Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 49253
ИКТ 4904
Организации 3262
Ведомства 1164
Ассоциации 340
Технологии 2084
Системы 11406
Персоны 15751
Местоположение 1003
Статьи 677
Пресса 519
ИАА 417
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 648
Мероприятия 584

NVision Czech Republic
Sitronics Telecom Solutions
Strom Telecom



03.11.2020 МТС вернула своим хозяевам «Энвижн Груп». Компания подешевела в десятки раз 3
03.12.2018 Президентом «Энвижн груп» стал бывший гендиректор МГТС 2
08.06.2017 Две «дочки» АФК «Система» передрались из-за денег третьей 2
05.05.2017 «Ростелеком» взял реванш: «Энвижн» оштрафован на 64 млн 2
04.04.2017 «Энвижн» отбирает у «Ростелекома» долги за проект «112» 2
17.07.2015 МТС купила «Энвижн груп» 2
25.06.2015 АФК «Система» разочаровалась в «Энвижн Груп» и продает его в МТС 1
04.06.2015 «Энвижн груп» за два года подешевела более чем в два раза 1
23.01.2014 АФК «Cистема» докупает акции «Энвижн» на $82,5 млн 1
31.12.2013 АФК «Система» берет под контроль «Энвижн Груп» 1
31.01.2013 «Ситроникс» зачистили перед возрождением: Уволен президент 2
24.07.2012 Половину выручки «Ситрониксу» приносят заказы от «мамы» 1
06.07.2010 Топ-менеджер «Петер-Сервис» возглавил телеком-бизнес «Ситроникса» 1
02.06.2010 «Ситроникс»: выручка от ИТ-проектов и микроэлектроники резко растет 1
03.02.2010 Экс-исполнительный директор SAP СНГ стал вице-президентом «Ситроникса» 1
25.12.2008 Внедрение CRM: «Ситроникс» потренировался на МТС 1
11.09.2008 «Ситроникс» покорит мир из Китая 2
11.09.2008 «Ситроникс» учреждает СП с китайской ZTE 1
04.06.2008 CNews TV. «Точки Роста»: Чем живет российская микроэлектроника 1
22.05.2008 CNews TV. «Точки Роста»: Чем живет российская микроэлектроника 1
26.03.2007 "Ситроникс" назначил нового первого вице-президента 1
16.03.2007 "Ситроникс" объявил о новых кадровых назначениях 1
22.02.2007 "Ситроникс" поставил оборудование боснийскому оператору связи 1
16.02.2007 Strom telecom переименовали в Sitronics Telecom Solutions 2
14.02.2007 Microsoft и «Ситроникс» объявили о партнерстве в области биллинговых решений 1
26.01.2007 «Ситроникс» объединил региональные офисы 5
25.12.2006 «Ситроникс» стал поставщиком Vodafone 1
27.11.2006 "Ситроникс" и Cisco создали альянс 1
20.11.2006 Павел Нестеров назначен техническим директором "Мастертела" 1
25.10.2006 МТС планирует в ближайшее время завершить тендер по внедрению CRM 1
11.10.2006 Президент АФК "Система" приобрел 5% "Ситроникса" за $14 млн. 1
30.06.2006 "Ситроникс" купил ведущего телеком-разработчика Греции 1
28.06.2006 Sitronics закрыл сделку по приобретению Intracom Holdings 1
08.06.2006 МТС запустила в России "Первый" 1
29.05.2006 МГТС запустил пилотную зону сети NGN на базе решений STROM telecom 2
16.05.2006 АФК "Система" планирует провести IPO концерна Sitronics на американском рынке 1
07.04.2006 Sitronics и Siemens создали СП в России 1
09.03.2006 CeBIT: STROM telecom представила новую продуктовую линию 2
14.02.2006 "Система" накачивает Sitronics перед IPO 2
13.02.2006 3GSM: STROM telecom представила биллинговое решение 1

