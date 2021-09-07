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Panasonic Россия
Панасоник Рус


07.09.2021 «Сколтех» и Panasonic успешно протестировали видеооборудование в сети 5G 1
31.03.2021 Подтверждена корректная работа ОС Astra Linux Special Edition на защищенных ноутбуках Panasonic Toughbook FZ-55 2
05.12.2019 В России стартовали продажи программной IP-АТС Panasonic 1
17.09.2019 Panasonic расширяет бизнес в России, открывая новое направление Life Solutions 1
03.04.2019 Panasonic тестирует систему распознавания лиц для ритейла 1
29.03.2019 Panasonic сменила руководство в российском и европейском подразделениях 1
11.02.2019 Знаменитая компания iRU начала выпускать «умные» камеры Panasonic 3
05.03.2018 Panasonic Россия выбрал облако Техносерв Cloud 2
05.03.2018 Panasonic вырастил овощи, научил говорить колонки и оцифровал ритейл 2
21.02.2018 Какой будет корпоративная связь в цифровом обществе? 4
15.02.2018 Какой будет корпоративная связь в цифровом обществе? 2
08.12.2017 Panasonic представил в Москве взрывозащищенный планшет Toughpad FZ-G1 mk4 (ATEX) 1
11.09.2017 Panasonic представила робота-колобка и другие изобретения для «умного дома» 3
10.07.2017 В России начались продажи новых систем видеоконференцсвязи Panasonic 1
28.03.2017 Panasonic начала продажи малой IP-АТС KX-HTS824 1
31.01.2017 Panasonic и B2M Solutions представили новое SaaS-решение для контроля над мобильными устройствами 1
16.12.2016 «Сколково» и Panasonic определили приоритеты стратегического сотрудничества в 2017 году 3
20.09.2016 Тренды российских облаков: экономия не главное, уникальный сервис, рост финансовой ответственности провайдеров 2
24.08.2016 Panasonic представил образец светодиодного экрана российской сборки 2
05.07.2016 ГМИИ им. А.С. Пушкина планирует стать первым в мире музеем, внедрившим технологию Panasonic Light ID для коммуникации с посетителями 2
03.06.2016 Panasonic и «Рэйдикс» при поддержке «Сколково» реализуют проект в области хранения данных 2
10.05.2016 Арбитражный суд Белгородской области внедрил систему freeze-ray для архивного хранения данных 3
26.02.2016 «Panasonic Россия» заключил меморандум о сотрудничестве с культурно-просветительским центром «Эрмитаж-Урал» 3
19.11.2015 Panasonic Россия и Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. Литовчина подписали меморандум о сотрудничестве 3
05.10.2015 Panasonic представил новую серию беспроводных телефонов 1
16.09.2015 Облачные сервисы в России продолжают рост 1
10.08.2015 В России начались продажи проводных SIP-телефонов Panasonic серии KX-HDV 2
31.07.2015 Panasonic представил новую серию беспроводных телефонов 1
24.06.2015 Взрывозащищенный планшет Panasonic Toughpad FZ-G1 ATEX протестирован в российских нефтегазовых компаниях 1
26.05.2015 Panasonic и Kraftway представили совместное решение для госсектора на базе Toughbook CF-54 1
12.05.2015 Panasonic вложил 3 млн руб. в развитие эндаумент-фонда НИТУ МИСиС 3
03.04.2015 Направление потребительской электроники Panasonic в России впервые возглавил россиянин 5
11.03.2015 Panasonic передала РУДН 20 МФУ KX-MB2137RU 1
19.02.2015 Panasonic представила новый полузащищенный ноутбук для автомобильной отрасли 1
17.02.2015 Panasonic представила новые проекторы и другие новинки мультимедиа 1
10.02.2015 Panasonic Россия фиксирует цены на Toughbook и Toughpad 2
15.01.2015 В российском Panasonic сменился гендиректор 2
19.12.2014 Panasonic откроет исследовательский центр в «Сколково» 2
19.11.2014 Panasonic анонсировал новый POS-терминал для торговых точек JS-970 All In One 1
28.10.2014 Panasonic представил новые решения для ГИБДД и судоходства 1

Публикаций - 78, упоминаний - 130

Panasonic Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Panasonic 1158 8
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
Microsoft Corporation 11127 2
Panasonic Europe 5 2
ТелеСвязь 11 2
Merlion Бюрократ 21 1
Google LLC 7161 1
Merlion Engineering 10 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Позитроника - интернет-магазин электроники 44 1
DataPro - ДатаПро 56 1
Panasonic Life Solutions 3 1
Merlion - Сеть компьютерных клиник 22 1
Телеком-защита 48 1
SES 30 1
DSCon - Distribution Service Consulting 40 1
IBM 3551 1
SAP SE 3216 1
Крок 1221 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
1С-Рарус 538 1
Uptime Institute 159 1
Ситилинк - Citilink 190 1
Merlion iRU - Деловой офис 66 1
Merlion - Мерлион 275 1
Oracle Corporation 3356 1
Yandex - Яндекс 4101 1
VMware 1829 1
Uber Technologies 258 2
Wildberries 128 2
Tesla Motors 241 2
Полипластик 11 2
Uber 257 2
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 2
Транснефть 159 1
DiDi Chuxing 19 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
FamilyMart - японская сеть круглосуточных магазинов 1 1
Сентинел Кредит Менеджмент 13 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 153 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 10
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 5
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 783 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2981 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2375 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 138 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 394 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
HDBaseT - Стандарт передачи данных 13 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
Smart shelves - Умные полки (RFID) 8 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 110 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 840 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 917 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
PnP - Plug&Play 93 1
Умные платформы 499 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 1
Microsoft Windows 10 6659 3
Panasonic Toughbook CF- серия защищенных ноутбуков 6 2
ТелеСвязь FLAT SoftSwitch 2 2
Apple iOS 5742 2
Panasonic KX-NSX - Серия UC-платформы 7 2
Google Android 10751 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Archival Disc - оптический носитель Sony Corporation и Panasonic Corporation 6 1
Panasonic Light ID 1 1
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 35 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 1
Microsoft Lync 272 1
SpaceX 34 1
Raidix ERA Engine - СХД 18 1
Microsoft Windows 854 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
Microsoft SQL Server 797 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 1
Nakamurа Nasato - Накамура Масато 15 8
Абади Лоран 5 2
Ковалев Сергей 18 2
Лосев Сергей 43 2
Ревяшко Андрей 18 2
Игнатов Андрей 10 2
Хрычев Михаил 4 2
Фролов Антон 7 2
Миядзи Хироки 2 2
Рудаков Денис 31 1
Герасимов Александр 40 1
Зайцев Николай 28 1
Ерин Сергей 14 1
Пашенцев Виталий 11 1
Шикинов Александр 9 1
Каташов Александр 4 1
Парамонов Александр 2 1
Зеров Александр 1 1
Демидов Михаил 130 1
Григорьева Евгения 57 1
Школьников Николай 26 1
Аншина Марина 67 1
Крючков Максим 7 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
Притула Павел 31 1
Suzuki Junichi - Судзуки Дзюнити 6 1
Богаутдинов Рушан 1 1
Кожевников Сергей 12 1
Виноградов Дмитрий 21 1
Дергилёв Никита 40 1
Ханна Аиша 1 1
Путин Владимир 1828 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 13
Япония 2802 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 4
Германия - Федеративная Республика 3657 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Европа 3774 2
Камбоджа - Королевство 88 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 139 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Союз Мьянма - Республика 47 1
Украина 3378 1
США - Невада 64 1
США - Лос-Анджелес - Голливуд 50 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
Филиппины - Республика 211 1
Таиланд - Королевство 361 1
Япония - Токио 288 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
США - Сан-Франциско 696 1
США - Калифорния 974 1
Россия - Сочи 913 1
Индонезия - Республика 385 1
Турция - Турецкая республика 954 1
Китай - Тайвань 593 1
Израиль 722 1
Индия - Республика 2175 1
Сингапур - Республика 808 1
Азия - Азиатский регион 1520 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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