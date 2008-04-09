Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Beiten Burkhardt
Публикаций - 62, упоминаний - 64
Beiten Burkhardt упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Наумов Виктор 124 50
|Кусков Денис 212 4
|Брюквин Юрий 280 4
|Матвиенко Валентина 104 4
|Павлов Иван 21 3
|Поносов Александр 59 3
|Финкельштейн Евгений 6 3
|Богатов Антон 76 3
|Рейман Леонид 988 2
|Демидов Алексей 23 2
|Белашева Марина 36 2
|Лихачев Алексей 27 2
|Зайцев Сергей 16 2
|Осеевский Михаил 247 2
|Фарукшин Тимур 26 1
|Ноготкова Елена 25 1
|Серго Антон 38 1
|Смородин Геннадий 13 1
|Христенко Виктор 35 1
|Волошин Кирилл 20 1
|Осадчая Ирина 59 1
|Воробьев Дмитрий 8 1
|Кузьмин Евгений 7 1
|Петровский Станислав 6 1
|Суранов Борис 8 1
|Семенцов Всеволод 20 1
|Шрамко Кирилл 23 1
|Терентьев Савва 29 1
|Родионов Сергей 6 1
|Завилейский Михаил 16 1
|Павловский Павел 16 1
|Твердынин Марк 16 1
|Квасов Денис 13 1
|Горшков Александр 12 1
|Путин Владимир 2410 1
|Пучков Дмитрий 27 1
|Врублевский Павел 81 1
|Попов Сергей 81 1
|Воробьев Андрей 148 1
|Делицын Леонид 108 1
|CNews Северо-Запад 24 6
|Российская газета 219 2
|Wikipedia - Википедия 398 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 784 1
|SecurityLab 227 1
|IDC - International Data Corporation 4515 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru