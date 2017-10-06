Индексная книга CNews*
Axelot Акселот Axelot Logistics
Публикаций - 99, упоминаний - 101
Axelot упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Тимашов Алексей 9 9
|Власов Максим 7 3
|Галеев Артур 8 1
|Селищев Виктор 1 1
|Изаак Николай 1 1
|Толмачев Михаил 2 1
|Кравченко Рано 10 1
|Долгов Антон 15 1
|Комягин Сергей 21 1
|Иванов Владислав 7 1
|Краснов Александр 51 1
|Анищук Наталья 27 1
|Аликошвили Георгий 13 1
|Волков Игорь 13 1
|Медведев Дмитрий 1604 1
|Ушаков Анатолий 26 1
|Меламед Леонид 149 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189223, в очереди разбора - 948877.
Создано именных указателей - 85703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189223, в очереди разбора - 948877.
Создано именных указателей - 85703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru