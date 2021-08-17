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МТС SIM-карты


17.08.2021 МТС «оцифрует» приборы учета в 100 жилых домах Академгородка в Новосибирске 1
23.12.2020 Власти пустят «с молотка» 4G-частоты в Севастополе 1
27.10.2020 Вменяемую сотовую связь в Крыму будет строить компания, созданная «Ростелекомом» 1
14.08.2020 У конкурирующих крымских сотовых операторов может быть общий владелец 2
02.09.2019 МТC, Nokia и Qualcomm провели первые в России тесты предкоммерческих смартфонов Samsung Galaxy S10 5G 1
21.05.2018 Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 1
21.06.2017 Мобильная связь ДНР в западне между украинским прошлым и российским будущим. Репортаж 1
04.10.2016 Две трети бизнес-абонентов МТС в Красноярском крае используют М2М-сервисы 1
04.08.2016 МТС обеспечит связью бригады «скорой помощи» в Ульяновске 1
09.02.2016 МТС расширила покрытие сети для нефтяных компаний Томской области 2
24.12.2015 МТС отмечает рост спроса на контактные сервисы среди корпоративных клиентов в Томской области 1
03.08.2015 МТС отмечает рост потребления М2М-услуг в Новосибирской области 1
24.06.2015 МТС прекратит прием платежей и продажу контрактов в салонах «Связной» 2
21.10.2014 Трафик М2М-сервисов МТС в Ростовской области увеличился в 2 раза 1
18.08.2014 SIM-карты МТС проконтролируют местоположение петербургских автобусов 1
26.05.2014 «ЭРА-ГЛОНАСС» не готова к работе из-за неспешности операторов "большой тройки" 1
07.05.2014 МТС отмечает рост количества SIM-карт, задействованных в системах безопасности Волгограда 1
30.01.2014 10 тыс. SIM-карт МТС «служат» в силовых ведомствах Татарстана 1
16.12.2013 МТС увеличила число SIM-карт в М2М-сегменте Сибири 1
17.10.2013 МТС отмечает рост использования M2M-сервисов корпоративными клиентами в Омской области 1
19.06.2013 В Красноярском крае в 2 раза возросло потребление М2М-сервисов МТС 1
30.04.2013 Автомобили калининградской полиции оснащены системой мониторинга транспорта МТС 1
11.04.2013 МТС удвоила число объектов мобильного мониторинга в Самарской области 1
01.03.2013 МТС обеспечит мониторинг передвижения пассажирских автобусов в Архангельской области 1
04.12.2012 МТС обеспечивает мониторинг более 4,5 тыс. единиц транспорта Хабаровского края 2
04.12.2012 Спрос на конвергентные услуги МТС для бизнеса в Санкт-Петербурге вырос в два раза 1
03.12.2012 МТС увеличила число SIM-карт в М2М-сегменте Центральной России в два раза 1
28.11.2012 За год число SIM-карт МТС в М2М-решениях для бизнеса Республики Коми выросло в пять раз 2
06.11.2012 В Великих Луках появятся электронные остановки общественного транспорта 1
05.03.2012 МТС и «Янтарьэнерго» реализуют проект автоматизированного учета электроэнергии в Калининградской области 1
19.09.2011 МТС продвигает удаленное управление М2М-устройствами 1
30.08.2011 МТС инвестирует более $1 млн в развитие инфраструктуры связи «Татнефти» 2
17.03.2011 Число SIM-карт МТС, задействованных в телематических сервисах, в 2010 г. выросло на 105% до 530 тыс. 1
20.10.2008 МТС простили мошенникам 96 млн 1
09.07.2008 МТС, Microsoft и Fujitsu Siemens запустили проект по развитию мобильного ШПД 1

Публикаций - 35, упоминаний - 41

МТС SIM-карты упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 6
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 4
КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 15 4
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 4
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 20 4
К Телеком 44 4
Крымтелеком 41 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 4
Укртелеком 135 4
Киевстар 263 4
К-Телеком - Win Mobile 22 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 3
Миранда-Медиа 20 3
Таттелеком 106 3
Vodafone Group 388 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Turkcell 182 2
Астелит 73 2
Элемтэ-Инвест 5 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 2
Интертелеком - Intertelecom 31 1
PEOPLEnet 18 1
Google LLC 7198 1
Тримоб 30 1
Айти-Прогресс 5 1
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
МТС Сибирь 17 1
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 75 1
Lifecell - Лайфселл - Украинский оператор мобильной связи 18 1
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 1
PayPal 443 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
Nokia Corporation 2468 1
Qualcomm Technologies 1007 1
Yandex - Яндекс 4106 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 1
Samsung Electronics 5749 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
eBay Inc 536 1
Почта России ПАО 1580 1
CyberPlat - КиберПлат 205 1
Связной ГК 885 1
Qiwi 783 1
ВТБ24 583 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 415 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 496 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
Государственный совет Республики Крым 1 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 667 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 6
3G - Стандарт мобильной связи 3757 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 493 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2060 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 111 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
RAN sharing - Network sharing - совместное использование инфраструктуры сетей связи операторами связи 10 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 128 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1218 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Apple - App Store 2198 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1360 1
Nokia AirScale Radio Access 27 1
Qualcomm Snapdragon X 37 1
WhatsApp Messenger 654 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
МТС Мобильные сотрудники 39 1
МТС Коммуникатор 20 1
Никифоров Николай 1126 2
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 5 2
Щеголев Игорь 676 1
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 1
Галактионова Инесса 45 1
Ахметов Ринат 52 1
Голомолзин Анатолий 52 1
Клебанова Юлия 16 1
Ройтман Евгений 34 1
Рубцов Сергей 27 1
Ротенберг Борис 5 1
Jin Kim Bum - Джин Ким Бум 3 1
Жаров Александр 165 1
Семенов Максим 20 1
Низомиддинов Олег 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 6
Украина 3417 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 4
Россия - Краснодарский край 921 4
Россия - СФО - Новосибирск 1988 4
Россия - Севастополь 420 4
Россия - Республика Крым 626 4
Россия - ПФО - Казань 1526 3
Армения - Республика 692 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 3
Россия - Томская область 425 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 669 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 1
Казахстан - Республика 2661 1
Абхазия - Республика 104 1
НКАО - Нагорно-Карабахская автономная область - Нагорный Карабах 6 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 1
Украина - Киев 480 1
Южная Осетия - Республика 81 1
Россия - Ульяновск 300 1
Грузия 694 1
Россия - Ульяновская область 354 1
Россия - Новосибирская область 822 1
Восточная Европа 1698 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 658 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Антитеррор 62 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
CNews Analytics 1992 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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