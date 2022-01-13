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Sony Exmor CMOS
КМОП-сенсоры



13.01.2022 Лучшие веб-камеры с разрешением 4K: выбор ZOOM 1
15.12.2021 Oppo представила складной флагманский смартфон Find N. Цена. Фото 3
27.11.2020 Сам себе режиссер: на какие камеры можно снимать для Netflix 1
17.09.2020 Sony Electronics представила «самую маленькую и легкую в мире» систему полнокадровой съемки – камеру Alpha 7C. Фото 1
27.05.2020 Sony представила BloggerCam для видео-блогеров 1
28.11.2018 Обзор гибрида NEOLINE X-COP 9100s: умная защита от проблем в пути 1
10.07.2018 Лучшие устройства для съемки видео в 4K. Выбор ZOOM 2
04.07.2018 Лучшие защищенные компактные фотоаппараты. Выбор ZOOM 1
26.06.2018 Экшн-камеры: хиты продаж 1
16.04.2018 Чем запомнился Фотофорум 2018? 1
06.03.2018 Третье поколение закрепляет успех Sony Alpha a7 1
10.12.2017 Новогодние подарки. Смартфоны 1
01.08.2017 Mio представила видеорегистратор, синхронизированный с Facebook 1
24.05.2017 Лучшие смартфоны для селфи. Выбор ZOOM 1
28.02.2017 Выпущен крохотный ПК за $10 с Wi-Fi и Bluetooth. Фото 1
29.12.2016 Asus анонсировала новый флагман линейки ZenFone на базе Qualcomm Snapdragon 821 1
06.12.2016 Sony представила сетевые камеры видеонаблюдения с чувствительными матрицами ExmorR CMOS 2
21.10.2016 5 смартфонов с лучшим соотношением площади экрана и габаритов корпуса 1
29.01.2016 В России открылся магазин «убийц флагманских смартфонов» по цене от $89 1
04.01.2016 Есть ли альтернатива камерам GoPro? В поисках достойных конкурентов 1
15.12.2015 Девять самых производительных смартфонов 1
11.12.2015 Лучшие фотокамеры 2015 года. Итоги года по версии ZOOM 1
06.10.2015 Обзор фотокамеры Sony DSC-RX10 II: универсал класса люкс 1
23.09.2015 Производитель клонов iPhone выпустил новый флагман 1
18.05.2015 Производитель знаменитых клонов iPhone выпустил смартфон на Ubuntu Linux 1
26.12.2014 ZOOM рекомендует: отличные подарки к Новому году 1
19.12.2014 «Индийский Apple» представил дешевого и качественного «убийцу» iPhone 6 Plus 1
19.11.2014 Смартфоны освоят фазовый автофокус 3
17.11.2014 «АРМО-Системы» займутся поставкой в Россию оборудования и ПО для систем видеонаблюдения от Hitron Systems 1
13.11.2014 Sony Cyber-shot DSC-RX100 III: идеальная камера для самовыражения? 1
28.10.2014 Тест смартфона Huawei Honor 6: зачёт осенней кампании 1
14.10.2014 Тест смартфона Huawei Ascend Mate 7: дружелюбный великан 1
23.09.2014 Fly представил новую линейку премиум-смартфонов 1
17.09.2014 Prestigio анонсировала свой самый тонкий смартфон Grace 1
16.09.2014 Берлин, IFA 2014: будущее по версии Sony 2
11.09.2014 В России открылся предзаказ на клон iPhone 6 1
09.09.2014 Пять самых ожидаемых планшетов осени 2014 года 1
05.09.2014 Lenovo подготовила для IFA 2014 массу новинок и анонсов 1
05.09.2014 Sony HDR-AZ1VR - самая маленькая камера линейки Action Cam 1
04.09.2014 Третье поколение Sony Xperia Z началось с планшета 1

Публикаций - 151, упоминаний - 173
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
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