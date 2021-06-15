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R-Style Softlab
RS-Bank


15.06.2021 R-Style Softlab доработала систему RS-Finmarkets в части расчета НДФЛ по операциям с ценными бумагами 1
09.06.2021 R-Style Softlab привела расчет НДФЛ по операциям с ценными бумагами в соответствие новым требованиям законодательства 1
18.05.2021 ПСБ перешел на взаимодействие с ГИС ГМП с использованием «коннектора» R-Style Softlab 1
02.03.2021 R-Style Softlab доработала решение «RS-Finmarkets: НДФЛ» 1
17.02.2021 Платформа RS-Connect заработала на OpenJDK 1
27.01.2021 Москоммерцбанк оптимизировал процедуру кредитования физлиц с помощью решения R-Style Softlab 1
14.10.2020 «Коннектор» R-Style Softlab автоматизирует подготовку отчетов об активах и пассивах клиентов банков согласно требованиям ЦБ 1
22.09.2020 R-Style Softlab предложила банкам комплексное решение для запуска денежных переводов между физлицами через СБП 3
10.09.2020 R-Style Softlab оптимизировала работу с векселями в банке РНКБ 1
09.09.2020 R-Style Softlab оптимизировала в банке РНКБ работу с векселями 1
04.08.2020 Решение R-Style Softlab обеспечит банки информацией о доходах клиентов 1
14.07.2020 R-Style Softlab поможет банкам предоставлять заемщикам кредитные каникулы 1
07.07.2020 R-Style Softlab и RTCloud предложили банкам решение для взаимодействия с ГИС 1
23.06.2020 R-Style Softlab автоматизировала для РНКБ операции с выпущенными облигациями 1
16.06.2020 Банки смогут работать с новой версией форматов ФССП с помощью решения R-Style Softlab 1
10.06.2020 Банки смогут обрабатывать электронные поручения на продажу валюты и драгметаллов с помощью коннектора R-Style Softlab 1
03.06.2020 R-Style Softlab доработала систему RS-Incounting из состава RS-Bank 1
27.05.2020 R-Style Softlab реализовала новый режим переоценки ценных бумаг в рамках антикризисных мер Центробанка 1
20.05.2020 R-Style Softlab предложила банкам функциональность ведения номинальных и эскроу-счетов 2
28.04.2020 R-Style Softlab автоматизировала взаимодействие банков с ЕФРСБ 1
22.04.2020 R-Style Softlab предложил банкам сервис денежных переводов через СБП 1
03.03.2020 R-Style Softlab предложила банкам универсальное решение для автоматизации работы с ценными бумагами 1
26.02.2020 R-Style Softlab обновит автоматизированную банковскую систему в Bank of Baku 2
13.02.2020 R-Style Softlab поможет банкам настроить взаимодействие с Системой быстрых платежей 3
06.11.2019 R-Style Softlab оптимизировала работу банков с Росреестром 1
19.09.2019 R-Style Softlab выпустила онлайн-модуль для работы банков с ЕГРЮЛ и ЕГРИП 1
04.09.2019 R-Style Softlab настроила в Промсвязьбанке проверку информации о блокировках на счетах клиентов в ФНС 1
16.07.2019 R-Style Softlab интегрировала решение по регистрации граждан в ЕБС с ИБ-решением «Ростелекома» 1
02.07.2019 R-style Softlab настроила взаимодействие банков с ГИС ГМП и ГИС ЖКХ через СМЭВ 3 1
23.05.2019 R-Style Softlab внедрила в Эс-Би-Ай Банке решение для работы с биометрией 1
13.03.2019 R-style Softlab автоматизировала процедуры удаленной идентификации клиента и сбора биометрии в Промсвязьбанке 1
20.02.2019 R-style Softlab автоматизировала работу с депозитами и вкладами клиентов в банке «Ноосфера» 1
12.02.2019 R-Style Softlab выпустила решение для взаимодействия с Реестром МСП 1
24.01.2019 R-Style Softlab и Asseco Georgia перевели Liberty Bank на АБС RS-Bank V.6 4
16.01.2019 R-Style Softlab усовершенствовала учет операций с ценными бумагами в Тэмбр-банке 1
31.10.2018 R-Style Softlab предоставляет банкам функциональность для обмена с ГИС ГМП через СМЭВ 3 1
03.10.2018 R-Style Softlab автоматизировала работу с ценными бумагами в РНКБ Банке 1
19.09.2018 R-Style Softlab реализовала требования по МСФО 9 в АБС RS-Bank V.6 2
29.08.2018 R-Style Softlab реализовала поддержку УФЭБС версии 2018.4.1 в АБС RS-Bank 1
22.08.2018 R-Style Softlab реализовала требования по МСФО 9 в части учета вкладов физлиц в RS-Bank 1

Публикаций - 228, упоминаний - 400

R-Style Softlab упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 442 150
Oracle Corporation 3333 6
OpenWay 43 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
IBM 3530 3
RedMadRobot - Рэдмэдробот 45 2
Бакка Софт - Bacca 13 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 52 2
Microsoft Corporation 11039 2
SAP SE 3208 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
Diasoft - Диасофт 354 2
Крок 1219 2
Telegram Group 702 2
Touch Instinct - Тачин 6 2
Инфосистемы Джет 675 2
Facebook 3765 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Agora - Агора - Агора ресорсез 5 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 153 1
SimbirSoft - СимбирСофт 19 1
Custis 73 1
Gemalto 168 1
Амтел-Сервис 34 1
Clutch 4 1
Agima.Mobile 6 1
Artezio - Артезио 36 1
TmaxSoft 44 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 25 1
InfoShell - ИнфоШелл 12 1
Globus - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 33 1
3728 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 1
Abbyy 793 1
iTeco - Ай-Теко 715 1
Neoflex - Неофлекс 141 1
Huawei 2727 1
Softline - Софтлайн 1474 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 11
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 6
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 21 5
Глобэкс банк 28 4
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 3
Финсервис Банк 8 3
Пробизнесбанк АКБ 109 3
Газпромбанк - Белгазпромбанк 14 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 39 2
BMW Financial Services - БМВ Банк 9 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Альфа-Банк 1123 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 2
Credit Suisse 68 1
Открытие ФК 538 1
Банк Позитив Казахстан 1 1
Почта Банк 289 1
Банк Интеза 20 1
Ноосфера АКБ 1 1
Liberty Bank 3 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Bank of Baku 2 1
BMW 248 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ 8 1
Citigroup 114 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 1
Barclays 50 1
Deutsche Bank 126 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 1
Bank of America - Банк Америки 101 1
РТС - Фондовая биржа 164 1
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 71 1
Русский стандарт Банк 302 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 33
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 20
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 13
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 6
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 4
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 2
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
Правительство Республики Казахстан - Министерство финансов республики Республики Казахстан 5 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 22 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Федеральное казначейство России 766 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 18
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 421 9
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 7
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 7
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 3
Коннекторы 6 2
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
УФЭБС - Унифицированные форматы электронных банковских сообщений 19 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 51 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
ИТ-аутсорсинг 670 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений 8 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
NLP - Natural Language Processing - Обработка естественного языка 28 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
PnP - Plug&Play 91 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 283 1
R-Style Softlab - RS-Connect 47 45
R-Style Softlab - RS-Securities 54 30
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 17
R-Style Softlab - RS-Loans 38 16
R-Style Softlab - RS-Retail 35 12
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 10
R-Style Softlab - InterBank 93 9
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 5
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 5
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
R-Style Softlab - RS-Dealing 6 4
R-Style Softlab - RS-FinMarkets 4 3
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 3
Microsoft Office 1926 2
VK - Mail.ru Одноклассники 856 2
R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 42 2
Pervasive - Btrieve СУБД 5 2
R-Style Softlab - RS-Bot 4 2
Microsoft WinUI - Windows UI Library - Библиотека пользовательского интерфейса 9 2
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 40 1
FlexSoft - FXL Data Force 4 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Хомнет НФО 13 1
Oracle Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition - J2EE - Java EE 79 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 6 1
Lenovo Flex System - сервер 1 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Disclosure Management - SAP DM 3 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 11 1
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 64 1
SafeTech - PayControl 23 1
Google Android 10750 1
Rakuten Viber 429 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 97 1
WhatsApp Messenger 654 1
Java - Язык программирования 1169 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Френкель Лев 46 41
Назарова Анна 33 32
Каримов Ринат 28 25
Дробышевский Михаил 50 23
Болышев Максим 15 7
Титов Александр 4 4
Овсянников Андрей 15 4
Вещиков Алексей 3 2
Костин Дмитрий 3 2
Оганесян Артак 30 2
Семчук Иван 11 2
Алексеев Вячеслав 12 2
Алексюк Ольга 3 1
Фроловский Денис 1 1
Адылин Павел 16 1
Лукутина Елена 10 1
Каштанкин Илья 2 1
Макаревич Николай 8 1
Ильницкий Иван 2 1
Галковский Андрей 1 1
Журихин Павел 16 1
Фирулев Алексей 2 1
Зенин Алексей 2 1
Савельев Алексей 4 1
Погудин Александр 6 1
Горюнов Александр 1 1
Чарахчьян Александр 1 1
Крайнов Владислав 5 1
Никифоров Николай 1126 1
Арлазаров Владимир 118 1
Чехонин Антон 60 1
Красюков Дмитрий 43 1
Макин Алексей 10 1
Яппаров Тагир 72 1
Котенко Дмитрий 7 1
Аз-Зари Хусейн 19 1
Павлов Евгений 17 1
Прохоренков Владислав 1 1
Фомичев Андрей 52 1
Рева Андрей 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 44
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 16
Казахстан - Республика 2622 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 8
Россия - СФО - Новосибирск 1959 5
Таджикистан - Республика 434 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 3
Беларусь - Белоруссия 2084 3
Узбекистан - Республика 821 3
Казахстан - Алматы 261 3
Россия - Якутск 246 3
Европа 3736 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 825 3
Россия - Махачкала 114 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Россия - Вологда 192 2
Россия - Иваново 191 2
ФНП - Федеральная нотариальная палата 30 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 2
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Симферополь 115 1
Россия - Киров 244 1
Украина - Киев 463 1
Узбекистан - Ташкент 104 1
Россия - Брянск 216 1
Россия - Вологодская область - Череповец 115 1
Россия - Калуга 295 1
Грузия 690 1
Россия - Тольятти 235 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - Каменск-Уральский 47 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 184 1
Россия - Республика Дагестан 262 1
Россия - Ставрополь 270 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 11
АРНУ - Автоматизированные регистры налогового учета 13 6
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 6
Федеральное законодательство 254 5
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 236 2
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 40 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 32 2
Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 1 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 58 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 18 1
FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - Закон о налоговой отчётности по зарубежным счетам 7 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 22 1
Федеральный закон 328-ФЗ - О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации 1 1
Федеральный закон 482-ФЗ - О механизме удаленной идентификации клиентов кредитной организации, удаленной биометрической идентификации (ЕБС) через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) 5 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 1
Человеческий фактор 126 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Bloomberg 785 2
Thomson Reuters - Рейтер 1718 2
WSJ - The Wall Street Journal 161 1
CNews Analytics 1988 2
Gartner 2189 2
IDC - International Data Corporation 2711 1
Strategy Analytics 175 1
CNews Mobile - рейтинг 10 1
Technavio 23 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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