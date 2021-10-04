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АТБ
Азиатско-Тихоокеанский Банк


04.10.2021 Семья экс-президента Казахстана стала совладельцем крупнейшего сотового оператора страны 1
16.07.2021 «АТБ Электроника» выпустила каталог ОЕМ-оборудования интернета вещей 1
29.03.2021 Минэкономразвития сформирован список банков на участие в программе льготного кредитования ФОТ 3.0 1
14.12.2020 Азиатско-Тихоокеанский Банк внедрил технологию распознавания паспортов Smart ID Engine 6
16.07.2020 «Контур.Бухгалтерия» и Азиатско-Тихоокеанский банк настроили обмен данными 3
24.05.2019 «Долгопрудненский исследовательский центр» выпустил новую линейку решений «Турбо» и представил флагманский продукт «Турбо ERP» 1
16.05.2019 В России объявили о выпуске новой отечественной ERP-системы 1
13.05.2019 Новую российскую ERP-систему покажут 21 мая в Москве 1
22.04.2019 ТУРБО: Российские разработчики выводят на рынок новую ERP 1
28.03.2019 К сервису Mir Pay подключились шесть новых банков – участников 1
20.09.2018 В Москве запустили выездную поддержку учителей 2
12.09.2018 «Траектория будущего» подготовила 150 ИТ-тьюторов в помощь московским учителям 1
27.01.2016 Клиенты «Азиатско-Тихоокеанского банка» теперь могут пополнять счета и карты с помощью системы «Лидер» 3
30.09.2015 Услуги «Лидера» доступны во всех отделениях «Азиатско-Тихоокеанского банка» 5
09.09.2015 «Инфосистемы Джет» внедрили процесс управления конфигурациями для «Азиатско-Тихоокеанского Банка» 4
17.08.2015 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» оптимизировал «АТБ-Онлайн» и «АТБ-Мобайл» 5
24.11.2014 Новый ЦОД «Азиатско-Тихоокеанского банка» оснащен оборудованием Schneider Electric 4
23.10.2014 Конференция CNews. «СЭД: особенности российского рынка» 1
05.08.2014 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2014» 1
21.03.2014 УЭК: Банкам нужно задуматься об альтернативе Visa и Mastercard 1
09.10.2013 «Неофлекс»: Мы всегда исходим из бизнес-задач заказчика 1
27.09.2013 ИТ в банках: задачи становятся конкретнее и сложнее 2
27.08.2013 Интернет-банкинг: на пути к мобильности и соцсетям 1
12.08.2013 Торговая сеть «АТБ-маркет» автоматизировала третий распределительный центр на базе Manhattan Scale 2010 1
17.05.2013 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» получил лицензию на торговый эквайринг в системе MasterCard 2
08.04.2013 ИТ для банков: инновации отходят на второй план 2
29.03.2013 Вице-президент «ТрансКредитБанка» определил основные ИТ-задачи интеграции банка в ВТБ на конференции «ИКТ в финансовом секторе» 1
25.03.2013 Сайты российских банков протестированы на доступность 1
21.03.2013 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе» 1
11.03.2013 Россияне оплатили через интернет более 984 млн руб. налоговых платежей 3
16.01.2013 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» запустил мобильный банк для Windows Phone 3
19.12.2012 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» запустил услугу онлайн-заказа дебетовой карты 3
21.11.2012 CNews Forum 2012: государство изучает, банки меняют, ритейл мигрирует 3
20.11.2012 Денежные переводы между картами Visa теперь доступны во всех банкоматах «Азиатско-Тихоокеанского Банка 4
29.10.2012 Более 370 млн руб. налоговой задолженности россияне оплатили через интернет 3
23.10.2012 Уникальный воздушный дисплей покажут в Москве 1
18.10.2012 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» оптимизировал систему SMS-информирования клиентов 2
16.10.2012 Microsoft продемонстрирует Windows 8 и новый Office в Москве 1
09.10.2012 CNews FORUM: 80 докладов, ИТ-директора МВД, ФМС, ФСС, Москвы и Петербурга 1
18.09.2012 Клиенты «Азиатско-Тихоокеанского Банка» теперь могут переводить деньги в системе «Контакт» с мобильного телефона 3

Публикаций - 46, упоминаний - 99

АТБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 2
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Инфосистемы Джет 675 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 68 1
Altel - Алтел - телекоммуникационная компания Казахстана 29 1
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 68 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
Integer - Интеджер 3 1
Tele2 Казахстан 7 1
Газпромбанк - ГПБ 693 6
БЕРГ - BERG 5 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 4
Gorenje 52 4
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 4
ВТБ - Транскредитбанк 74 3
Альфа-Банк 1127 2
Траектория будущего (АТБ) 5 2
Открытие ФК 538 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Церих банк 3 1
Казахстанская фондовая биржа - KASE - Kazakhstan Stock Exchange 9 1
Уралсиб Банк 390 1
КБЭР - Банк Казани 14 1
Почта Банк 289 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Центр-инвест КБ 29 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 1
Ак Барс Банк 174 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 21 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
Банк Россия 56 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 4
Google Android 10751 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
ДИЦ - Турбо Бюджетирование 5 1
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 1
МЭШ - Московская электронная школа 33 1
Java - Язык программирования 1179 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
IBM Cognos BI 143 1
СКБ Контур - Контур.Бухгалтерия 19 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес 3 1
SAP Crystal Reports 8 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Науменко Юлиана 3 2
Егоров Владимир 52 1
Лазырин Максим 5 1
Беляков Алексей 14 1
Михалев Владимир 1 1
Сергеев Георгий 1 1
Астахин Сергей 1 1
Сущик Сергей 1 1
Орловский Павел 3 1
Виноград Ирина 2 1
Денисова Любовь 1 1
Бабань Борис 3 1
Галкина Татьяна 10 1
Новиков Олег 2 1
Прозоровский Василий 40 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 8
Европа 3781 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 3
Украина 3389 3
Европа Западная 618 2
Россия - Благовещенск 88 1
Казахстан - Республика 2646 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 1
CNews Analytics 1991 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767527, в очереди разбора - 671213.
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