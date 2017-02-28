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Охранная сигнализация Security alarm system охранные системы

Охранная сигнализация - Security alarm system - охранные системы


28.02.2017 МГТС и «Гольфстрим» запускают сервис «Охранная сигнализация» для корпоративных клиентов

» (МГТС, входит в группу МТС) совместно с «Гольфстрим охранные системы» сообщила о запуске сервиса «Охранная сигнализация» для корпоративных клиентов, который обеспечит полную безопасность офис
08.06.2016 «Акадо Телеком» и «Гольфстрим охранные системы» запускают услугу «Охранная сигнализация» для физических лиц

системы», крупнейшим оператором систем пультовой охраны в России, «Акадо Телеком» запускает сервис «Охранная сигнализация». Услуга обеспечивает безопасность квартиры или дома абонента не только
17.06.2015 «ОнЛайм» запустил услугу «Охранная сигнализация»

Пользователям услуги «Домашний Интернет» и пакетов услуг «Интернет + ТВ» от «ОнЛайм» теперь доступна новая услуга «Охранная сигнализация», которую интернет-провайдер запустил вместе с компанией «Гольфстрим охранные системы» - крупнейшим оператором пультовой охраны в России. Услуга оказывается по сети «ОнЛай
07.11.2008 Satel представила новый Ethernet-модуль для системы охранной сигнализации

M-2 имитирует аналоговую телефонную линию и передает данные с ПКП на компьютер с ПО STAM-2, которое охранная сигнализация использует для мониторинга всей системы. При этом ETHM-2 конвертирует д
29.08.2008 ГУ «Московские авиационные услуги» купит оборудование для видеонаблюдения и охранной сигнализации

ванных 19-дюймовых дисплея, разветвитель, резервный источник питания, аккумулятор и др. Стоимость лота составляет 609 210 pуб. Лот №2, в свою очередь, касается поставки и монтажа оборудования системы охранной сигнализации, системы управления доступом и учета рабочего времени. Работы по лоту оцениваются в 890 789 pуб. Более детально ознакомиться с аукционной информацией можно в документации,
17.06.2008 Satel представил новое GSM-решение для охранной сигнализации

Компания Satel анонсировала GSM-решение для охранной сигнализации объекта на базе нового модуля GSM LT-2S, который имитирует аналоговую телефонную линию и работает с любыми ПКП и охранными устройствами Satel, использующими телефонную свя
05.02.2008 Satel выпустил новую охранно-пожарную сигнализацию с GSM/GPRS модулем

тическое переключение между активным и пассивным состоянием гарантирует оперативную реакцию системы охранной сигнализации на тревожное событие. Управление охранно-пожарной сигнализацией Integra
04.02.2008 «Компьютерный мир» получил лицензию на установку пожарно-охранной сигнализации

Как сообщил CNews директор корпоративного отдела сети компьютерных магазинов «Компьютерный мир» Андрей Мартынов, его компания получила лицензию на установку пожарно-охранной сигнализации (ПОС). Сигнализация будет устанавливаться отделом системной интеграции в рамках обслуживания корпоративных заказчиков. «Сейчас клиент хочет получить офис под ключ – то ест
13.09.2002 Системы технической безопасности: актуальные реалии

относительной отсталости рынка за счет открытости технологий Системы пожарной сигнализации Системы охранной сигнализации и контроля доступа Система охраны периметра Система учета и пропуска ав

Публикаций - 206, упоминаний - 217

Охранная сигнализация и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1595 17
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1579 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11289 14
Schneider Electric 564 10
МегаФон 8103 9
АРМО ГК - АРМО-Системы 260 9
Cisco Systems 5042 8
АРМО ГК 119 8
Siemens AG - Siemens Group 2570 8
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 636 8
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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8501 7
Цифра ГК 2317 6
Microsoft Corporation 24233 6
Ростелеком 10895 5
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 95 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1431 5
IBM - International Business Machines Corp 9372 5
HP Inc. 5638 5
Крок - Croc 1767 5
АРМО ГК - АРМО-Инжиниринг 28 4
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 4
Smartec 123 4
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 424 4
Открытые технологии 695 3
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 3
АйТи 1340 3
ААМ Системз - AAM Systems 17 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1414 3
Ситроникс - Sitronics 1219 3
GE Security - General Electric Security - UTC Fire & Security - Interlogix - Kalatel 27 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1047 3
Bosch Security and Safety Systems 15 3
Integra 27 3
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Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2766 3
Intel Corporation 11979 3
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 124 3
Yandex - Яндекс 6684 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 15
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 115 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6737 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6842 6
РЖД - Российские железные дороги 1819 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1865 5
РЖД СвЖД - Свердловская железная дорога 20 4
Visa International 1934 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 455 4
Почта России ПАО 2039 3
Связной ГК 1360 3
Альфа-Банк 1703 3
МОСГАЗ 42 3
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 78 3
Роснефть НК - нефтяная компания 506 3
Спортмастер - Sportmaster 172 3
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 17 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 160 2
O’STIN - Остин 10 2
Петровский парк 3 2
Цифроград 171 2
Цезарь Сателлит 39 2
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 2
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 254 2
Accor Hotels 15 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 192 2
Снежная Королева - СК Трейд 53 2
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 66 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 2
ВТБ - ВТБ24 662 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 417 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2104 2
Газпром нефть 573 2
American Express - Amex 317 2
ПСБ - Промсвязьбанк 805 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 956 2
Трансбарьер М 2 2
ЦентрОбувь ТД 28 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2682 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3185 9
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 420 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5200 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4437 6
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 55 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1320 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2992 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 170 3
Правительство Москвы - ДепТЭХ Москвы - Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы 10 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2311 3
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 260 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2870 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 237 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10836 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3618 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 716 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1315 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 421 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2900 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4790 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 300 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1105 2
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 74 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1023 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2618 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 559 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1851 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 252 1
Мосгордума - Московская городская Дума 139 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 940 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2414 1
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