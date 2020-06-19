Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЭР-Телеком Холдинг
Enforta
Энфорта
Престиж-интернет
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Публикаций - 106, упоминаний - 194
ЭР-Телеком Холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кузяев Андрей 59 5
|Богуславский Леонид 25 5
|Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Зюзин Иван 4 4
|Владимиров Максим 4 4
|Кордичев Алексей 8 4
|Щеголев Игорь 676 3
|Морошкин Александр 106 2
|Царева Юнона 4 2
|Ситников Сергей 51 2
|Анкилов Константин 49 2
|Царевская-Дякина Наталья 7 1
|Ивашенцева Елена 8 1
|Пономарева Ксения 5 1
|Торбахов Александр 54 1
|Ryan Charles - Райян Чарльз 6 1
|Иванов Олег 124 1
|Свердлов Денис 163 1
|Мраморов Дмитрий 24 1
|Шестаков Александр 35 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Емельянников Михаил 33 1
|Венцлавович Елена 41 1
|Марченко Игорь 9 1
|Леушев Андрей 63 1
|Шалагинов Алексей 13 1
|Круглов Максим 25 1
|Колпаков Антон 42 1
|Михайлов Евгений 13 1
|Самойлов Алексей 2 1
|Демидов Михаил 125 1
|Петунин Алексей 58 1
|Климарев Михаил 46 1
|Гузев Иван 12 1
|Кусков Денис 150 1
|Кравченко Константин 65 1
|Кочетков Владислав 137 1
|CNews Analytics 1990 4
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
|ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 10 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru