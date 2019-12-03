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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Регионком



03.12.2019 Сговор на электронном аукционе раскрылся из-за взбесившегося робота, который поднял цену в восемь раз 1
18.10.2018 Власти будут искать картельные сговоры с помощью «Большого цифрового кота» 1
17.08.2018 На электронном аукционе ФСБ по IP-адресам вскрыта неконкурентная схема «таран» 1
11.05.2018 Соразработчика «Платона» уличили в создании ИТ-картеля на 140 миллионов 1
16.12.2016 Минздрав потратит 1,2 млрд на поддержку своей ГИС 1
14.10.2016 ГИС «бесплатных дальневосточных гектаров» доработают под ее «родной» закон 1
08.07.2015 Минздрав заплатил 447 млн руб. «Ростеху», «Восходу» и «Ростелекому» за аренду серверов 1
29.05.2015 ИТ-университет «Иннополис» спасет своих студентов от армии 1
30.03.2015 Спонсорская помощь ИТ-университету «Иннополис» сократилась более чем в два раза 1
24.02.2015 Читатели CNews выбрали главное событие 2014 года в ИКТ 1
17.12.2014 События года в отрасли ИКТ. Голосование 1
04.08.2014 В Минздраве сменился директор ИТ-департамента 1
24.06.2014 Минздрав выставил новой «дочке» «Ростеха» многомиллионный штраф за некачественную техподдержку 1
20.06.2014 «Барс Груп» открыла охоту на сотрудников «Прогноза» и AT Consulting 1
18.06.2014 «Казанские итэшники» покоряют Россию через союз с «Ростехом» 1
09.06.2014 Единственным подрядчиком по «Электронному правительству» может стать компания, созданная с нуля 1
02.06.2014 Переворот: «Ростех» избавился от «Регионкома» и создал новую ИТ-компанию с гендиректором из Татарстана 5
02.06.2014 Ростех выходит из «Регионкома» и создает дочернюю ИТ-компанию 1
26.05.2014 Из «Энвижн» уходят топ-менеджеры 1
04.04.2014 Сергей Асланян покинул пост гендиректора «Регионком» 2
12.02.2014 Таинственный интегратор «Ростехнологий» получает новый мегапроект - электронный паспорт 1
23.12.2013 Правительство назначило «Ростех», «Ростелеком» и «Восход» единственными исполнителями по ИТ в здраве 2
13.12.2013 ИТ-«дочка» «Ростеха»: В 2014 г. мы заработаем 10 млрд руб. за счет 2-3 сделок 1
12.12.2013 Главные события 2013 года в ИТ и телекоме. Голосование 1
20.11.2013 «РТ-Инвест» и Uniteller договорились о стратегическом сотрудничестве в области электронных платежей 1
17.11.2013 Экс-президент «Ситроникса» и «Ростехнологии» создают нового ИТ-гиганта 1
31.10.2013 Загадочный системный интегратор перешел под крыло «Ростехнологий» 1
22.01.2010 «Энвижн Груп» создаст для Росимущества единую службу поддержки по обслуживанию ИС 3
06.02.2008 «Лукойл-Информ» строит катастрофоустойчивую инфраструктуру хранения данных 1
07.11.2007 "Инфоком-2007": дан старт 3G в России 1
23.10.2007 «АйТи» на «ИнфоКом 2007»: новые решения для социальной сферы 3
20.08.2007 «РегионКом» реализует масштабный проект в Пензенской области 1
15.08.2007 «РегионКом» и «Ростелеком» подписали агентское соглашение 3
09.07.2007 «РегионКом» информатизирует пензенскую областную клиническую больницу 2
28.06.2007 В «РегионКом» новые кадровые назначения 3
13.02.2007 «РегионКом» заключила соглашение с Tandberg 2

Публикаций - 36, упоминаний - 52

Регионком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6951 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6771 6
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Прогресс софт 8 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4884 3
Восход ФГБУ НИИ 371 3
Acronis - Акронис 372 3
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 90 2
VK - Mail.ru Group 2540 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5680 2
Google LLC 7785 2
АйТи 795 2
Ланит ГК 1208 1
Компьюлинк ГК - Compulink 231 1
SAP SE 3318 1
Прогноз 198 1
iTeco - Ай-Теко 738 1
ГЛОНАСС АО 82 1
LG Electronics 1998 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1448 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1693 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 780 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1526 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 768 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5903 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1998 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 365 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1730 2
МКС - Международная космическая станция 106 1
Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю - Краснодарское УФАС 1 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1710 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 954 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3208 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7592 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 332 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1216 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 462 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ФАС РФ - Большой цифровой кот 1 1
Никифоров Николай 1126 5
Шмулевич Марк 79 2
Тенишев Андрей 12 1
Кузнецов Вячеслав 3 1
Мазняк Екатерина 1 1
Болгар Виталий 1 1
Усов Сергей 1 1
Усов Иван 1 1
Сумцов Павел 1 1
Цариковский Андрей 21 1
Ставров Алексей 1 1
Путин Владимир 1865 1
Семенов Александр 72 1
Сивидов Алексей 31 1
Ивакин Роман 49 1
Сапельников Сергей 100 1
Россия - Российская федерация - РФ 60538 22
Россия - ПФО - Казань 1580 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1686 8
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 292 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6115 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18559 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 657 2
Россия - СФО - Новосибирск 2099 2
Южная Корея - Республика 1561 2
Канада 1396 2
Италия - Итальянская Республика 1497 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 214 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 345 1
Россия - ДФО - Магаданская область 246 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 402 1
Россия - ЦФО - Калужская область 599 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 457 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 773 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 522 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 520 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 635 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1379 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7978 1
Европа 4032 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6064 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15399 1
Россия - ДФО - Амурская область 337 1
Израиль 751 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3002 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3400 2
РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews Analytics 2039 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 496 2
НВИ ВВ МВД РФ - Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ 3 2
Олимпийские игры - Olympic Games 320 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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