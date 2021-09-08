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Delta Electronics


08.09.2021 Экономичный способ внедрения национальной системы цифровой маркировки предложили в ОЭЗ «Технополис «Москва» 1
05.12.2018 «Норникель» улучшил свои дата-центры на полмиллиарда рублей 1
05.12.2018 «Норникель» модернизировал собственные дата-центры 1
25.10.2018 Delta Electronics объявила о завершении строительства первого в мире «зеленого» ЦОДа 1
01.10.2018 Delta Electronics объявила о запуске партнерской программы 5
03.07.2018 Delta Electronics поставила ИБП для ЦОД Ярославского подразделения РЖД 4
13.06.2018 Delta Electronics представила решения для облачных и периферийных ЦОД 3
08.06.2018 ИБП Delta Electronics выбраны для защиты критически важных систем на пяти футбольных стадионах ЧМ-2018 4
29.05.2018 Delta Electronics представила ИБП Ultron серии HPH 1
28.03.2018 Delta Electronics представила промышленные ИБП Amplon серии R 1
22.03.2018 Delta Electronics обеспечила ИБП серверные «Востоктелекома» 4
10.01.2018 Мегаватты в офис: ИБП, генераторы, «подводные камни» 13
05.12.2017 Delta Electronics обеспечила бесперебойным питанием новую серверную ЦОДа «Миран» 3
07.11.2017 Delta представила решение InfraSuite Device Master для управления ЦОД 2
22.09.2017 Delta Electronics обеспечила ИБП серверные помещения «Новорослесэкспорт» в Новороссийске 5
21.08.2017 Delta Electronics обеспечила ИБП «Монди Сыктывкарский ЛПК» 6
20.07.2017 Delta Electronics обеспечила ИБП техсистемы Государственного академического Малого театра России 8
05.06.2017 Delta Electronics обеспечила ИБП башню «Исеть» в Екатеринбурге 5
29.05.2017 RRC займется распространением решений Delta Power Solutions в России 5
27.04.2017 Delta Electronics обозначила три ключевых направления развития бизнеса 7
26.04.2017 Delta Electronics представила свои решения для ЦОД и промышленной автоматизации 7
22.12.2016 Delta Electronics оснастила дата-центр «Миран» промышленными ИБП, системами кондиционирования и распределения питания 11
14.12.2016 Delta Electronics намерена купить 100% акций Unicom System за $11 млн 10
10.11.2016 Delta Electronics оснастила ИБП Научно-исследовательский институт детских инфекций в Санкт-Петербурге 5
19.10.2016 Delta Electronics оснастила дата-центр Imaqliq промышленными ИБП 5
26.07.2016 Delta Electronics обеспечила бесперебойным питанием ЦОД Уральского федерального университета им. Б. Ельцина 3
21.04.2016 GSK Biomed установила ИБП от Delta Electronics 5
22.03.2016 Delta Electronics представила решения для «зеленых» ЦОД 11
15.02.2016 Модульные ИБП Delta Electronics установлены в диспетчерской службе аэропорта «Пулково» 9
30.11.2015 ИБП Delta Electronics внедрены на стадионе «Зенит Арена» 6
26.11.2015 Delta Electronics обеспечила бесперебойным питанием ЦОД завода LG Electronics 6
28.08.2015 Delta Electronics открыла свой первый в России тренинг-центр 13
23.07.2015 Delta Electronics представила новые решения для ЦОД 3
19.06.2015 Delta Electronics представит свои инновационные разработки для ЦОД 3
05.06.2015 Delta Electronics оснастила предприятия «Металлоинвеста» модульными ИБП 5
20.04.2015 Delta Electronics приобрела 94,26% акции норвежского производителя ИБП Eltek ASA 4
23.03.2015 Delta Electronics представила интеллектуальные модульные решения для ЦОД 3
16.02.2015 Delta Electronics представила решения по управлению электропитанием 4
30.01.2015 Delta Electronics выпустила новый флагманский инвертор M50A 6
24.12.2014 Delta Electronics расширил линейку ИБП Ultron DPS 4

Публикаций - 75, упоминаний - 342

Delta Electronics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Миран - Miran 21 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
Инфосистемы Джет 675 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
Крок 1221 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 1
АйТи 752 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Масэнерго - MASEnergo 1 1
Востоктелеком ТК - Телефонная компания 2 1
Orange France Télécom 99 1
Норникель - Норильский никель 178 2
Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Норильский Никель 5 2
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 10 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
LEED Standart - The Leadership in Energy & Environmental Design 7 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply 50 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 54 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
DCIM - Data Center Infrastructure Management - Программное обеспечение для визуализации и управления физической инфраструктурой ЦОД 32 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 1
Delta Electronics Ultron HPH - серия ИБП 15 13
Delta Electronics InfraSuite 8 7
D-Link DPH - Серия IP-телефонов 11 2
Delta Electronics NH Plus - серия ИБП 9 2
Delta Electronics Ultron DPS - серия ИБП 12 2
Delta ЦОД в Уцзяне 1 1
Delta Electronics Modulon DPH - серия ИБП 3 1
Tsai Charles - Цай Чарльз 4 2
Шеховцов Юрий 33 1
Гаврилов Леонид 6 1
Гребенников Михаил 3 1
Ожегов Владимир 1 1
Павлов Олег 10 1
Файрушин Марат 3 1
Lin Gary - Линь Гэри 1 1
Митюрева Мария 1 1
Яковлев Антон 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 3
Беларусь - Белоруссия 2093 3
Россия - Заполярье 38 2
Европа 3766 2
Россия - Мончегорск 15 2
Россия - Заполярный 5 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Восточная Европа 1682 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Россия - Магадан 134 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 500 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - ПФО - Самара 1291 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - Амурская область 320 1
Россия - Владивосток 864 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Россия - Сахалинская область 434 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 1
Казахстан - Республика 2637 1
Россия - Приморский край - Приморье 605 1
Россия - Хабаровский край 418 1
Россия - Магаданская область 228 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CeBIT 87 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764653, в очереди разбора - 668340.
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