Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Рокет (ранее Рокетбанк)
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Публикаций - 49, упоминаний - 141
Рокет (ранее Рокетбанк) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 4
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
|Арлазаров Владимир 118 6
|Солонин Сергей 82 3
|Граф Аркадий 24 3
|Колесников Алексей 13 3
|Ким Борис 65 2
|Протопопов Андрей 13 2
|Карахан Алексей 1 1
|Васильев Алексей 2 1
|Мерзляков Климент 2 1
|Благирев Алексей 22 1
|Гужиков Павел 2 1
|Раджабов Тимур 1 1
|Анисимов Данил 11 1
|Расторгуева Светлана 1 1
|Швецова Мария 5 1
|Лабахуа Инга 1 1
|Алешковский Митя 1 1
|Галиев Руслан 1 1
|Пухов Евгений 8 1
|Янпольский Максим 4 1
|Айларов Алексей 10 1
|Родин Кирилл 7 1
|Козырев Алексей 270 1
|Романенко Андрей 76 1
|Donmez Guvenc - Донмез Гюванч 11 1
|Делицын Леонид 94 1
|Блинов Михаил 73 1
|Forbes - Форбс 442 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Ведомости 259 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru