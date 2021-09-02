Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft Silverlight
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 138, упоминаний - 229
Microsoft Silverlight упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Транснефть 159 1
|Danone - Данон 44 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
|HeadHunter Group - HH Group 336 1
|Самойленко Максим 65 3
|Хромов Максим 9 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
|Татауров Никита 1 1
|Landwerth Immo - Ландверт Иммо 1 1
|Морейнис Аркадий 3 1
|Макаров Станислав 111 1
|Готальский Михаил 91 1
|Мухаметдинов Шамиль 1 1
|Horowitz Maya - Хоровитц Майя 8 1
|Костерева Катерина 10 1
|Попов Александр 26 1
|Дягилев Василий 83 1
|Ассур Олег 2 1
|Крук Александр 2 1
|Комов Владимир 8 1
|Массух Илья 192 1
|Лашин Ренат 25 1
|Васильев Владислав 39 1
|Кудрявцева Юлия 5 1
|Панченко Иван 43 1
|Мылицын Роман 79 1
|NYT - The New York Times 509 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 1
|All Things Digital 156 1
|Electronista 139 1
|Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
|CNews Analytics 1988 2
|Gartner 2190 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru