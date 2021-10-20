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Utair
ЮТэйр
авиакомпания


20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
11.10.2021 Облако МТС поможет управлять городским транспортом Пензы 1
08.10.2021 Облако МТС поможет управлять городским транспортом Пензы 1
13.04.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты» состоится 25 мая 1
18.03.2021 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта 1
24.12.2020 «Дочка»-лоукостер «Аэрофлота» построит ERP-систему на основе «1С» 1
08.10.2020 Авиакомпания Utair перешла в облако МТС 4
16.09.2020 ВТБ запустил эквайринг для авиакомпании Smartavia 1
26.08.2020 Данные сотен тысяч клиентов российской авиакомпании вывалили в открытый доступ 2
29.01.2020 Tele2 запускает продажи SIM-карт на борту самолетов 1
29.12.2016 Redmadrobot обновила мобильное приложение UTair 4
14.12.2016 UTair обновила мобильное приложение для iOS и Android 3
18.10.2016 На Украине запретили «Золотую корону», «Юнистрим» и другие российские платежные системы 1
22.08.2016 «ЮТэйр» оптимизирует обслуживание пассажиров с помощью технологии Sabre 1
02.07.2015 Гости столицы смогут узнать истории Москвы еще на борту самолета 1
25.02.2015 Тарифы «ЮТэйр» стали доступны туристическим агентам по всему миру 4
17.12.2014 Поставщик оборудования для РЖД и «Аэрофлота» внедрит SAP за 174 млн рублей 1
08.07.2014 «Альфа-Банк» разработал планировщик платежей в рамках услуги «Альфа-Линк» 1
07.07.2014 Билеты на рейсы «ЮТэйр» теперь можно оплатить через интернет-банк «Альфа-Клик» 2
04.06.2014 «1С-Битрикс» проанализировал скорость загрузки сайтов крупнейших интернет-магазинов 1
22.04.2014 Опубликована обновленная программа Авиационного ИТ-форума 1
13.03.2014 Компании авиаотрасли превращаются в цифровые фабрики 1
11.12.2013 Авиаперевозчики переходят от инфраструктурных проектов к мобилизации 1
08.05.2013 МТС обеспечила услугами связи авиаперевозчиков Урала и аэропорт «Кольцово» 4
24.01.2013 В 26 самолетах «Аэрофлота» появится WiFi 1
04.12.2012 «Почта России»: шантаж со стороны «Внуково-Карго» поставил под угрозу доставку почты адресатам 3
17.10.2012 В самолетах «ЮТэйр» появится доступ в интернет 1
18.07.2012 Российский ИТ-подрядчик страховщиков и авиаторов привлек $600 тыс. инвестиций 1
15.06.2011 Система «Лидер» запустила новые сервисы для оплаты авиабилетов и заказов в онлайн-магазинах ФСИН 1
23.12.2009 «ЮТэйр» доверила IBS сопровождение корпоративной ИС 1
17.08.2009 Российские онлайн-билеты спасут e-бизнес 1
14.07.2008 «Транзас» поставит тренажер для ATR-42 компании «ЮТэйр» 1
04.06.2008 «Авиационный IT форум»: итоги 1
23.05.2008 19 мая прошел 1-й «Авиационный IT форум» 1

Публикаций - 34, упоминаний - 52

Utair упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1919 1
Yandex - Яндекс 4107 1
3806 1
VK - Mail.ru Group 2492 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 354 1
Золотая Корона 281 1
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 1
SAP SE 3230 1
SAP CIS - САП СНГ 758 1
Utair Digital 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 2
Аэрофлот 493 2
Белый Ветер 57 1
ЭФКО ГК 10 1
Smartavia - Смартавиа - авиакомпания 3 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Юнистрим - Unistream 168 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Связь-банк 80 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 26 1
Восток-Сервис ГК 11 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 16 1
Синара ГК 11 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 224 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 91 1
S7 Airlines 80 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Уралкалий ПАО 62 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Visa International 1347 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1291 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1603 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1442 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 174 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1463 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 1
Apple iOS 5742 3
Google Android 10752 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 448 1
МТС Коммуникатор 20 1
Узнай Москву - навигационно-туристический портал 26 1
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 6 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 16 1
1С:Корпорация 10 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 350 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
1С:Бухгалтерия 398 1
1С:Документооборот КОРП 35 1
ID.Abonent 7 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Пермяков Павел 2 2
Оганесян Ашот 58 1
Мотовилов Олег 58 1
Киричек Алексей 66 1
Жуков Андрей 2 1
Патешман Александр 2 1
Кривошеев Евгений 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 3
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 2
Россия - Сибирь 884 1
Россия - Архангельск 217 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 1
Россия - ПФО - Казань 1529 1
Украина 3431 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1161 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 1
RAIDforums - хакерский форум 5 1
Dataleak - Утечки данных - telegram-канал 2 1
Аэромар - Skyshop 2 1
CNews Analytics 1996 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772297, в очереди разбора - 675979.
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