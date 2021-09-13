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Oracle Cloud Platform
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 151, упоминаний - 354
Oracle Cloud Platform упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|X5 Group - Пятерочка 559 3
|ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 3
|X5 Group 599 3
|Росгосстрах 182 3
|Открытие ФК 538 2
|ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 2
|Фаберлик - Faberlic 63 2
|Ингосстрах СПАО 210 2
|Magnum Cash&Carry 1 1
|Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
|Мосводоканал 44 1
|РесурсТранс 16 1
|Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
|СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
|AgroScout 1 1
|British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 1
|Aldo Coppola 2 1
|ФосАгро 54 1
|НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
|Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
|Банк Зенит 131 1
|X5 Group - Перекресток 203 1
|Nissan - Японский автопроизводитель 137 1
|Альфа-Банк 1123 1
|DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
|Норникель - Норильский никель 177 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
|Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
|GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 2
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
|Linux Foundation 157 1
|Oracle Academy 8 3
|МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
|МЭИ - ИДДО НИУ - Институт дистанционного и дополнительного образования 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760499, в очереди разбора - 664189.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760499, в очереди разбора - 664189.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru