Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Код Безопасности ПАК Соболь
Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки
АПМДЗ
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Публикаций - 61, упоминаний - 140
Код Безопасности ПАК Соболь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 1
|Газпромбанк - ГПБ 693 1
|ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 6 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Ефимов Петр 30 1
|Коваленко Алексей 1 1
|Ковалев Дмитрий 30 1
|Чутов Олег 5 1
|Кочепасов Сергей 4 1
|Рукавишникова Мария 5 1
|Мякишева Марина 84 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765745, в очереди разбора - 669431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765745, в очереди разбора - 669431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru