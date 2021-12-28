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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Sony Exmor IMX CMOS
КМОП-сенсоры



28.12.2021 Xiaomi первой в мире выпустила смартфоны на суперсовременном 4-нанометровом процессоре. Цена. Видео 1
15.12.2021 Oppo представила складной флагманский смартфон Find N. Цена. Фото 1
17.11.2021 Экшен-камера Digma DiCam 890 для любителей экстремальных развлечений 1
01.10.2021 Выпущен уникальный смартфон-конструктор с гигантским сроком гарантии. Хозяева Samsung и Apple о таком только мечтают 2
11.06.2021 Создатель «убийц» смартфонов-флагманов начал выпуск «убийцы» дешевых Xiaomi 1
26.05.2021 Realme представила в России недорогой «флагман» realme 8 Pro. Цена. Фото 1
26.05.2021 В России представлен смартфон realme 8 с Super AMOLED-экраном, быстрой зарядкой и 64-мегапиксельной камерой. Цена. Фото 1
29.03.2021 Xiaomi выпустила топовый флагман Mi 11 Pro с аккумулятором нового типа, маленьким и объемным. Цена 1
18.03.2021 Лучшие камерофоны 2021 года: выбор ZOOM 1
26.02.2021 Xiaomi выпускает новый планшет после многолетнего перерыва. Он будет лучше и дешевле iPad Pro. Фото 1
11.01.2021 Обзор Zero 8: флагман от нового бренда Infinix 1
21.10.2020 Заклятый конкурент Xiaomi привез в Россию два любопытных смартфона. Цена, видео 1
19.10.2020 Infinix представит первую в мире 48-мегапиксельную двойную селфи-камеру и 64-мегапиксельную ромбовидную заднюю камеру в флагманском смартфоне Zero 8 1
07.10.2020 Смартфон POCO X3 NFC официально поступил в продажу в России. Цена 1
31.07.2020 Первый в мире смартфон Vivo с профессиональной стабилизацией вышел в продажу по специальной цене 1
24.07.2020 vivo начинает продажи флагманского смартфона X50 1
22.07.2020 OnePlus вернулась к истокам: Выпущен первый за многие годы дешевый смартфон. Видео 1
16.07.2020 vivo представила смартфон vivo X50 Pro с профессиональной стабилизацией. Цена 1
07.07.2020 Смартфон Poco F2 Pro поступает в продажу в России. Цена 1
29.05.2020 Xiaomi начала продавать в России три дешевых смартфона и один суперфлагман. Цены 1
25.05.2020 Xiaomi создала самый дешевый 5G-смартфон 1
08.05.2020 Meizu создала дешевый ответ смартфонам-флагманам Samsung. Видео 1
16.04.2020 Huawei создала дешевый процессор с встроенным 5G-модемом. Qualcomm нечем ответить 1
30.03.2020 Xiaomi выпускает смартфон с квадрокамерой и огромной батареей за $100 1
25.03.2020 Xiaomi выпустила самые дешевые флагманы 2020 года. Цена. Видео 1
06.03.2020 Oppo выпустила смартфоны с самой большой оперативкой в мире и с экраном лучше, чем у iPhone. Цена. Видео 2
03.03.2020 Huawei выпустила дешевый долгоиграющий смартфон с гигантским аккумулятором. Видео 1
20.02.2020 Смартфоны, которые мы не увидим на MWC 2020 1
10.02.2020 Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM 1
04.02.2020 Вышел сверхдешевый смартфон Xiaomi с дисплеем лучше, чем у iPhone 11 Pro. Цена, видео 1
27.01.2020 BQ представила доступный смартфон BQ 6424L Magic O. Цена 1
16.12.2019 Смартфон Xiaomi можно превратить в кирпич, установив «обои-убийцы» 1
11.12.2019 Лучшие смартфоны с камерой 48 Мп: выбор ZOOM 4
10.12.2019 Xiaomi выпустила самый дешевый 5G-смартфон в истории. Видео 1
05.12.2019 Huawei выпустил дешевый смартфон с 5G и топовой начинкой. Видео 1
29.11.2019 В 2020 г. очень многие 5G-смартфоны «превратятся в тыкву» 1
20.11.2019 Выпущен камерофон-«убийца» Xiaomi дешевле 9000 руб. Видео 1
07.11.2019 Обзор realme XT: первый в мире смартфон с 64 Мп камерой 1
23.10.2019 Meizu выпустила мощный смартфон - «убийцу» дешевых флагманов Xiaomi. Цена 1
15.10.2019 Выпущен «убийца» флагманских смартфонов Xiaomi и Samsung: Он мощнее и дешевле 1

Публикаций - 132, упоминаний - 166

Sony Exmor IMX CMOS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Xiaomi 989 71
Samsung Electronics 8964 36
Huawei 3000 29
Sony 5581 28
Google LLC 9453 24
Apple Inc 10155 24
OPPO Electronics 248 18
Qualcomm Technologies 1559 17
ASUS - AsusTek Computer Inc 1729 12
OnePlus - BBK Electronics 367 12
Meizu 144 11
Realme 93 11
MediaTek 372 10
Vivo 148 10
LG Electronics 3137 9
Nokia Corporation 5238 9
Lenovo Group 2002 5
HTC Corporation 1377 5
HMD Global - Nokia 123 5
Leica Camera 225 4
Mali 55 4
Microsoft Corporation 21031 4
Fortnite 51 3
TP-Link 178 3
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 222 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 496 2
LeEco - LeTV 50 2
LiquidCool Solutions 3 2
Samsung - Harman Kardon 251 2
Nvidia Corp 3029 2
Marvel - Марвел-Дистрибуция 43 2
Infinix Mobile 12 2
Goodix Technology 4 2
Xiaomi Poco Global 3 2
ZTE Corporation 637 2
Meta - Facebook 4143 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 90 2
FIH Mobile 14 1
RDC Group - Mobilidi 22 1
TÜV 25 1
Carl Zeiss 277 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1590 4
AliExpress Tmall 60 4
Связной ГК 1086 3
TÜV Rheinland Group 74 3
AliExpress 292 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 76 1
KGI Securities 49 1
Ferrari NV 135 1
DuPont 87 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 184 1
Vimeo - Видеохостинг 60 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 220 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4863 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 113 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 177 1
Евросеть 1342 1
Почта России ПАО 1803 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2796 19
MI6 - Military Intelligence - МИ-6 - Секретная разведывательная служба Великобритании 17 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 379 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1936 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 35 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 56 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3558 71
USB Type-C - USB-C 1011 52
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9192 49
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6353 47
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10174 44
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2047 44
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 824 44
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4959 42
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3078 39
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 951 38
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4761 26
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1542 23
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 978 18
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 204 15
5G - Пятое поколение мобильной связи 1519 15
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 517 15
ToF camera - Time-of-flight камера 61 14
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 244 10
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 127 9
Beautify - Режим улучшения фотоизображений 18 8
AOD - Always On Display 123 8
Dual Pixel 46 8
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 745 8
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 287 7
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 693 6
Широкоугольный объектив - ширик - широкоугольная камера 54 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6905 6
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 83 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 651 6
RAW - Формат цифровых файлов изображения 494 6
Фотокамеры - Фотоаппараты 59 6
OIS - Optical Image Stabilizer - Оптический стабилизатор изображения 47 5
Super Pixel 6 5
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 544 5
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 329 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12185 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 193 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1431 5
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 235 5
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 146 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1368 96
Google Android 11687 48
Corning Gorilla Glass 560 42
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 330 42
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 233 42
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 297 33
Google Android 9 Pie 168 27
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1230 26
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 315 26
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 187 25
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2062 23
Google Android 10 182 23
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 175 19
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 54 19
Huawei Honor - Серия смартфонов 412 18
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 428 17
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 122 16
OnePlus - Серия смартфонов 93 15
Apple iPhone - серия смартфонов 5834 14
Xiaomi Mi MIX - Мобильные телефоны 84 14
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 147 14
Samsung Galaxy Note 609 13
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 145 12
Qualcomm Adreno 6xx - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 34 12
Huawei Honor View - серия смартфонов 32 12
Xiaomi Redmi K - Серия смартфонов 25 11
Meizu - Серия смартфонов 34 11
Google Android 8 Oreo 142 11
Samsung ISOCELL - серия сенсоров смартфона 27 10
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 93 10
Huawei Mate - серия смартфонов 211 10
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 259 10
ASUS Zenfone - Смартфон 38 10
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 208 9
Apple iPhone X - Серия смартфонов 221 9
Google Android 7 Nougat 125 9
OPPO ColorOS 43 9
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 238 8
Samsung Galaxy 371 8
Xiaomi Poco F - Xiaomi Pocophone F - Серия смартфонов 20 8
Jun Lei - Цзунь Лей 44 5
Jobs Steve - Джобс Стив 990 2
Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 35 1
Zhao George - Чжао Джордж 13 1
Ming Zhao - Мин Чжао 9 1
Lau Pete - Ло Пит 14 1
Rubin Andy - Рубин Энди 61 1
Nan Li - Нань Ли 3 1
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 5 1
Jiang Benjamin - Цзян Бенджамин 1 1
Sinclair Alex - Синклер Алекс 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 82616 72
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10919 53
Индия - Республика 4106 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11623 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34078 6
Испания - Каталония - Барселона 697 4
Китай - Пекин 817 3
Америка Латинская 1379 2
Ближний Восток 2494 2
Африка - Африканский регион 2668 2
Европа 7254 2
Южная Корея - Республика 3272 2
Германия - Федеративная Республика 7795 1
Япония 7916 1
США - Нью-Йорк 2589 1
Германия - Берлин 571 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 869 1
США - Вашингтон - Редмонд 191 1
Италия - Рим 193 1
Украина 5532 1
Индонезия - Республика 771 1
Россия - СФО - Новосибирск 2927 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1235 1
Америка 1189 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11599 1
Беларусь - Белоруссия 3209 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 768 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26741 1
Казахстан - Республика 4147 1
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