Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Utair
ЮТэйр
авиакомпания
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 34, упоминаний - 52
Utair упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 6
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1919 1
|Yandex - Яндекс 4107 1
|1С 3806 1
|VK - Mail.ru Group 2492 1
|DEPO Computers - Депо Электроникс 354 1
|Золотая Корона 281 1
|Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 1
|SAP SE 3230 1
|SAP CIS - САП СНГ 758 1
|Utair Digital 1 1
|Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1603 1
|Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1442 1
|Пермяков Павел 2 2
|Оганесян Ашот 58 1
|Мотовилов Олег 58 1
|Киричек Алексей 66 1
|Жуков Андрей 2 1
|Патешман Александр 2 1
|Кривошеев Евгений 4 1
|Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 1
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 1
|RAIDforums - хакерский форум 5 1
|Dataleak - Утечки данных - telegram-канал 2 1
|Аэромар - Skyshop 2 1
|CNews Analytics 1996 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772297, в очереди разбора - 675979.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772297, в очереди разбора - 675979.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru