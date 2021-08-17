Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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МТС SIM-карты
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Публикаций - 35, упоминаний - 41
МТС SIM-карты упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|eBay Inc 536 1
|Почта России ПАО 1580 1
|CyberPlat - КиберПлат 205 1
|Связной ГК 885 1
|Qiwi 783 1
|ВТБ24 583 1
|Никифоров Николай 1126 2
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 5 2
|Щеголев Игорь 676 1
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 1
|Галактионова Инесса 45 1
|Ахметов Ринат 52 1
|Голомолзин Анатолий 52 1
|Клебанова Юлия 16 1
|Ройтман Евгений 34 1
|Рубцов Сергей 27 1
|Ротенберг Борис 5 1
|Jin Kim Bum - Джин Ким Бум 3 1
|Жаров Александр 165 1
|Семенов Максим 20 1
|Низомиддинов Олег 12 1
|CNews Analytics 1992 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771164, в очереди разбора - 674846.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771164, в очереди разбора - 674846.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru