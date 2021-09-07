Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Panasonic Россия
Панасоник Рус
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 78, упоминаний - 130
Panasonic Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Panasonic 1158 8
|МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 3
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
|VideoMost - ВидеоМост 191 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
|Microsoft Corporation 11127 2
|Panasonic Europe 5 2
|ТелеСвязь 11 2
|Merlion Бюрократ 21 1
|Google LLC 7161 1
|Merlion Engineering 10 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
|Позитроника - интернет-магазин электроники 44 1
|DataPro - ДатаПро 56 1
|Panasonic Life Solutions 3 1
|Merlion - Сеть компьютерных клиник 22 1
|Телеком-защита 48 1
|SES 30 1
|DSCon - Distribution Service Consulting 40 1
|IBM 3551 1
|SAP SE 3216 1
|Крок 1221 1
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
|1С-Рарус 538 1
|Uptime Institute 159 1
|Ситилинк - Citilink 190 1
|Merlion iRU - Деловой офис 66 1
|Merlion - Мерлион 275 1
|Oracle Corporation 3356 1
|Yandex - Яндекс 4101 1
|VMware 1829 1
|Uber Technologies 258 2
|Wildberries 128 2
|Tesla Motors 241 2
|Полипластик 11 2
|Uber 257 2
|Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 2
|Транснефть 159 1
|DiDi Chuxing 19 1
|Пробизнесбанк АКБ 109 1
|FamilyMart - японская сеть круглосуточных магазинов 1 1
|Сентинел Кредит Менеджмент 13 1
|Nakamurа Nasato - Накамура Масато 15 8
|Абади Лоран 5 2
|Ковалев Сергей 18 2
|Лосев Сергей 43 2
|Ревяшко Андрей 18 2
|Игнатов Андрей 10 2
|Хрычев Михаил 4 2
|Фролов Антон 7 2
|Миядзи Хироки 2 2
|Рудаков Денис 31 1
|Герасимов Александр 40 1
|Зайцев Николай 28 1
|Ерин Сергей 14 1
|Пашенцев Виталий 11 1
|Шикинов Александр 9 1
|Каташов Александр 4 1
|Парамонов Александр 2 1
|Зеров Александр 1 1
|Демидов Михаил 130 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Школьников Николай 26 1
|Аншина Марина 67 1
|Крючков Максим 7 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
|Притула Павел 31 1
|Suzuki Junichi - Судзуки Дзюнити 6 1
|Богаутдинов Рушан 1 1
|Кожевников Сергей 12 1
|Виноградов Дмитрий 21 1
|Дергилёв Никита 40 1
|Ханна Аиша 1 1
|Путин Владимир 1828 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru