Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1

Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1

Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2018 1

Ключевые персоны ИТ в ритейле на CNews Forum 2018 1

Как избежать ошибок при внедрении BI 1

Завтра 9 ноября состоится CNews FORUM 2017 1

Melon Fashion Group построила оперативную отчетность на базе SAP Business Objects 5

Выручка Maykor превысила 10 млрд рублей 1