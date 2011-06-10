Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Cable & Wireless
Публикаций - 65, упоминаний - 160
Cable & Wireless упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Баранова Наталья 5 1
|Милованцев Дмитрий 88 1
|Шалманов Сергей 184 1
|Зенкин Денис 241 1
|Андреев Сергей 53 1
|Гольденберг Леонид 29 1
|Зайцев Владимир 49 1
|Шадрин Артем 3 1
|Васин Василий 22 1
|Агамирзян Игорь 62 1
|Зайцев Павел 27 1
|Рейман Леонид 945 1
|Якушев Михаил 38 1
|Дмитриев Михаил 7 1
|Фурсенко Андрей 78 1
|Кошкин Андрей 21 1
|Шаронов Андрей 49 1
|Калинин Александр 111 1
|Дворкович Аркадий 179 1
|Дергунова Ольга 102 1
|Щеголев Игорь 676 1
|IDC - International Data Corporation 3912 2
|Forrester Research 620 2
|Dataquest 61 2
|Internet Stock Report 421 2
|Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 58 1
|NPD DisplaySearch 268 1
|Gartner Dataquest 114 1
|Yankee Group 122 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru