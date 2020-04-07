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ВКС РФ Космодром Плесецк
1-й Государственный испытательный космодром Министерства обороны Российской Федерации
ВКС РФ Космодром Плесецк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Kari - Кари - Сеть магазинов 38 2
|ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 111 2
|Авангард - Акционерный коммерческий банк 135 1
|ЕКА Топливная компания 17 1
|Водный стадион Технопарк 11 1
|Кабанов Владимир 174 3
|Евтушенко Олег 125 2
|Иванов Сергей 225 2
|Путин Владимир 2048 1
|Петров Андрей 21 1
|Прохоров Юрий 44 1
|Медведев Дмитрий 1476 1
|Попов Павел 12 1
|Ганин Александр 3 1
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