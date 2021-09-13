Oracle Cloud Platform

Oracle открывает бесплатный доступ к учебным программам и сертификационным экзаменам Oracle Cloud Infrastructure 3

Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час 6

VMware Cloud ускоряет модернизацию приложений с помощью модульных мультиоблачных сервисов 1

Oracle представила СУБД Oracle Database 21c 1

Schneider Electric использует Oracle Cloud для сбора и анализа данных о вторичных продажах 3

В облаке Oracle теперь можно развертывать полнофункциональные среды VMware 3

Oracle объявила результаты первого квартала 2021 финансового года 2

Nissan переходит на Oracle Cloud Infrastructure 1

Oracle объявил о доступности облачной автономной базы данных Oracle в ЦОД клиентов 2

Oracle объявляет о выпуске Oracle Dedicated Region Cloud at Customer 1

Oracle выпустила облачную платформу Oracle Cloud Data Science Platform 3

Представлена новая версия Oracle Enterprise Manager 1

VMware анонсировала обновления своих продуктов 1

Oracle набирает сотрудников для поддержки бизнеса Oracle Cloud Infrastructure 1

Oracle добавила автоматическую защиту критически важных нагрузок в Oracle Cloud 2

Oracle представила корпоративную аналитику для Fusion ERP 2

Oracle и VMware стали партнерами для поддержки стратегий гибридных облаков клиентов 3

Oracle представила автономную операционную систему 1

Oracle предлагает бесплатные облачные сервисы Always Free для Autonomous Database и Oracle Cloud Infrastructure 2

Oracle вновь в лидерах магического квадранта Gartner по платформам разработки приложений для омниканального интерактивного взаимодействия 1