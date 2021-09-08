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amoCRM


08.09.2021 MCN Telecom добавила интеграцию телефонии с CRM для агентств недвижимости 1
28.06.2021 Сбер подключил корпоративный мессенджер amo к сервису SberBusiness API 1
26.04.2021 МТТ начал снабжать голосовыми роботами предприятия ЖКХ 1
21.04.2021 Программу, ворующую данные из Skype и Telegram, адаптировали под новейшие процессоры Apple 1
20.01.2021 Голосовой робот от МТТ сэкономил более 500 часов работы рекрутеров DPD 1
23.09.2020 МТТ усовершенствовал интеграцию «МТТ Бизнес» с лидерами CRM-рынка 1
01.09.2020 «Монтранс» создал единое цифровое пространство для обслуживания клиентов на базе Okdesk 1
31.07.2020 Рейтинг CNews SaaS: Крупнейшие поставщики «ПО как сервиса» в России 1
22.07.2020 Больше половины российских компаний не знают, что такое CRM 2
08.07.2020 MCN Telecom расширил линейку тарифов и пакетов на номера и звонки внутри России 1
17.06.2020 «Гемотест» автоматизировал коммуникации с пациентами с помощью МТТ 1
21.05.2020 МТТ запускает фабрику голосовых роботов 1
06.04.2020 Pocketkey автоматизировала процессы постпродажного обслуживания 1
06.03.2020 Pipedrive выходит на российский рынок CRM 1
22.01.2020 CRM будут получать из Mango Office речевой анализ 1
03.07.2019 Интеграция АТС Zadarma и Zendesk 1
17.12.2018 Поставки IaaS и SaaS установили новые рекорды 1
05.09.2018 «Дом.ru бизнес» запустил продажи amoCRM 1
08.08.2018 «Ростелеком» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM 3
09.06.2018 MCN Telecom доработал программный продукт IP АТС WELLtime под запросы среднего и крупного бизнеса 1
08.06.2018 MCN Telecom интегрировал IP АТС WELLtime с CRM-системой «Битрикс24» 1
08.06.2018 МТТ внедрил облачные инструменты на платформе amoCRM 1
22.05.2018 Abbyy стала эксклюзивным дистрибьютором Yva.ai в России и СНГ 1
01.11.2017 IaaS пришел на российский рынок вслед за SaaS 1
07.09.2017 У «Манго телеком» двукратно выросла прибыль 1
11.08.2017 В России появился мобильный оператор для бизнеса 1
09.08.2017 «Россоюзспас» подключил облачную АТС, распределяющую вызовы на мобильные спасателей 1
03.08.2017 Как «скрестить» стационарный телефон с мобильным, сэкономив на звонках 1
31.07.2017 Ориентация на клиента становится верной стратегией выживания в кризис 1
18.07.2017 В России создали ПО для отслеживания сотрудников по лицу при входе на работу 1
06.07.2017 MCN Telecom в партнерстве с «Билайн Бизнес» запустил услугу FMC 1
08.06.2017 Zebra Telecom открывает доступ к API виртуальной АТС для внешних разработчиков 1
19.04.2017 Банк для предпринимателей «Точка» интегрировался с AmoCRM 4
14.12.2016 Проект Zadarma представил бесплатную АТС для пользователей CRM 1
08.11.2016 «Манго Телеком» интегрировал телефонию Mango Office c amoCRM 3
19.05.2016 Zebra Telecom расширяет функциональность виртуальной АТС 1
07.11.2015 SaaS: кризис не достиг нужной глубины 1
26.12.2014 Следующий этап развития ИТ-сервисов для СМБ – пакетные предложения SaaS 1
28.11.2014 Системы для работы с клиентами – локомотив SaaS 1

Публикаций - 39, упоминаний - 47

amoCRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 9
RetailCRM 21 7
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 7
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 453 6
Мегаплан 60 4
B2B-Center - Центр развития экономики 136 4
Google LLC 7198 4
Softline - Софтлайн 1481 4
3799 4
Salesforce.com 275 4
СКБ Контур 416 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
Roistat 6 3
SAP SE 3228 3
Microsoft Corporation 11226 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
YClients 8 2
Зебра Телеком - Zebra Telecom 5 2
Крок 1223 2
iTeco - Ай-Теко 721 2
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 2
Oracle Corporation 3374 2
1С-Битрикс 351 2
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 2
Cloud4Y 186 2
РосБизнесСофт 11 2
Mindbox 11 2
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 2
ЛайфТелеком - Телфин 97 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 1
Oracle Siebel 132 1
iiko - айко 17 1
Zendesk 27 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 1
Онланта 75 1
ServiceNow 49 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 62 1
Тензор 44 1
Газпром ПАО 525 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Роснефть НК 367 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
АвтоВАЗ 119 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
Точка 124 1
ЦИАН - CIAN 39 1
Zenden Group 24 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Qlean 6 1
Intel Capital 75 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 7 1
Эконика - Женская обувная сеть 15 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 204 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 19
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 7
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1280 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 174 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
Virtual office - Виртуальный офис 30 1
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 290 1
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant 26 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 56 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 1
CPaaS - Cloud Communication Platform-as-a-Service - коммуникационные платформы как сервис 13 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1012 1
ARM64 - Архитектура процессора 1021 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Смартизация 178 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 378 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 22
МТТ VoiceBox - Голосовой бот 14 4
МТТ VoiceBox 4 4
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 3
Microsoft Dynamics 200 2
UMI.CMS 49 2
МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 19 2
MCN Telecom WELLtime IP АТС 2 2
Google Android 10752 2
Apple iOS 5742 2
Zadarma - Сервис IP-телефонии 33 2
Облачные Решения - Okdesk 26 2
Microsoft Office 365 769 2
Stack Group - M1Cloud 76 2
Apple M - ARM-процессор 33 1
YUcrm - Ю-СРМ 1 1
Fog Creek Software - Trello 23 1
VisionLabs Luna Platform - СКУД 44 1
SugarCRM 28 1
Mango Talker 5 1
Online Financial Solutions - ПланФикс - Planfix 9 1
Сбербанк SberBusinessAPI - Fintech API 12 1
QQ - мессенджер 28 1
МТТ SIM-карты 2 1
Terrasoft Creatio Sales 4 1
Apple Xcode - среда разработки программного обеспечения 23 1
Naumen ITSM365 9 1
Adobe Marketo Engage 7 1
Caravan Aero 9 1
Naumen Скорозвон - сервис для холодных продаж 4 1
Asana - приложение для управления проектами в командах 10 1
Softline Cloud 10 1
Apple - App Store 2198 1
Rakuten Viber 429 1
Microsoft Azure 1171 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
Terrasoft Creatio 44 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
CloudМТS 19 1
Мельников Александр 63 7
Федулов Кирилл 31 2
Бойко Андрей 37 2
Токовинин Михаил 4 2
Николаев Александр 15 2
Дегтярев Алексей 54 1
Тюрина Мария 39 1
Ян Давид 40 1
Федорович Юлия 11 1
Мраморов Дмитрий 24 1
Адеев Николай 5 1
Грицай Виталий 3 1
Пчеловодова Наталья 2 1
Кардаш Матвей 1 1
Rein Timo - Рейн Тимо 2 1
Другалев Станислав 8 1
Ефанова Мария 1 1
Бессарабский Алексей 29 1
Шикинов Александр 9 1
Мурышкин Александр 1 1
Вартанян Александр 1 1
Васильев Евгений 93 1
Кириченко Игорь 41 1
Ханин Александр 42 1
Мельникова Анастасия 166 1
Шушкин Дмитрий 92 1
Аникин Леонид 45 1
Соколова Ольга 20 1
Биккужин Рамиль 11 1
Горохов Евгений 27 1
Аниканова Мария 3 1
Козловский Андрей 10 1
Новиков Юрий 6 1
Корельский Владимир 1 1
Чумиков Дмитрий 1 1
Самоукин Сергей 7 1
Мотовилов Олег 58 1
Боровиков Иван 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 5
Европа 3798 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 2
Венгрия 299 2
Россия - Тюмень 501 1
Латвия - Рига 64 1
Россия - Краснодар 1043 1
Россия - Воронеж 694 1
Россия - Пермь 748 1
Россия - Челябинск 781 1
Россия - Хабаровск 626 1
Австрия - Австрийская Республика 531 1
Россия - Рязань 358 1
Россия - Ижевск 312 1
Словакия - Словацкая Республика 214 1
Россия - Владивосток 868 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Венгрия - Будапешт 35 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Япония 2827 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Россия - Тульская область 755 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 272 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770838, в очереди разбора - 674520.
Создано именных указателей - 46354.
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