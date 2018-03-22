Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЭР-Телеком Холдинг
Enforta
Энфорта
Престиж-интернет
ArtCommunications
АртКоммуникейшн
Публикаций - 117, упоминаний - 218
ЭР-Телеком Холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Тайнов Олег 18 17
|Ратников Виктор 16 11
|Кузяев Андрей 60 5
|Богуславский Леонид 30 5
|Владимиров Максим 4 4
|Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
|Щеголев Игорь 684 4
|Анкилов Константин 94 4
|Кордичев Алексей 8 4
|Зюзин Иван 4 4
|Солонин Виталий 89 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Мардер Наум 114 3
|Швайкин Сергей 5 3
|Кусков Денис 212 2
|Царева Юнона 4 2
|Морошкин Александр 118 2
|Богатов Антон 79 2
|Портной Сергей 8 2
|Андреева Екатерина 45 2
|Ситников Сергей 75 2
|Лашкина Елена 30 2
|Белковский Станислав 28 2
|Иванов Андрей 42 2
|Кадыров Рамзан 16 2
|Кочегаров Петр 10 2
|Рыбалко Станислав 9 2
|Волкова Юлия 5 1
|Гузаков Николай 5 1
|Колпаков Антон 55 1
|Михайлов Евгений 16 1
|Емельянников Михаил 39 1
|Круглов Максим 25 1
|Кирюшин Геннадий 90 1
|Шалагинов Алексей 13 1
|Леушев Андрей 69 1
|Марченко Игорь 12 1
|Царевская-Дякина Наталья 7 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 9
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2660 7
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 607 1
|RAEX - Эксперт РА 69 1
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 170 1
|ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 19 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru