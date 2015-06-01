Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Комстар ОТС
МТУ-Информ
Публикаций - 116, упоминаний - 200
Комстар ОТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Евтушенков Владимир 182 8
|Рейман Леонид 945 6
|Гончарук Александр 83 5
|Новицкий Евгений 26 4
|Чубайс Анатолий 123 2
|Авен Петр 15 2
|Смирнов Михаил 43 2
|Путин Владимир 2134 2
|Бородянский Борис 22 2
|Фридман Михаил 85 2
|Вексельберг Виктор 123 2
|Аитов Тимур 183 2
|Королев Игорь 55 2
|Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 1
|Юрченко Евгений 94 1
|Буянов Алексей 27 1
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 29 1
|Рожецкин Леонид 36 1
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 17 1
|Кирюшин Геннадий 63 1
|Хан Герман 10 1
|Толмачева Татьяна 28 1
|Розанов Всеволод 8 1
|Ершова Элеонора 61 1
|Кочарян Роберт 10 1
|Баранова Наталья 5 1
|Боев Сергей 23 1
|Петренко Сергей 12 1
|Сафронов Юрий 63 1
|Цыбаков Андрей 8 1
|Греф Герман 327 1
|Меламед Леонид 110 1
|Корнеев Сергей 75 1
|Шамолин Михаил 116 1
|Белов Виктор 30 1
|Якобашвили Давид 14 1
|Дерипаска Олег 30 1
|Попов Александр 30 1
|Кузьмичев Алексей 12 1
|Пестерева Ольга 28 1
|IDC - International Data Corporation 3912 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
|Gartner 2837 1
|Forrester Research 620 1
|Synergy Research Group 36 1
|AC&M Consulting 105 1
|Gartner Dataquest 114 1
|Dataquest 61 1
|Yankee Group 122 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru