Москва создает для молодежи среду непрерывного развития 1

Москва представила международному сообществу каталог городских решений Smart City 1

В Москве начался прием заявок на субсидии для экспортеров 1

Более 20 тысяч организаций присоединились к Московскому инновационному кластеру 3

Портал Московского инновационного кластера усовершенствован для пользователей 1

К Московскому инновационному кластеру теперь могут присоединиться физические лица 3

В Москве запущен проект о мировом опыте развития искусственного интеллекта 2

Собрана самая большая в России база знаний по применению искусственного интеллекта 3

Сервисом управления цифровыми пропусками за сутки воспользовались 18 тысяч работодателей 1

Москва поможет бизнесу разобраться в технологии блокчейн 2

Москва поделилась базой практик 5G с мировым сообществом 2

Более 340 компаний присоединились к Московскому инновационному кластеру 1

Российские разработчики представили прототипы индустриальных решений на хакатоне КРОК и СИБУР 1

Москва следует мировым трендам Smart City 1

Более 40 проектов добавлено в базу знаний лучших мировых практик Smart City 1

Карта проектов Smart City появилась в открытом доступе 1

Москвичи поделились идеями об умном городе будущего 1

Москвичи поделятся видением будущего мегаполиса 1

ДИТ Москвы и представители бизнеса обсудили городскую среду будущего 1