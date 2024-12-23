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Emerson Electric



23.12.2024 В России пишут ПО редкого типа, чтобы заменить американское 1
12.12.2024 Vinteo усиливает команду: назначен новый директор по развитию партнерского направления 1
16.04.2015 РСК установила в МСЦ РАН массивно-параллельный суперкомпьютер на основе архитектуры RSC PetaStream и сопроцессоров Xeon Phi 7120D 1
10.09.2014 РСК построит для СПбПУ суперкомпьютерный центр с пиковой производительностью более 1,1 Пфлопс 1
22.11.2013 Решение RSC PetaStream установило мировой рекорд вычислительной плотности в 1 PFLOPS на стойку 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Emerson Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 61 1
РРС-Балтика 3 1
Диполь Интеграция 2 1
National Instruments - NI 27 1
MetCal 1 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
Intel Corporation 12197 1
Nvidia - Mellanox Technologies 89 1
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 545 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 480 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 241 1
Управляемость - Manageability 1731 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 397 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1254 1
Technical Computing - Технические вычисления 6 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 1
DDR - Double data rate 2730 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 531 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 562 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 3
Intel Xeon Phi 38 3
Intel x86 - архитектура процессора 1856 3
Intel Xeon E 191 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 2
Linux OS 9937 2
РСК БазИС - интегрированный программный стек 19 2
Intel SSD 32 1
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 9 1
Диполь Интеграция - Эмика 1 1
National Instruments - LabVIEW - Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench 9 1
Диполь Интеграция - MetLab 1 1
Nvidia - Mellanox Connect-IB 2 1
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 20 1
Intel Solutions for Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre 31 1
Шмелев Алексей 23 2
Данилов Даниил 1 1
Речинский Александр 4 1
Савин Геннадий 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
США - Колорадо - Денвер 121 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 2
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 477 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 2
Информатика - computer science - informatique 1054 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Физика - Physics - область естествознания 2643 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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