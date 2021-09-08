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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Delta Electronics
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Публикаций - 75, упоминаний - 342
Delta Electronics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
|Tsai Charles - Цай Чарльз 4 2
|Шеховцов Юрий 33 1
|Гаврилов Леонид 6 1
|Гребенников Михаил 3 1
|Ожегов Владимир 1 1
|Павлов Олег 10 1
|Файрушин Марат 3 1
|Lin Gary - Линь Гэри 1 1
|Митюрева Мария 1 1
|Яковлев Антон 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764653, в очереди разбора - 668340.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764653, в очереди разбора - 668340.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru