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ВКС РФ Космодром Плесецк

ВКС РФ Космодром Плесецк

1-й Государственный испытательный космодром Министерства обороны Российской Федерации


07.04.2020 Разработка «Автоматики» защищает данные космического аппарата «Глонасс-М» 2
10.03.2020 Разработка Ростеха защищает данные космического аппарата «Меридиан» 2
10.03.2020 Разработка «Автоматики» защищает данные космического аппарата «Меридиан» 2
18.04.2014 Минобороны РФ сформировало хай-тек-подразделения и нанимает кибер-бойцов 1
04.04.2014 Топ-менеджеры «Космической связи» отмечены государственными наградами 1
26.04.2013 Навигационный спутник «Глонасс-М» запущен с Плесецка 2
24.02.2011 Запуск нового спутника ГЛОНАСС отложен на сутки 1
01.02.2011 Александр Ганин назначен первым заместителем генерального директора «Космической связи» 1
18.01.2011 Запуск спутника «ГЛОНАСС-К» вновь отложен 1
21.12.2010 Запуск навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К» перенесен на 2011 г. 1
07.12.2010 В связи с аварией полноценный запуск ГЛОНАСС отодвинулся на март 1
25.05.2009 «Стрим-ТВ» запустил интернет в Заполярье 1
22.07.2008 СЗТ увеличит емкость сети ШПД в Архангельской области до 63,2 тыс. портов 1
18.07.2008 СЗТ расширила мультисервисную сеть в Архангельской области 1
05.06.2008 Tele2 увеличила покрытие сети в Архангельской области в 3 раза 1
20.12.2006 Россия вывела в космос радар Бундесвера: дополнение 1
20.12.2006 Россия вывела в космос радар Бундесвера 1
04.12.2006 Евросоюз создает единую спутниковую разведку 1
09.10.2006 Спутник MetOp снова готовят к запуску 1
27.09.2006 Космический шпион бундесвера начал работу еще на Земле 1
08.09.2006 Радарный глобус создаст Германия 1
07.09.2006 Российский спутник выходит из тени 1
01.09.2006 Корейский спутник ДДЗ превзошел по параметрам лучший российский 1
25.08.2006 "Монитор-Э": год со дня запуска 1
28.07.2006 Российская ракета "Рокот" вывела на орбиту южнокорейский спутник ДЗЗ 1
21.07.2006 Российский военный спутник выведен на орбиту 1
28.10.2005 Позор России в космосе: в отрасли начались аресты 1
27.10.2005 Иран обошел Россию в космосе 1
27.10.2005 Ракета-носитель "Космос-3М" с восемью микроспутниками на борту успешно стартовала 1
25.10.2005 Установлена причина аварии РН "Рокот" при выведении спутника CryoSat 1
12.10.2005 Причиной аварии CryoSat стал сбой в компьютерной системе управления носителем 1
11.10.2005 Спутник для измерения льда не смог выйти на орбиту 1
10.10.2005 Россия: хронический позор в космосе? 1
30.08.2005 "Карманные" спутники становятся реальностью 2
26.08.2005 26 августа произойдет запуск ракеты "Рокот" с аппаратом "Монитор-Э" 1
27.07.2005 "Роскосмос" планирует в августе-октябре 2005 г. запустить 10 ракет-носителей 2
21.07.2005 В сентябре состоится запуск спутника для исследования толщины льдов 1
22.06.2005 21 июня: беспрецедентное фиаско российской космонавтики 1
21.06.2005 В Тюменской области упала ракета с военным спутником 1
19.05.2005 Канадский спутник исследует атмосферу внесолнечной планеты 1

Публикаций - 45, упоминаний - 51

ВКС РФ Космодром Плесецк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Концерн Автоматика 404 3
Ростех - Ростехнологии 2242 3
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 63 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 262 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 698 2
Интеллект Телеком 36 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2070 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1015 1
АФК Система ПАО 1375 1
Галактика - Корпорация 375 1
Kari - Кари - Сеть магазинов 38 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 111 2
Авангард - Акционерный коммерческий банк 135 1
ЕКА Топливная компания 17 1
Водный стадион Технопарк 11 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 504 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1121 4
МКС - Международная космическая станция 264 3
Германия Бундесвер - Bundeswehr - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия 8 3
Минобороны РФ ГИКЦ - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации им. Г.С.Титова 4 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1837 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 689 1
Правительство РФ 2308 1
Президент Российской Федерации 1521 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2037 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3480 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 329 1
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 44 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 119 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5650 1
НКУ - низковольтные комплектные устройства 6 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1431 5
Космодром Байконур 262 4
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 18 4
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 29 3
Союз - ракета-носитель среднего класса 8 3
Меридиан - серия российских спутников связи двойного назначения 2 2
Microsoft Windows 10 7971 1
Apple iOS 5758 1
Google Android 10781 1
Linux OS 5035 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 41 1
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 36 1
Кабанов Владимир 174 3
Евтушенко Олег 125 2
Иванов Сергей 225 2
Путин Владимир 2048 1
Петров Андрей 21 1
Прохоров Юрий 44 1
Медведев Дмитрий 1476 1
Попов Павел 12 1
Ганин Александр 3 1
Земля - планета Солнечной системы 1817 13
Россия - Российская федерация - РФ 67163 12
Россия - СЗФО - Архангельская область 480 6
Германия - Федеративная Республика 4703 4
Россия - УФО - Тюменская область 664 3
Солнечная система 311 3
Франция - Французская Республика 2756 3
Тихий океан 83 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9330 2
Россия - ПФО - Оренбургская область 352 2
Европа 4731 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 277 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 21183 2
Россия - СФО - Новосибирск 2394 2
ЮАР - Кейптаун 22 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 431 1
Франция - Гвиана 35 1
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 25 1
Россия - УФО - Челябинская область 729 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5492 1
Австрия - Австрийская Республика 647 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 273 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 963 1
Россия - ДФО - Якутия - Мирный 24 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 883 1
Италия - Итальянская Республика 1738 1
Казахстан - Республика 3244 1
Израиль 925 1
Япония 4029 1
Южная Корея - Республика 1958 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7217 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 18800 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1044 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1213 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 977 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1494 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2444 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2931 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 52 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 466 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 274 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 50 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 42 1
Прайм - Агентство экономической информации 628 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 683 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 699 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 5232 1
НТВ - Телекомпания 189 1
Коммерсантъ - Издательский дом 562 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Стрим-ТВ - телекомпания 111 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 769 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 84 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 909845, в очереди разбора - 812822.
Создано именных указателей - 47096.
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