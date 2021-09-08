Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
amoCRM
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 47
amoCRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мельников Александр 63 7
|Федулов Кирилл 31 2
|Бойко Андрей 37 2
|Токовинин Михаил 4 2
|Николаев Александр 15 2
|Дегтярев Алексей 54 1
|Тюрина Мария 39 1
|Ян Давид 40 1
|Федорович Юлия 11 1
|Мраморов Дмитрий 24 1
|Адеев Николай 5 1
|Грицай Виталий 3 1
|Пчеловодова Наталья 2 1
|Кардаш Матвей 1 1
|Rein Timo - Рейн Тимо 2 1
|Другалев Станислав 8 1
|Ефанова Мария 1 1
|Бессарабский Алексей 29 1
|Шикинов Александр 9 1
|Мурышкин Александр 1 1
|Вартанян Александр 1 1
|Васильев Евгений 93 1
|Кириченко Игорь 41 1
|Ханин Александр 42 1
|Мельникова Анастасия 166 1
|Шушкин Дмитрий 92 1
|Аникин Леонид 45 1
|Соколова Ольга 20 1
|Биккужин Рамиль 11 1
|Горохов Евгений 27 1
|Аниканова Мария 3 1
|Козловский Андрей 10 1
|Новиков Юрий 6 1
|Корельский Владимир 1 1
|Чумиков Дмитрий 1 1
|Самоукин Сергей 7 1
|Мотовилов Олег 58 1
|Боровиков Иван 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770838, в очереди разбора - 674520.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770838, в очереди разбора - 674520.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru