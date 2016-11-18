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Iridium Satellite
Iridium Communications



18.11.2016 Iridium запустил российскую станцию сопряжения наземного и космического сегментов в Ижевске
14.05.2012 Iridium получила разрешение на распространение продукции и услуг в России
06.03.2009 В Минкомсвязи России состоялась встреча с руководством Iridium Satellite
14.05.2003 Война в Ираке возродила спутниковую связь
30.08.2001 Global Plus стала партнером Iridium Satellite LLC
21.06.2001 Iridium Satellite выделила услуги передачи данных в отдельное направление своей деятельности
29.03.2001 Iridium Satellite начала предоставлять услуги глобальной спутниковой связи
06.03.2001 Космический центр им. Хруничева решил спасти Iridium
09.08.1999 Открыто Интернет-представительство компании Иридиум-Евразия.

Публикаций - 65, упоминаний - 104

Iridium Satellite упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7897 2
Qualcomm Technologies 1585 2
Sony 5989 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 958 1
CA Technologies - Computer Associates 377 1
Accenture - Аксенчер 788 1
Инфосистемы Джет 852 1
Visa International 1669 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2394 2
Правительство РФ 6445 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 277 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1160 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 28909 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4754 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 412 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5850 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6735 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 712 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 531 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 92 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5410 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2616 1
ЭОС Дело СЭД 1466 1
Россия - Российская федерация - РФ 98724 23
Япония 9065 2
Россия - СФО - Новосибирск 3094 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2050 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 800 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2041 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 555 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172007, в очереди разбора - 1005855.
Создано именных указателей - 68033.
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