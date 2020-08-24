Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Гильдия Управляющих Документацией
Публикаций - 72, упоминаний - 123
Гильдия Управляющих Документацией упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|TerraLink - ТерраЛинк 249 9
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 8560 7
|АФК Система ПАО 1627 4
|IBS - ИБС ИТ Услуги 1334 2
|ABB Group - Asea Brown Boveri 295 2
|Ростех - Ростехнологии 2357 1
|МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 732 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172768, в очереди разбора - 1024197.
Создано именных указателей - 63730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172768, в очереди разбора - 1024197.
Создано именных указателей - 63730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru