Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Raytheon
Публикаций - 39, упоминаний - 50
Raytheon упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Facebook 3963 4
|Apple Inc - Эппл Рус 8439 3
|Intel Corporation 5108 2
|Oracle Corporation 3878 2
|Google LLC 8416 2
|Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1477 2
|Samsung Electronics 6579 2
|PwC - PricewaterhouseCoopers 352 1
|Atari 125 1
|Stripe 18 1
|Altera 21 1
|Capgemini 42 1
|Nvidia Corp 2317 1
|Cambridge Analytica 43 1
|Yahoo! 1703 1
|AMD - Advanced Micro Devices 2028 1
|Fujitsu 863 1
|Microsoft Corporation 13617 1
|Amazon Inc - Amazon.com 1604 1
|Cisco Systems 2499 1
|Alphabet 75 1
|Hansa - Ханса 62 2
|LinkedIn 541 1
|Nissan - Японский автопроизводитель 149 1
|Netflix - Онлайн-кинотеатр 332 1
|Boeing 171 1
|Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 196 1
|Renault - Рено Россия 97 1
|Airbnb 62 1
|Sequoia Capital 91 1
|Square 38 1
|Capital Group 23 1
|Nike 94 1
|АльфаСтрахование СГ 211 1
|Пентагон - Министерство обороны США 473 6
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 797 1
|UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии 2 1
|G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 20 1
|PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 18 1
|The Wall Street Journal 737 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 115 1
|The Guardian - Британская газета 212 1
|CNews - ZOOM.CNews 1153 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 873471, в очереди разбора - 776642.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 873471, в очереди разбора - 776642.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru