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Россия
ЦФО
Московская область
Раменское

Россия - ЦФО - Московская область - Раменское


03.09.2021 «Белтел» оборудовал мультимедийными решениями новую школу в Подольске 1
10.08.2021 «Билайн» увеличил количество готовых к 5G базовых станций в Москве и Московской области 1
10.08.2021 «Билайн» увеличил количество готовых к 5G базовых станций в Москве и Московской области 1
21.06.2021 ЦППК начала запуск билетных автоматов новой модификации 1
16.04.2021 «Макавто» начал показывать клиентам меню и заказы на дисплеях Samsung 1
19.01.2021 «Яндекс.Еда» запустила доставку с фермерских рынков Московской области 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
22.05.2020 Столичная сеть Tele2 увеличилась в два раза 1
21.11.2018 «Восток-сервис-спецкомплект» автоматизировал обработку заказов на доставку продукции с помощью «1С:TMS Логистика. Управление перевозками» 2
28.07.2016 Tele2 расширяется в Подмосковье 1
06.06.2016 «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» развивает ECM-систему Directum 1
02.06.2016 «Билайн» подготовил сеть в «Большой Москве» к сезону отпусков 1
31.05.2016 «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» развивает ECM-систему Directum 2
30.05.2016 Navitel выпустил карты России, Беларуси и Казахстана релиза Q1 2016 1
19.02.2016 Tele2 расширила сеть мобильного интернета в Красноярском крае 1
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 1
20.10.2015 В автобусах Подмосковья появится 3 вида валидаторов 1
20.07.2015 МТС расширила и ускорила сети LTE-1800 в московском регионе 1
30.06.2015 Yota увеличила количество базовых станций LTE почти на 60% 1
17.06.2015 «Билайн» расширил покрытие 4G в Московской области 1
12.03.2015 «ЛанКей» модернизировала систему объединенных коммуникаций в «Московском нефтехимическом банке» 1
11.03.2015 Число пользователей транспортной карты «Стрелка» достигло 30 тыс. 1
13.11.2014 «Билайн» расширил сеть 4G в Подмосковье 1
22.05.2014 Сеть столичного «МегаФона» увеличилась почти на 200 базовых станций 2
09.10.2012 «МегаФон» представил мобильный 4G роутер 1
04.10.2012 «МегаФон» запускает 4G в Московской области 1
21.09.2012 «ТрансКредитБанк» расширил сеть POS-терминалов для оплаты проезда банковскими картами на станциях Московского региона 1
19.04.2012 МТС запустила первую сеть 3G в диапазоне 900 МГц в Хабаровском крае 1
29.12.2010 «Мегафон»: на данный момент от аккумуляторных установок работает около 200 базовых станций в Московской области 1
14.12.2010 Терминалы РЖД перестали продавать билеты на электрички 1
08.11.2010 «Билайн» улучшил покрытие в Подмосковье 1
17.09.2010 «Билайн» с начала года установил в Подмосковье около 100 новых базовых станций GSM 1
23.08.2010 «Синтерра» организует VPN-сеть для страховой компании «Энергогарант» 1
13.11.2009 «МегаФон» модернизирует сеть GSM в Московском регионе 1
23.07.2008 «СМ Трэйд» автоматизирует магазины SPAR на базе Set Retail 1
19.06.2008 «Солво» модернизировала складскую систему «Вимм-Билль-Данн Напитки» 1
28.11.2007 Rosweb возьмет миллиард на окружение Москвы 1
13.11.2007 «МегаФон» улучшил мобильную связь в Московском регионе 1
18.01.2007 «Скай Линк» расширяет зону Sky Turbo и модернизирует сеть 1
12.07.2006 "Мегафон-Москва" открыл 60 новых базовых станций 1

Публикаций - 40, упоминаний - 43

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 7
Yandex - Яндекс 4236 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2027 3
МегаФон Москва - Соник Дуо 109 2
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 44 2
Скай Линк - Skylink 710 2
Directum - Директум 747 2
4295 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 2
Востоктелеком ТК - Телефонная компания 3 1
МегаФон Столичный филиал 68 1
Beltel - Белтел 111 1
Shure 10 1
LanKey - ЛанКей ИТ 23 1
Ростех Росэлектроника Импульс НПО 33 1
Vertiv - ранее Emerson Network Power 18 1
Maykor - Мэйкор 259 1
Синтерра - Synterra 695 1
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 64 1
Navitel - Навител Навигатор 256 1
Webmoney 378 1
Yota - Скартел 623 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 653 1
Samsung Electronics 6500 1
ITOB - АЙТОБ 4 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 200 8
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
Мострансавто 60 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4409 2
РПКБ - Раменское приборостроительное конструкторское бюро 7 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 39 2
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 105 2
Евросеть 1136 2
Яндекс.Еда 93 2
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 21 1
Восток-Сервис - Восток-Сервис-Спецкомплект 3 1
Единая транспортная карта 12 1
Восток-Сервис ГК 11 1
ВТБ - Транскредитбанк 80 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 35 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1468 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 1
Visa International 1399 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 512 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1708 1
РЖД - Российские железные дороги 1148 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 37 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 171 1
McDonald’s - Макдоналдс 97 1
Qiwi 783 1
CyberPlat - КиберПлат 234 1
Почта России ПАО 1655 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 36 2
Правительство Московской области 50 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 257 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 945 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 9
3G - Стандарт мобильной связи 4037 8
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 606 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2249 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 641 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 26 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 116 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2573 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 650 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 463 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 481 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10862 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3138 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8023 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 598 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1655 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 35 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 138 1
Google Android 10774 4
Apple iOS 5751 4
Стрелка - Транспортная карта 115 3
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 116 2
Яндекс Go 50 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 531 2
Apple iPhone 5 710 1
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 27 1
1С:TMS Логистика. Управление перевозками 4 1
HPE ProLiant DL - Серия серверов 17 1
Avaya Aura Communication Manager 38 1
Avaya Call Management System - Avaya CMS 19 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
CSI Set Retail 47 1
MasterCard Maestro 114 1
ВымпелКом - Билайн.Аналитика 5 1
Visa Electron 51 1
Попов Алексей 324 2
Машин Дмитрий 14 2
Крушинин Алексей 5 1
Титова Наталья 6 1
Волков Сергей 25 1
Шадаев Максут 386 1
Кисляков Евгений 83 1
Буяджи Павел 17 1
Дмитриев Алексей 25 1
Медведев Владислав 10 1
Киричек Алексей 66 1
Солодухин Константин 101 1
Егоров Игорь 40 1
Анкилов Константин 87 1
Рудычева Наталья 83 1
Чекмарев Александр 2 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2735 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19763 24
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 103 11
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 54 10
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи 92 10
Россия - ЦФО - Московская область - Химки 97 9
Россия - Российская федерация - РФ 63740 8
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцово 64 8
Россия - ЦФО - Московская область - Серпухов 45 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 72 7
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 46 7
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 37 7
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 114 6
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 70 6
Россия - Жуковский 28 6
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 47 6
Россия - ЦФО - Московская область - Люберцы 59 6
Россия - Лобня 24 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8630 5
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 43 4
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 163 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 163 4
Россия - Дзержинский 11 4
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 98 4
Россия - Руза - Рузский район 10 4
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 337 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 376 3
Россия - ЦФО - Тульская область 789 3
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 47 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 525 2
Россия - ЦФО - Костромская область 245 2
Россия - ЦФО - Калужская область 621 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 365 2
Россия - Егорьевск 8 2
Россия - Московская область - Ивантеевка 13 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 279 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1154 2
Казахстан - Республика 2988 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 204 2
Россия - Новокосино 12 2
Образование в России 481 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 404 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 336 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858334, в очереди разбора - 761513.
Создано именных указателей - 46783.
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