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Beiten Burkhardt



09.04.2008 Прокуратура вышла на охоту за провайдерами экстремистов 1
08.04.2008 Российские банки шантажируют в интернете 1
24.03.2008 Отмена НДС не уронила цен на ПО 1
18.03.2008 Главе «Суперфона» предъявили обвинения в СИЗО 1
27.02.2008 За коммент в ЖЖ блоггер рискует получить 5 лет 1
20.02.2008 Автор поста против Матвиенко назначен экстремистом 1
04.02.2008 Мошенница «Лена» требует денег через «Билайн» 1
01.02.2008 «Суперфон» и Gigafone выясняют, чей патент главнее 1
17.12.2007 Финны попались на пиратском ПО в России 1
29.11.2007 СЗТ наносит провайдерам ответный удар 1
09.11.2007 Ростехрегулирование заставили опубликовать ГОСТы 1
08.11.2007 Интернет-провайдеры объявляют войну телеком-гиганту 1
02.11.2007 Торговлю ГОСТами остановить не удается 1
12.10.2007 PricewaterhouseCoopers воспользуется сервисом BlackBerry от «МТС Украина» 1
04.10.2007 Квартплата без очередей: идет обкатка SMS-расчетов 1
28.09.2007 Tele2 заманивает водкой 1
17.09.2007 Виртуальным мобильным операторам в России места нет? 1
13.09.2007 Питерских национал-большевиков прикрыли в интернете 1
23.08.2007 Кибермошенники вторглись в Прибалтику 1
20.07.2007 Как "Мегафон" завоевал чиновников? 1
13.07.2007 «МегаФон» оккупировал Смольный 1
10.07.2007 Охотники за пиратами пришли в подмосковные школы 1
05.07.2007 ИТ-аутсорсинг в России задушат налоги? 2
22.06.2007 Россия: интернет в порноиндустрии станет отягчающим обстоятельством? 1
29.05.2007 Государство начинает регистрировать блоги 1
23.05.2007 Интернет-общественность против четвертой части ГК 1
21.05.2007 Россия: первый взлом платежного терминала 1
11.05.2007 Борцы с пиратами очистили Питер и идут на Москву 1
24.04.2007 Комсомол требует бесплатные MP3 1
10.04.2007 Реклама Tele2 шокирует регионы 1
09.04.2007 Россия: за пиратскую Windows менеджеру дали год 1
27.03.2007 Бизнес ждут зачистки от пиратского софта 1
26.03.2007 Интернет-СМИ лишили лицензии из-за отсутствия бумажной копии 1
09.03.2007 Рунет: введен тотальный запрет на статью о партии 1
27.02.2007 Новый закон о данных не защитил даже Путина 1
21.02.2007 DoS-атаки стали уголовщиной 1
19.02.2007 Чиновники наживаются на ГОСТах? 1
15.02.2007 «Титаник» подвергся рейдерской атаке? 1
14.02.2007 Россия: оштрафован еще один сайт 1
07.02.2007 «Титаник» берут на абордаж 1

Публикаций - 62, упоминаний - 64

Beiten Burkhardt упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8507 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7460 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6183 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2214 5
Microsoft Corporation 20965 5
Рустелеком ТК 255 4
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 3
Webmoney 476 2
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 140 2
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 347 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 519 2
Best Buy 189 1
Softline - Софтлайн 1730 1
InfoWatch - Инфовотч 816 1
BSA - Business Software Alliance 218 1
DataArt 56 1
Nokia Siemens 32 1
Ростелеком - Уральский филиал 69 1
Intel Corporation 10778 1
SK Telecom 188 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 478 1
СМАРТС Компания 491 1
МТС Северо-Запад 52 1
Alawar - Алавар 33 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 625 1
I-Free 105 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3737 1
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 80 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 153 1
Информзащита 560 1
Acer Group 2178 1
Fujitsu 1616 1
5007 1
АФК Система ПАО 1599 1
Rambler Group - Рамблер ГК 757 1
Рексофт - Reksoft 311 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 559 1
AMD - Advanced Micro Devices 3487 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 713 1
WMG - Warner Music Group 195 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4805 2
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 128 1
Телефорум 91 1
Sony BMG 175 1
Dixis - Диксис 341 1
UMG - Universal Music Group 248 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 1
Сбербанк Северо-Западный банк 77 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 183 1
Петрокоммерц 42 1
РУСАЛ - Объединённая компания 32 1
ВТБ24 621 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 57 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 83 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 245 1
Евросеть 1342 1
Альфа-Банк 1324 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1579 1
Связной ГК 1083 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1889 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 8
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2309 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 6
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 55 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2337 2
МВД РФ УБЭП - Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции 58 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 208 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1996 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1476 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 738 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 135 1
Арбитражный суд Нижегородской области 5 1
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 56 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 195 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 29 1
Мосгордума - Московская городская Дума 98 1
Администрация Президента РФ 324 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1134 1
Президент Российской Федерации 1714 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 268 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 294 1
Правительство РФ 2640 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2009 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7310 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 8
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 3
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 24 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 160 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 53 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 1
Единая Россия - Политическая партия 217 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 11 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12108 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3952 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1779 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 156 2
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 72 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1804 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 50 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 79 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 454 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3065 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 213 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 915 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5138 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 791 1
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 507 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1342 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1060 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3164 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 583 3
Autodesk AutoCAD 263 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 489 2
Symbian OS 1387 1
Microsoft Windows XP 2284 1
Webmoney Transfer 147 1
Baidu 226 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2127 1
Apple iTunes Store 983 1
Microsoft Windows 2000 1030 1
Total Commander - Файловый менеджер 24 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 99 1
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 442 1
Наумов Виктор 124 50
Кусков Денис 212 4
Брюквин Юрий 280 4
Матвиенко Валентина 104 4
Павлов Иван 21 3
Поносов Александр 59 3
Финкельштейн Евгений 6 3
Богатов Антон 76 3
Рейман Леонид 988 2
Демидов Алексей 23 2
Белашева Марина 36 2
Лихачев Алексей 27 2
Зайцев Сергей 16 2
Осеевский Михаил 247 2
Фарукшин Тимур 26 1
Ноготкова Елена 25 1
Серго Антон 38 1
Смородин Геннадий 13 1
Христенко Виктор 35 1
Волошин Кирилл 20 1
Осадчая Ирина 59 1
Воробьев Дмитрий 8 1
Кузьмин Евгений 7 1
Петровский Станислав 6 1
Суранов Борис 8 1
Семенцов Всеволод 20 1
Шрамко Кирилл 23 1
Терентьев Савва 29 1
Родионов Сергей 6 1
Завилейский Михаил 16 1
Павловский Павел 16 1
Твердынин Марк 16 1
Квасов Денис 13 1
Горшков Александр 12 1
Путин Владимир 2410 1
Пучков Дмитрий 27 1
Врублевский Павел 81 1
Попов Сергей 81 1
Воробьев Андрей 148 1
Делицын Леонид 108 1
Россия - Российская федерация - РФ 82110 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11516 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12017 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1724 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1769 4
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 189 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 596 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1681 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2127 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1920 2
Южная Корея - Республика 3249 2
Италия - Итальянская Республика 2815 2
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 129 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3769 2
Швеция - Королевство 1806 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 588 1
Россия - ЦФО - Владимирская область 500 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 473 1
Европа Западная 1275 1
Россия - ДФО - Амурская область 450 1
Литва - Литовская Республика 501 1
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 116 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Балаково 63 1
Япония 7885 1
Швеция - Стокгольм 351 1
Москва - Красная площадь 37 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 347 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 354 1
Финляндия - Финляндская Республика 1620 1
Швейцария - Женева 315 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 329 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 779 1
Дания - Королевство 882 1
Азия - Азиатский регион 3148 1
Россия - УФО - Свердловская область 1022 1
Сингапур - Республика 1510 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1227 16
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 265 4
Пиратство - Авторское право 262 4
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 47 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 311 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2226 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 169 3
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 94 3
ЧОП - Частное охранное предприятие 16 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 1
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 19 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4072 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 23 1
МКТУ - Международная классификация товаров и услуг - International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks 7 1
The Pirate Bay 90 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 520 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 77 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 338 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 749 1
ЕСН - Единый социальный налог 97 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 845 1
CNews Северо-Запад 24 6
Российская газета 219 2
Wikipedia - Википедия 398 1
Коммерсантъ - Издательский дом 784 1
SecurityLab 227 1
IDC - International Data Corporation 4515 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 1
РАН - Российская академия наук 935 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 336 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 36 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
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