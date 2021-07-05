Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ActiveCloud by Softline
АктивХост РУ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 97, упоминаний - 279
ActiveCloud by Softline упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Яшин Дмитрий 13 13
|Гаврилов Антон 12 6
|Мазепа Петр 4 4
|Топчиев Алексей 4 4
|Аникин Леонид 45 3
|Попов Дмитрий 19 2
|Дмитриев Кирилл 93 2
|Козлов Михаил 153 2
|Анисимов Константин 27 2
|Шингаров Аслан 1 1
|Зильбер Роман 8 1
|Боровиков Игорь 42 1
|Шубин Андрей 3 1
|Морозова Анастасия 27 1
|Авраменко Сергей 1 1
|Шатов Сергей 5 1
|Богданов Сергей 4 1
|Дубровский Сергей 4 1
|Rivkin Mark - Ривкин Марк 12 1
|Грицай Виталий 3 1
|Прянишников Николай 210 1
|Другалев Станислав 8 1
|Ерин Сергей 14 1
|Староверов Денис 14 1
|Лемешко Максим 13 1
|Рудавина Мария 1 1
|Севастьянов Алексей 23 1
|Пашков-Орлов Алексей 1 1
|Лапиров Алексей 1 1
|Волчек Александр 7 1
|Сосков Александр 1 1
|Паутова Александра 1 1
|Обухов Александр 17 1
|CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 15 1
|Галушкин Олег 168 1
|Нуралиев Борис 204 1
|Петунин Алексей 58 1
|Березин Максим 60 1
|Ахмеров Тимур 73 1
|Арсентьев Андрей 54 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru