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Базальт СПО BaseALT Альт Платформа
Технологический комплекс «Альт Платформа» предназначенный для сборки программного обеспечения. Это первый в России продукт, позволяющий компаниям создать полномасштабную цифровую инфраструктуру из российских компонентов: от простых приложений до операционной системы с комплектом прикладных программ.
Базальт СПО и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4196 2
|ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
|Трандин Сергей 93 2
|Крынина Евгения 16 2
|Черепанов Андрей 6 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Тимофеев Артем 1 1
|Благоразумов Андрей 17 1
|Маркова Дарья 5 1
|Козлов Андрей 28 1
|Крючков Андрей 25 1
|Кочепасов Сергей 13 1
|Вагизов Ильдар 23 1
|Луковкин Николай 4 1
|Минниханов Рустам 118 1
|Гатауллин Раил 3 1
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