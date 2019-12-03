Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Регионком
Публикаций - 36, упоминаний - 52
Регионком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6951 20
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6771 6
|Ростех - Ростехнологии 2230 4
|Прогресс софт 8 3
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4884 3
|Восход ФГБУ НИИ 371 3
|Acronis - Акронис 372 3
|HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 90 2
|VK - Mail.ru Group 2540 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5680 2
|Google LLC 7785 2
|АйТи 795 2
|Ланит ГК 1208 1
|Компьюлинк ГК - Compulink 231 1
|SAP SE 3318 1
|Прогноз 198 1
|iTeco - Ай-Теко 738 1
|ГЛОНАСС АО 82 1
|LG Electronics 1998 1
|MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1448 1
|УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1693 1
|Никифоров Николай 1126 5
|Шмулевич Марк 79 2
|Тенишев Андрей 12 1
|Кузнецов Вячеслав 3 1
|Мазняк Екатерина 1 1
|Болгар Виталий 1 1
|Усов Сергей 1 1
|Усов Иван 1 1
|Сумцов Павел 1 1
|Цариковский Андрей 21 1
|Ставров Алексей 1 1
|Путин Владимир 1865 1
|Семенов Александр 72 1
|Сивидов Алексей 31 1
|Ивакин Роман 49 1
|Сапельников Сергей 100 1
|ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3002 4
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3400 2
|НВИ ВВ МВД РФ - Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ 3 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 805404, в очереди разбора - 709075.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 805404, в очереди разбора - 709075.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru