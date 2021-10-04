Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
АТБ
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 46, упоминаний - 99
АТБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Науменко Юлиана 3 2
|Егоров Владимир 52 1
|Лазырин Максим 5 1
|Беляков Алексей 14 1
|Михалев Владимир 1 1
|Сергеев Георгий 1 1
|Астахин Сергей 1 1
|Сущик Сергей 1 1
|Орловский Павел 3 1
|Виноград Ирина 2 1
|Денисова Любовь 1 1
|Бабань Борис 3 1
|Галкина Татьяна 10 1
|Новиков Олег 2 1
|Прозоровский Василий 40 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767527, в очереди разбора - 671213.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767527, в очереди разбора - 671213.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru