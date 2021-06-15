Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
R-Style Softlab
RS-Bank
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 228, упоминаний - 400
R-Style Softlab упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Френкель Лев 46 41
|Назарова Анна 33 32
|Каримов Ринат 28 25
|Дробышевский Михаил 50 23
|Болышев Максим 15 7
|Титов Александр 4 4
|Овсянников Андрей 15 4
|Вещиков Алексей 3 2
|Костин Дмитрий 3 2
|Оганесян Артак 30 2
|Семчук Иван 11 2
|Алексеев Вячеслав 12 2
|Алексюк Ольга 3 1
|Фроловский Денис 1 1
|Адылин Павел 16 1
|Лукутина Елена 10 1
|Каштанкин Илья 2 1
|Макаревич Николай 8 1
|Ильницкий Иван 2 1
|Галковский Андрей 1 1
|Журихин Павел 16 1
|Фирулев Алексей 2 1
|Зенин Алексей 2 1
|Савельев Алексей 4 1
|Погудин Александр 6 1
|Горюнов Александр 1 1
|Чарахчьян Александр 1 1
|Крайнов Владислав 5 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Чехонин Антон 60 1
|Красюков Дмитрий 43 1
|Макин Алексей 10 1
|Яппаров Тагир 72 1
|Котенко Дмитрий 7 1
|Аз-Зари Хусейн 19 1
|Павлов Евгений 17 1
|Прохоренков Владислав 1 1
|Фомичев Андрей 52 1
|Рева Андрей 9 1
|Bloomberg 785 2
|Thomson Reuters - Рейтер 1718 2
|WSJ - The Wall Street Journal 161 1
|CNews Analytics 1988 2
|Gartner 2189 2
|IDC - International Data Corporation 2711 1
|Strategy Analytics 175 1
|CNews Mobile - рейтинг 10 1
|Technavio 23 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758227, в очереди разбора - 661917.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758227, в очереди разбора - 661917.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru