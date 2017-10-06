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Axelot Акселот Axelot Logistics

Axelot - Акселот - Axelot Logistics


06.10.2017 Axelot и «Первый БИТ» объявили о выходе на рынок новой компании Gradum
21.07.2017 «Axelot: TMS» управляет процессами перевозок в компании «Ароса»
18.07.2017 Axelot представила новую версию ПО Axelot Datareon ESB
17.07.2017 «РТ-Информ» будет использовать интеграционное ПО Axelot
22.06.2017 Axelot представила новое облачное решение Axelot:TMS
05.06.2017 «Трансмашхолдинг» с помощью Axelot Datareon ESB объединит системы своих предприятий в единый контур
25.04.2017 WMS-система от Axelot тиражирована на новом складе сети зоомагазинов «Пет Ритейл»
24.04.2017 Axelot выпустила новую редакцию Datareon ESB
17.04.2017 Axelot внедрил «1С:WMS» на складе лакокрасочных покрытий «Лакра»
13.04.2017 «Сладомир» автоматизировал кондитерский склад и процесс доставки в Южно-Сахалинске с помощью Axelot
26.12.2016 Бизнес Axelot вырос на 18% по итогам 2015-2016 финансового года
19.12.2016 Axelot автоматизировал склад мототехники Formula7
28.11.2016 Axelot автоматизировал склад компании «Цезарь»
31.10.2016 Axelot построил ПАК для контроля перемещения оснастки и инструмента на Смоленской АЭС
24.10.2016 Axelot предоставил техническое сопровождение «Iron Mountain»
19.10.2016 Axelot автоматизировал учет договоров и претензий «Метровагонмаша» на базе конфигурации «1С:УПП»
10.10.2016 Axelot автоматизировал склад «Меридиана»
26.09.2016 Axelot внедрил «1С:WMS» на складе «Торгового Дома Еврохим»
12.09.2016 Axelot автоматизировала работу склада Stynergy на базе «1C:WMS»
29.08.2016 Новый российский программный продукт Axelot Datareon ESB теперь доступен через партнерскую сеть
22.08.2016 «Ай-Ти-Ар» оптимизировала работу служб доставки с помощью «Axelot: TMS»
15.08.2016 Axelot автоматизировала склад «Пет Ритейл»
08.08.2016 Axelot помог создать единую систему нормативно-справочной информации в ТПХ «Русклимат»
01.08.2016 Axelot внедрил 1С:WMS на складе ответственного хранения компании «СитиЛайн»
25.07.2016 Axelot создал интеграционное решение для интернет-магазина «Технониколь»
11.07.2016 Пользователи «Axelot: TMS» могут бесплатно подключить облачный сервис Axelot Maps
28.06.2016 Axelot разработал базу данных оборудования для «Иркутской нефтяной компании»
25.05.2016 Axelot выпустила «Axelot: TMS Управление транспортом и перевозками» для учебных заведений
18.04.2016 Axelot автоматизировал склад «И-Фарм»
14.04.2016 Axelot предложила сервисную модель продаж систем «1С:WMS» и «Axelot: TMS»
04.04.2016 Axelot автоматизировал процессы оперативного учета в казахстанском и грузинском подразделениях Bosch
09.03.2016 «Axelot: ESB Сервисная шина данных» сертифицирована на совместимость с «1С:Предприятием»
29.02.2016 Axelot автоматизировала склад КРЦ «ЭФКО-Каскад» в Белгородской области
24.02.2016 Axelot автоматизировал склад компании «Лихт М»
15.02.2016 Axelot автоматизировал склад фирмы «Огнеборец»
09.02.2016 «Axelot: ESB Сервисная шина данных» помогла создать единое информационное пространство на складе «ЭлекКом Логистик»
02.02.2016 Решение Axelot позволило наладить информационный обмен между учетными системами на складе «Тонар-опт»
21.12.2015 Специалисты Axelot предоставили услуги по техсопровождению внедренных систем для «ТЗК Шереметьево»
07.12.2015 Axelot внедрила Pony Express систему «1С:Управление холдингом»
30.11.2015 Axelot предложила круглосуточную техническую поддержку системы «1С:WMS»

Публикаций - 99, упоминаний - 101

Axelot упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Программный продукт ГК 3960 44
6072 39
Zebra Technologies 129 6
Lenovo Motorola 3463 3
Элемент ГК - Elementec 1523 2
Forus - Форус - Форус Консалтинг 25 1
AlphaOpen 5 1
Patriot Memory 66 1
Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника 15 1
Phoenix Contact - Феникс Контакт 42 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 1
Tibco Software 79 1
Ростех - РТ-Информ 130 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 171 1
РТИ 130 1
Software AG 187 1
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 336 1
Docsvision - ДоксВижн 948 1
Intel Corporation 11262 1
HP Inc. 5313 1
Huawei 3222 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 1
Cisco Systems 4720 1
SAP SE 4595 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 1
Google LLC 10352 1
Microsoft Corporation 22497 1
Русские башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 463 1
Иркутскэнерго ПАО 46 6
Pony Express - Фрейт линк 58 4
ТМХ - Трансмашхолдинг 77 3
Базэл - Базовый Элемент 62 2
ТехноНИКОЛЬ 31 2
ЭФКО ГК 18 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 54 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 88 2
ИНК - Иркутская нефтяная компания 15 2
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 20 1
И-Фарм 1 1
Промышленные технологии 51 1
Yamaha - Ямаха 98 1
Michelin - Мишлен 29 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 285 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания 75 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
Сибур ЦОБ - Сибур Центр обслуживания бизнеса 4 1
Огнеборец 2 1
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли 39 1
ЕПК - Европейская подшипниковая корпорация 9 1
Слобода 14 1
Композит 30 1
СтройГазМонтаж 13 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
Ароса 4 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 220 1
Инвитро - Invitro 55 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 68 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 295 1
РВК - Российская венчурная компания 530 1
Русклимат ТПХ 6 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 1
Ростатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 46 1
Техномаш НПО 29 1
Федеральное казначейство России 1345 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
Москоллектор ГУП 6 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 564 25
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal 59 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 5
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 383 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 4
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 534 4
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 106 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 3
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 3
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 217 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 2
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 2
3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 112 2
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом - Системы диспетчеризации транспорта 116 2
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 318 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 1
Google Android-приложения и разработчики 326 1
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 681 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1401 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 405 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 304 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем 120 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 1
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 214 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 990 1
ДДС - Децентрализованная Депозитарная Система 29 1
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2374 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 288 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 28
1С:WMS Логистика. Управление складом 44 25
1С:Управление торговлей 331 17
Axelot Datareon ESB 18 12
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 130 6
1С:Бухгалтерия 647 5
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 13 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 275 3
1С:Документооборот - 1С:ДО 159 2
1С:Управление Холдингом 98 2
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 100 2
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 209 1
Microsoft Windows 2000 2856 1
OpenStreetMap 47 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 109 1
Software AG - ARIS PPM - ARIS Process Performance Manager 20 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 131 1
1С:TMS Логистика. Управление перевозками 5 1
1С:Консолидация 39 1
Microsoft Dynamics CRM 525 1
1С:ERP Управление предприятием 268 1
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 221 1
Яндекс.Карты и Транспорт 354 1
Google Maps - Карты Google 678 1
Abbyy FlexiCapture 138 1
Microsoft Windows 10 11713 1
Microsoft Office 3247 1
JavaScript - Язык программирования 959 1
Google Android 11959 1
1С:Документооборот КОРП 55 1
Тимашов Алексей 9 9
Власов Максим 7 3
Галеев Артур 8 1
Селищев Виктор 1 1
Изаак Николай 1 1
Толмачев Михаил 2 1
Кравченко Рано 10 1
Долгов Антон 15 1
Комягин Сергей 21 1
Иванов Владислав 7 1
Краснов Александр 51 1
Анищук Наталья 27 1
Аликошвили Георгий 13 1
Волков Игорь 13 1
Медведев Дмитрий 1604 1
Ушаков Анатолий 26 1
Меламед Леонид 149 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 12
Казахстан - Республика 4467 8
Германия - Федеративная Республика 8903 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 5
Россия - СФО - Иркутская область 832 4
Украина 6212 4
Беларусь - Белоруссия 3525 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 3
Япония 10069 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 735 2
Казахстан - Алматы 483 2
Россия - Сибирь 1579 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 897 2
Россия - Восточная Сибирь 237 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 2
Армения - Республика 1112 1
Узбекистан - Республика 1285 1
Китай - Тайвань 2115 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 63 1
Чехия - Чешская Республика 1053 1
Финляндия - Финляндская Республика 1816 1
Грузия 1064 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 827 1
Молдавия - Республика Молдова 668 1
Индия - Республика 4263 1
Бразилия - Федеративная Республика 1945 1
Америка 2011 1
Европа 12319 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 339 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 667 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 91 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 18
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 7
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 7
Человеческий фактор 1099 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 4
МТР - Материально-технические ресурсы 41 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 1000 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 1
ЦКП - Центр коллективного проектирования 14 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 1298 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 18 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 134 1
Юриспруденция 1629 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 533 1
IDC - International Data Corporation 4671 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 66 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 1
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