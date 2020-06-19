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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ЭР-Телеком Холдинг
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19.06.2020 Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур» 1
11.04.2019 Отпущен из тюрьмы основатель фонда Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
10.04.2019 Следствие попросило выпустить из тюрьмы основателя Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
21.02.2019 Предъявлено обвинение основателю Baring Vostok, крупному инвестору «Яндекса», «1С», «Билайна». Ему грозит 10 лет лагерей 1
15.02.2019 Задержан основатель Baring Vostok — крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 1
25.07.2018 Инвестор «Яндекса» и «1С» вложился в российско-белорусского разработчика Itransition 1
17.07.2018 «ЭР-Телеком» оптимизирует бизнес-процессы с помощью SAP Workforce 1
13.06.2018 «ЭР-Телеком Холдинг» и Правительство Пермского края объявили о запуске проекта «Умный свет» 1
30.05.2018 «ЭР-Телеком» построил сеть промышленного интернета вещей в Ярославле 1
16.05.2018 «ЭР-Телеком» объявил о росте выручки на 17% по итогам 1 квартала 2018 года 1
27.04.2018 «ЭР-Телеком» сообщил о завершении сделки по приобретению «Стрелы Телеком» 1
09.04.2018 «ЭР-Телеком» объявил о завершении сделки по приобретению 100% компании «Телемир» 1
26.03.2018 «Почта России» оснастила московские отделения связи бесплатным Wi-Fi 1
22.03.2018 «ЭР-Телеком» и «Энфорта» завершили процесс интеграции 4
01.03.2017 J’son & Partners Consulting: исследование российского рынка фиксированного ШПД за 2016 год 1
12.09.2016 Департамент ИТ Москвы подвел первые итоги работы городской сети Wi-Fi 1
03.06.2016 «Эр-телеком» купил всероссийского беспроводного оператора 3
14.03.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2016» 1
02.07.2015 Сервис «Управляемый ХотСпот» интегрирован с системой автоматизации ресторанов iiko 2
24.06.2015 «Энфорта» организовала Wi-Fi на остановках общественного транспорта в Москве 2
27.10.2014 «Энфорта» запустила услугу «Управляемый ХотСпот» 1
18.09.2014 «Газпром нефть» во второй раз провела форум для ИТ-компаний 1
26.08.2014 «Манго Телеком» открыл представительство в Красноярске 1
22.08.2013 Рынок телеком-операторов пребывает в затишье 1
07.08.2013 Офисный телеком рвет привычные контракты 1
08.07.2013 «Энфорта» запускает спутниковый интернет 3
29.01.2013 К 2015 г. на долю WiMAX придется только около 1% рынка мобильного ШПД 1
28.01.2013 «Энфорта» вступила в Wi-Fi Alliance 2
24.10.2012 "Энфорта": В небольших городах строить дешевле и быстрее 7
10.10.2012 «Энфорта» подключит 150 малых городов 4
17.07.2012 Услуги «Энфорты» теперь можно оплатить с помощью «Единого кошелька» 2
11.04.2012 «Энфорта» запускает новые продукты для бизнеса 1
14.03.2012 «Энфорта» подвела итоги работы на выборах президента РФ 3
18.01.2012 «Энфорта» увеличила зону покрытия сети в Московской области 2
23.12.2011 «Энфорта» увеличила количество подключенных точек по нацпроекту «Образование» более чем в два раза 2
09.12.2011 Власти выставили «Билайну» миллиардный счет за WiFi 1
24.10.2011 «Энфорта» открыла филиал в Калининграде 2
13.09.2011 «Энфорта» объединила в единую сеть телевышки в Улан-Удэ 2
09.09.2011 Иркутский филиал «Энфорты» подключил к интернету автоцентр BMW 2
29.08.2011 «Энфорта» провела ребрендинг 2

Публикаций - 106, упоминаний - 194

ЭР-Телеком Холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1507 9
Синтерра - Synterra 565 9
Ростелеком Связьинвест 697 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 8
Yandex - Яндекс 4101 7
3748 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 6
АФК Система ПАО 995 5
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 5
Yota - Скартел 623 5
ГКС - Группа компаний Систематика 195 5
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 241 5
EPAM Systems - Vested Development 9 5
Вертикаль - башенный оператор 43 5
GTS - Global Telesystems 8 5
Revo Technologies 6 5
Инфинет - InfiNet Wireless 40 5
Sorsdata 5 5
ТТК - Элеткро-ком 5 5
Вайнах Телеком 42 4
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
Sprint Corporation 154 2
Freshtel 49 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 2
Actility 5 2
ВолгаТелеком 218 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 2
Ростелеком ЦентрТелеком 192 2
СКБ Контур 416 1
SAP CIS - САП СНГ 754 1
Deloitte - Делойт 186 1
Itransition - Итранзишн 7 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 6
PPE Group 5 5
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 5
FGI Wireless 9 5
Восточный Банк 108 5
UFG Private Equity 25 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 5
Avito - Авито 171 5
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 5
Альфа-Банк 1125 5
Gett 60 5
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 5
ПКБ - Первое коллекторское бюро 4 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 3
Bessemer Venture Partners 28 3
Норвик банк 3 2
Sumitomo Group 11 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 2
IFTG - International Financial Technology Group 2 2
Нордеа Банк 49 1
Европлан 18 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
Байкал Сервис 4 1
RTP Global 7 1
Cosmos Hotel Group 10 1
X5 Group 599 1
МДМ Банк 150 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 40 1
Volga Gas 1 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
BMW 250 1
Почта России ПАО 1574 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 24 1
Альфа-Капитал УК 45 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Газпром ПАО 521 1
Уралсиб Банк 389 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 4
Басманный районный суд города Москвы 47 4
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 2
Правительство Пермского края 15 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 47 1
Мосгортранс ГУП 68 1
Правительство Москвы 653 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Правительство РФ 2205 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 29
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 23
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 5
3G - Стандарт мобильной связи 3736 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 3
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1253 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 1
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 163 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 484 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 7
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 5
Java - Язык программирования 1177 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
Microsoft Skype 1469 1
МаксимаТелеком MT_Free 34 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 194 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 3 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
SAP WFM - SAP Workforce Management 7 1
Кузяев Андрей 59 5
Богуславский Леонид 25 5
Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
Юсупов Шерзод 4 4
Абгарян Ваган 4 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Зюзин Иван 4 4
Владимиров Максим 4 4
Кордичев Алексей 8 4
Щеголев Игорь 676 3
Морошкин Александр 106 2
Царева Юнона 4 2
Ситников Сергей 51 2
Анкилов Константин 49 2
Царевская-Дякина Наталья 7 1
Ивашенцева Елена 8 1
Пономарева Ксения 5 1
Торбахов Александр 54 1
Ryan Charles - Райян Чарльз 6 1
Иванов Олег 124 1
Свердлов Денис 163 1
Мраморов Дмитрий 24 1
Шестаков Александр 35 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Емельянников Михаил 33 1
Венцлавович Елена 41 1
Марченко Игорь 9 1
Леушев Андрей 63 1
Шалагинов Алексей 13 1
Круглов Максим 25 1
Колпаков Антон 42 1
Михайлов Евгений 13 1
Самойлов Алексей 2 1
Демидов Михаил 125 1
Петунин Алексей 58 1
Климарев Михаил 46 1
Гузев Иван 12 1
Кусков Денис 150 1
Кравченко Константин 65 1
Кочетков Владислав 137 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 9
Россия - ПФО - Казань 1518 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 7
Азия - Азиатский регион 1517 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1058 6
Северная Америка 1413 6
Восточная Европа 1679 6
Казахстан - Республика 2632 5
Украина 3372 5
Россия - Сибирь 876 5
Ближний Восток 1473 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 833 5
Россия - ПФО - Самара 1289 5
Россия - Уфа 642 4
Россия - Белгород 240 4
Чехия - Чешская Республика 497 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 4
Россия - Рязань 354 4
Россия - СФО - Новосибирск 1969 4
Россия - Вологодская область - Череповец 116 3
Россия - Хабаровск 623 3
Индия - Республика 2173 3
Россия - Иркутск 466 3
Россия - Южно-Сахалинск 158 3
Россия - Улан-Удэ 140 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 515 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 3
Россия - Владивосток 864 3
Россия - Пермь 739 3
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 224 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
Образование в России 337 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 536 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 329 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 6
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
Прайм - Агентство экономической информации 528 2
РИА Новости 654 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 265 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 1
Bloomberg 785 1
Thomson Reuters - Рейтер 1735 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1990 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
TelecomDaily ИАА 112 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 10 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
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