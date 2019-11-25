Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Inoventica Services
Гарант-Парк-Интернет
Parking.ru
Публикаций - 75, упоминаний - 160
Inoventica Services упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Слизень Виталий 220 11
|Путин Владимир 2153 3
|Поздняков Павел 19 2
|Коробов Максим 11 2
|Прянишников Николай 279 1
|Ильин Александр 15 1
|Кузовкин Алексей 152 1
|Яковлев Антон 2 1
|Азаров Максим 6 1
|Имшенецкий Денис 6 1
|Широкий Денис 19 1
|Хробостова Екатерина 2 1
|Анохин Михаил 5 1
|Черников Михаил 4 1
|Чубарь Алексей 14 1
|Васильев Евгений 108 1
|Федоров Алексей 41 1
|Захаренко Максим 48 1
|Комиссаров Дмитрий 160 1
|Никифоров Николай 1129 1
|IDC - International Data Corporation 4178 2
|Gartner 2917 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
|СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 56 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1065914, в очереди разбора - 966654.
Создано именных указателей - 48070.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1065914, в очереди разбора - 966654.
Создано именных указателей - 48070.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru