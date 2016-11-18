Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Iridium Satellite
Iridium Communications
Публикаций - 65, упоминаний - 104
Iridium Satellite упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7897 2
|Qualcomm Technologies 1585 2
|Sony 5989 1
|Avaya Inc - Avaya СНГ 958 1
|CA Technologies - Computer Associates 377 1
|Accenture - Аксенчер 788 1
|Инфосистемы Джет 852 1
|Visa International 1669 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2394 2
|Правительство РФ 6445 2
|Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 277 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1160 1
|ЭОС Дело СЭД 1466 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172007, в очереди разбора - 1005855.
Создано именных указателей - 68033.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172007, в очереди разбора - 1005855.
Создано именных указателей - 68033.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru