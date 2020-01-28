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Swisscom



28.01.2020 ABB и Ericsson протестировали промышленную сеть 5G 4
11.09.2019 Китайская госкомпания приходит в Россию, чтобы забрать «15% рынка», потеснив Huawei и Cisco 1
24.06.2019 Умный город: хайп или реальность 1
06.06.2019 Sberbank Private Banking представил платформу для консолидации данных из разных банков 1
09.08.2018 К 2022 г. в Европе будет более 100 млн «умных» домов 1
25.05.2017 Red Hat выпустила новую версию платформы OpenStack для корпоративных заказчиков 1
20.02.2017 Ericsson представила расширенный портфель 5G-решений 1
16.12.2016 Red Hat представила OpenStack Platform 10 1
09.09.2016 Google покупает облачного разработчика за $625 млн. Видео 1
27.04.2016 Ericsson и Swisscom первыми в Европе осуществили передачу данных в сети LTE-A Pro на скорости 1 Гбит/с 1
15.10.2015 Fortinet и Splunk представят средства оперативного реагирования на опасные киберугрозы 3
14.05.2015 В новые смартфоны ZTE на Android встроят российские драйвера 1
07.03.2014 Информационная безопасность: MDM-решения 1
04.02.2014 «МегаФон» открывает 4G-роуминг во Франции 1
01.11.2013 «Билайн» предлагает абонентам управлять мобильниками через SAP 1
11.09.2013 В 1 квартале 2013 г. услуги международного роуминга принесли «большой тройке» около 3% всех доходов в России от мобильной связи 1
06.06.2013 21 июня в Москве состоится BPM-форум «Миссия выполнима 2013» 1
23.05.2013 21 июня в Москве состоится BPM-форум «Миссия выполнима 2013» 1
09.04.2013 Microsoft избавилась от производства ПО для телеприставок за $200 млн 1
14.01.2013 Один из крупнейших операторов Европы запускает облачные услуги на базе российского ПО 1
10.01.2013 Крупнейшие европейские телеком-операторы могут объединиться 1
17.04.2012 «Роснано» и Sequoia Capital инвестируют в разработчика оборудования для беспроводных сетей нового поколения 1
07.02.2012 Ericsson развернет M2M-платформу для оператора Swisscom 3
10.01.2012 Ericsson заключил пятилетний контракт с Swisscom на модернизацию мобильных сетей 1
28.12.2011 Уязвимость в GSM-сетях позволяет атаковать миллиарды абонентов 1
15.12.2011 Швейцарский оператор назвал срок выхода нового флагмана Nokia 1
28.11.2011 «Яндекс» атаковал Android вслед за Windows Phone 1
08.08.2011 Виртуальная обработка вызовов реально снижает затраты 1
27.07.2011 Delta Electronics: мировые телеком-операторы сэкономят более $250 млн в год за счет энергоэффективных выпрямителей 1
21.06.2011 Россия: IBM научит операторов современным сервисам 1
08.10.2009 «Рексофт» идет в Австрию и Финляндию 1
04.07.2008 Ciena вступает в борьбу за российских операторов 1
13.06.2007 Nokia «ставит» на видео сервисы: Kyte.tv 1
08.06.2007 Swisscom займется музыкой: соглашение с Napster 1
01.06.2007 «Рексофт» подписал партнёрское соглашение с Sicap 1
16.05.2007 Swisscom получила контроль над итальянской Fastweb 3
15.05.2007 Kyte.tv поделится контентом со Swisscom Mobile 1
10.05.2007 Swisscom показала устойчивый рост в I квартале 1
12.03.2007 Швейцарская Swisscom намерена приобрести итальянскую Fastweb за €3,7 млрд 4
16.02.2007 Антимонопольная служба Швейцарии оштрафовала Swisscom Mobile на €205 млн. 2

Публикаций - 41, упоминаний - 54

Swisscom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 4
Microsoft Corporation 11628 4
Cisco Systems 2158 3
Lenovo Group 1667 2
Vodafone Group 411 2
Google LLC 7439 2
Orange France Télécom 114 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
IBM 3677 2
SAP CIS - САП СНГ 758 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 2
Samsung Electronics 5878 2
SAP SE 3272 1
Merlion - Мерлион 282 1
BT Group - British Telecommunications 90 1
HP 3Com 64 1
Telefonica - Telefónica España 179 1
Paragon Software Group - PSG 186 1
Программный продукт ГК 92 1
Tsinghua Unigroup 7 1
Безопасный транспорт ИЦ 4 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 184 1
Qisda BenQ 111 1
Fortinet 291 1
HPE - New H3C Group - H3C Technologies 26 1
IVA Cognitive 7 1
Signify - Philips Lighting 17 1
Ericsson 899 1
Deutsche Telekom 234 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 313 1
Sony 2588 1
HP Inc. 3043 1
Apple Inc - Эппл Рус 7861 1
Huawei 2750 1
Amazon Inc - Amazon.com 1503 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 1
SEC Consult Services 947 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 231 1
Credit Suisse 72 1
UBS AG 122 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 1
Coca-Cola Company 117 1
Walgreens 7 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 70 1
Сбербанк SPB - Sberbank Private Banking 2 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 240 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Правительство РФ 2226 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 3
OpenStack 347 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 131 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 943 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Kubernetes 307 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 352 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3045 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 1
3G - Стандарт мобильной связи 3835 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 68 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 593 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 450 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Google Android 10752 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 310 2
Apple iOS 5744 1
Paragon UFSD - Paragon Universal File System Drivers 13 1
Paragon Penreader 19 1
Samsung Electronics Bada 171 1
ABB YuMi - коллаборативный робот 3 1
Splunk ES - Splunk Enterprise Security 4 1
ДИТ Москвы - Помощник Москвы - приложение 7 1
SAP Afaria 17 1
Apache Hive - система управления базами данных 37 1
Symbian OS 803 1
Apple Face ID 118 1
Linux OS 4386 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 92 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Microsoft Azure 1171 1
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
SEC Consult - IoT Inspector 8 1
Цессарский Алексей 4 1
Дебда Маргарита 2 1
Huang Gary - Хуана Гэри 1 1
Yu Tony - Юй Тони 1 1
Schaeppi Urs - Шэппи Урс 2 1
Atiya Sami - Атия Сами 2 1
Voser Peter - Возер Питер 3 1
Collins Jonathan - Коллинз Джонатан 2 1
Хахалев Роман 3 1
Озерецковская Светлана 5 1
Шигапов Антон 10 1
Малахов Александр 16 1
Жерновой Федор 6 1
Савицкий Андрей 11 1
Волож Аркадий 183 1
Ekholm Börje - Экхольм Берье 13 1
Аитов Тимур 47 1
Лагода Георгий 51 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14767 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5852 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 6
Европа 3900 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5934 3
Южная Корея - Республика 1519 2
Азия - Азиатский регион 1571 2
Австралия - Австралийский Союз 1170 2
Франция - Французская Республика 2209 2
Германия - Федеративная Республика 3796 2
Канада 1360 2
Индия - Республика 2230 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 2
Япония 2927 2
Нидерланды 1002 2
Африка - Африканский регион 1543 1
Бразилия - Федеративная Республика 1149 1
Турция - Турецкая республика 968 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 1
Европа Центральная 115 1
Земля - планета Солнечной системы 933 1
Европа Западная 634 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8238 1
Европа Восточная 1753 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4146 1
Швейцария - Давос 36 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 253 1
Россия - ЦФО - Белгородская область 374 1
Финляндия - Хельсинки 145 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 775 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 1
NYT - The New York Times 525 1
ABI Research 187 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786583, в очереди разбора - 690259.
Создано именных указателей - 46513.
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