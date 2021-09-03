Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Московская область
Раменское
Публикаций - 40, упоминаний - 43
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 36 2
|Правительство Московской области 50 1
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 257 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 945 1
|Попов Алексей 324 2
|Машин Дмитрий 14 2
|Крушинин Алексей 5 1
|Титова Наталья 6 1
|Волков Сергей 25 1
|Шадаев Максут 386 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Буяджи Павел 17 1
|Дмитриев Алексей 25 1
|Медведев Владислав 10 1
|Киричек Алексей 66 1
|Солодухин Константин 101 1
|Егоров Игорь 40 1
|Анкилов Константин 87 1
|Рудычева Наталья 83 1
|Чекмарев Александр 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858334, в очереди разбора - 761513.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858334, в очереди разбора - 761513.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru