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Гильдия Управляющих Документацией



24.08.2020 У властей впервые за 5 лет проснулся интерес к электронному документообороту. Грядут большие перемены 2
30.04.2015 Рынок СЭД 2015: хорошая функциональность может быть дешевой 1
23.04.2015 35% внедренных СЭД не приживаются. Как исправить ситуацию? 1
10.04.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «Рынок СЭД 2015: новые тренды» 1
16.04.2014 «Инфодокум-2014»: эффективный документооборот в органах власти и местного самоуправления 1
05.06.2013 Информационные системы: правовое поле 1
14.11.2012 «Гильдия Управляющих Документацией» проведет очередной форум Infodocum 1
30.10.2012 «Гильдия Управляющих Документацией» проведет очередной форум Infodocum 1
30.08.2012 «Гильдия Управляющих Документацией» автоматизирует бизнес-процессы на базе eDocLib 4
08.08.2012 Минкомсвязи сменило свободную СЭД на облачную 1
25.04.2012 21 мая откроется форум «Инфодокум-2012» 2
17.04.2012 21 мая откроется форум «Инфодокум-2012» 2
09.12.2011 Эксперты СЭД констатировали социальность и мобильность 1
01.11.2011 Конференция CNews: «Рынок СЭД 2011: рост продолжается» 1
25.07.2011 Нужен ли России британский ECM-стандарт? 1
19.05.2011 Владимир Андреев: Курс рассчитан на людей, которые знают, что такое СЭД 1
20.04.2010 Владимир Баласанян: Межведомственный ЭДО оттачивается на практике 1
19.04.2010 ЭОС и Microsoft проведут пресс-конференцию по Межведомственному электронному взаимодействию в госуправлении 1
15.04.2010 ЭОС и Microsoft проведут пресс-конференцию по Межведомственному электронному взаимодействию в госуправлении 1
12.03.2010 Какая СЭД нужна нефтегазу? Пример "Танеко" 1
12.02.2010 Стандартизация в СЭД: российский рынок ищет новые направления 2
29.12.2009 Документооборот для оператора: "Таттелеком" внедрила СЭД "Дело" 1
02.12.2009 СЭД и CMS свяжут единым стандартом 1
15.10.2009 Оптимизация расходов на СЭД: подрядчики знают, как сэкономить 1
16.09.2009 Круглый стол CNews: «СЭД: возможности оптимизации» 1
10.09.2009 EDD-системы: рынок будет жить? 1
17.04.2009 Что мешает электронному документообороту в России? 1
01.04.2009 15 апреля начнет работу конгресс-практикум «Инфодокум-2009» 2
30.03.2009 Круглый стол CNews: «Стимулы развития СЭД в России» 1
17.03.2009 С 15 по 17 апреля пройдет конгресс-практикум «Инфодокум-2009» 2
17.02.2009 15 апреля откроется конгресс-практикум «Инфодокум-2009» 2
12.11.2008 10 декабря откроется конгресс-практикум «Инфодокум-2008» 2
11.11.2008 Подготовлен русский перевод MoReq-2: стандарт требований к СЭД 1
31.10.2008 10 декабря откроется форум Инфодокум-2008 «Эффективный документооборот в управлении бизнесом» 2
14.10.2008 10-11 декабря пройдет Инфодокум-2008 «Эффективный документооборот в управлении бизнесом» 2
18.06.2008 Круглый стол CNews: «Системы электронного документооборота» 1
09.04.2008 28 апреля откроется «Инфодокум-2008» 1
26.03.2008 28 апреля откроется форум «Инфодокум-2008» 1
12.03.2008 28 апреля откроется форум «Инфодокум-2008» 1
27.02.2008 28 апреля откроется форум «Инфодокум-2008» 1

Публикаций - 72, упоминаний - 123

Гильдия Управляющих Документацией упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

TerraLink - ТерраЛинк 249 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8560 7
АФК Система ПАО 1627 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1334 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 295 2
Ростех - Ростехнологии 2357 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 732 1
Газпром ПАО 778 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 857 4
Норникель - Норильский никель 259 3
Дикси - Сеть магазинов 95 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 98 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 201 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 547 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4138 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26752 26
Беларусь - Белоруссия 3210 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172768, в очереди разбора - 1024197.
Создано именных указателей - 63730.
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