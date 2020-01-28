Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Swisscom
Публикаций - 41, упоминаний - 54
Swisscom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 240 1
|Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
|Правительство РФ 2226 1
|ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
|СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 1
|ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 1
|ABI Research 187 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786583, в очереди разбора - 690259.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786583, в очереди разбора - 690259.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru