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ActiveCloud by Softline
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05.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions и Activecloud будут вместе развивать облачные сервисы для заказчиков в России и Белоруссии 3
26.04.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров DRaaS 2021 1
24.09.2020 Облако ActiveCloud готово хранить «чувствительные» персональные данные 1
31.07.2020 Пандемия «расширила» дорогу в облака 2
14.05.2020 ActiveCloud поддержит бизнес бесплатным доступом к облачным сервисам 4
25.02.2020 Activecloud помог OMD OM Group перенести бизнес-критичные системы в облако 3
19.09.2019 ActiveCloud рассказала об итогах конференции CNews «Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг» 2
11.09.2019 ActiveCloud запустил резервное копирование для Exchange и Office365 1
19.11.2018 ActiveCloud выводит хранилище Active S3 на российский рынок 2
15.11.2018 НПФ «Сургутнефтегаз» разместил свои интернет-проекты в облаке Activecloud 5
14.12.2017 Поставщики «Лаборатории Касперского» перейдут на биллинговую систему оплаты 1
01.11.2017 IaaS пришел на российский рынок вслед за SaaS 1
05.10.2017 «Опора России» и Softline Venture Partners запускают бизнес-акселератор по ИТ 1
14.09.2017 Облачный SAP Business One запущен в партнерском ЦОД в России 3
07.09.2017 ActiveCloud предоставила учебному центру Softline облачную ИТ-инфраструктуру 2
10.07.2017 «Национальная Медицинская Сеть» развивает инфраструктуру в облаке ActiveCloud 1
29.05.2017 ActiveCloud разместила в облаке корпоративные сервисы «Техно-Града» 2
18.05.2017 ActiveCloud предоставила облако для марафона разработчиков SAS 7
10.05.2017 ActiveCloud упростила доставку ПО Autodesk российским пользователям 1
27.02.2017 Антивирус Dr.Web стал доступен бизнес-пользователям по модели SaaS 3
21.02.2017 ActiveCloud перенесла в «облако» систему Oracle Retail для «Ак Барс Регион» 2
04.10.2016 ActiveCloud пополнила портфель облачных решений платформой по управлению данными Microsoft SQL Server Enterprise 4
27.09.2016 Новый сервис ActiveCloud позволит работать с тяжелыми графическими приложениями в «облаке» 2
13.07.2016 ActiveCloud и WinterArk помогут ИT-проектам выйти на рынок 3
06.07.2016 ActiveCloud по итогам 2015 г. увеличила выручку на 33% 7
20.06.2016 ActiveCloud разместила в «облаке» ИТ-инфраструктуру сервиса CarPrice 3
17.06.2016 ActiveCloud защитила от спама корпоративную почту банка «Хлынов» 5
23.05.2016 ActiveCloud разместила в «облаке» систему мониторинга транспорта для Bonduelle 3
28.04.2016 ActiveCloud предложила облачный сервис для защиты документов от копирования 4
20.04.2016 ActiveCloud разместила в «облаке» сервис поиска попутчиков для совместных поездок Boombilla 2
04.04.2016 ActiveCloud предоставила облако для администрации Белгорода 4
22.03.2016 ActiveCloud запустила в России «облако» на базе технологий Microsoft 9
25.02.2016 ActiveCloud перевела часть ИТ-инфраструктуры «Кувалды.ру» в «облако» 5
12.11.2015 ActiveCloud стала партнером SUSE в сфере облачных технологий 1
21.10.2015 ActiveCloud предоставит резидентам «Сколково» доступ к услуге виртуального хостинга 1
19.10.2015 ActiveCloud перевела в «облако» ИТ-инфраструктуру Центра управления проектами Чебоксарского электроаппаратного завода 1
02.10.2015 ActiveCloud представила новые тарифы виртуального хостинга 5
17.09.2015 WorksPad включен в каталог облачных решений ActiveCloud by Softline 2
12.08.2015 Softline организовала облачный хостинг на платформе ActiveCloud для «А-софт» 4
30.04.2015 Softline разместила в «облаке» сайт Sumitomo Mitsui Rus Bank 1

Публикаций - 97, упоминаний - 279

ActiveCloud by Softline упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Softline - Софтлайн 1474 52
Microsoft Corporation 11095 19
3748 12
VMware 1829 7
Parallels Holdings 471 6
Крок 1220 5
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 5
Cloud4Y 186 4
Мегаплан 60 4
iTeco - Ай-Теко 717 4
SAP SE 3215 3
МойСклад - Логнекс 85 3
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 3
Google LLC 7154 3
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 73 3
1С-Битрикс 345 3
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 3
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 3
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 3
СКБ Контур 416 3
Cloud One 5 2
Selectel - Селектел 137 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 2
Veeam Software 250 2
Konica Minolta 136 2
МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-Град 11 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Анлим-ИТ 7 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 2
АйТи 752 2
IBM 3544 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 2
Ситроникс - Sitronics 561 1
Forus - Форус 8 1
Verisign 59 1
B2B-Center - Центр развития экономики 136 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 1
Ngenix 42 1
Softline Venture Partners - венчурный фонд 71 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
CarPrice - Карпрайс 31 1
Yves Rocher - Ив Роше 29 1
Локо-Банк 31 1
Сургутнефтегаз НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 1 1
OMD OM Group 13 1
SMBC - Sumitomo Mitsui Banking Corporation 4 1
Da Vinci Capital 16 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 30 1
Россети Ленэнерго 44 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 36
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 11
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга 97 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 44 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
DaaS - Device as a Service - Устройство как услуга 23 1
Punycode - кодировка - Стандартизированный метод преобразования последовательностей Unicode-символов 7 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 37 1
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 38 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
Public cloud - Публичное облако 19 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
Private Cloud - Частные облака 44 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
ИТ как услуга 20 1
Диаграмма Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, график Ганта, календарный график 25 1
2D - 2-Dimensional 297 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Microsoft Azure 1171 8
Microsoft Exchange 682 6
Microsoft Office 365 769 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 5
Google Android 10751 5
Apple iOS 5742 5
Microsoft SQL Server 795 5
Microsoft SharePoint Products and Technologies 830 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 3
Autodesk AutoCAD 177 2
IBM Softlayer 30 2
Autodesk Revit 68 2
Stack Group - M1Cloud 76 2
Microsoft Windows Server 2008 210 2
НИИ СОКБ SafeCopy 6 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 2
Microsoft Lync 272 2
SQL - Язык программирования 434 2
Java - Язык программирования 1177 2
PHP - Язык программирования 305 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Linux OS 4260 2
Veeam Backup&Replication 90 2
Softline DeskWork 55 2
SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform 29 1
Citrix XenMobile 16 1
SAP Business One - SAP B1 58 1
Oracle Retail 36 1
Autodesk 3ds Max 53 1
Nvidia GRID vGPU 37 1
Oracle Retail Planning and Optimization 36 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
ActiveCloud Active S3 1 1
1С:Бухгалтерия 397 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
IBM SmartCloud 14 1
Google App Engine 32 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 1
Caravan Aero 9 1
Яшин Дмитрий 13 13
Гаврилов Антон 12 6
Мазепа Петр 4 4
Топчиев Алексей 4 4
Аникин Леонид 45 3
Попов Дмитрий 19 2
Дмитриев Кирилл 93 2
Козлов Михаил 153 2
Анисимов Константин 27 2
Шингаров Аслан 1 1
Зильбер Роман 8 1
Боровиков Игорь 42 1
Шубин Андрей 3 1
Морозова Анастасия 27 1
Авраменко Сергей 1 1
Шатов Сергей 5 1
Богданов Сергей 4 1
Дубровский Сергей 4 1
Rivkin Mark - Ривкин Марк 12 1
Грицай Виталий 3 1
Прянишников Николай 210 1
Другалев Станислав 8 1
Ерин Сергей 14 1
Староверов Денис 14 1
Лемешко Максим 13 1
Рудавина Мария 1 1
Севастьянов Алексей 23 1
Пашков-Орлов Алексей 1 1
Лапиров Алексей 1 1
Волчек Александр 7 1
Сосков Александр 1 1
Паутова Александра 1 1
Обухов Александр 17 1
CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 15 1
Галушкин Олег 168 1
Нуралиев Борис 204 1
Петунин Алексей 58 1
Березин Максим 60 1
Ахмеров Тимур 73 1
Арсентьев Андрей 54 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 58
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 7
Беларусь - Белоруссия 2090 7
Европа 3759 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 4
Казахстан - Республика 2632 3
США - Редмонд 105 2
Беларусь - Минск 327 2
Украина 3372 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 2
Индия - Бангалор 71 1
Литва - Литовская Республика 329 1
Россия - Иркутск 466 1
Германия - Федеративная Республика 3643 1
Россия - Белгород 240 1
США - Майами 73 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1058 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Индия - Мумбаи 52 1
Узбекистан - Ташкент 104 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Закавказье 73 1
Россия - Кубань 55 1
Бразилия - Сан-Паулу 99 1
Индия - Дели 61 1
Ближний Восток 1473 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Азия - Азиатский регион 1517 1
Япония 2788 1
Россия - Свердловская область 806 1
Индия - Республика 2173 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 1
Россия - Курганская область 261 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 1
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 31 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 163 1
Apps4All 25 1
CNews SaaS рейтинг 15 3
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Gartner 2192 2
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IDC - International Data Corporation 2720 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
Forrester Research 386 1
TelecomDaily ИАА 112 1
CNews IaaS рейтинг 8 1
CNews Мишень 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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