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Raytheon



30.06.2021 Что можно и нельзя ставить в микроволновую печь: советы ZOOM 1
20.01.2020 AMD усиливает руководящий состав 1
28.10.2019 Умер один из первых инвесторов Apple 1
21.11.2018 Ссора Трампа с Китаем обрушила акции Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google 1
26.04.2018 Великобритания, США, Австралия: самые эпичные провалы зарубежных госпроектов в ИТ 1
14.09.2017 «АльфаСтрахование» обеспечила страховое покрытие киберрисков на 100 млн евро 1
01.11.2016 ИТ-стартап победил армию США 1
03.02.2015 Компании получили удаленный доступ к приложениям для работы с графикой с помощью VMware Horizon 6 и vSphere 6 и Nvidia GRID vGPU 1
31.10.2014 Что такое инновации и зачем они нужны государству 1
14.03.2014 Рынок наноспутников вырастет в 2,7 раза к 2019 г 2
29.05.2013 Модернизация GPS подорожала в 2,5 раза 1
18.02.2013 Как выбрать микроволновую печь. Рекомендации ZOOM.CNews 1
13.02.2013 Создана программа для тотальной слежки за гражданами через соцсети. ВИДЕО 3
04.02.2013 Лучшие «микроволновки» страны. Выбор ZOOM 4
17.02.2012 Лучшие микроволновки. Выбор ZOOM 1
16.12.2011 Блог Сергея Меднова: Выиграет ли iPhone третью мировую? 1
25.01.2008 Микроволновые печи: физика и метафизика 3
22.01.2008 Symantec продает бизнес APM компании Vector Capital 1
16.01.2008 Военные США и Британии переходят на безопасные e-mail 1
16.01.2008 Военные ведомства стремятся обезопасить электронную переписку 1
22.11.2007 Великобритания создает «электронную границу»: проект на £650 млн. 1
06.08.2007 «Электронная граница» Британии: арестовано более тысячи человек 1
04.12.2006 Raytheon займется модернизацией авиабомб для ВВС США 1
30.11.2006 Израиль создает новый щит от "Катюш" 1
24.11.2006 Системе ПРО Aegis исполнилось 20 лет 1
07.11.2006 Новости GPS: военные США начинают переход на М-код 4
24.10.2006 Энергооружие предложено использовать для защиты аэропортов 1
16.10.2006 Raytheon строит завод по производству новых радаров 1
06.10.2006 Создан тяжелый беспилотник для боев в городе 1
28.09.2006 Американская ракета готовится поражать RUS-структуры 1
26.09.2006 Raytheon: шаг вперед в борьбе с советскими танками 1
22.09.2006 RFID-метки для солдат: гениальная идея Пентагона 1
05.09.2006 Катастрофа в США: ИТ-компании считают прибыль 1
14.08.2006 Оптическая разведка преодолела дифракционный предел 1
03.08.2006 Война в Ливане: град ракет обрушился на Израиль 1
23.03.2006 Венгрия начала получать шведские истребители 1
26.02.2006 "Еврофайтер" осваивает тяжелое вооружение 1
24.01.2006 Конгресс США хочет сэкономить на метеоданных 1
23.01.2006 Пентагон пересядет на советские самолеты? 1

Публикаций - 39, упоминаний - 50

Raytheon упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Facebook 3963 4
Apple Inc - Эппл Рус 8439 3
Intel Corporation 5108 2
Oracle Corporation 3878 2
Google LLC 8416 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1477 2
Samsung Electronics 6579 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 352 1
Atari 125 1
Stripe 18 1
Altera 21 1
Capgemini 42 1
Nvidia Corp 2317 1
Cambridge Analytica 43 1
Yahoo! 1703 1
AMD - Advanced Micro Devices 2028 1
Fujitsu 863 1
Microsoft Corporation 13617 1
Amazon Inc - Amazon.com 1604 1
Cisco Systems 2499 1
Alphabet 75 1
Hansa - Ханса 62 2
LinkedIn 541 1
Nissan - Японский автопроизводитель 149 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 332 1
Boeing 171 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 196 1
Renault - Рено Россия 97 1
Airbnb 62 1
Sequoia Capital 91 1
Square 38 1
Capital Group 23 1
Nike 94 1
АльфаСтрахование СГ 211 1
Пентагон - Министерство обороны США 473 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 797 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии 2 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 20 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 18 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 228 1
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 46 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 213 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8088 1
Microsoft Windows 10 7614 2
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 100 1
WhatsApp Messenger 655 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 87 1
Acer Aspire - серия ноутбуков 75 1
Nvidia GeForce GTX 2360 1
Nvidia GRID vGPU 37 1
Google Android 10774 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5359 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 768 1
PCEHR - Personally Controlled Electronic Health Record - Электронные медицинские карты для пациентов национальных больниц Австралии 2 1
Valentine Don - Валентайн Дон 2 1
Макаренцев Андрей 1 1
Pan Spencer - Пэн Спенсер 1 1
Bracken Mike - Брэйкен Майк 1 1
Yang Jerry - Янг Джерри 76 1
Bushnell Nolan - Бушнелл Нолан 2 1
Moritz Michael - Мориц Майкл 2 1
Leone Doug - Леоне Дуг 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 1
Chao Henry - Чао Генри 1 1
Valentine Hilary Ayn - Валентайн Хилари Эйн 1 1
Попова Мария 78 1
Здравкович Андрей 2 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
Lisa Su - Лиза Су 34 1
Steve Jobs - Стив Джобс 813 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 17603 10
Россия - Российская федерация - РФ 64956 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6760 3
Земля - планета Солнечной системы 1516 3
Япония 3683 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6767 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5140 2
Южная Корея - Республика 1816 2
США - Калифорния 1259 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 987 1
Северная Америка 1620 1
Ближний Восток 1707 1
Африка - Африканский регион 1730 1
Европа 4483 1
Германия - Федеративная Республика 4470 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20293 1
Великобритания - Кембридж 96 1
Афганистан - Исламская Республика Афганистан 144 1
Франция - Париж 452 1
США - Сан-Франциско 824 1
США - Нью-Йорк 1357 1
Канада 1585 1
Австралия - Австралийский Союз 1356 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 858 1
Швеция - Королевство 928 1
Дания - Королевство 457 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1351 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3573 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4399 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1228 1
The Wall Street Journal 737 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 115 1
The Guardian - Британская газета 212 1
CNews - ZOOM.CNews 1153 1
IDC - International Data Corporation 3089 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 873471, в очереди разбора - 776642.
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