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Melon Fashion Group
Мэлон Фэшн Груп
(Zarina, befree, Love Republic)


09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
28.01.2019 Оператор «ОБИТ» вышел на рынок торговой недвижимости Москвы 1
07.11.2018 Последний день регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
31.10.2018 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
23.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
16.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
04.10.2018 Облачные технологии: Главные докладчики CNews Forum 2018 1
28.09.2018 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum 2018 1
21.09.2018 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2018 1
13.09.2018 Ключевые персоны ИТ в ритейле на CNews Forum 2018 1
07.09.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
18.12.2017 Как избежать ошибок при внедрении BI 1
08.11.2017 Завтра 9 ноября состоится CNews FORUM 2017 1
03.11.2017 До CNews Forum 2017 осталась неделя. Успейте подать заявку 1
31.10.2017 12 ярких представителей ИТ-рынка выступят на CNews FORUM 2017 в секции «Безопасность» 1
11.10.2017 До CNews Forum 2017 остался месяц. Успейте подать заявку 1
04.10.2017 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
14.08.2017 Шесть ключевых персон Business Intelligence: Новые лица на CNews Forum 2017 1
08.06.2017 «КОРУС Консалтинг» завершила внедрение системы лояльности в рознице Melon Fashion Group 4
17.05.2017 Melon Fashion Group построила оперативную отчетность на базе SAP Business Objects 5
14.04.2017 Orange Business Services создал онлайн-примерочные для Melon Fashion Group 5
07.04.2017 «Корус Консалтинг» завершил проект внедрения в Melon Fashion Group с помощью Microsoft Dynamics AX 3
10.10.2016 «Мэлон Фэшн Груп» реализовала стратегию омниканальности совместно с «Корус Консалтингом» 6
29.07.2016 «Мэлон Фэшн Груп» автоматизирует бизнес-процессы на базе Directum 1
21.12.2015 «Корус Консалтинг» провел аудит эффективности системы на базе «1С» в «Мэлон Фэшн Груп» 1
03.04.2015 Выручка Maykor превысила 10 млрд рублей 1
31.07.2014 Клиенты Love Republic теперь смогут забирать свои покупки из почтоматов Logibox 1
10.04.2014 В магазинах Zarina внедрят систему сбора данных о поведении посетителей по Wi-Fi 2

Публикаций - 42, упоминаний - 61

Melon Fashion Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 24
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 14
Ситилабс 25 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Центр2М - Center2М 47 13
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 13
Такском - Taxcom 119 13
Schneider Electric Secure Power 44 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Rimini Street 38 13
Schneider Electric 409 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 13
Cinimex - Синимекс 160 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 11
Veeam Software 250 4
Naumen - Наумен 344 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 3
Dynatrace 46 3
Diasoft - Диасофт 357 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Ланит ГК 1164 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
Microsoft Corporation 11226 2
Уютерра - ПланетаСтрой 24 1
Denodo Technologies 2 1
ЦАС - Центр аналитических систем 4 1
ОБИТ 43 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
DataCore Software 20 1
SAP CIS - САП СНГ 758 1
SAP SE 3228 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Biocad - Биокад 38 1
G-Core Labs 64 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 27
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 24
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 22
Ингосстрах СПАО 210 22
X5 Group 601 22
Уралсиб Банк 390 18
Газпромбанк - ГПБ 693 14
X5 Group - Пятерочка 561 14
Росбанк ПАО - Societe Generale 326 14
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 13
Аэрофлот 493 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 100 13
МТС банк 254 13
PepsiCo - Пепсико 96 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 224 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
Интер РАО ПАО 159 13
ПГК - Первая грузовая компания 98 13
OKS Group 31 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
Траско - Trasko 27 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
Банк Зенит 134 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1289 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 9
Лента - Сеть розничной торговли 189 9
Балтика - Пивоваренная компания 112 9
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 9
UBS AG 119 9
Геобанк КБ 30 9
Черкизово ГК 73 9
Coca-Cola Company 113 9
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 22
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 13
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Правительство Москвы 653 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 27
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 22
Big Data - Большие данные 1136 14
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 13
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
e-Commerce - Электронная коммерция 299 13
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 13
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 10
Сенсорный экран - Тачскрин - Touch Screen 41 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 620 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 13
1С:ERP Управление предприятием 203 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 13
Microsoft SQL Server 799 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Клепиков Алексей 77 22
Чаркин Евгений 182 22
Хасин Михаил 26 18
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 15
Сотин Денис 103 14
Шевченко Владимир 135 14
Сыкулев Андрей 57 13
Степченков Максим 36 13
Путятинский Сергей 53 13
Генкина Екатерина 24 13
Ямщиков Владимир 32 13
Слышкин Василий 54 13
Егоров Владимир 52 13
Рубин Адар 28 13
Карпов Иван 41 13
Федечкин Сергей 19 13
Лебедев Антон 28 13
Портной Михаил 23 13
Сирота Юрий 38 13
Семенихин Игорь 37 13
Нестеров Алексей 79 13
Вахнин Павел 51 13
Шадура Максим 17 13
Антонов Александр 73 13
Трофимова Людмила 31 13
Каюмов Шамиль 34 13
Прохорова Алла 45 13
Соловьев Алексей 60 13
Богданов Кирилл 91 13
Мискевич Евгений 29 13
Дьяченко Валерий 66 13
Абакумов Евгений 103 13
Халматов Максим 45 13
Сарнацкий Владислав 16 13
Васильев Владислав 39 13
Платонов Михаил 38 13
Бурилов Андрей 25 13
Смык Виталий 27 13
Емелин Александр 25 13
Урьяс Вадим 76 13
Россия - Российская федерация - РФ 57828 36
Восточная Европа 1698 23
Украина 3417 11
Казахстан - Республика 2661 9
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 257 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 8
Беларусь - Белоруссия 2104 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 4
Грузия 694 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 3
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1073 1
Россия - Калужская область 575 1
Россия - Севастополь 420 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 33
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 18
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 13
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 13
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1012 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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