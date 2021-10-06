Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Cognitive Pilot
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 82
Cognitive Pilot упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ускова Ольга 128 25
|Романов Андрей 7 3
|Алонсо Виктор Вентимилла 11 3
|Ведяхин Александр 43 3
|Попов Анатолий 98 2
|Гурджиян Руслан 17 2
|Орловский Виктор 229 2
|Минкин Юрий 12 2
|Жвачкин Сергей 8 1
|Шилин Андрей 1 1
|Школлер Роман 1 1
|Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
|Мошкович Вадим 4 1
|Крейтор Татьяна 3 1
|Ильин Егор 1 1
|Коршунов Владимир 3 1
|Яловенко Владимир 1 1
|Гельцер Андрей 3 1
|Майстренко Игорь 44 1
|Голубев Василий 32 1
|Морозов Александр 16 1
|Соловьев Владимир 98 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Хасис Лев 96 1
|Греф Герман 205 1
|RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
|ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 168 1
|CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 34 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
|ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 21 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru