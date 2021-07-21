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Рокет (ранее Рокетбанк)


21.07.2021 Qiwi продала виртуальный банк «Точка» 4
10.06.2021 Сооснователь «Рокетбанка» создал сервис, который работает вместо бухгалтера и секретарши 1
12.04.2021 Бывшие топ-менеджеры Модульбанка запустили новый банк для бизнеса 1
30.03.2021 Основатель Qiwi покидает компанию, избавившись от «Совести» и «Рокетбанка» 2
19.01.2021 «Рокетбанк» умер. На этот раз окончательно 12
09.09.2020 Сбербанк и Mail.ru покупают «Кухню на районе» 2
27.08.2020 QIWI внедрила решение Commvault 1
08.07.2020 Гендиректор Qiwi: банки мешают развитию финтех-стартапов 10
03.07.2020 Mail.ru выпустила приложение, в котором можно перехватить денег до зарплаты 1
24.03.2020 «Рокетбанк» убьют. Qiwi потеряла на нем полтора миллиарда 6
24.03.2020 Qiwi и «Тинькофф» запустили акцию для перехода клиентов Рокетбанка с сохранением баллов лояльности 6
06.03.2020 Разработчик систем ИИ Smart Engines стал резидентом «Сколково» 1
30.12.2019 В Android-приложении Рокетбанка заработал новый сканер QR-кодов от Smart Engines 2
13.12.2019 Российский банк с помощью ИИ научился предсказывать, когда налоговая заблокирует счет 3
17.10.2019 Qiwi готова отказаться от банка «Точка» в случае разногласий с «Открытием» 8
20.08.2019 Qiwi избавляется от «Рокетбанка», потому что у него дух стартапа 7
22.07.2019 Банк «Точка» обновил мобильный и интернет-банк 1
01.07.2019 Россияне научили ИИ распознавать поддельные паспорта в темноте. Видео 2
20.06.2019 «Техносерв Cloud» обеспечит работу облачных сервисов «Рокет» 1
29.05.2019 Россияне научили «Эльбрусы» находить поддельные паспорта с помощью искусственного интеллекта 1
22.05.2019 Россияне научили смартфоны распознавать счета и накладные за считанные секунды 2
21.03.2019 Рокетбанк запустил онлайн-квест с розыгрышем денег 2
12.03.2019 Рокетбанк запустил новое мобильное приложение 3
28.02.2019 В России случился «банкопад»: В трех крупных банках крупный сбой 2
18.02.2019 Smart Engines покажет на MWC 2019 мобильные технологии распознавания 1
27.12.2018 Клиенты «Рокетбанка» из-за сбоя потеряли тысячи и нажили миллионы 6
17.08.2018 Qiwi забирает себе клиентов «Рокетбанка» 9
23.07.2018 Рокетбанк распознает паспорта в видеопотоке и на изображениях с помощью технологии Smart Engines 3
26.12.2017 Samsung и Сбербанк предоставили Samsung Pay Web Checkout для оплаты онлайн-покупок 1
17.11.2017 «Совесть» не позволила Qiwi выплатить дивиденды 1
02.11.2017 ИТ-директор «Открытия» с командой ушел в «Ростелеком» 1
05.10.2017 Qiwi покупает «Рокетбанк» и «Точку». Центробанк возражает 4
20.07.2017 Samsung Pay стал доступен держателям карт Visa «Бинбанка» 1
13.06.2017 «Открытие» покупает с огромной премией акции Qiwi на $690 млн 1
23.05.2017 Android Pay стал доступен в России 1
11.05.2017 Платежный сервис Samsung Pay теперь доступен держателям карт Visa и Mastercard банка «АК БАРС» 1
25.04.2017 Платежный сервис Samsung Pay стал доступен держателям карт Visa Сбербанка 1
25.04.2017 «Рокетбанк» начал записывать разговоры представителей банка 2
11.04.2017 Платежный сервис Samsung Pay теперь доступен на устройствах Samsung Gear S3 1
01.12.2016 Samsung Electronics объявил о новых банках-партнерах Samsung Pay 1

