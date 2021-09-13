Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Oracle Cloud Platform


13.09.2021 Oracle открывает бесплатный доступ к учебным программам и сертификационным экзаменам Oracle Cloud Infrastructure 3
23.06.2021 Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час 6
15.04.2021 VMware Cloud ускоряет модернизацию приложений с помощью модульных мультиоблачных сервисов 1
31.03.2021 «Инфосистемы джет» прошла сертификацию Oracle на продажу облачных решений 3
18.01.2021 Oracle представила СУБД Oracle Database 21c 1
03.12.2020 Как на деле, а не на словах снизить ИТ-затраты 2
27.11.2020 Schneider Electric использует Oracle Cloud для сбора и анализа данных о вторичных продажах 3
19.11.2020 Исследование iKS-Consulting: в 2019 году объем российского рынка PaaS-решений составил 5,1 млрд рублей 1
16.09.2020 В облаке Oracle теперь можно развертывать полнофункциональные среды VMware 3
11.09.2020 Oracle объявила результаты первого квартала 2021 финансового года 2
31.08.2020 Nissan переходит на Oracle Cloud Infrastructure 1
07.08.2020 Oracle Cloud VMware доступно во всех ЦОД Oracle и частных регионах Oracle Dedicated Region Cloud@Customer 7
05.08.2020 «Тетрон» выбрал Oracle Cloud Infrastructure в качестве отказоустойчивой платформы для управления транспортом 4
31.07.2020 Oracle объявил о доступности облачной автономной базы данных Oracle в ЦОД клиентов 2
14.07.2020 Oracle представила Oracle Dedicated Region Cloud@Customer 1
14.07.2020 Oracle объявляет о выпуске Oracle Dedicated Region Cloud at Customer 1
28.05.2020 75% безопасников считают публичные облака более надежными, чем собственные ЦОДы 1
19.05.2020 Исследование Oracle: специалисты считают ИИ и машинное обучение обязательными для ИБ 1
09.04.2020 Linxdatacenter представил комплекс ИТ-инструментов для работы в условиях пандемии 1
20.02.2020 Oracle выпустила облачную платформу Oracle Cloud Data Science Platform 3
11.02.2020 «Ингосстрах» выбрал облачные сервисы Oracle Exadata Cloud at Customer 3
30.01.2020 Банк «Зенит» оптимизирует управление финансами с помощью сервиса Oracle EPM Cloud 1
20.01.2020 Представлена новая версия Oracle Enterprise Manager 1
08.11.2019 VMware анонсировала обновления своих продуктов 1
05.11.2019 Oracle рассказала об итогах 25-летней деятельности в России 2
29.10.2019 ПЭК переводит геораспределенный ИТ-кластер в Oracle Cloud Infrastructure 3
25.10.2019 Oracle запустит в 2020 году 20 новых регионов с дата-центрами Oracle Cloud 7
11.10.2019 Oracle набирает сотрудников для поддержки бизнеса Oracle Cloud Infrastructure 1
08.10.2019 Linxdatacenter в топе-30 поставщиков ИТ-решений для операторов связи по версии CNews 1
30.09.2019 Oracle добавила автоматическую защиту критически важных нагрузок в Oracle Cloud 2
26.09.2019 Oracle представила корпоративную аналитику для Fusion ERP 2
25.09.2019 Oracle и VMware стали партнерами для поддержки стратегий гибридных облаков клиентов 3
19.09.2019 Oracle представила автономную операционную систему 1
18.09.2019 Oracle предлагает бесплатные облачные сервисы Always Free для Autonomous Database и Oracle Cloud Infrastructure 2
12.09.2019 На Oracle Systems Advantage Forum клиенты узнали, как получить выгоду из 2,5 квинтиллионов байт данных 2
01.08.2019 Oracle вновь в лидерах магического квадранта Gartner по платформам разработки приложений для омниканального интерактивного взаимодействия 1
18.06.2019 Выпущено новое поколение Oracle Exadata X8 1
14.05.2019 МЭИ при поддержке «Форс» перешел в облако Oracle 2
21.03.2019 «Форс» развернул центр управления облачными сервисами Oracle Cloud в России 3
28.02.2019 Облака, автономность и искусственный интеллект: как цифровизуются лидеры рынка 3

Публикаций - 151, упоминаний - 354

Oracle Cloud Platform упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 3344 56
Microsoft Corporation 11077 7
SAP SE 3212 6
Fortinet 286 4
Alibaba Cloud 26 4
Ovum 55 4
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 4
Salesforce.com 273 4
ФОРС - Центр разработки 179 4
VMware 1829 4
Megaport 5 3
ФОРС Дистрибуция 14 3
Intel Corporation 4175 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 3
Adobe Systems 807 2
Google LLC 7148 2
KPMG - КПМГ 130 2
OITCG - Oman Information and Communication Technology Group 3 2
Deloitte - Делойт 186 2
ГС1 РУС - Ассоциация автоматической идентификации Юнискан 5 2
Oracle Solution Engineering 4 2
OICT - Oman ICT Group 2 2
Commvault 148 2
Entel - Боливийская государственная телекоммуникационная компания 5 2
Oracle Siebel 130 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
Box inc - box.com - box.net 76 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
Equinix 32 1
ФОРС ГК 22 1
CleverDATA 54 1
Микротест 177 1
Парус 202 1
Intelipost 2 1
Oracle Россия и СНГ 109 1
Oracle A&C 1 1
Nvidia Corp 2019 1
Solar Site Design 2 1
Tet - Lattelecom - Латтелеком 25 1
X5 Group - Пятерочка 559 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 3
X5 Group 599 3
Росгосстрах 182 3
Открытие ФК 538 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 2
Фаберлик - Faberlic 63 2
Ингосстрах СПАО 210 2
Magnum Cash&Carry 1 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
Мосводоканал 44 1
РесурсТранс 16 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
AgroScout 1 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 1
Aldo Coppola 2 1
ФосАгро 54 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Банк Зенит 131 1
X5 Group - Перекресток 203 1
Nissan - Японский автопроизводитель 137 1
Альфа-Банк 1123 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
Норникель - Норильский никель 177 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Пентагон - Министерство обороны США 277 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Уполномоченный по правам человека в РФ 2 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
Linux Foundation 157 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 40
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 35
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 21
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 9
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 8
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 7
Kubernetes 307 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 5
NoSQL - not only SQL СУБД 92 5
Big Data - Большие данные 1136 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 4
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 4
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 3
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 480 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 3
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 3
DevOps - Development и Operations 297 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 3
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 66 3
MADP - Mobile Application Development Platforms - Платформы разработки мобильных приложений 7 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 2
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 2
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 2
CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков 19 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI 55 21
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 18
Java - Язык программирования 1176 17
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 275 16
AWS - Amazon Web Services 568 15
Microsoft Azure 1171 12
Oracle Generation 2 Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 14 11
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 11
Google Cloud Platform - GCP 194 9
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 9
Oracle Management Cloud 16 9
Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud 21 8
Oracle Universal Credits 9 7
Oracle PaaS 13 7
VMware NSX Intelligence 103 6
Oracle Database Cloud Service 16 6
SQL - Язык программирования 433 6
Oracle Integration Cloud 11 5
Oracle Exadata Cloud Service 9 5
Microsoft Office 365 769 5
Orecle Exadata Database Machine X 95 5
Oracle Analytics Cloud 10 4
Oracle Cloud Applications 17 4
Oracle Dedicated Region Cloud@Customer 5 4
IBM Cloud 84 4
Google Android 10751 4
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 4
Apple iOS 5742 4
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 48 4
Linux OS 4257 4
Oracle Fusion Cloud Applications 31 4
Oracle Fusion ERP 16 4
VMware vSphere 281 4
Microsoft Office 1939 4
Oracle IaaS 10 4
Oracle Digital Assistant 4 3
Oracle Cloud Free Tier 7 3
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 3
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 3
Apache Hadoop 339 3
Zavery Amit - Завери Амит 10 5
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 138 4
Magouyrk Clay - Магуйрк Клэй 3 3
Johnson Don - Джонсон Дон 6 3
Захаров Алексей 35 3
Catz Safra Ada - Кац Сафра 17 3
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 14 3
Daheb Steve - Дахеб Стив 6 3
Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 2 2
Еремин Андрей 10 2
Xie Michael - Се Майкл 7 2
Капленко Валерий 9 2
Chobanyan Gerard - Цобанян Джерард 2 2
Ильин Евгений 6 2
Mohan Deepak - Мохан Дипак 6 2
Driel Jeroen Van - Дриел Ерун Ван 2 2
Клепиков Алексей 77 2
Соколова Ольга 20 2
Kurian Thomas - Куриан Томас 37 2
Buffomante Tony - Баффоманте Тони 2 2
Пачикин Андрей 4 2
Hurd Mark - Херд Марк 87 2
Леандров Александр 3 2
Жуков Олег 15 2
Merrell Jonathan - Меррелл Джонатан 1 1
Matteo Ramon - Матео Рамон Састре 1 1
Holt Maxine - Холт Максин 1 1
Бабаев Денис 2 1
Aslan Dominic - Аслан Доминик 1 1
Roy Bill - Рой Билл 1 1
Афанасьев Денис 29 1
Pawlik Greg - Павлик Грег 4 1
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
Путинцева Нина 2 1
Корхонен Наталия 1 1
Turner Mary Johnston - Тернер Мэри Джонстон 6 1
Oliver Liza - Оливер Лиза 1 1
Solari Richard - Солари Ричард 2 1
Benner Erik - Беннер Эрик 1 1
English Vincent - Инглиш Винсент 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 45
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 14
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 9
Япония 2780 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 6
Европа 3752 5
Казахстан - Республика 2629 5
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 5
Индия - Республика 2169 5
Германия - Федеративная Республика 3633 3
США - Сан-Франциско 692 3
Беларусь - Белоруссия 2088 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 3
Чили - Республика 121 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Украина 3365 2
Швеция - Стокгольм 160 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 2
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 2
Бразилия - Сан-Паулу 99 2
Султанат Оман 38 2
Бразилия - Федеративная Республика 1125 2
Оман 36 2
Швеция - Королевство 752 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Сингапур - Республика 808 2
Канада 1301 2
Азия - Азиатский регион 1514 2
Австралия - Австралийский Союз 1124 2
Германия - Франкфурт-на-Майне 214 1
Европа Западная 613 1
Южная Африка 159 1
Южная Корея - Сеул 129 1
Перу - Республика 96 1
Индия - Мумбаи 52 1
Армения - Республика 688 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 516 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 2
ИТ-аналитика 15 2
BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 3 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
Страхование - Страховое дело 43 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 264 1
IDC - International Data Corporation 2718 10
Gartner 2190 8
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 17 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 2
Oracle and KPMG Cloud Threat Report 3 2
CNews Analytics 1988 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
Fortune 100 48 1
IDC Public Cloud Services Tracker 1 1
IDC Research 5 1
Ovum’s Decision Matrix: Selecting an Enterprise Mobile Application Development Platform 1 1
Gartner Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service 2 1
Gartner Magic Quadrant for Web Content Management 1 1
Oracle Academy 8 3
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
МЭИ - ИДДО НИУ - Институт дистанционного и дополнительного образования 1 1
Oracle OpenWorld 36 5
Oracle Modern Cloud Day 7 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 1
Oracle Systems Advantage Forum 2 1
Oracle Systems Innovation Award 1 1
VMworld 27 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760499, в очереди разбора - 664189.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще