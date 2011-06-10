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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Cable & Wireless



10.06.2011 «Ростелеком» возглавил управляющий комитет консорциума по созданию кабельной системы между Европой и Ближним Востоком 1
11.03.2011 Леонид Денисов назначен управляющим директором компании «Цифра Один» 1
06.09.2007 Oracle приобрела поставщика ПО для анализа сетей 1
30.08.2007 «Квазар-Микро» стал партнером CosmoCom 1
07.06.2007 Cable & Wireless не может одолеть инсайдера 5
28.05.2007 Великобритания: мошенники опустошили тысячи счетов 1
24.05.2007 Чистая прибыль Cable & Wireless выросла в 2,3 раза 1
08.11.2006 Чистая прибыль Cable & Wireless за 1 полугодие снизилась на 51,3% 1
13.07.2006 Британских пиратов лишат интернета? 1
02.02.2006 Акции ИКТ-компаний: январская лихорадка 1
22.09.2005 "ВымпелКом" объявил о продаже оператора фиксированной связи на Сахалине 1
12.08.2005 4 октября откроется саммит "Телекоммуникации в СНГ: Стратегии развития" 1
14.07.2005 "Билайн" доплыл до Сахалина 2
11.07.2005 Bulldog обманул потребителей 1
26.05.2005 Годовая прибыль Cable & Wireless составила €439,2 млн. 3
25.01.2005 Квартальная выручка Cable & Wireless снизилась до $1,52 млрд. 4
18.11.2004 BT пока не заставили разделиться 1
30.09.2004 Vodafone протестирует технологию "бесшовной" передачи MMS 1
22.09.2004 Британские альтернативные операторы начали "отвязку" от коммутаторов ВТ 1
16.09.2004 Западные операторы объединились для выхода на азиатский рынок 1
19.08.2004 WideXs получила лицензию на московскую телефонную связь 1
04.06.2004 Cable & Wireless приобрел Monaco Telecom 1
02.06.2004 Чистые убытки Cable & Wireless снизились в 27 раз 2
04.03.2004 Cable&Wireless протестировал межконтиненальную передачу MMS-трафика 1
26.01.2004 Онлайн-продажи музыки "убьют" CD 1
13.10.2003 ИКТ России: в ожидании национальной программы развития 1
21.07.2003 BT приказали сократить тарифы на интернет 1
04.06.2003 Cable & Wireless сокращает персонал и уходит с рынка США 1
12.05.2003 Открылся российский офис ITXC 2
04.04.2003 C&W связал офисы "Ренессанс Капитал" в Москве и Лондоне 4
02.04.2003 Cable&Wireless продал подразделения в Северной Европе 12
07.02.2003 Financial Times: Cable & Wireless отвергла предложение PCCW о покупке 1
23.01.2003 Глава Cable & Wireless уходит в отставку 2
17.01.2003 Alcatel будет использовать ПО компании Cramer 1
04.01.2003 Morgan Stanley подал в суд на NTL 1
30.12.2002 Инвесторы из США подали иск к Cable&Wireless за сокрытие долга в $1,5 млрд. 1
17.12.2002 AT&T получила лицензию на мобильную связь на острове Доминика 1
15.12.2002 Cable & Wireless уволит 65% сотрудников в Европе 3
10.12.2002 NASDAQ: трейдерам не понравился новый министр финансов 1
10.12.2002 NASDAQ: трейдерам не понравился новый министр финансов 1

Публикаций - 65, упоминаний - 160

Cable & Wireless упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 3406 8
BT Group - British Telecommunications 274 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7209 6
Intel Corporation 8060 6
IBM 6379 6
Microsoft Corporation 17337 5
Oracle Corporation 4855 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 518 5
HP - Hewlett-Packard 2243 5
Nortel Networks 722 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7479 4
Deutsche Telekom 542 4
Nokia Alcatel-Lucent 1014 4
Oracle Sun Microsystems 1296 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8065 3
Siemens AG - Сименс Россия 1729 3
Vodafone Group 931 3
AT&T Inc 988 3
Yahoo! 2330 3
СЦС Совинтел - Голден Телеком 428 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6080 2
Ростелеком - Связьинвест 1602 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 285 2
Amazon Inc - Amazon.com 1842 2
Qualcomm Technologies 1257 2
Accenture - Аксенчер 698 2
Dell Technologies - Dell Computer 324 2
Abbyy 971 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1242 2
4674 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1821 2
Ericsson 1560 2
Lenovo Motorola 2388 2
Telenor 607 2
NTT DoCoMo 669 2
T-Systems - Т-Системс 125 2
Orange France Télécom 379 2
Sonera 150 2
Proximus Group - BICS - Belgacom ICS - Belgacom International Carrier Services 41 2
МегаФон ПетерСтар 250 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 808 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 321 2
United Airlines - авиакомпания 49 2
Merrill Lynch 221 2
Coca-Cola Company 190 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 108 1
Белый Ветер 174 1
Diesel 7 1
Платежный Центр РНКО 28 1
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 24 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 84 1
Walmart - Wal-Mart Stores 269 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 143 1
РТС - Фондовая биржа 294 1
UBS AG 154 1
Евросеть 1310 1
Boeing 372 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6850 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2086 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1375 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 103 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1040 1
МКС - Международная космическая станция 378 1
World Bank Group - Всемирный банк 202 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 183 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 1198 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1450 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 309 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 197 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 33 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 45 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6616 4
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 253 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2668 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2274 3
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 439 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1582 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1367 2
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 437 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1286 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 337 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 2458 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 420 1
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат 28 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 50 1
Multicast - Мультивещание - Многоадресное вещание 29 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 66 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 201 1
УАТС - учрежденческая АТС - Офисная АТС - PABX - Private Automatic Branch eXchange 80 1
RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 3 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 360 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 96 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 660 1
3G - Стандарт мобильной связи 4623 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 592 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 881 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1082 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 305 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 111 1
Smartphone - Смартфон 815 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4277 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7941 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5383 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2486 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9079 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 688 3
HPE Synergy 29 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 851 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 404 1
Nokia Alcatel-Lucent OSP - Open Services Platform 5 1
Nokia Alcatel-Lucent Secure Mobile Data Solutions for Enterprises 2 1
Баранова Наталья 5 1
Милованцев Дмитрий 88 1
Шалманов Сергей 184 1
Зенкин Денис 241 1
Андреев Сергей 53 1
Гольденберг Леонид 29 1
Зайцев Владимир 49 1
Шадрин Артем 3 1
Васин Василий 22 1
Агамирзян Игорь 62 1
Зайцев Павел 27 1
Рейман Леонид 945 1
Якушев Михаил 38 1
Дмитриев Михаил 7 1
Фурсенко Андрей 78 1
Кошкин Андрей 21 1
Шаронов Андрей 49 1
Калинин Александр 111 1
Дворкович Аркадий 179 1
Дергунова Ольга 102 1
Щеголев Игорь 676 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 23278 23
Россия - Российская федерация - РФ 73595 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6833 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8990 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23896 12
Европа 5771 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10948 9
Япония 5476 7
Азия - Азиатский регион 2466 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10492 4
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1031 4
Швеция - Королевство 1303 3
Индия - Республика 3138 3
Германия - Федеративная Республика 5762 3
Ближний Восток 2131 3
Китай - Гонконг - Специальный административный район 901 3
Нидерланды - Амстердам 385 3
Великобритания - Лондон 1401 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 555 3
Европа Северная - Скандинавия 375 3
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 308 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8469 2
Финляндия - Финляндская Республика 1241 2
Австралия - Австралийский Союз 1725 2
Россия - СФО - Новосибирск 2667 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1711 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 648 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 381 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 204 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 572 2
Ирландия - Дублин 97 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 184 2
Панама - Республика 53 2
Карибский бассейн - Карибы 36 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 595 1
Южная Корея - Республика 2500 1
Ирландия - Республика 608 1
Дания - Королевство 640 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3431 1
Сингапур - Республика 1121 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1047 6
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 138 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 647 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1272 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 503 1
Мошенничество 70 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3845 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 285 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 10 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7490 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1148 4
Thomson Reuters - Рейтер 5070 3
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 197 3
FT - Financial Times 423 2
The Register 1036 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 314 2
AT&T - WarnerMedia - CNN Money 430 2
CBS MarketWatch 267 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 1
Yahoo News 188 1
Silicon 188 1
Total Telecom 178 1
IDC - International Data Corporation 3912 2
Forrester Research 620 2
Dataquest 61 2
Internet Stock Report 421 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 58 1
NPD DisplaySearch 268 1
Gartner Dataquest 114 1
Yankee Group 122 1
РГБ - Российская государственная библиотека 55 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 842 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 472 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
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