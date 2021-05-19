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Gemalto SafeNet eToken


19.05.2021 Поставить ПК на Linux в МВД вызвался только «Аквариус» 1
27.12.2019 Минтруд развернул по всей стране российский Linux, заставив передраться поставщиков 1
27.11.2019 «Аладдин Р.Д.» выпустил новую версию Secret Disk 5 1
03.10.2019 Неприметный подрядчик безальтернативно с привлечением ФАС получил ИТ-контракты МВД на 2 миллиарда 1
30.08.2019 МВД не позволили потратить миллиард на 30 тыс. российских ПК с отечественной ОС 1
26.11.2018 Ofd.ru запустил собственную систему электронного документооборота «Поток» 1
26.12.2017 «Аладдин Р.Д.» представила новую версию «Единый Клиент JaCarta» 2.11 1
27.04.2017 Gemalto совместно с TESSIS предлагает инновационные решения в области аутентификации в России 3
06.04.2017 Вышла новая версия ПО Blitz Smart Card Plugin с поддержкой Firefox v.52 и новых типов ключей ЭП 1
27.12.2016 «Единый Клиент JaCarta» прошёл инспекционный контроль во ФСТЭК России 2
20.12.2016 «Аладдин Р.Д.» и «Сигнал-КОМ» провели очередные испытания своих продуктов на совместимость 1
06.10.2016 Подтверждена корректность работы CargoSoft TMS с USB-токенами JaCarta и eToken 1
27.09.2016 Средство доверенной загрузки Dallas Lock совместимо с USB-ключами и смарт-картами eToken 1
12.07.2016 Смарт-карты и USB-токены от «Аладдин Р.Д.» совместимы с продуктами «Атлас-2» 1
06.06.2016 «Сервионика» и Depo Computers запускают совместный демо-стенд по виртуализации рабочих мест и серверной инфраструктуры 1
24.05.2016 Смарт-карты и USB-токены от «Аладдин Р.Д.» совместимы с продуктами «Реак Софт» 1
05.11.2015 Продукты «Аладдин Р.Д.» совместимы с АПК доверенной загрузки «Блокхост-АМДЗ» от «Газинформсервис» 1
02.11.2015 Смарт-карты и USB-токены «Аладдин Р.Д.» совместимы с «КриптоАРМ» 5.3 от компании «Цифровые технологии» 1
03.09.2015 «Центр-инвест» повысил безопасность работы своих клиентов в системе ДБО 2
02.04.2015 «Аладдин Р.Д.» выпустил новую версию корпоративной системы защиты информации Secret Disk Enterprise 2.5 1
26.02.2015 USB-токены и смарт-карты от «Аладдин Р.Д.» совместимы с СЗИ Secret Net 7 от «Кода Безопасности» 2
26.02.2015 ФТС поставила российскую систему управления токенами вместо американской 1
28.01.2015 JaCarta Management System внедрена в ИТ-инфраструктуру «РусГидро» 1
22.01.2015 Тонкие клиенты Tonk совместимы с USB-токенами и смарт-картами JaCarta и eToken 1
25.12.2014 USB-токены и смарт-карты JaCarta и eToken совместимы с криптопровайдерами «КриптоПро CSP» и «КриптоПро JCP» 2
26.11.2014 Смарт-карты и USB-токены JaCarta и eToken протестированы на совместимость с «КриптоАРМ» 5.2 1
25.11.2014 Электронные ключи JaCarta ГОСТ и eToken ГОСТ совместимы с «Личным Кабинетом» «Таможенной карты» 1
28.10.2014 «Аладдин Р.Д.» представил новую систему управления токенами JaCarta Management System 2
09.10.2014 Подтверждена корректность работы смарт-карт и USB-токенов JaCarta и eToken с ПО ViPNet Administrator 4 2
08.10.2014 Cмарт-карты и USB-токены JaCarta и eToken совместимы с ViPNet Client 4 1
16.06.2014 «Саровбизнесбанк» выбрал «ДБО BS-Client. Частный Клиент» компании BSS 1
09.06.2014 Электронные ключи JaCarta и eToken совместимы с новой версией «КриптоАРМ» 1
16.12.2013 «Аладдин Р.Д.» продлил сертификат ФСБ на СКЗИ «Крипто БД» 1
11.12.2013 IBS разработала типовое решение для защищенное доступа к приложениям Oracle E-Business Suite 1
17.09.2013 Электронный замок «Соболь» 3.0.6 с поддержкой высокоскоростного режима USB поступил в продажу 1
11.07.2013 Обновленная версия электронного замка «Соболь» поддерживает высокоскоростной режим USB 1
16.04.2013 ОС Rosa 2011 протестирована на совместимость с электронными ключами и смарт-картами eToken 4
13.02.2013 «НС Банк» внедрил комплексное решение BSS, «Аладдин Р.Д.» и SafeTech для ДБО юридических лиц 1
11.02.2013 Решения «Аладдин Р.Д.» защищают персональные данные граждан, включаемых в списки кандидатов в присяжные заседатели ХМАО-Югры 2
15.01.2013 SafeNet Network Logon 8.0 сертифицирован ФСТЭК России 1

Публикаций - 120, упоминаний - 249

Gemalto SafeNet eToken упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 95
Microsoft Corporation 11095 9
Aquarius - Аквариус 209 3
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 2
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 2
Крипто-ПРО 200 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 2
WatchGuard Technologies 36 1
Roundred - Раунд ред 1 1
ELKO Group 9 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 311 1
Nvidia Corp 2024 1
iTeco - Ай-Теко 717 1
Компьюлинк ГК - Compulink 209 1
Конфидент 56 1
Код Безопасности 365 1
3748 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
Скайсофт Виктори 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 12
Flash 475 11
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 2
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Microsoft Windows приложения 105 1
OpenStack 347 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1212 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
MIPS Rating - Million Instructions Per Second - Единица измерения быстродействия, равная одному миллиону инструкций в секунду 8 1
UEFI Secure Boot - протокол 23 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 45 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 1
Aladdin eToken Management System 71 44
Java - Язык программирования 1177 36
Aladdin JaCarta 147 24
Aladdin JaCarta PKI 74 15
Microsoft Windows 853 15
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 12
Aladdin Secret Disk 33 7
Apple macOS 926 7
Microsoft Windows 7 1662 6
Linux OS 4260 6
Microsoft Windows 10 6645 6
Aladdin JaCarta LT 23 4
Microsoft Windows 8 1228 3
Infotecs - ViPNet Client 53 3
Aladdin Knowledge Systems 7 3
Aladdin JC-WebClient 15 2
Google Android 10751 2
Aladdin JaCarta WebPass 7 2
Apple iOS 5742 2
Apple macOS X 901 2
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 31 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 63 2
ЭОС Дело СЭД 622 1
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 1
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 1
GIMP - Графический редактор 35 1
Pidgin - Мессенджер 38 1
Aquarius Pro P - серия ПК 3 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1175 1
Inkscape 14 1
SafeTech SafeTouch 28 1
DEPO Computers - DEPO Storm 22 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 1
Aladdin JaCarta SecurLogon 5 1
Aladdin JaCarta АРМ УЦ 2 1
Microsoft Windows Embedded 81 1
InfoWatch Device Monitor + Aladdin eToken 1 1
InfoWatch Traffic Monitor + Aladdin eSafe 1 1
Румянцев Антон 46 1
Куренков Александр 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 23
Россия - Севастополь 420 2
Россия - Республика Крым 626 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 1
Казахстан - Республика 2632 1
Восточная Европа 1679 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 1
Украина 3372 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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