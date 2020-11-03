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NVision Czech Republic
Sitronics Telecom Solutions
Strom Telecom
NVision Czech Republic упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Малофеев Константин 98 10
|Глотов Алексей 24 10
|Сушкевич Антон 59 10
|Тараба Дмитрий 23 10
|Щеголев Игорь 677 4
|Асланян Сергей 90 3
|Гончарук Александр 88 3
|Санарова Елена 8 2
|Анкилов Константин 93 2
|Дубовсков Андрей 82 2
|Евтушенков Владимир 182 2
|Смирнов Михаил 52 1
|Ершов Андрей 47 1
|Красовский Александр 28 1
|Тарасенко Алексей 16 1
|Исаак Мостов 9 1
|Толмачева Татьяна 28 1
|Mountford Paul - Монтфорд Пол 4 1
|Кузьмин Сергей 33 1
|Пестерева Ольга 28 1
|Корня Алексей 73 1
|Миньковский Михаил 23 1
|Кочетков Владислав 222 1
|Вольпе Борис 76 1
|Брюквин Юрий 253 1
|Иванов Сергей 241 1
|Бондаренко Михаил 55 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 602 5
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2507 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 1
|In-Stat/MDR 62 1
Ключевых фраз выявлено - 1088437, в очереди разбора - 984266.
Создано именных указателей - 49253.
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