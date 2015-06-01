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Комстар ОТС
МТУ-Информ



01.06.2015 Дмитрий Дронов назначен президентом «Акадо» 1
30.05.2013 Совет директоров АФК «Система» утвердил назначения новых членов правления корпорации 1
12.07.2011 Борис Бородянский назначен директором дирекции по развитию бизнеса «Техносерв» в России и странах СНГ 1
09.06.2010 Коммерческий директор «Скай Линка» перешел в «Гольфстрим охранные системы» 1
24.04.2008 Назначение в «ТехноСерв А/С»: руководитель направления СНГ 1
20.02.2008 Опальный русский связист обнаружился в Индии 1
05.10.2007 «Комстар-ОТС» назначил вице-президента по финансам 1
04.06.2007 «Комстар» выкупил «дочку» на Украине 1
16.05.2007 "Комстар-ОТС" возглавит гендиректор "ЦентрТелекома"? 1
23.04.2007 "Комстар-ОТС" ликвидировал "МТУ-Информ" 3
20.11.2006 Павел Нестеров назначен техническим директором "Мастертела" 1
19.10.2006 "МТУ-Интел" построит кольцо Стокгольм-Лондон-Амстердам-Франкфурт 1
25.07.2006 "Комстар-ОТС" будет оказывать услуги по передаче данных в Санкт-Петербурге 1
07.07.2006 "Комстар-ОТС": кадровые рокировки 2
24.04.2006 В МТС назначили нового вице-президента по финансам и инвестициям 1
01.03.2006 Кто заменит "восьмерку"? Рейтинг связистов 1
22.02.2006 "Комстар" откупился от Чубайса 4
22.02.2006 "Комстар-Объединенные ТелеСистемы" увеличил долю в "МТУ-Информ" до 100% 4
26.12.2005 Deutsche Bank приобрел у АФК "Система" 10,945% акций "Комстар-ОТС" 1
16.12.2005 АФК "Система" объявила операционные показатели компаний холдинга за 9 месяцев 2005 г. 1
14.12.2005 "Комстар" предложил акционерам МГТС выкупить принадлежащие им акции по цене 490 руб. 1
13.12.2005 Акционеры "Комстар-ОТС" рассмотрят вопрос об одобрении крупной сделки 1
23.11.2005 МГТС сменила владельца 1
23.11.2005 АФК "Система" завершила консолидацию активов операторов фиксированной связи на базе "Комстар-ОТС" 1
23.11.2005 АФК "Система" вышла из состава акционеров МГТС 1
22.11.2005 Первый рейтинг: 20 самых богатых связистов России 1
07.11.2005 Арбитраж Москвы принял решение о ликвидации "Васт" 1
13.10.2005 Услуги Data-центров в России: кто продает, кто покупает? 1
07.10.2005 Акционеры "Комстар-ОТС" утвердили допэмиссию акций компании объемом 31,299 млрд. руб. 1
05.10.2005 АФК "Система" после завершения процесса консолидации станет владельцем 79,3% акций "Комстар-ОТС" 3
19.09.2005 МГТC будет поглощена собственной "дочкой" 1
14.09.2005 "Комстар - Объединенные ТелеСистемы" стал открытым обществом 1
05.09.2005 "Комстар Объединенные Телесистемы" внедрила CRM-систему 1
19.08.2005 АФК "Система" оказалась неготова к новой цене "Фарлепа" 1
17.08.2005 Властелины связи России: подробности восхождения 1
09.08.2005 "Система Масс-Медиа" приобрела кабельного оператора ГК "Эста" 1
24.06.2005 АФК "Система" приобрела "Видеофон-МВ" 1
13.05.2005 "Связь–Экспокомм": "Комстар Объединенные Телесистемы" готовится к IPO 1
13.05.2005 Оборот "МТУ-Интел" в 2004 г. вырос на 50% 2
11.05.2005 Квартальная выручка МГТС выросла на 11,7% 1

Публикаций - 116, упоминаний - 200

Комстар ОТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АФК Система ПАО 1559 62
Комстар ОТС - Телмос 92 62
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1094 59
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1351 50
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8065 35
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 266 33
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7479 13
СкайЛинк - Skylink 973 12
Ростелеком - Связьинвест 1602 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7209 10
СЦС Совинтел - Голден Телеком 428 9
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 704 8
Cisco Systems 3406 8
Avaya Inc - Avaya СНГ 849 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6080 7
Nokia Alcatel-Lucent 1014 7
Сонет 98 5
Армада - РБК софт 648 4
CBOSS 102 4
Крок 1472 4
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 229 4
Зебра Телеком - Zebra Telecom 117 4
МегаФон ПетерСтар 250 4
Intel Corporation 8060 4
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 129 4
Rambler Group - Рамблер ГК 685 4
Nortel Networks 722 4
Oracle Corporation 4855 4
Nokia Corporation 4293 3
Центел - Центральный телеграф 295 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1821 3
AMT Group - АМТ-Груп 209 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1242 3
Lenovo Motorola 2388 3
Открытые технологии 406 3
АСВТ 89 3
Deutsche Telekom 542 3
Инфосистемы Джет 752 3
Yandex - Яндекс 4378 3
Oracle Sun Microsystems 1296 3
РОСНО СК 155 12
Альфа-Групп 560 5
Альфа-Банк 1252 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 323 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 145 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4582 3
ETV - Emergent Telecom Ventures 13 3
Транснефть 178 3
Галс-Девелопмент - Система-Галс 23 3
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 82 2
РЖД - Российские железные дороги 1256 2
BP - British Petroleum 82 2
Русский стандарт Банк 333 2
РАО ЕЭС России ПАО 178 2
MIG - Metromedia International Group 39 2
Commerzbank AG - Коммерцбанк 36 2
ТНК-ВР Холдинг 226 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 690 2
Связь-банк 102 1
Dixis - Диксис 338 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс 51 1
JTI - Japan Tobacco International 23 1
Почта России ПАО 1737 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1484 1
Аэрофлот 564 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 13 1
Лукойл-Пермь 15 1
Access Industries 32 1
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 24 1
Ростех Камов Конструкторское бюро 17 1
Citibank - Ситибанк 224 1
Рапида НКО - платежные система 126 1
Связьтранснефть 18 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 306 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 80 1
Tesla Motors 243 1
Deutsche Bank 231 1
Bank of America - Банк Америки 166 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 382 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6850 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1903 2
Счётная палата РФ 537 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 481 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 516 2
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 293 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2202 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2530 1
Арбитражный суд города Москвы 422 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1210 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 257 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 682 1
Правительство Москвы 770 1
МКС - Международная космическая станция 378 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 183 1
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США - Food and Drug Administration, FDA, USFDA 43 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 309 1
АРБ - Ассоциация российских банков 135 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 45 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация 10 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 660 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2274 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6616 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2668 5
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 778 5
Gigabit Ethernet 713 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9079 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1519 4
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 331 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1582 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11449 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1367 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5383 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1082 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2486 3
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 129 3
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 70 2
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 50 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 439 2
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат 28 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 332 2
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 420 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 83 1
UWB - Ultra-Wide Band - Технология сверхширокополосной связи 60 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 215 1
ИТ-аутсорсинг 787 1
Multicast - Мультивещание - Многоадресное вещание 29 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 128 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 239 1
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 195 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 204 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 66 1
HandOver - В сотовой связи процесс передачи обслуживания абонента во время вызова или сессии передачи данных от одной базовой станции к другой 5 1
УАТС - учрежденческая АТС - Офисная АТС - PABX - Private Automatic Branch eXchange 80 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 59 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 360 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 483 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 378 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 769 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7941 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 878 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 688 2
MTC Foris OSS - биллинговая система 35 2
Scala - Язык программирования 100 1
Linux OS 6161 1
Intel Centrino 430 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2133 1
SAP Sybase 190 1
Oracle PeopleSoft 301 1
WEP - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 120 1
Perl - Язык программирования 103 1
Informix СУБД 40 1
Intel x86 - архитектура процессора 1192 1
Red Hat Linux 114 1
HPE Synergy 29 1
SAP Ariba 82 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 914 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 420 1
Microsoft SQL Server 1030 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 607 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 367 1
Евтушенков Владимир 182 8
Рейман Леонид 945 6
Гончарук Александр 83 5
Новицкий Евгений 26 4
Чубайс Анатолий 123 2
Авен Петр 15 2
Смирнов Михаил 43 2
Путин Владимир 2134 2
Бородянский Борис 22 2
Фридман Михаил 85 2
Вексельберг Виктор 123 2
Аитов Тимур 183 2
Королев Игорь 55 2
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 1
Юрченко Евгений 94 1
Буянов Алексей 27 1
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 29 1
Рожецкин Леонид 36 1
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 17 1
Кирюшин Геннадий 63 1
Хан Герман 10 1
Толмачева Татьяна 28 1
Розанов Всеволод 8 1
Ершова Элеонора 61 1
Кочарян Роберт 10 1
Баранова Наталья 5 1
Боев Сергей 23 1
Петренко Сергей 12 1
Сафронов Юрий 63 1
Цыбаков Андрей 8 1
Греф Герман 327 1
Меламед Леонид 110 1
Корнеев Сергей 75 1
Шамолин Михаил 116 1
Белов Виктор 30 1
Якобашвили Давид 14 1
Дерипаска Олег 30 1
Попов Александр 30 1
Кузьмичев Алексей 12 1
Пестерева Ольга 28 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23896 51
Россия - Российская федерация - РФ 73595 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10948 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10492 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8990 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3431 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 23278 9
Европа Восточная 2503 6
Великобритания - Лондон 1401 6
Украина 4903 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6833 5
Казахстан - Республика 3598 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1221 4
Индия - Республика 3138 4
Германия - Федеративная Республика 5762 4
Чехия - Чешская Республика 736 4
Европа 5771 3
Беларусь - Белоруссия 2803 3
Польша - Республика 1174 3
Израиль 1089 3
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 315 3
Швеция - Стокгольм 265 3
Россия - ЦФО - Тульская область 874 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1494 2
Финляндия - Финляндская Республика 1241 2
Америка 746 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1031 2
Канада 1969 2
Франция - Французская Республика 3329 2
Венгрия 485 2
Нидерланды - Амстердам 385 2
Россия - СФО - Новосибирск 2667 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1983 2
Турция - Турецкая республика 1242 2
Испания - Королевство 1887 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1326 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 926 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1058 2
США - Калифорния 1861 2
Нидерланды 1447 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4732 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1272 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1047 3
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 345 3
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 52 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 647 2
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 36 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 414 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 324 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 72 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 503 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 554 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 73 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3420 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 944 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 100 1
ГОСА - годовое общее собрание акционеров 26 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 285 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2528 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1330 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1963 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7490 33
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 66 2
Эхо Москвы - радиостанция 122 2
Говорит Москва - радиостанция 17 2
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 100 2
Стрим-ТВ - телекомпания 111 2
Forbes - Форбс 507 1
Thomson Reuters - Рейтер 5070 1
Коммерсантъ - Издательский дом 705 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 1
Деловой Петербург 18 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 50 1
IDC - International Data Corporation 3912 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
Gartner 2837 1
Forrester Research 620 1
Synergy Research Group 36 1
AC&M Consulting 105 1
Gartner Dataquest 114 1
Dataquest 61 1
Yankee Group 122 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 92 11
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 108 3
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 48 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 145 1
CeBIT 318 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 333 1
Олимпийские игры - Olympic Games 383 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
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