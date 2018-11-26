Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЭОС EOS for SharePoint
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 112, упоминаний - 474
ЭОС EOS for SharePoint упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11095 19
|ЭОС - Электронные офисные системы 987 9
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 4
|Офис-док - Office Doc 55 3
|Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 3
|Юниксофт 18 2
|CompanyMedia 111 2
|OpenText 160 2
|IBM 3544 2
|Docsvision - ДоксВижн 774 1
|Летограф - Letograf 63 1
|Бизнес ИТ 34 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 1
|Accenture - Аксенчер 532 1
|АйТи 752 1
|Логика Бизнеса 141 1
|Seiko Epson Corporation 325 1
|Panasonic 1149 1
|Canon 575 1
|Fujitsu 741 1
|HP Inc. 2914 1
|МИБ - Международный инвестиционный банк 7 1
|Восход ФГБУ НИИ 365 1
|Московская Пивоваренная Компания 11 2
|Мосэнерго ПАО 49 1
|РСХБ - Россельхозбанк 183 1
|ВТБ24 583 1
|Транснефть 159 1
|Тройка РЭД - инвестиционно-строительная компания 1 1
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
|Храмцовская Наталья 38 2
|Самойленко Максим 65 2
|Козлов Андрей 12 2
|Червяков Евгений 7 2
|Хурамшина Мария 1 1
|Мякишева Марина 84 1
|Ипатов Вадим 80 1
|Ищенко Александр 2 1
|Цимбалист Александр 1 1
|Петренко Александр 3 1
|Харин Алексей 2 1
|Филатова Олеся 2 1
|Морозов Виктор 2 1
|Ярошевская Наталья 1 1
|Мехтиев Эмиль 1 1
|Баласанян Владимир 31 1
|Лопаткин Герман 102 1
|Голубев Василий 32 1
|Аннин Игорь 1 1
|CNews Analytics 1990 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru