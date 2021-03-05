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Роснедвижимость
Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости
Роснедвижимость упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ГИС-Ассоциация 83 10
|Мишустин Михаил 315 6
|Сиднев Виктор 13 2
|Тигунов Олег 7 2
|Медведев Дмитрий 1480 2
|Бакальчук Татьяна 5 1
|Беглов Александр 9 1
|Романченко Дмитрий 11 1
|Васильев Игорь 23 1
|Ершова Элеонора 61 1
|Тарасенко Оксана 10 1
|Сапельников Сергей 102 1
|Сорокина Татьяна 15 1
|Куровская Людмила 4 1
|Дьяков Петр 10 1
|Рудычева Наталья 83 1
|Соловьев Игорь 42 1
|Ивакин Роман 52 1
|Путин Владимир 2162 1
|Слизень Виталий 220 1
|Приданкин Андрей 30 1
|Голодец Ольга 16 1
|Карачинский Анатолий 81 1
|Скоробогатова Ольга 33 1
|Dzeba Iris - Джеба Ирис 11 1
|Солодовников Денис 63 1
|Ускова Ольга 151 1
|Паршин Максим 158 1
|Эйгес Павел 68 1
|Бочарникова Татьяна 78 1
|Матвеева Татьяна 83 1
|Греф Герман 333 1
|Щеголев Игорь 677 1
|Хасьянова Гульнара 115 1
|Рейман Леонид 978 1
|IDC - International Data Corporation 4417 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2507 1
|Gartner 3096 1
|ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
|МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 21 1
Ключевых фраз выявлено - 1088437, в очереди разбора - 984266.
Создано именных указателей - 49253.
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