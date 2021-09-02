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Microsoft Silverlight


02.09.2021 Navicon обновил решение для автоматизации в «Канонфарма Продакшн» 1
17.11.2020 Check Point представила отчет о киберугрозах в России 1
17.12.2019 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и браузера «Спутник» 1
15.07.2019 Браузер «Спутник» подтвердил совместимость с ОС «РОСА» 1
16.04.2019 Бизнес-аналитика становится вершиной айсберга корпоративного импортозамещения 1
18.01.2018 Check Point: криптомайнеры атаковали 55% компаний в мире 1
24.07.2017 «Почта России» потратила почти 100 миллионов на CRM 1
16.02.2016 Terrasoft представила новый инструмент для оперативной автоматизации фронт-офиса банка 1
29.01.2016 Oracle отказался от разработки Java-плагина 1
14.07.2015 Softline автоматизировала управление ИТ-активами и сервисами «Ванкорнефти» 1
03.07.2015 Потрясение устоев: В новом браузере Microsoft не будет поддержки Silverlight 10
28.04.2015 TrueConf предлагает альтернативу заказчикам, пострадавшим от отказа поддержки NPAPI 1
10.12.2014 Microsoft рассказала о планах по поводу открытого форка .NET 2
14.07.2014 История провала многолетнего проекта WebRTC 1
27.03.2014 Встраиваемый фреймворк Qt обзавелся виртуальной клавиатурой 2
20.01.2014 Eset опубликовала обзор киберугроз для Windows за 2013 г. 1
13.11.2013 R-Style Softlab представила новый интерфейс АБС RS-Bank V.6 1
31.05.2013 Вышла новая версия облачного графического редактора iVizart 1
12.04.2013 «Национальная Факторинговая Компания» запустила новую электронную систему 1
05.03.2013 Рынок СЭД 2013: правила диктуют разработчики 1
21.02.2013 Видеосервис Play запустил приложение для Windows 8 1
28.09.2012 Эффективная обработка данных: используем MS SQL Server 1
28.09.2012 Касперская: iPhone и iPad ведут скрытую фотосъемку и отправляют данные в Apple 1
04.07.2012 Microsoft расширяет доступ к Windows Azure в России 1
29.05.2012 MS SQL Server 2012: как выстраивается BI 1
24.05.2012 «Энвижн-Сибирь» и «Элтекс» выпустили на рынок новую терминальную станцию 1
25.04.2012 Software AG купила британского разработчика ПО для обмена сообщениями my-Channels 1
17.04.2012 Microsoft готовит Skype для браузеров 1
03.04.2012 MS SQL Server 2012 раскладывает данные "по полочкам" 1
19.03.2012 Microsoft открыла код Mayhem — средства автоматизации «для ленивых» 1
13.12.2011 Microsoft, возможно, выпустила последнюю версию Silverlight 2
13.12.2011 Вышла новая версия генераторов отчетов Stimulsoft Reports 2
10.11.2011 Microsoft может отказаться от Silverlight, как Adobe от Flash 3
01.11.2011 В Рунете появился сервис онлайн-репетиторства Tutoronline.ru 1
29.09.2011 «Файгло» предлагает российским компаниям финансовые инструменты на базе решений Microsoft 1
16.09.2011 Глава Microsoft недоволен продажами смартфонов на Windows Phone 7 1
07.09.2011 Приложения Windows Phone должны работать в Windows 8 1
30.08.2011 Названы лучший и худший браузер для Windows и Mac OS X 4
13.07.2011 Облачные редакторы документов: что выбрать? 1
28.06.2011 DevCon’11: как выжать максимум из мобильных устройств? 1

Публикаций - 138, упоминаний - 229

Microsoft Silverlight упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 85
Samsung Electronics 5666 7
Google LLC 7148 4
VK - Mail.ru Group 2483 3
SAP SE 3212 2
Check Point Software Technologies 446 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Спутник ПП - поисковый портал 4 2
Terrasoft - Террасофт 140 2
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Qisda BenQ 80 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 1
Navicon - Навикон 198 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
CompanyMedia 111 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 201 1
KrIT - КРИТ 11 1
Sanyo Electric 73 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
IBM 3539 1
Ланит - Норбит - Norbit 202 1
АйТи 751 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Крипто-ПРО 200 1
Прогноз 195 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 40 1
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 1
Arenadata - Аренадата Софтвер 39 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
Транснефть 159 1
Danone - Данон 44 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Flash 474 41
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 34
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 80 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 3
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 393 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 2
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Сенсорный экран - Тачскрин - Touch Screen 41 1
DGA - Domain Generation Algorithms - алгоритмы генерации доменов 6 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 1
ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 56 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 149 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 25
Google Android 10751 19
JavaScript - Язык программирования 628 16
Microsoft Windows 7 1662 14
Java - Язык программирования 1176 10
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 9
Apple iOS 5742 8
Microsoft Windows 10 6635 5
Microsoft Zune 86 5
Symbian OS 776 5
SQL - Язык программирования 433 3
Microsoft Excel 436 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 2
Microsoft Edge - Браузер 974 2
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 2
Google Nexus - Серия смартфонов 398 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Cisco Webex 107 1
Nvidia GeForce GTX 2062 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 344 1
Microsoft Windows 853 1
Apple macOS 925 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Microsoft Metro UI 23 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
Microsoft Office 2007 98 1
Opera - Браузер 632 1
КриптоПро Ngate 4 1
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 1
Samsung Electronics Bada 171 1
Microsoft Windows Live 119 1
Транснефть КИС ПО ПД - Планирование и отчетность по производственной деятельности группы 1 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 1
Netscape NPAPI - Netscape Plugin Application Programming Interface - Программный интерфейс подключаемых модулей Netscape 9 1
Microsoft SQL Server Analysis Services 27 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Palm Pre - комуникатор 68 1
Opera Mobile 44 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 35 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Самойленко Максим 65 3
Хромов Максим 9 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Татауров Никита 1 1
Landwerth Immo - Ландверт Иммо 1 1
Морейнис Аркадий 3 1
Макаров Станислав 111 1
Готальский Михаил 91 1
Мухаметдинов Шамиль 1 1
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 8 1
Костерева Катерина 10 1
Попов Александр 26 1
Дягилев Василий 83 1
Ассур Олег 2 1
Крук Александр 2 1
Комов Владимир 8 1
Массух Илья 192 1
Лашин Ренат 25 1
Васильев Владислав 39 1
Кудрявцева Юлия 5 1
Панченко Иван 43 1
Мылицын Роман 79 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 6
Германия - Федеративная Республика 3633 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 4
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 2
Доминикана - Доминиканская Республика 21 1
Мозамбик - Республика 9 1
Украина 3365 1
Япония 2780 1
Ботсвана - Республика 11 1
Уругвай - Восточная Республика 24 1
Камбоджа - Королевство 88 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 1
Россия - Орёл 214 1
Кипр - Республика 247 1
Россия - Смоленск 234 1
Россия - Вологодская область 316 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 280 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
NYT - The New York Times 509 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 1
All Things Digital 156 1
Electronista 139 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
CNews Analytics 1988 2
Gartner 2190 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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