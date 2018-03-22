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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн


22.03.2018 «ЭР-Телеком» и «Энфорта» завершили процесс интеграции
24.06.2015 «Энфорта» организовала Wi-Fi на остановках общественного транспорта в Москве
27.10.2014 «Энфорта» запустила услугу «Управляемый ХотСпот»
08.07.2013 «Энфорта» запускает спутниковый интернет
28.01.2013 «Энфорта» вступила в Wi-Fi Alliance
24.10.2012 "Энфорта": В небольших городах строить дешевле и быстрее
10.10.2012 «Энфорта» подключит 150 малых городов
17.07.2012 Услуги «Энфорты» теперь можно оплатить с помощью «Единого кошелька»
11.04.2012 «Энфорта» запускает новые продукты для бизнеса
14.03.2012 «Энфорта» подвела итоги работы на выборах президента РФ
18.01.2012 «Энфорта» увеличила зону покрытия сети в Московской области
23.12.2011 «Энфорта» увеличила количество подключенных точек по нацпроекту «Образование» более чем в два раза
24.10.2011 «Энфорта» открыла филиал в Калининграде
13.09.2011 «Энфорта» объединила в единую сеть телевышки в Улан-Удэ
09.09.2011 Иркутский филиал «Энфорты» подключил к интернету автоцентр BMW
29.08.2011 «Энфорта» провела ребрендинг
26.07.2011 «Энфорта» открыла филиал в Чите
20.07.2011 «Энфорта» открыла филиал в Твери
19.07.2011 «Энфорта» открыла филиал в Ставрополе
18.07.2011 «Энфорта» организовала услуги внутренней телефонии для МЧС в Приморском крае
08.07.2011 «Энфорта» подключила к интернету 12 офисов продаж «Мегафон-Ритейл» на Дальнем Востоке
07.07.2011 Клиенты «Энфорты» переведены на обслуживание в единый контакт-центр
26.05.2011 «Энфорта» вышла на рынок коммерческой недвижимости
19.04.2011 Число корпоративных клиентов «Энфорты» достигло 40 тыс.
13.04.2011 «Энфорта» открыла филиал в Элисте
05.04.2011 «Энфорта» в 2010 г. открыла филиалы в 25 городах России
16.03.2011 «Энфорта» открыла филиал в Пскове
01.03.2011 «Энфорта» открыла филиал в Смоленске
15.02.2011 «Энфорта» увеличила зону покрытия на Сахалине
28.01.2011 «Энфорта» организовала доступ в интернет для УСД при ВС РФ в Хабаровском крае
21.12.2010 ЕБРР предоставил «Энфорте» кредит на 450 млн руб.
08.12.2010 «Энфорта» приобрела волоконно-оптический ресурс в Рязани
30.11.2010 «Энфорта» завершила реорганизацию пяти дочерних компаний
24.11.2010 «Энфорта» приобрела 100% акций кузбасского провайдера Polenet
17.11.2010 «Энфорта» открыла филиал в Набережных Челнах
02.11.2010 «Энфорта» открыла филиал в Орле
27.10.2010 «Энфорта» открыла филиал в Череповце
25.10.2010 «Энфорта» предоставит услуги связи «Находкинской электросети»
21.10.2010 Количество корпоративных клиентов «Энфорты» достигло 35 тыс.
19.10.2010 «Энфорта» открыла филиал в Сыктывкаре

Публикаций - 117, упоминаний - 218

ЭР-Телеком Холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 615 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8534 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6232 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7512 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7821 13
Ростелеком - Связьинвест 1657 11
InfiNet Wireless - Инфинет 58 11
Yota - Скартел 703 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1843 10
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 10
Синтерра - Synterra 754 10
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1232 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2234 8
Yandex - Яндекс 4577 7
5030 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 437 6
ГКС - Группа компаний Систематика 274 5
Sorsdata 5 5
АФК Система ПАО 1622 5
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1243 5
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 499 5
EPAM Systems - Vested Development 11 5
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 349 5
GTS - Global Telesystems 37 5
Revo Technologies 7 5
Вертикаль - башенный оператор 46 5
ТТК - Элеткро-ком 5 5
Ростелеком ВолгаТелеком 509 4
Freshtel 49 4
Вайнах Телеком 42 4
Clearwire 39 4
Intel Corporation 10801 4
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 503 4
Alvarion Technologies 64 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1274 3
Taxcom - Таском 66 3
Акадо Телеком - Комкор 771 3
СМАРТС Компания 500 2
Ростех - Ростехнологии 2312 2
Cisco Systems 4639 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 114 9
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 79 8
Bessemer Venture Partners 38 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 560 6
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 11 5
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 40 5
PPE Group 15 5
FGI Wireless 11 5
Восточный Банк 126 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 435 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1766 5
Avito - Авито 191 5
ivi - Онлайн-кинотеатр 176 5
Альфа-Банк 1332 5
Gett 63 5
UFG Private Equity 26 5
ПКБ - Первое коллекторское бюро 4 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 833 4
Sumitomo Group 36 4
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 170 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4846 3
Intel Capital 149 2
Норвик банк 3 2
IFTG - International Financial Technology Group 2 2
Volga River One Capital Partners - фонд прямых инвестиций 7 2
Cosmos Hotel Group 17 1
RTP Global 7 1
Байкал Сервис 4 1
eBay Inc 1560 1
Квадра ПАО - ТГК-4 14 1
МДМ Банк 164 1
Nordea - Нордеа Банк 72 1
Volga Gas 1 1
Европлан 18 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 240 1
ПФП-группа - Пермская финансово-производственная группа 5 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 76 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 131 1
Роснефть НК 419 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7361 15
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1990 9
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 556 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2761 4
Районный суд Москвы 148 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1735 4
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 4
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 305 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 427 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 2
Президент Российской Федерации 1729 2
Правительство РФ 2657 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 281 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 135 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 471 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 281 1
Правительство Пермского края 17 1
Администрация Президента РФ 325 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 1
Федеральное собрание Российской Федерации 93 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1486 1
Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 27 1
Мосгортранс ГУП 84 1
Правительство Москвы 817 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 613 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2001 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2044 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 152 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1140 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 117 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 4
WiMAX Forum 51 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 236 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 66 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 34
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10103 25
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12131 11
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 822 11
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4208 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2646 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1587 6
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 469 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 569 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2858 3
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 469 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1496 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 558 3
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 108 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 351 2
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 244 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 170 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1791 2
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1892 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 863 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 630 2
БС - Базовая станция в радиосвязи 40 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 663 1
Beamforming - динамичное изменение покрытия от сотовой антенны 38 1
FTTH - Fiber To The Home 122 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 79 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 238 1
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1809 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 248 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1368 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 1
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 72 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 475 1
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 72 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 551 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 7
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 58 5
ВымпелКом - Билайн WiFi - Beeline WiFi 31 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 45 2
МегаФон WiMAX-сеть 1 1
Java - Язык программирования 2399 1
InfiNet - Revolution 5000 8 1
Gilat SkyEdge VSAT 16 1
HPE OpenView 162 1
Nokia Alcatel-Lucent WiMAX 6 1
SAP WFM - SAP Workforce Management 7 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 36 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 3 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 196 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 135 1
Myspace - социальная сеть 607 1
Cisco Aironet 28 1
СПАРК-Интерфакс 113 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 1
МаксимаТелеком MT_Free 36 1
Microsoft Skype 1885 1
VK - Mail.ru Одноклассники 976 1
Тайнов Олег 18 17
Ратников Виктор 16 11
Кузяев Андрей 60 5
Богуславский Леонид 30 5
Владимиров Максим 4 4
Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
Щеголев Игорь 684 4
Анкилов Константин 94 4
Кордичев Алексей 8 4
Зюзин Иван 4 4
Солонин Виталий 89 4
Юсупов Шерзод 4 4
Абгарян Ваган 4 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Мардер Наум 114 3
Швайкин Сергей 5 3
Кусков Денис 212 2
Царева Юнона 4 2
Морошкин Александр 118 2
Богатов Антон 79 2
Портной Сергей 8 2
Андреева Екатерина 45 2
Ситников Сергей 75 2
Лашкина Елена 30 2
Белковский Станислав 28 2
Иванов Андрей 42 2
Кадыров Рамзан 16 2
Кочегаров Петр 10 2
Рыбалко Станислав 9 2
Волкова Юлия 5 1
Гузаков Николай 5 1
Колпаков Антон 55 1
Михайлов Евгений 16 1
Емельянников Михаил 39 1
Круглов Максим 25 1
Кирюшин Геннадий 90 1
Шалагинов Алексей 13 1
Леушев Андрей 69 1
Марченко Игорь 12 1
Царевская-Дякина Наталья 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 82467 71
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26684 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11575 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34002 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12063 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1729 11
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 869 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1861 9
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 470 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3785 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 9
Россия - ПФО - Казань 1893 8
Европа Восточная 2814 7
Россия - Сибирь 1345 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2893 7
Россия - СФО - Новосибирск 2924 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1166 6
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 780 6
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 836 6
Азия - Азиатский регион 3153 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 6
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк 252 6
Северная Америка 2580 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 990 6
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 727 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1931 5
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 497 5
Россия - ЦФО - Тульская область 927 5
Россия - СФО - Томская область - Томск 628 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 861 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1018 5
Украина 5528 5
Ближний Восток 2489 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1685 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2136 5
Казахстан - Республика 4137 5
Индия - Республика 4083 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 319 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1131 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11612 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4108 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 165 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 208 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 301 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1101 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1881 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 820 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5064 1
Русский язык 1657 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 175 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3662 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1231 1
Образование в России 552 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1224 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 6
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 553 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 3
Прайм - Агентство экономической информации 639 2
РИА Новости 719 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 259 2
Bloomberg 939 1
Thomson Reuters - Рейтер 5681 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 708 1
Сбербанк - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 49 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2660 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 607 1
RAEX - Эксперт РА 69 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 170 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 19 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 353 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 19 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
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