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«Яндекс маркет» и Melon Fashion Group объявили о сотрудничестве

«Яндекс маркет» и Melon Fashion Group договорились о сотрудничестве. Теперь на маркетплейсе можно купить флагманские бренды компании – Zarina и Befree. Уже сейчас в ассортименте представлены одежда и аксессуары из коллекций весна-лето.

Благодаря официальному сотрудничеству новые коллекции брендов будут появляться на площадке так же быстро, как и в розничных магазинах сети. Получить заказы можно как курьерской доставкой, так и в пункт выдачи заказов по всей стране, а также примерить вещи перед покупкой.

В будущем на площадке появятся бренды Sela и Love Republic. Компании также рассматривают создание совместных коллекций и специальных коллабораций.

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