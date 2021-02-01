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Металлинвестбанк


01.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
25.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
12.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
18.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 2
03.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 2
25.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
17.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
10.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
03.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
28.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
13.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
27.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
09.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
29.11.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
29.05.2019 Россияне научили «Эльбрусы» находить поддельные паспорта с помощью искусственного интеллекта 3
03.12.2018 Гонишь в дверь, а они в окно! 4
09.10.2018 Информационная безопасность: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
28.09.2018 Сайт аренды жилья «Циан» открыл сервис одобрения ипотеки от банков 1
28.09.2018 ЦИАН запустил сервис, упрощающий получение ипотеки 1
27.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции» 1
07.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции» 1
03.08.2018 Хакер украл миллионы с личных счетов вождей ЛДПР 1
11.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции» 1
12.04.2017 14 хакеров украли у российских банков больше миллиарда 1
27.03.2017 Электронный факторинг зависит от ФНС 1
15.02.2017 Объем профинансированных поставок через FactorEx вырос за год в 70 раз 1
08.02.2017 Пойманы хакеры, укравшие у российских банков более 1 млрд рублей 1
27.01.2017 Объём профинансированных поставок на FactorPlat увеличился до 4 млрд руб. 1
19.12.2016 Металлинвестбанк запустил электронный документооборот через «Контур.Диадок» 2
16.05.2016 «Э-Ком» присоединился к «Ассоциации факторинговых компаний» 1
28.04.2016 В Москве похитили студента, чтобы он написал банковский троян 1
30.03.2016 E-Com и «Корус Консалтинг СНГ» настроили бесплатный роуминг по факторингу 1
21.01.2016 BSS подвела итоги 2015 года: новая продуктовая стратегия и расширение географии бизнеса 1
08.12.2015 Для факторинга предложили ввести стандарты электронных документов 2
14.09.2015 К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» подключился Металлинвестбанк 7
02.07.2015 Импортозамещающие СУБД: желания и возможности 1
26.06.2015 E-Com настроила в Металлинвестбанке API-решение для факторинговых операций 1
04.06.2015 «Ай-Теко» и Schneider Electric построили катастрофоустойчивый ЦОД для «Нордеа Банка» 1
13.11.2012 В Москве пройдет конференция по развитию контроллинга в банках 1

Публикаций - 39, упоминаний - 54

Металлинвестбанк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 8
Восход ФГБУ НИИ 367 2
Flexbby Solutions - Флексби Солюшнс 6 2
Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 23 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 1
Программный продукт ГК 92 1
Комдив 20 1
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 1
Dialog - Диалог 33 1
Золотая Корона 281 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 1
Lurk - Хакерская группировка 12 1
Прогноз 197 1
Intek - Интек 5 1
Quest Software 26 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
Cinimex - Синимекс 160 1
Schneider Electric 409 1
АФК Система ПАО 998 1
Telegram Group 702 1
Ланит ГК 1160 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Samsung Electronics 5730 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
Facebook 3768 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 15
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 13
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 11
Лукойл-Информ 73 11
НСПК - Национальная система платежных карт 257 11
Открытие ФК 538 9
Росводоканал 44 9
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 9
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 9
РСХБ-Страхование жизни 9 9
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 9
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 7
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 7
Алеф-Банк 12 6
НС-Банк 6 6
Takeda Pharmaceutical 15 6
Донстрой - Дон-Строй Инвест 14 5
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 5
Уралсиб Банк 390 4
Банк Зенит 132 4
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 4
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 4
Газпромбанк - ГПБ 693 4
МКБ - Московский кредитный банк 268 4
Ингосстрах СПАО 210 3
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 3
ЦИАН - CIAN 39 3
Восточный Банк 108 3
Абсолют Банк 94 2
Аэроклуб 13 2
Геобанк КБ 30 2
СМП банк - Северный морской путь 71 2
UBS AG 119 2
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 2
Альфа-Банк 1127 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Ак Барс Банк 174 2
БЖФ - ЖилФинанс Банк - Банк жилищного финансирования 3 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 14
ПФР Департамент информационных технологий 103 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 11
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 23 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 11
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 10
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 6
Московская безопасность ГКУ 7 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 6 6
Правительство Москвы - Департамент строительства 9 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 19 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 154 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ЛДПР 69 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 17
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 9
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 16 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 4
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 15 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 1
DevSecOps - Development Security Operations 30 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 123 1
Data Governance - Руководство данными 51 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 548 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Docrobot FactorEx 12 4
Smart Engines - Smart DocumentReader 4 1
BSS Сервер Нотификации 20 1
Золотая Корона - Денежные переводы 61 1
Docrobot EXite 22 1
Smart Engines - Smart Document Forensics 1 1
ЦИАН Ипотека 1 1
Xelent ЦОД 1 1
Купибилет - Kupibilet 13 1
TmaxSoft Tibero 40 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
Ammyy Admin - Система удалённого доступа и администрирования 10 1
Smart Engines - Smart Tank Reader - Кроссплатформенная программа распознавания образов танков 4 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 20 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
Smart Engines Hieroglyph - Система распознавания удостоверяющих документов 8 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
Google Gmail 606 1
Microsoft SQL Server 798 1
WhatsApp Messenger 654 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Aladdin JaCarta 147 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Четвернин Алексей 651 14
Горбатько Александр 90 14
Демидов Сергей 50 13
Палей Лев 31 13
Цыганов Вячеслав 54 11
Борисов Илья 26 11
Гущин Александр 15 11
Мусич Роман 16 11
Трояновский Владимир 40 11
Сычев Артем 48 11
Калинкин Алексей 16 11
Нуйкин Андрей 27 11
Контемиров Юрий 27 11
Суровец Дмитрий 44 11
Остапенко Григорий 26 9
Соколов Алексей 121 9
Курбатов Владимир 19 9
Путин Сергей 36 9
Дилбарян Павел 14 8
Лысенко Юрий 17 7
Ромашов Андрей 6 6
Деточкин Андрей 6 6
Мешков Александр 6 6
Яковлев Сергей 23 6
Лобанов Михаил 9 6
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Чулков Олег 6 6
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Кучугин Илья 41 4
Итунин Алексей 4 3
Скородумов Анатолий 63 3
Ермаков Дмитрий 4 3
Иванов Сергей 173 3
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Алперин Семен 5 3
Бычков Александр 39 3
Журавлёв Владимир 8 3
Клепиков Алексей 77 3
Варназов Лев 10 3
Касимов Вячеслав 16 3
Россия - Российская федерация - РФ 57680 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 17
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Восточная Европа 1691 2
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Палестина - Сектор Газа 2 1
Россия - Иваново 194 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Пермь 743 1
Россия - Воронеж 693 1
Украина 3398 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 256 1
Европа 3788 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 9
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях 3 1
Made in China - Сделано в Китае 4 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 21 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 6
Gartner 2197 2
CNews Analytics 1991 1
Forrester Research 388 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 12
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769577, в очереди разбора - 673261.
Создано именных указателей - 46354.
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