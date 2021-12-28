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Sony Exmor IMX CMOS
КМОП-сенсоры
Публикаций - 132, упоминаний - 166
Sony Exmor IMX CMOS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Xiaomi 989 71
|Samsung Electronics 8964 36
|Huawei 3000 29
|Sony 5581 28
|Google LLC 9453 24
|Apple Inc 10155 24
|OPPO Electronics 248 18
|Qualcomm Technologies 1559 17
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1729 12
|OnePlus - BBK Electronics 367 12
|Meizu 144 11
|Realme 93 11
|MediaTek 372 10
|Vivo 148 10
|LG Electronics 3137 9
|Nokia Corporation 5238 9
|Lenovo Group 2002 5
|HTC Corporation 1377 5
|HMD Global - Nokia 123 5
|Leica Camera 225 4
|Mali 55 4
|Microsoft Corporation 21031 4
|Fortnite 51 3
|TP-Link 178 3
|NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 222 3
|TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 496 2
|LeEco - LeTV 50 2
|LiquidCool Solutions 3 2
|Samsung - Harman Kardon 251 2
|Nvidia Corp 3029 2
|Marvel - Марвел-Дистрибуция 43 2
|Infinix Mobile 12 2
|Goodix Technology 4 2
|Xiaomi Poco Global 3 2
|ZTE Corporation 637 2
|Meta - Facebook 4143 2
|BQ - Bright & Quick - Новая линия 90 2
|FIH Mobile 14 1
|RDC Group - Mobilidi 22 1
|TÜV 25 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2796 19
|MI6 - Military Intelligence - МИ-6 - Секретная разведывательная служба Великобритании 17 3
|U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 379 1
|CNews - ZOOM.CNews 1330 17
|DxOMark - Издание 35 11
|GSM Arena 54 5
|GizmoChina 86 3
|Android Authority 33 3
|GizChina - Издание 42 2
|PhoneArena 68 2
|Bloomberg 973 2
|TENAA 16 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5683 1
|ITHome 17 1
|Reddit 213 1
|Digital Trends - Издание 30 1
|SlashGear 132 1
|Ars Technica 356 1
|MySmartPrice 4 1
|Tech Advisor 2 1
|WikiLeaks 112 1
|The Verge - Издание 460 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
Создано именных указателей - 62931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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