Публикаций - 49, упоминаний - 141

Рокет (ранее Рокетбанк) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 9
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 7
Samsung Electronics 5730 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 4
VK - Mail.ru Group 2487 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 3
Intek - Интек 5 2
Комдив 20 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Flocktory 12 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Data Matrix 52 1
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Google LLC 7177 1
Blockpass IDN 6 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 29 1
Accenture - Аксенчер 533 1
Microsoft Corporation 11168 1
Yandex - Яндекс 4103 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 1
KPMG - КПМГ 131 1
АФК Система ПАО 998 1
СКБ Контур 416 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
3779 1
Commvault 148 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Twitter 2204 1
Открытие ФК 538 21
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 15
Альфа-Банк 1127 13
Qiwi 783 11
Точка 124 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 8
QIWI Банк - Киви Банк 77 7
Русский стандарт Банк 302 7
ВТБ24 583 7
Интеркоммерц 32 6
Совкомбанк Совесть 27 5
Локо-Банк 31 5
Почта Банк 289 5
Совкомбанк ПАО 147 5
АльфаСтрахование СГ 208 5
Runa Capital 153 4
Восточный Банк 108 4
Ренессанс Страхование 52 4
ЦИАН - CIAN 39 3
Рапида НКО - платежные система 71 3
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Аэрофлот 493 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Dukascopy Bank SA 4 3
Jysan Bank - Жусан банк 3 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Catalytic 3 2
Банк24.ру 37 1
Сбербанк Кухня на районе 9 1
Performance Group 6 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 84 1
BeepCar - Бипкар 16 1
Платежный Центр РНКО 26 1
Addventure - международный венчурный фонд 18 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Uber 257 1
Smelborn Enterprises 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 6
ARM64 - Архитектура процессора 1020 3
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 2
UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 14 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 33 1
HoughNet 2 1
Green AI - парадигма «зеленого искусственного интеллекта» 4 1
Code 128 - Code 39 - Code 93 - стандарт штрихкода 5 1
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 13 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт 7 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 30 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
Google Android 10751 12
Apple iOS 5742 8
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 7
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 6
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 6
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 6
Samsung Galaxy Note 558 6
Samsung Galaxy Gear 102 5
Купибилет - Kupibilet 13 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
Samsung Galaxy 345 4
Microsoft Windows 10 6676 3
Smart Engines - Smart Tank Reader - Кроссплатформенная программа распознавания образов танков 4 3
Smart Engines Hieroglyph - Система распознавания удостоверяющих документов 8 3
Apple macOS 934 3
Linux OS 4276 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Intel x86 - Архитектура процессора 994 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 3
Apple - App Store 2198 2
Smart Engines - Smart DocumentReader 4 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
SWIFT GPI - SWIFT Global Payment Innovation - Сервис трекинга валютного перевода 4 1
ВТБ Онлайн 137 1
AWS S3 - Amazon S3 REST API 9 1
VK - Mail.ru PayDay 7 1
Совкомбанк Халва 9 1
Qiwi Биллинг онлайн 5 1
Smart Engines - Smart Document Forensics 1 1
QPlatform - Киви платформа 5 1
ФГУП НТЦ Атлас Атликс 9 1
Microsoft Office 365 769 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 1
Тинькофф банк - Tinkoff Black - Дебетовая карта 16 1
UCS R-Keeper 35 1
Smart Engines GreenOCR 17 1
СберФуд - SberFood 17 1
Red Hat Ceph Storage 70 1
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 124 1
Арлазаров Владимир 118 6
Солонин Сергей 82 3
Граф Аркадий 24 3
Колесников Алексей 13 3
Ким Борис 65 2
Протопопов Андрей 13 2
Карахан Алексей 1 1
Васильев Алексей 2 1
Мерзляков Климент 2 1
Благирев Алексей 22 1
Гужиков Павел 2 1
Раджабов Тимур 1 1
Анисимов Данил 11 1
Расторгуева Светлана 1 1
Швецова Мария 5 1
Лабахуа Инга 1 1
Алешковский Митя 1 1
Галиев Руслан 1 1
Пухов Евгений 8 1
Янпольский Максим 4 1
Айларов Алексей 10 1
Родин Кирилл 7 1
Козырев Алексей 270 1
Романенко Андрей 76 1
Donmez Guvenc - Донмез Гюванч 11 1
Делицын Леонид 94 1
Блинов Михаил 73 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
Германия - Федеративная Республика 3674 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Австралия - Австралийский Союз 1130 1
Канада 1311 1
Япония 2811 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Россия - Воронеж 693 1
Россия - Пермь 743 1
Испания - Барселона 537 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Европа 3788 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 520 1
Россия - Иваново 194 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 41 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
EAN - European Article Number - Европейский номер товара 11 1
Страхование - Страховое дело 43 1
ТТН - товарно-транспортная накладная 6 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Forbes - Форбс 442 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Ведомости 259 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
ICMV - International Conference on Machine Visio 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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