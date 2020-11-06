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ФЦП Федеральная космическая программа России
Федеральная целевая программа
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Публикаций - 37, упоминаний - 41
ФЦП Федеральная космическая программа России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 7
|Прохоров Юрий 44 6
|Путин Владимир 1831 3
|Духовницкий Олег 91 3
|Рогозин Дмитрий 79 2
|Шилов Сергей 61 2
|Ройтман Евгений 34 2
|Ганин Александр 3 1
|Гусинский Владимир 7 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Козлов Игорь 36 1
|Пехтерев Сергей 40 1
|Иванов Сергей 175 1
|Прохоров Сергей 18 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 72 1
|Иванов Александр 71 1
|Космодром Байконур 98 6
|Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 2
|УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 1
|Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 355 1
|ФЦП - Федеральная целевая программа 74 1
|Прайм - Агентство экономической информации 530 1
|РИА Новости 654 1
|НТВ - Телекомпания 165 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Известия ИД 59 1
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 7
|РАН - Российская академия наук 317 1
|NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 10 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771678, в очереди разбора - 675360.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771678, в очереди разбора - 675360.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru