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Cognitive Pilot


06.10.2021 Тракторы ПТЗ будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot 1
15.09.2021 Грузоперевозчики: Беспилотный грузовик обходится в 2,5 раза дороже обычного 1
03.09.2021 «Сбер», Cognitive Pilot и Правительство Сахалинской области будут развивать технологии ИИ 2
25.06.2021 «Сбер» предложил систему автономного управления сельхозтехникой клиентам малого и микро бизнеса 1
02.06.2021 Число экспортных продаж автопилотов Cognitive Agro Pilot выросло в 2,5 раза 7
24.05.2021 Управляющий партнер Cognitive Pilot Антон Емельянов назначен техническим директором компании 2
20.05.2021 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники 2
29.04.2021 Cognitive Pilot сможет тестировать агророботов в реальных условиях и в любых странах круглый год 2
21.04.2021 Комбайны «Брянсксельмаша» будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot на основе ИИ 2
22.03.2021 В Рязанской области зерновые будут убирать роботы 3
17.03.2021 Cognitive Pilot внедрила подход DVSE в создании автопилотов 3
17.03.2021 Cognitive Pilot совершила технологический прорыв в создании автопилотов 3
16.02.2021 Сбербанк воскресит давно забытый «Ё-мобиль» 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 4
24.11.2020 В России построили сверхдешевого умного робота для сбора яблок. Фото 1
18.11.2020 В Оренбургской области убрали урожай беспилотным комбайном на снегу 3
03.11.2020 Комбайны с искусственным интеллектом собрали 720 тыс. тонн урожая 3
08.10.2020 «Cбермобайл», Tele2 и Huawei протестируют технологии 5G 1
11.09.2020 Мировые аналитики называли лучших разработчиков в области умного сельского хозяйства 2
10.09.2020 FITSCO и Cognitive Pilot создали стратегический альянс 5
01.09.2020 Томский кластер высокотехнологичного производства беспилотных технологий объявил первые результаты 8
16.07.2020 Сбербанк и Cognitive Pilot запускают «умный» комбайн на полях ведущих отечественных агрокомплексов России 2
14.07.2020 Сбербанк, Cognitive Pilot и «Залесье» внедряют систему автономного управления сельхозтехникой в Калининградской области 2
10.07.2020 Сбербанк и Cognitive Pilot внедрили автономное управление сельхозтехникой в Калининградской области 2
10.07.2020 Сбербанк и Cognitive Pilot внедряют систему автономного управления сельхозтехникой в Калининградской области 2
07.07.2020 Аграрии повысят эффективность с помощью ИИ от Cognitive Pilot и «Сбербанк-Телеком» 1
25.06.2020 «Диджитал Агро», «Агросигнал» и Cognitive Pilot создадут агроэкосистему для цифровизации хозяйств 2
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
26.05.2020 «Русагро» и Cognitive Pilot приступили к массовому оснащению сельхозтехники системой беспилотного вождения 3
30.04.2020 Сбербанк и Cognitive Pilot внедрили ИИ для повышения производительности труда в сельском хозяйстве 3
03.04.2020 Cognitive Pilot разработала миниатюрный датчик-радар для массового рынка. Фото 1
24.03.2020 Cognitive Pilot создает первую в мире открытую БД изображений для обучения беспилотной сельхозтехники 2
28.11.2019 Сбербанк и Cognitive Technologies займутся беспилотными технологиями 2
26.06.2018 Cognitive Technologies представит технологию моделирования интуиции 1
04.09.2017 Cognitive Technologies о влиянии малых размеров дорожных знаков на беспилотные автомобили 1

Публикаций - 35, упоминаний - 82

Cognitive Pilot упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 10
Сбербанк Телеком 18 2
Цифра ГК 116 1
Shanghai FITSCO - Shanghai Fuxin Intelligent Transportation SolutionsCo 1 1
SberAutoTech - Sber Automotive Technologies 5 1
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ - Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 2 1
АгроСигнал 4 1
Nvidia Corp 2052 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
Ростелеком Связьинвест 714 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1919 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 247 1
АФК Система ПАО 1003 1
Waymo 17 1
Huawei 2736 1
Microsoft Corporation 11253 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 24
Русагро Группа Компаний 139 4
Сбербанк Северо-Западный банк 68 3
Залесье АПХ - Агропромышленный холдинг 5 3
Песчанокопская аграрная группа 2 2
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
Tesla Motors 241 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Continental AG 35 1
Уралхим ОХК АО 43 1
Hyundai Mobis 8 1
Valeo 7 1
Lyft - Агрегатор такси 16 1
Межениновский СПК - Сельскохозяйственный производственный комплекс 3 1
Denso Corporation 10 1
ПК ТС - ПК Транспортные системы 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Правительство РФ 2210 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Правительство Москвы 654 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 86 1
Администрация Томской области 12 1
Big Data - Большие данные 1136 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 44 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 174 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
DNN - Deep Neural Network - Глубинные нейронные сети - Нейронная сеть глубокого обучения 13 1
RTK - Real Time Kinematic - Режим дифференциальной коррекции телеметрии 10 1
Cognitive Agro Pilot 30 14
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 684 9
Google Android 10752 7
УЗТМ Ростсельмаш ТОРУМ - TORUM - российский зерноуборочный комбайн 3 3
Cognitive Mini Radar 1 1
Nvidia GeForce GTX 2095 1
Сбербанк - Экосистема SberX 15 1
Microsoft Azure 1171 1
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 1
Baidu 179 1
Cognitive Агродроид C2-A2 - Cognitive2-Agro2 Droid1 3 1
Cognitive Agro Dataset 1 1
Cognitive C-Pilot - Интеллектуальная система автономного вождения 6 1
УЗТМ Ростсельмаш АКРОС - ACROS - российский зерноуборочный комбайн 1 1
Naumen SETonline 21 1
Ускова Ольга 128 25
Романов Андрей 7 3
Алонсо Виктор Вентимилла 11 3
Ведяхин Александр 43 3
Попов Анатолий 98 2
Гурджиян Руслан 17 2
Орловский Виктор 229 2
Минкин Юрий 12 2
Жвачкин Сергей 8 1
Шилин Андрей 1 1
Школлер Роман 1 1
Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
Мошкович Вадим 4 1
Крейтор Татьяна 3 1
Ильин Егор 1 1
Коршунов Владимир 3 1
Яловенко Владимир 1 1
Гельцер Андрей 3 1
Майстренко Игорь 44 1
Голубев Василий 32 1
Морозов Александр 16 1
Соловьев Владимир 98 1
Сахненко Сергей 71 1
Хасис Лев 96 1
Греф Герман 205 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 14
Бразилия - Федеративная Республика 1134 13
Россия - Ростовская область 870 10
Россия - Калининградская область 547 9
Россия - Томская область 428 8
Россия - Курская область 342 8
Россия - Белгородская область 371 7
Россия - Курганская область 261 6
Россия - Тамбовская область 324 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 4
Россия - Ставропольский край 464 4
Россия - Калужская область 575 4
Россия - Краснодарский край 921 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1628 3
Аргентина - Аргентинская Республика 189 3
Россия - Пензенская область 350 3
Россия - Красноярск 856 3
Европа 3804 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1077 2
Южная Корея - Республика 1473 2
Россия - Приморский край - Приморье 610 2
Канада 1326 2
Латинская Америка 729 2
Россия - ПФО - Самара 1309 2
Россия - Республика Карелия 309 1
Россия - Вологодская область 322 1
Россия - Волгоградская область 402 1
Россия - Кировск - Кировская область 307 1
Россия - Воронежская область 401 1
Россия - Республика Марий Эл 206 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 416 1
Китай - Шанхай 247 1
Россия - Псковская область 319 1
Россия - Архангельская область 355 1
Россия - Новгородская область 292 1
Россия - Смоленская область 232 1
Россия - Республика Коми 425 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 168 1
Markets&Markets Research 78 1
CNews Инновация года - награда 26 1
Global Market Insights 7 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 34 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 21 1
Tech Breakthrough - AgTech Breakthrough Awards - Agriculture Technology Breakthrough Awards 2 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
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