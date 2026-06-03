«Когнитив Пилот» разработала робота для управления опрыскиванием

«Когнитив Пилот» разработала робота для управления опрыскиванием. Технология позволяет повысить рентабельность хозяйств до 40%. Об этом CNews сообщили представители «Когнитив Пилот».

Одной из ключевых проблем российских аграриев, имеющих место в последние годы, является кардинальное изменение конъюнктуры рынка, вызванное высоким ростом цен на удобрения и средства защиты растений (СЗР). Если за последние 20 лет индекс цен на конечную продукцию растениеводства вырос примерно в 3 раза, то цены на агрохимикаты увеличились семикратно. Таким, образом очевидно, что, если их доля в себестоимости производства зерновых составляет порядка 20% – 30%, то рентабельность агрохозяйств начала существенно снижаться.

Кроме того, отсутствие точного контроля норм внесения удобрений и СЗР приводит к дисбалансу питания растений, отодвигает сроки созревания, снижает продуктивность до 20 40%, химическим ожогам корней и листьев, полеганию злаков, растрескиванию плодов, ухудшению лежкости овощей и т.д. По мнению экспертов, точное внесение удобрений и СЗР - это «топливо» урожая, которое позволяет повысить рентабельность хозяйств до 40% за счет точности выполнения операций, оптимизации объемов использования агрохимикатов, обеспечения здорового роста растений, повышения урожайности, сокращения времени обработки, сохранения плодородного слоя и т.д.

Пресс-служба «Когнитив Пилот» Разработан робот для управления опрыскиванием

Выходом из сложившейся ситуации специалисты отрасли видят применение специальных технологических продуктов «умного» внесения агрохимикатов (внесение только на те участки, где это востребовано и в требуемой пропорции), что позволит выстроить эффективную систему управления процессом выращивания сельхозкультур, обеспечивающую устойчивую рентабельность хозяйств в условиях волатильного рынка и продолжающегося роста стоимости основных материалов.

С целью решения этой проблемы и удовлетворения спроса российских агрохозяйств в продукции принципиально нового уровня качества и эффективности, специалисты российской компании-разработчика ИИ для сельского хозяйства и роботизированного транспорта «Когнитив Пилот» разработали технологию интеллектуального управления внесением удобрений и СЗР Cognitive Spread & Flow или робота для управления опрыскиванием.

Разработки проводились при субсидийной поддержке Минпромторга России в рамках государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

Робот Cognitive Spread & Flow позволяет поддерживать норму внесения удобрений и СЗР на единицу площади. Эта характеристика с требуемой точностью достигается благодаря работе модуля управления клапанами, который получает обратную связь от датчика расхода удобрений, а также понимания точных координат (модуль GPS) и скорости техники в любой момент времени. Необходимо отметить, что технология поддерживает карты предписания и дифференцированного внесения расходного материала, которые предварительно рассчитываются на основании проведенного ранее анализа почвы и данных системы компьютерного зрения робота-трактора о наличии сорняков. «Машина понимает где она находится, где находится орудие и вносит ровно столько, сколько предписано в этой зоне», — сказал директор по продуктам «Когнитив Пилот» Александр Юдаков.

Вторая задача — исключение повторной обработки поверхности поля. «Например, когда техника выполняет разворот или проезжает частью орудия или целиком по обработанному участку, мы отключаем соответствующие секции опрыскивателя, чтобы не допустить перекрытий, и затем включаем их обратно, при полном контроле нормы расхода вносимого материала на единицу площади. Также производится отключение нужного количества секций при выходе орудия или его части за контур поля, чтобы дорогостоящий ресурс не вылился на дорогу», — сказал Юдаков. Более того, технология Cognitive Spread & Flow позволяет даже управлять отдельными форсунками или секциями опрыскивателя, а также объемом внесения агрохимикатов разбрасывателем в описанных ситуациях. Эта опция является важным конкурентным преимуществом нового решения и позволяет экономить до 15% вносимых удобрений и СЗР.

Также, одним из основных технологических преимуществ нового робота является возможность навигации машины по компьютерному зрению. В частности, она является неоценимой при повторных проходах техники с целью попадания с сантиметровой точностью на прежнюю траекторию по технической колее.

Робот может применяться как на самоходных опрыскивателях и разбрасывателях удобрений с одно- и двухдисковой конструкцией, в том числе на бескабинном робо-тракторе «Когнитив Пилот», так и на тракторах для работы с навесными и прицепными агрегатами. В случае работы на одной машине с несколькими орудиями, требующими контроля внесения, возможно использование одного устройства внесения с горячей сменой настроек в системе при смене орудия.

Испытания робота, проводимые в семи районах России (Курская, Московская области и др.) определили, что интеллектуальное управление внесением удобрений и СЗР позволяет: до 17% снизить перерасход удобрений за счет точной дозировки на поворотах, перекрытиях и необрабатываемых зонах; до 7% сократить время обработки за счет автоматизации и отсутствия ручных корректировок; до 15% повысить урожайность за счет равномерного распределения агрохимикатов и устранения полос и огрехов. Решение окупается за 1 сезон.

«Наш новый робот использует отечественные компоненты, он производится на нашей фабрике в Томске. Мы имеем заключение Минпромторга о производстве этой продукции на территории России. Эксперты уже оценили объем потенциального спроса на наше новое решение, он составит порядка 8 млрд. рублей к 2027-2029 гг. Потенциальный объем российского рынка «умного» внесения агрохимикатов оценивается сегодня более 16 млрд. рублей», — сказала генеральный директор «Когнитив Пилот» Ольга Ускова.

По данным аналитиков Towards Chemical and Materials Consulting, объем мирового рынка «умных» систем управления внесением удобрений (Smart Fertilizers Market) оценивался в $3,85 млрд в 2025 году и, как ожидается, достигнет $6,56 млрд. к 2035 году при среднегодовом росте в 5,47%.