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Inoventica Services
Гарант-Парк-Интернет
Parking.ru



25.11.2019 Чистая прибыль Inoventica по итогам трех кварталов составила 33 миллиона рублей 1
21.08.2019 250 тысяч пользователей платформы СЭД работают из облака Inoventica 3
05.04.2019 Облако Inoventica стало прибыльней на 30% 4
02.11.2018 Inoventica Services установила суточный рекорд по приросту подключенных ВМ 2
15.10.2018 Inoventica Services запустила решения «Виртуальный сервер Windows на дисках SSD» 2
24.05.2018 Облако Inoventica стало прибыльней на 30% 4
29.03.2018 Inoventica подтвердила соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества» 4
08.02.2018 Группа Inoventica представила отчет за 2017 год 3
26.01.2018 Inoventica объявила о 5000% росте прибыли за 2017 год 7
23.11.2017 Inoventica защитит персональные данные водителей 3
14.11.2017 Inoventica объявила финансовые результаты по итогам первых трех кварталов 2017 года 3
13.07.2017 Inoventica Services анонсировала запуск нового высокопроизводительного кластера на платформе KVM 4
27.04.2017 МТТ виртуализирует ИТ-инфраструктуру для предоставления услуг на базе «МТТ Бизнес» 5
19.04.2017 Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за первый квартал 2017 года 3
24.03.2017 Inoventica дополнит новым контуром защиты IaaS-платформу для «Астон Консалтинг» 2
09.02.2017 Inoventica вновь выиграла контакт Минфина РФ на предоставление ИТ-инфраструктуры для прикладного ПО на сумму около 10 млн руб. 1
02.02.2017 Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за 2016 год 2
15.12.2016 Inoventica Services обеспечит безопасность персональных данных «Информики» 1
01.12.2016 «Открытые Технологии» начали сотрудничество с Inoventica 1
13.10.2016 Inoventica отчиталась по итогам трех кварталов 2016 года 1
06.10.2016 Виталий Слизень избран гендиректором «Коммуникации для инноваций» 1
13.07.2016 Совокупная неконсолидированная выручка Inoventica в первом полугодии 2016 г. составила 201 млн руб. 2
30.06.2016 Inoventica прошла аудит на соответствие условиям лицензирования Microsoft 3
26.05.2016 Медиапортал.рф разместится в «облаке» Inoventica 1
21.10.2015 Дочка Сбербанка разместила ИТ-инфраструктуру в дата-центре Inoventica 3
14.10.2015 Выручка Inoventica по итогам 9 месяцев 2015 г. выросла на 8% 2
02.09.2015 Промсвязьбанк предоставит Inoventica Services кредит на 20 млн руб. 7
20.08.2015 Inoventica закупит оборудование для создания ИТ-инфраструктуры с целью оказания облачных услуг на базе 6 ЦОДов 1
08.07.2015 МТТ предложит своим абонентам заказ облачных сервисов Inoventica в «один клик» 3
31.03.2015 Inoventica пополнила линейку продуктов отечественной защищенной ОС от «НТЦ ИТ Роса» 4
05.02.2015 Более 300 тыс. автономных казенных и бюджетных учреждений субъектов РФ будут формировать свои бюджеты в облаке Inoventica 2
16.01.2015 Совокупная выручка Inoventica за 2014 г. выросла на 4,5% 4
15.05.2014 Inoventica предлагает виртуальные серверы на платформе Hyper-V R3 в аренду 1
16.04.2014 Inoventica на 5% увеличила свою выручку в первом квартале 2014 г. 2
24.02.2014 Inoventica предоставит «Астон Консалтингу» защищенное IaaS-решение 1
12.02.2014 Inoventica предоставит «Банку Хоум Кредит» мощности своего распределенного ЦОДа 2
04.02.2014 Inoventica обеспечила Министерству Финансов РФ трехкратную экономию бюджета 1
27.12.2013 Inoventica и «Компайл» обеспечат «облачную» защиту персональных данных Минздрава Московской области 2
28.03.2013 Облачные сервисы Inoventica будут интегрированы с веб-платформой Startpack 1
31.10.2012 25 тыс. пользователей облака Министерства финансов РФ будут функционировать на базе инфраструктуры группы Inoventica 1

Публикаций - 75, упоминаний - 160

Inoventica Services упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 39
Microsoft Corporation 19149 14
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 27 11
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 708 10
Oracle Corporation 5318 7
Астон консалтинг 7 6
Синтерра - Synterra 732 5
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК 306 5
IBM 7530 3
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 351 3
СЦС Совинтел - Голден Телеком 509 3
Открытые технологии 414 3
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 205 3
HP Inc. 4671 3
Доктор рядом - Doc+ 43 3
NetApp 504 3
Барс груп 409 2
ЦБИ - Центр безопасности информации 18 2
Комстар ОТС - Телмос 99 2
Rambler Group - Рамблер ГК 721 2
Рексофт - Reksoft 299 2
Русоникс - Rusonyx 27 2
NVision Group - Энвижн Груп 609 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 362 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 764 2
МегаФон ПетерСтар 266 2
Комстар ОТС - МТУ-Информ 154 2
CBOSS 111 2
Зебра Телеком - Zebra Telecom 121 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 257 2
Информзащита 537 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 438 2
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 86 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1833 2
VMware 1912 2
Oracle Sun Microsystems 1751 2
Yandex - Яндекс 4419 2
СМАРТС Компания 484 2
Intel Corporation 9361 2
Акадо Телеком - Комкор 743 1
Сбербанк страхование 47 3
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 223 2
Рапида НКО - платежные система 136 2
РОСНО СК 159 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4614 1
Аэрофлот 567 1
Балтика - Пивоваренная компания 133 1
ПСБ - Промсвязьбанк 627 1
Альфа-Групп 579 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 126 1
Assist - Ассист 157 1
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 29 1
Honda 144 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 60 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1055 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7055 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1800 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 156 3
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 10 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2150 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 819 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1795 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2577 1
Правительство РФ 2451 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1240 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 113 1
Администрация Президента РФ 311 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 170 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1702 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 998 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11459 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1397 7
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 172 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2864 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2289 5
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 131 5
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 123 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1786 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 9471 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2303 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 590 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1252 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 58 2
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 455 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1559 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 594 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 338 1
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 151 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 1614 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 255 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1690 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 90 1
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 116 1
Web Interface - Веб-интерфейс 220 1
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 38 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 90 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 267 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 77 1
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 72 1
e-Commerce - Электронная коммерция 353 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 654 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 701 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 521 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 615 1
DDR - Double data rate 1794 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 604 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1353 1
Inoventica invGUARD 14 7
Microsoft Windows 10 9543 7
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 30 6
Microsoft SQL Server 1071 5
Linux OS 6633 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 445 4
МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 19 3
ЦБИ NeuroDAT SIEM 4 2
Microsoft Windows 1277 2
Microsoft Windows 2000 743 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 42 2
HPE 3PAR StoreServ Storage 16 1
Microsoft Windows NT 361 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 159 1
Perl - Язык программирования 106 1
AMD Ryzen Matisse 5 1
Microsoft Windows Server 2003 342 1
SAP Sybase 224 1
HCL WebSphere 451 1
OpenText Documentum 339 1
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 203 1
Intersoft Lab Референт 11 1
SCO UnixWare 27 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Navision 376 1
Microsoft Dynamics 240 1
ЭОС Дело СЭД 754 1
Microsoft Exchange 885 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 976 1
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 186 1
PHP - Язык программирования 395 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 577 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 217 1
NetApp E-Series СХД 59 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 188 1
Microsoft Office 2752 1
Microsoft Edge - браузер 1690 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 562 1
Слизень Виталий 220 11
Путин Владимир 2153 3
Поздняков Павел 19 2
Коробов Максим 11 2
Прянишников Николай 279 1
Ильин Александр 15 1
Кузовкин Алексей 152 1
Яковлев Антон 2 1
Азаров Максим 6 1
Имшенецкий Денис 6 1
Широкий Денис 19 1
Хробостова Екатерина 2 1
Анохин Михаил 5 1
Черников Михаил 4 1
Чубарь Алексей 14 1
Васильев Евгений 108 1
Федоров Алексей 41 1
Захаренко Максим 48 1
Комиссаров Дмитрий 160 1
Никифоров Николай 1129 1
Россия - Российская федерация - РФ 75511 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 24770 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2766 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 212 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1659 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 750 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10850 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11505 2
Европа Западная 1155 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10138 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 7762 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1034 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 222 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 26989 1
Россия - УФО - Челябинская область 821 1
Европа Восточная 2643 1
Европа 6287 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 293 1
Россия - ЦФО - Костромская область 281 1
Северная Америка 2263 1
Азия - Азиатский регион 2740 1
Россия - СФО - Новосибирск 2743 1
Россия - ПФО - Казань 1808 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1936 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1084 11
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2146 3
Forex - Форекс - Валютный рынок 73 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 692 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2529 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 828 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 165 1
Русский язык 1377 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4749 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 156 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 674 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7808 5
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 75 2
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 109 2
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 691 1
Эхо Москвы - радиостанция 129 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 59 1
IDC - International Data Corporation 4178 2
Gartner 2917 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 56 1
CeBIT 364 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
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