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Базальт СПО BaseALT Альт Платформа

Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа

Технологический комплекс «Альт Платформа» предназначенный для сборки программного обеспечения. Это первый в России продукт, позволяющий компаниям создать полномасштабную цифровую инфраструктуру из российских компонентов: от простых приложений до операционной системы с комплектом прикладных программ.

 


06.03.2025 Рост выручки «Базальт СПО» в 2024 году выше роста российского ИТ-рынка — 33% 2
06.12.2024 DBA стал реселлером продуктов «Базальт СПО» 1
24.09.2024 Операционную систему «Альт» на татарском языке представили в Казани 1
20.06.2024 Сергей Трандин: Высокий финансовый результат «Базальт СПО» — следствие наших профессиональных достижений 2
31.05.2024 «Базальт СПО» выпустила 11 программную платформу 1
18.04.2024 Разработчик российской ОС подвел итоги года 2
03.04.2024 «Базальт СПО» выпустила технологический комплекс для сборки программного обеспечения 3

Публикаций - 7, упоминаний - 12

Базальт СПО и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT 665 7
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 230 1
Softline - Софтлайн 2862 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 859 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 198 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 107 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 99 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 199 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 330 1
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ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
ICL ГК 389 1
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Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1003 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4196 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
АСЦР - Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан 3 1
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15862 1
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Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 82 3
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Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 187 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 26 2
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 42 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 36 2
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