Публикаций - 58, упоминаний - 88

NVision Czech Republic упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ситроникс - Sitronics 768 38
АФК Система ПАО 1585 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8387 20
Ситроникс Телекоммуникационные решения 72 14
Intracom Telecom 61 13
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1451 12
NVision Group - Энвижн Груп 616 12
РТИ 126 11
Квазар-Микро 135 11
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 11
Квант НПП КП 51 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7641 6
Комстар ОТС - МТУ-Информ 176 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1221 5
Ростелеком - Связьинвест 1652 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7403 5
Комстар ОТС - Телмос 99 4
Микрон - Micron 556 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6137 4
Nokia Corporation 5018 3
Комстар ОТС - Голден Лайн 60 3
Lenovo Motorola 3214 3
Siemens AG - Сименс Россия 2129 3
Microsoft Corporation 20374 3
CBOSS 112 3
Intel Corporation 10400 2
Ericsson 2240 2
Amdocs 123 2
MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 148 2
NEC 1572 2
Oracle Corporation 5710 2
Vodafone Group 1241 2
ZTE Corporation 616 2
Cisco Systems 4579 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1313 2
Proximus Group - BICS - Belgacom ICS - Belgacom International Carrier Services 60 1
Мастертел - МТ Телеком 64 1
KPNQwest 52 1
Ситроникс Смарт Технологии - ССТ 27 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 306 1
Marschall Capital Partners (MCP) 14 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 828 4
Marshall Capital Partners 65 3
РОСНО СК 161 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 358 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 154 1
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 127 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 1
Белый Ветер 201 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 89 1
JTI - Japan Tobacco International 24 1
Skoda - Škoda Auto 29 1
Башнефть ПАО АНК 94 1
РТС - Фондовая биржа 316 1
ПСБ - Промсвязьбанк 632 1
Boeing 449 1
Tesla Motors 247 1
Credit Suisse 104 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4736 1
Hyundai Motor 248 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1117 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1712 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 507 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 64 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1793 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 50 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 244 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2059 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3879 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1766 3
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 214 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 946 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1614 2
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 456 1
TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 139 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2945 1
FM-радиовещание - FM-тюнер 824 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 331 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 784 1
UWB - Ultra-Wide Band - Технология сверхширокополосной связи 61 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 227 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2842 1
Безопасный город 378 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 1
3G - Стандарт мобильной связи 4914 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2520 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3072 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5640 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2749 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 707 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1559 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11930 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 35 8
СПАРК-Интерфакс 112 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 196 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1175 2
Java - Язык программирования 2346 1
Half-Life: Counter-Strike 101 1
Oracle Siebel CRM 191 1
Microsoft Dynamics CRM 488 1
ВКС РФ Космодром Плесецк 70 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 43 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 576 1
Microsoft Windows Live Hotmail 241 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 236 1
Малофеев Константин 98 10
Глотов Алексей 24 10
Сушкевич Антон 59 10
Тараба Дмитрий 23 10
Щеголев Игорь 677 4
Асланян Сергей 90 3
Гончарук Александр 88 3
Санарова Елена 8 2
Анкилов Константин 93 2
Дубовсков Андрей 82 2
Евтушенков Владимир 182 2
Смирнов Михаил 52 1
Ершов Андрей 47 1
Красовский Александр 28 1
Тарасенко Алексей 16 1
Исаак Мостов 9 1
Толмачева Татьяна 28 1
Mountford Paul - Монтфорд Пол 4 1
Кузьмин Сергей 33 1
Пестерева Ольга 28 1
Корня Алексей 73 1
Миньковский Михаил 23 1
Кочетков Владислав 222 1
Вольпе Борис 76 1
Брюквин Юрий 253 1
Иванов Сергей 241 1
Бондаренко Михаил 55 1
Россия - Российская федерация - РФ 76993 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25301 14
Европа Восточная 2700 12
Чехия - Чешская Республика 882 11
Чехия - Прага 120 8
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 962 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11762 6
Украина - Киев 864 6
Ближний Восток 2317 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10634 4
Германия - Федеративная Республика 6792 4
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 56 3
Индия - Республика 3442 3
Украина 5178 3
Греция - Греческая Республика 539 3
Африка - Африканский регион 2328 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28408 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9435 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3604 2
Италия - Итальянская Республика 2441 2
Россия - СФО - Новосибирск 2801 2
Африка Северная 144 2
Азия - Азиатский регион 2889 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8115 2
Иран - Исламская Республика Иран 585 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1187 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1530 2
Россия - СФО - Республика Алтай 848 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 390 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 463 1
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 35 1
Москва - Красная площадь 32 1
Москва - ЮВАО - Марьино 50 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 254 1
Словакия - Словацкая Республика 317 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 312 1
Бельгия - Брюссель 160 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 358 1
Европа Центральная 202 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 345 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 528 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 608 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 391 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3562 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1479 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 409 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 561 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 141 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 417 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7893 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 517 2
CNews TV 474 2
Thomson Reuters - Рейтер 5133 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 314 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 692 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 602 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2507 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 1
In-Stat/MDR 62 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 92 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 413 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 113 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 48 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 82 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 17 1
ВКА имени А.Ф.Можайского - Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 5 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 673 1
CeBIT 380 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1088437, в очереди разбора - 984266.
Создано именных указателей - 49253.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие традиционные увлажнители и мойки воздуха: выбор ZOOM

Обзор телевизора Philips OLED 806 с подсветкой Ambilight

Обзор электронной книги ONYX BOOX Faust 4

Показать еще

Наука

Космические путешествия не безобидны: у космонавтов нашли повреждения мозга

Доказано: древний город мог разрушить космический взрыв — это соответствует библейским рассказам

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021