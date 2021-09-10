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Код Безопасности ПАК Соболь
Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки
АПМДЗ


10.09.2021 Из-за глобального дефицита микросхем ГАЗ выпускает некомплектные «Газели» 1
09.08.2021 Легендарный производитель компьютеров развернул выпуск ПК и моноблоков на российских «байкалах» 1
09.08.2021 iRu запускает в серийное производство компьютеры на базе отечественного процессора Baikal-M 1
12.04.2021 Электронные ключи JaCarta совместимы с новыми версиями программ компании «Код Безопасности» 1
04.02.2021 «Компьюлинк» получил 200-миллионный подряд «Гознака», снизив начальную цену на 915 рублей 1
19.03.2020 Компьютеры «iRU Опал» сертифицированы на совместимость с «Ред ОС» 1
22.01.2020 ПК iRU «Опал» включены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1
26.08.2019 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и ПАК «Соболь 4.2» 4
17.04.2019 Россияне наладили производство безопасной замены ПК и телефонам на базе Linux для бизнеса и госсектора 1
18.03.2019 «Код безопасности» разработал банковское биометрическое ИБ-решение 2
05.06.2018 «Акстел-Безопасность» внедрила систему защиты персональных данных в Новосибирском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 1
04.05.2018 Государству понравилось закупать ИБ: За год рынок вырос на треть 1
05.04.2018 Axoft начал продавать решения «Кода безопасности» онлайн 1
13.02.2017 Персональные данные клиентов Stack Group под защитой решений «Кода безопасности» 2
01.02.2017 Бизнес «Кода безопасности» в 2016 году вырос на 34% 2
15.09.2016 ПАК «Соболь» 3.0 с новой платой PCI Express поступил в продажу 7
01.06.2016 Softline защитила персональные данные Единого лесопожарного центра Архангельской области 1
30.03.2016 Электронный замок «Соболь» протестирован на аппаратной платформе Inspur 3
18.02.2016 Оборот «Кода безопасности» по итогам 2015 г. вырос на 48,5% 1
17.12.2015 Комплексные решения придут на смену классическим средствам защиты информации от несанкционированного доступа 1
17.09.2015 Обновленный ПАК «Соболь» 3.0 прошел инспекционный контроль в ФСТЭК России и поступил в продажу 7
19.08.2015 Softline подключила архитектурно-строительный университет Петербурга к Федеральному центру тестирования 1
20.07.2015 Softline защитила персональные данные клиентов «Газпром газораспределение Орел» 1
02.07.2015 «Соболь» обеспечит доверенную загрузку и защиту от НСД тонкого клиента Kraftway Credo VV25 3
10.06.2014 Электронный замок «Соболь» 3.0.7 с поддержкой Mini PCI Express Half поступил в продажу 6
17.09.2013 Электронный замок «Соболь» 3.0.6 с поддержкой высокоскоростного режима USB поступил в продажу 6
01.08.2013 «Код Безопасности» полностью обновит продуктовую линейку и выпустит ряд новых продуктов до конца 2013 г. 1
17.07.2013 Объем продаж «Кода Безопасности» за первое полугодие 2013 г. вырос более чем на 40% 1
11.07.2013 Обновленная версия электронного замка «Соболь» поддерживает высокоскоростной режим USB 5
29.11.2012 «Код Безопасности» продлил сертификат ФСТЭК на ПАК «Соболь» 3.0 3
30.10.2012 Легкие коммерческие автомобили ГАЗ будут оснащаться дифференциалом ELocker от Eaton 1
12.09.2012 ПАК «Соболь» 3.0 получил сертификат соответствия ГОСТ Р 3
22.06.2012 ПАК «Соболь» 3.0.5 поступит в продажу 2 июля 7
13.06.2012 Сторожевой "Соболь" защитит мобильные ПК 7
14.05.2012 «Код Безопасности» выпустила технический релиз ПАК «Соболь» 3.0.5 5
13.03.2012 ПАК «Соболь» 3.0.4 прошел инспекционный контроль во ФСТЭК 5
05.03.2012 Вышел технический релиз новой версии АПКШ «Континент» 1
07.12.2011 Как уберечь ПДн: рецепты для энергосбыта 1
10.11.2011 Secret Net , ПАК «Соболь» и «Рутокен» протестированы на совместимость 4
17.10.2011 Вышел технический релиз ПАК «Соболь» 3.0.4 с поддержкой «Альт Линукс СПТ» 6.0 и Astra Linux Special Edition «Смоленск» 3

Публикаций - 61, упоминаний - 140

Код Безопасности ПАК Соболь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Код Безопасности 365 14
Intel Corporation 4192 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 2
Информзащита 423 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Ред Софт - Red Soft 246 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 2
Cisco Systems 2049 2
Merlion iRU - Деловой офис 66 2
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
Компьюлинк ГК - Compulink 211 1
Конфидент 56 1
Крипто-ПРО 200 1
Getmobit - Гетмобит 7 1
Tionix - Тионикс 48 1
Merlion - Мерлион 275 1
Siemens AG - Сименс Россия 665 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 6 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Ярославская областная Дума 4 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 5
АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 18 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 2
СЗИ - Средства защиты информации 140 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место 25 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 609 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 138 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
3G - Стандарт мобильной связи 3744 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2375 1
USB Type-C - USB-C 901 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Aladdin eToken Management System 71 5
Microsoft Windows 8 1228 4
Linux OS 4267 3
Microsoft Windows 10 6659 3
Код Безопасности Континент АПКШ - программно-аппаратный комплекс 34 3
Код Безопасности - Secret Net Studio 96 3
Infotecs - ViPNet SafeBoot 9 2
Java - Язык программирования 1178 2
Код Безопасности - Secret Net LSP 17 2
Код Безопасности - Континент-АП СКЗИ 30 2
Merlion iRU Опал 2 2
Алтэкс-Софт RedCheck 8 2
Ред ОС 239 2
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 1
Ростелеком Ключ - комплекс цифровых услуг 8 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 26 1
Гознак ЦОД 10 1
Код безопасности - Secret MDM 3 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 1
Axoft Distribution Online - ADO 5 1
Код Безопасности Континент TLS VPN 7 1
Aladdin JaCarta U2F 6 1
Citrix XenDesktop 84 1
Microsoft VDI - Microsoft Desktop Virtualization 6 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 27 1
Getmobit GM Smart System 2 1
IBM System 360 Operating System - GM-OS 1 1
Inspur NF - серия серверов 2 1
Aladdin JaCarta WebPass 7 1
Red Hat OVirt 6 1
VMware Horizon 55 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
Intel Celeron - Серия процессоров 258 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 1
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 71 1
Код Безопасности - vGate 42 1
Huawei Fusion - Серия смартфонов 1 1
Рустамов Рустам 169 1
Ефимов Петр 30 1
Коваленко Алексей 1 1
Ковалев Дмитрий 30 1
Чутов Олег 5 1
Кочепасов Сергей 4 1
Рукавишникова Мария 5 1
Мякишева Марина 84 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Россия - Дубна 134 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765745, в очереди разбора - 669431.
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