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Роснедвижимость
Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости



05.03.2021 Женщины года в отрасли ИТ 2021. Список CNews 1
27.10.2014 В Росреестре сменился ИТ-директор 2
14.09.2011 Первый call-центр Росреестра появится через 2-3 недели в Курске 1
30.08.2011 Росреестр внедрил систему управления основными средствами на базе ПП «Парус» 1
06.10.2009 Ликвидирован регулятор особых экономических зон 1
23.03.2009 Роснедвижимость приобрела генеральную лицензию СЭД «БОСС-Референт: Госуправление» 2
27.02.2009 Продажи «БОСС-Референт»: рост в 2008 г. - 270% 1
19.11.2008 Роснедвижимость выбирает поставщика ПО 1
10.10.2008 ИКТ в госсекторе: приказано ускоряться 1
06.10.2008 21–23 октября: конференция по созданию многофункциональных центров обслуживания населения 2
08.08.2008 «ЛАН-Софт» будет продвигать «БОСС-Референт» в Вологодской области 1
05.08.2008 «АйТи» и НТЦ ЕВРААС создали нового участника рынка решений в области безопасности 1
08.07.2008 22 июля откроется конференция «Градостроительство и планирование территориального развития России» 1
02.07.2008 22 июля откроется конференция «Градостроительство и планирование территориального развития России» 1
01.07.2008 Роснедвижимость ищет ИТ-поставщика 1
30.06.2008 22 июля откроется конференция «Градостроительство и планирование территориального развития России» 1
13.05.2008 3 июня откроется 15-й ГИС-Форум 1
28.04.2008 3 июня откроется 15-й ГИС-Форум 1
22.04.2008 3 июня откроется форум «Рынок геоинформатики в России» 1
07.04.2008 «РТКомм.РУ» будет оказывать услуги связи Роснедвижимости 2
24.03.2008 «Синтерра» будет обслуживать VPN-сеть Роснедвижимости 2
18.03.2008 9 апреля откроется конференция «Геоинформационные технологии в муниципальном управлении» 1
13.03.2008 9 апреля откроется конференция «Геоинформационные технологии в муниципальном управлении» 1
11.03.2008 9 апреля откроется конференция «Геоинформационные технологии в муниципальном управлении» 1
07.02.2008 26 февраля откроется конференция «Геоинформационные технологии для развития субъектов РФ» 1
24.01.2008 «РТКомм.РУ» подвел предварительные итоги 2007 г. 1
25.12.2007 Роснедвижимости требуются телеком-услуги 1
10.12.2007 «АйТи» помогает строить новую систему кадастрового учета 1
06.11.2007 13 ноября откроется конференция в области организации кадастровых работ 2
30.10.2007 13 ноября откроется конференция в области организации кадастровых работ 2
29.10.2007 13 ноября откроется конференция в области организации кадастровых работ 2
22.10.2007 13 ноября откроется конференция «Организация, технологии и опыт ведения кадастровых работ» 2
11.10.2007 Роснедвижимость купит ПТК систем мониторинга и управления серверами 1
03.10.2007 Росинформтехнологии ищут подрядчиков работ в рамках ФЦП «Электронная Россия» 1
02.10.2007 Роснедвижимости потребовались ИТ-услуги 1
05.09.2007 18 сентября в Зеленограде откроется конференция по теме ГИС 1
27.08.2007 В Зеленограде пройдет конференция на тему комплексных геоинформационных систем управления 1
31.07.2007 Роснедвижимость внедряет подсистему оперативного хранения данных 1
21.05.2007 5 июня откроется форум "Рынок геоинформатики в России" 1
15.05.2007 5 июня откроется форум "Рынок геоинформатики в России" 1

Публикаций - 64, упоминаний - 77

Роснедвижимость упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АйТи 1060 6
РТКомм.ру 296 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7641 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 460 2
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 297 2
Синтерра - Synterra 742 2
IBM 8303 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1313 2
Ситроникс - Sitronics 768 1
iTeco - Ай-Теко 847 1
Парус 349 1
Прайм Груп 38 1
HDS - Hitachi Data Systems 389 1
Ниеншанц 77 1
Компьюлинк УСП 143 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1087 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 73 1
Армада - РБК софт 649 1
Сервис Плюс 143 1
Optima - Оптима - OXS 182 1
Verysell - Верисел 272 1
Verysell Иконтри 7 1
МТТ Старт Телеком 59 1
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 137 1
Шахты 46 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 674 1
Luxoft - Люксофт 259 1
Merlion iRU - Деловой офис 177 1
Микрон - Micron 556 1
Oracle Corporation 5710 1
AMD - Advanced Micro Devices 3378 1
Intel Corporation 10400 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8387 1
Microsoft Corporation 20374 1
Ростех - Ростехнологии 2269 1
Dell EMC 4381 1
SAP SE 4254 1
VMware 1948 1
NetApp - Network Appliance 587 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4736 2
РЖД - Российские железные дороги 1280 2
Северсталь ПАО 255 2
UFG Capital Partners 2 1
Иркутскэнерго ПАО 44 1
РУСАЛ - Объединённая компания 32 1
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 33 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1586 1
ФосАгро 63 1
Возрождение - Коммерческий банк 118 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 83 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 327 1
Visa International 1627 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 115 1
Wildberries 138 1
ГПБ - Газпромбанк 780 1
Газпром ПАО 712 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1826 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1906 26
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 350 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7212 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1929 8
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 65 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 455 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 791 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1081 3
Земельная кадастровая палата ФГУ - Федеральное государственное учреждение 10 3
World Bank Group - Всемирный банк 221 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 484 2
Правительство Москвы 789 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 242 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1826 1
Администрация Липецкой области 12 1
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 44 1
РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 30 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 445 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 93 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2682 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 125 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1040 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 642 1
Федеральное казначейство России 856 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 699 1
Счётная палата РФ 548 1
Администрация Президента РФ 315 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 598 1
Президент Российской Федерации 1602 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 477 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1270 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1439 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1088 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2186 1
ГИС-Ассоциация 83 10
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 784 12
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 41 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11930 7
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 193 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11718 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1889 4
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1107 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1766 1
ISO 9000 - стандарты менеджмента качества 68 1
СМИС - Система Мониторинга Инженерных Систем 11 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 227 1
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 15 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 669 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1315 1
Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Цифровые деньги 18 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 560 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 337 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3859 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2749 1
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 30 8
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 129 2
Логика Бизнеса - Логика СЭД 178 2
Linux OS 7023 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1281 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 198 1
Intel Celeron - Серия процессоров 879 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 330 1
Intel Itanium 573 1
OpenText Documentum 341 1
БОСС-Кадровик 115 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 834 1
ЕМИАС Электронный рецепт 10 1
Мишустин Михаил 315 6
Сиднев Виктор 13 2
Тигунов Олег 7 2
Медведев Дмитрий 1480 2
Бакальчук Татьяна 5 1
Беглов Александр 9 1
Романченко Дмитрий 11 1
Васильев Игорь 23 1
Ершова Элеонора 61 1
Тарасенко Оксана 10 1
Сапельников Сергей 102 1
Сорокина Татьяна 15 1
Куровская Людмила 4 1
Дьяков Петр 10 1
Рудычева Наталья 83 1
Соловьев Игорь 42 1
Ивакин Роман 52 1
Путин Владимир 2162 1
Слизень Виталий 220 1
Приданкин Андрей 30 1
Голодец Ольга 16 1
Карачинский Анатолий 81 1
Скоробогатова Ольга 33 1
Dzeba Iris - Джеба Ирис 11 1
Солодовников Денис 63 1
Ускова Ольга 151 1
Паршин Максим 158 1
Эйгес Павел 68 1
Бочарникова Татьяна 78 1
Матвеева Татьяна 83 1
Греф Герман 333 1
Щеголев Игорь 677 1
Хасьянова Гульнара 115 1
Рейман Леонид 978 1
Россия - Российская федерация - РФ 76993 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25301 19
Земля - планета Солнечной системы 2555 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1955 7
Казахстан - Республика 3773 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10634 3
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 172 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11762 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 743 3
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 263 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11139 3
Германия - Федеративная Республика 6792 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3604 2
Бразилия - Федеративная Республика 1720 2
Россия - СФО - Республика Алтай 848 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 450 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 556 2
Россия - ПФО - Казань 1833 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 758 2
Финляндия - Финляндская Республика 1400 2
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 101 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 837 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 592 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 493 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 415 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 492 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 226 1
Узбекистан - Республика 1213 1
Африка Южная 252 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 962 1
Россия - ЦФО - Костромская область 283 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 223 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 233 1
Германия - Гамбург 130 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1043 1
Россия - СФО - Кемеровская область 618 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 790 1
Россия - ЦФО - Тверская область 313 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 926 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА 784 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 775 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 608 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1438 3
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 51 2
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 23 1
Образование в России 533 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4888 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3979 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3562 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 139 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 77 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 79 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 34 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1090 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 516 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 150 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1432 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7893 3
IDC - International Data Corporation 4417 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2507 1
Gartner 3096 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 21 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1088437, в очереди разбора - 984266.
Создано именных указателей - 49253.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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