом - Doc+ 43 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 2
Yandex - Яндекс 4103 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 2
Акадо Телеком - Комкор 612 2
Технологии Будущего 29 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Сравни.ру 7 1
Nvidia Corp 2038 1
Waves Enterprise - Web3 Tech - Веб3 Технологии 18 1
Bellsoft - БеллСофт 26 1
Samsung Electronics 5730 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
Ростех Швабе Холдинг 150 1
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 174 1
KPMG - КПМГ 131 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Hitachi Vantara 100 1
Крок 1221 1
Bitfury Group 25 1
IBM 3557 1
Cisco Systems 2056 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Avito - Авито 171 2
Уралмеханобр ОАО - Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых 2 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 19 1
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 1
Мосэнерго ПАО 50 1
ЦИАН - CIAN 39 1
ФосАгро 54 1
CarPrice - Карпрайс 31 1
Транснефть 159 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
Газпром нефть 382 1
РусГидро ПАО 129 1
Северсталь ПАО 204 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Яндекс.Такси 271 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 121 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Почта Банк 289 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 20
МИК - Московский инновационный кластер 51 8
Правительство Москвы 653 7
ДИТ Москвы - Smart City Lab 8 4
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
Правительство Москвы - Единая справочная служба города Москвы 5 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 13
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 33 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
C2C - Consumer-to-consumer 22 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 2
Правительство Москвы - Краудсорсинг-проекты - crowd.mos.ru 5 2
ДИТ Умный город 2030 - цифровая стратегия Москвы 3 2
Nvidia GeForce GTX 2081 1
Java - Язык программирования 1180 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 1
Nvidia Jetson Nano - Микрокомпьютер 6 1
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 27 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 1
Superjob 172 1
Cisco Kinetic 4 1
Cisco VSM - Cisco Video Surveillance Manager 11 1
Planeta.ru - краудфандинговая платформа 4 1
МИК - Московский акселератор 28 1
Лысенко Эдуард 209 10
Фурсин Алексей 100 9
Сергунина Наталья 163 5
Ермолаев Артем 340 3
Жижикин Игорь 23 2
Назаров Сергей 48 2
Израйлит Сергей 1 1
Щемелинин Вадим 2 1
Ларченко Илья 3 1
Мельников Григорий 1 1
Киселева Елизавета 1 1
Поляков Кирилл 5 1
Подлеснова Мария 1 1
Толкачев Артем 3 1
Калихов Артем 8 1
Казиахмедов Эдгар 1 1
Киреев Клим 1 1
Кызыл-оол Кежик 1 1
Горбатько Александр 90 1
Диденко Сергей 8 1
Дереляк Дмитрий 4 1
Правдивый Владимир 4 1
Шалагинов Максим 1 1
Дементьев Андрей 3 1
Щеглов Андрей 4 1
Лунев Александр 2 1
Абрамков Александр 29 1
Иванов Михаил 63 1
Файзуллин Эльдар 4 1
Чукарин Алексей 56 1
Стрелков Сергей 12 1
Собянин Сергей 211 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 38
Россия - Российская федерация - РФ 57680 15
Сингапур - Республика 808 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
США - Нью-Йорк 1099 2
Специальный административный район Гонконг 555 2
Великобритания - Лондон 828 2
США - Лос-Анджелес 292 1
Южная Корея - Сеул 130 1
Россия - Иркутск 471 1
Китай - Шанхай 246 1
Россия - Ижевск 310 1
Япония - Токио 291 1
Испания - Барселона 537 1
Россия - Краснодар 1041 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Образование в России 343 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
Венчурные инвестиции 9 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Rusbase 15 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 201 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
МИК EdTech Challenge B2B 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Сonnected Cities - Международный клуб городских лидеров 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769316, в очереди разбора - 673000.
Создано именных указателей - 46354.
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