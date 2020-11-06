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ФЦП Федеральная космическая программа России
Федеральная целевая программа


06.11.2020 Рогозин просит у властей 1,5 триллиона на проект «Сфера» - наш ответ Илону Маску 2
03.08.2018 В России создана сверхскоростная космическая система передачи данных 1
15.06.2017 Минкомсвязи ищет 90 млрд руб. на арктические спутники связи 1
30.11.2016 В «Росэлектронике» разработали мощный СВЧ-усилитель для космической обсерватории «Миллиметрон» 1
27.09.2016 На компьютеры Apple напал новый троян, работающий от имени Роскосмоса 3
24.02.2016 Битва за 4G: Роскосмос подверг сомнению компетенцию «WiMAX-академика» 1
10.02.2016 ГП КС начинает предоставлять услуги связи и вещания с использованием нового российского спутника «Экспресс-АМУ1» 1
25.12.2015 Россия запустила тяжелый спутник для телевещания и доступа в интернет 1
25.09.2015 Минкомсвязи России представила основные направления деятельности в области радиочастотного спектра на 2015 г. 1
03.07.2015 Война четвертого поколения: Как суды отказывают в выдаче LTE-частот 1
02.06.2015 Частная космонавтика России не дождалась от властей уголовного дела 1
23.04.2015 «Космическая связь» начинает предоставлять услуги связи и вещания с использованием нового космического аппарата «Экспресс-АМ7» 1
22.04.2015 Спутник связи и вещания «Экспрес-АМ6» введен в эксплуатацию 1
17.04.2015 Минэкономразвития заблокировало появление нового 4G-оператора 1
15.04.2015 Четыре спутника могут составить арктическую группировку России 1
19.03.2015 Новый российский спутник связи и вещания «Экспресс-АМ7» выведен на орбиту 1
05.03.2015 Суд обязал объединить спутниковую и 4G-сети в одном диапазоне 1
04.02.2015 Полностью восстановлена работоспособность спутника «Экспресс-АМ33» 1
30.12.2014 «Космическая связь» не видит смысла реформироваться 1
08.12.2014 Как ГИС помогают в борьбе со стихией на Дальнем Востоке 1
22.10.2014 Новый телекоммуникационный спутник тяжелого класса «Экспресс-АМ6» выведен на орбиту 1
22.04.2014 Новые российские спутники связи и вещания «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АТ1» введены в эксплуатацию 1
17.03.2014 Новые российские спутники непосредственного вещания «Экспресс-АТ1» и «Экспресс-АТ2» выведены на орбиту 1
27.12.2013 Запущен новый российский спутник связи и вещания «Экспресс-АМ5» 1
14.06.2012 «Внешэкономбанк» и ГПКС подписали кредитное соглашение о финансировании строительства спутника «Экспресс-АМ7» 1
28.05.2012 ФГУП «Космическая связь»: почему отказывают спутники? 2
27.03.2012 Подписаны контракты на создание спутников связи и вещания «Экспресс-АМ4R» и «Экспресс-АМ7» 1
26.01.2012 Михаил Зацепин назначен замгендиректора по связям с органами законодательной и исполнительной власти ГПКС 1
11.05.2011 ГПКС и Eutelsat в 2015 г. запустят новый спутник для расширения вещательных и мультимедийных услуг в Европейской части России 1
16.06.2010 Роскосмос создаст систему валидационных подспутниковых наблюдений за 497 млн руб. 1
08.04.2010 Ракетно-космическая отрасль России откажется от бумаги и перейдет на СПО 1
07.04.2010 Роскосмос определил исполнителя ОКР по разработке ИТ в рамках Федеральной космической программы 1
04.03.2010 Роскосмос ищет исполнителя ОКР 1
25.02.2010 Пропускная способность российских спутников связи к 2015 г. вырастет в 2 раза 1
08.02.2010 Создание системы персональной спутниковой связи для Роскосмоса: контракт на 937 млн руб. подписан с единственным участником конкурса 1
12.01.2010 Роскосмос ищет подрядчика для ОКР стоимостью 450 млн руб. 1
15.04.2008 Спутник «Экспресс-АМ33» введен в эксплуатацию 1

Публикаций - 37, упоминаний - 41

ФЦП Федеральная космическая программа России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Космическая связь ФГУП ГПКС 213 17
Антарес 25 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 3
Транзит-Телеком 8 2
Интеллект Телеком 35 2
АФК Система ПАО 999 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 46 1
Google LLC 7198 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
НТВ-Плюс 174 1
Eutelsat 66 1
OneWeb Satellites 4 1
Ростех ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 14 1
Совзонд - Sovzond 66 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Аурига - Auriga 19 1
Palo Alto Networks 80 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 34 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
ESET 991 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 1
Globalstar - Глобалстар 31 1
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 23 1
Facebook 3768 1
Qualcomm Technologies 1007 1
Amazon Inc - Amazon.com 1478 1
РКС - Российские космические системы 100 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Airbus Defence and Space 10 2
Tesla Motors 241 1
Airbus Group 71 1
Роскосмос Центр перспективных технологий конструирования бортовой аппаратуры РКС Алексея Петрова 1 1
SoftBank Group 101 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
НПП Алмаз - Научно-производственное предприятие 36 1
Даурия Аэроспейс - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 15 1
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 5 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 11
Россвязь - Федеральное агентство связи 496 5
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 415 5
Арбитражный суд города Москвы 340 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 90 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 2
Правительство РФ 2209 2
Президент Российской Федерации 1443 2
Минцифры РФ - Департамент регулирования радиочастот и сетей связи 3 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 66 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 124 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 32 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2060 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 550 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 304 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1012 1
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 42 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 1
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 69 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 29 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 12
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 1
SpaceX 34 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 9 1
Apple macOS X 909 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10752 1
Linux OS 4288 1
Apple Mac 1466 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 1
Amazon Kuiper 3 1
Esri ArcGIS 108 1
РКС ТНС - спутниковая платформа (наноспутник) 2 1
Clario Tech DMCC MacKeeper 6 1
Лавочкина НПО Карат - космическая платформа для создания малых спутников научного назначения, разработанная 1 1
Никифоров Николай 1126 7
Прохоров Юрий 44 6
Путин Владимир 1831 3
Духовницкий Олег 91 3
Рогозин Дмитрий 79 2
Шилов Сергей 61 2
Ройтман Евгений 34 2
Ганин Александр 3 1
Гусинский Владимир 7 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Козлов Игорь 36 1
Пехтерев Сергей 40 1
Иванов Сергей 175 1
Прохоров Сергей 18 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 72 1
Иванов Александр 71 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 30
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 7
Европа 3798 7
Африка 1506 7
Россия - Сибирь 882 5
Земля - планета Солнечной системы 889 5
Ближний Восток 1486 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 4
Франция - Французская Республика 2150 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 3
Россия - Западная Сибирь 128 3
Южная Азия 46 2
Россия - Забайкальский край 356 2
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 437 2
Нидерланды 984 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
Канада 1321 2
Арктика 141 2
Италия - Итальянская Республика 1409 2
Россия - Красноярск 855 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 2
Израиль 725 1
Россия - Арктическая зона 8 1
Саудовская Аравия - Королевство 280 1
Россия - Калининград 680 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 1
Венгрия 299 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 230 1
Россия - Амурская область 321 1
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 150 1
Россия - Иркутск 473 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Хабаровский край 420 1
Россия - ЕАО - Еврейская автономная область 168 1
Афганистан - Исламская Республика Афганистан 101 1
Россия - Восточная Сибирь 191 1
Россия - Благовещенск 88 1
Северный Ледовитый океан 16 1
Россия - Архангельская область 353 1
Космодром Байконур 98 6
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 355 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 74 1
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
РИА Новости 654 1
НТВ - Телекомпания 165 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Известия ИД 59 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 7
РАН - Российская академия наук 317 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 10 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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