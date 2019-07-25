Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Software AG webMethods
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Публикаций - 35, упоминаний - 60
Software AG webMethods упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Software AG & IDS Scheer 110 17
|Microsoft Corporation 11253 3
|SAP SE 3230 3
|АйТи 755 3
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 2
|Software AG 124 1
|IBM 3586 1
|SAP CIS - САП СНГ 758 1
|Navicon - Навикон 199 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 1
|Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 1
|МегаФон ПетерСтар 149 1
|Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
|CNews Analytics 1996 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772254, в очереди разбора - 675936.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772254, в очереди разбора - 675936.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru