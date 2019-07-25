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Software AG webMethods


25.07.2019 Software AG и Microsoft представили новое решение для миграции в облако 1
15.03.2017 Software AG добавила к Digital Business Platform серверную часть мобильных приложений как услугу 1
06.05.2014 Oracle выпустила новую версию ОС Solaris с интегрированным пакетом OpenStack 1
25.03.2013 Платформа webMethods 9.0 с поддержкой технологии in-memory выйдет во втором квартале 2013 г. 3
12.03.2013 «Темiрбанк» автоматизировал бизнес-процессы на базе webMethods с помощью «Логики бизнеса 2.0» 1
25.02.2013 BPM в примерах: как достичь реальной эффективности 1
07.02.2013 Выручка Software AG сокращается третий год подряд 1
25.01.2013 Software AG сократила российского гендиректора 1
25.10.2012 webMethods 9.0 объединяет возможности облачных технологий, мобильных решений и соцсетей 6
19.10.2012 Платформа ARIS 9.0 открывает доступ к облачным и мобильным технологиям, соцсетям и средствам аналитики 2
13.06.2012 Software AG завершила интеграцию технологий Terracotta в свои продукты 2
25.04.2012 Software AG купила британского разработчика ПО для обмена сообщениями my-Channels 1
19.01.2012 Software AG в России возглавил ветеран IBM 1
30.09.2011 Информатизация госсектора: лед тронулся, ломая стереотипы 1
28.09.2011 26 октября в Москве пройдет «Процессный форум 2011» 1
22.09.2011 26 октября в Москве пройдет «Процессный форум 2011» 1
21.06.2011 webMethods OneData поддерживает процессно-ориентированное управление мастер-данными 2
26.05.2011 Software AG выпустила новые версии webMethods и ARIS 8
11.05.2011 17 мая состоится онлайн-семинар по BPM-инновациям от Software AG 1
21.04.2011 17 мая состоится онлайн-семинар по BPM-инновациям от Software AG 1
18.04.2011 Software AG представила новое решение для проектирования и управления бизнес-процессами в «облаке» 2
15.04.2011 Новые ИТ для ритейла: аналитики обсуждают, бизнес тестирует 1
11.03.2011 Экспертное мнение: в BPM без практики - никуда 1
03.03.2011 Software AG представила Enterprise BPM — интегрированное решение для полного цикла оптимизации бизнес-процессов 2
02.02.2011 25 февраля в Москве состоится учебный курс по управлению бизнес-процессами и построению SOA с платформой webMethods 1
12.11.2010 Обновленная Software AG: что это значит в России? 2
23.09.2010 Эксперты решили: альтернативы СОА нет 1
27.08.2010 Выручка Software AG во втором квартале 2010 г. выросла на 52% 2
23.06.2010 30 июня состоится вебинар «Сквозное решение для автоматизации сквозных процессов: webMethods BPMS» 1
29.03.2010 Татарстан намерен строить электронное правительство с помощью Software AG & IDS Scheer 1
26.03.2010 В Санкт-Петербурге состоялась конференция «Большая красная кнопка для BPM» 1
26.03.2010 Software AG и IDS Scheer представили «дорожную карту» интеграции своих продуктов 5
10.02.2010 18 февраля пройдет вебинар по управлению бизнес-процессами в «БТА Банке» 1
03.02.2010 18 февраля пройдет вебинар по управлению бизнес-процессами в «БТА Банке» 1
15.07.2009 Software AG покупает IDS Scheer 1

Публикаций - 35, упоминаний - 60

Software AG webMethods упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Software AG & IDS Scheer 110 17
Microsoft Corporation 11253 3
SAP SE 3230 3
АйТи 755 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 2
Software AG 124 1
IBM 3586 1
SAP CIS - САП СНГ 758 1
Navicon - Навикон 199 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 1
МегаФон ПетерСтар 149 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 2
Walgreens 7 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
OpenStack 347 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 204 1
Java - Язык программирования 1186 3
Microsoft Azure 1171 1
Microsoft Windows Azure Marketplace 46 1
Software AG webMethods.io 2 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10752 1
JavaScript - Язык программирования 637 1
Software AG Digital Business Platform 7 1
Roberts Anthony - Робертс Энтони 1 1
Макаров Станислав 111 1
Степанов Антон 56 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 8
Германия - Федеративная Республика 3702 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1628 2
Восточная Европа 1701 2
Казахстан - Республика 2665 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 1
Япония 2832 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 1
Европа 3804 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1145 1
Европа Юго-Восточная 39 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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