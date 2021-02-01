Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Металлинвестбанк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 54
Металлинвестбанк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 14
|Горбатько Александр 90 14
|Демидов Сергей 50 13
|Палей Лев 31 13
|Цыганов Вячеслав 54 11
|Борисов Илья 26 11
|Гущин Александр 15 11
|Мусич Роман 16 11
|Трояновский Владимир 40 11
|Сычев Артем 48 11
|Калинкин Алексей 16 11
|Нуйкин Андрей 27 11
|Контемиров Юрий 27 11
|Суровец Дмитрий 44 11
|Остапенко Григорий 26 9
|Соколов Алексей 121 9
|Курбатов Владимир 19 9
|Путин Сергей 36 9
|Дилбарян Павел 14 8
|Лысенко Юрий 17 7
|Ромашов Андрей 6 6
|Деточкин Андрей 6 6
|Мешков Александр 6 6
|Яковлев Сергей 23 6
|Лобанов Михаил 9 6
|Чемериский Максим 6 6
|Чулков Олег 6 6
|Шевченко Александр 9 6
|Кучугин Илья 41 4
|Итунин Алексей 4 3
|Скородумов Анатолий 63 3
|Ермаков Дмитрий 4 3
|Иванов Сергей 173 3
|Мелехин Александр 4 3
|Алперин Семен 5 3
|Бычков Александр 39 3
|Журавлёв Владимир 8 3
|Клепиков Алексей 77 3
|Варназов Лев 10 3
|Касимов Вячеслав 16 3
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 6
|Gartner 2197 2
|CNews Analytics 1991 1
|Forrester Research 388 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769577, в очереди разбора - 673261.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769577, в очереди разбора - 673261.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru