Охранная сигнализация - Security alarm system - охранные системы

» (МГТС, входит в группу МТС) совместно с «Гольфстрим охранные системы» сообщила о запуске сервиса « Охранная сигнализация » для корпоративных клиентов, который обеспечит полную безопасность офис

системы», крупнейшим оператором систем пультовой охраны в России, «Акадо Телеком» запускает сервис « Охранная сигнализация ». Услуга обеспечивает безопасность квартиры или дома абонента не только

Пользователям услуги «Домашний Интернет» и пакетов услуг «Интернет + ТВ» от «ОнЛайм» теперь доступна новая услуга « Охранная сигнализация », которую интернет-провайдер запустил вместе с компанией «Гольфстрим охранные системы» - крупнейшим оператором пультовой охраны в России. Услуга оказывается по сети «ОнЛай

M-2 имитирует аналоговую телефонную линию и передает данные с ПКП на компьютер с ПО STAM-2, которое охранная сигнализация использует для мониторинга всей системы. При этом ETHM-2 конвертирует д