Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

ЭОС EOS for SharePoint


26.11.2018 Цифровизация госорганов, электронный архив и проектное управление. ЭОС выбрал приоритеты 1
04.07.2018 EOS for SharePoint пробует себя в пивоварении 3
14.11.2017 Инжиниринговая компания «Северин» выбрала решение для корпоративного портала – EOS for SharePoint 1
07.11.2017 «Аплана.ЦР» и ЭОС будут совместно продвигать EOS for SharePoint 4
13.07.2017 «ЭОС» поставит Российской академии образования СЭД EOS for SharePoint 3
05.06.2017 СЭД стал тесен: на российский рынок выходит новое решение «Корпоративный портал» 6
21.03.2017 Список Единого реестра российского ПО пополнила ЕСМ-система EOS for SharePoint 1
23.06.2016 Олеся Филатова: Уже на начальных этапах внедрения EOS for SharePoint горы бумажных копий стали резко уменьшаться 8
22.03.2016 EOS for SharePoint 4.2: гибкость, удобство и эффективность 15
29.02.2016 «Сев. Р. Девелопмент» перешла на EOS for SharePoint 3
08.02.2016 «Тройка РЭД» управляет проектами и документами с помощью EOS for SharePoint 13
14.01.2016 Банк ВТБ (Азербайджан) автоматизирует документооборот на базе EOS for SharePoint 8
24.12.2015 ТФОМС Свердловской области развивает EOS for SharePoint 1
22.12.2015 В Контрольно-счетной палате Москвы внедрено решение EOS for SharePoint 6
06.11.2015 Руководитель аппарата Заксобрания Камчатки о запуске «Электронного парламента» 3
21.10.2015 Вышла новая версия портальной ECM-системы EOS for SharePoint 9
16.10.2015 RD Group внедрил систему управления корпоративным контентом на базе EOS for SharePoint 10
14.10.2015 «М.Б.А. Финансы» внедрила СЭД на базе EOS for SharePoint 6
14.10.2015 Как с помощью СЭД EOS for SharePoint объединить головной офис и филиалы: опыт «Глобалстрой-Инжиниринг» 10
02.10.2015 «Олимпийский комитет России» ускорил обработку документов с помощью СЭД «Дело» и опции «Поточное сканирование» 1
14.09.2015 «Глобалстрой-Инжиниринг» перешел на EOS for SharePoint 11
17.06.2015 «Костанайские минералы» автоматизируют документооборот на базе EOS for SharePoint 7
14.04.2015 Ростовская область и ЭОС: от электронного управления бумагой к электронным подлинникам 1
10.02.2015 ECM с акцентом на юзабилити: трансформация по законам времени 9
22.12.2014 «Рутокен» совместим с системой криптографического обеспечения «Карма» 1
15.12.2014 Алтайское краевое Законодательное Собрание автоматизирует законотворческую деятельность 1
24.11.2014 EOS for SharePoint 2013: новая платформа, новый дизайн, новые модули 20
13.10.2014 Мобильный клиент iDecide для СЭД «Дело» дополнился новыми функциями 1
17.09.2014 ТФОМС Свердловской области автоматизировал документооборот в центральном офисе и филиалах на базе EOS for SharePoint 6
08.09.2014 «М.Б.А. Финансы» создала единое информационное пространство на базе EOS for SharePoint 5
01.09.2014 В МГПУ электронный документооборот на EOS for SharePoint охватывает все подразделения 7
20.08.2014 В Москве пройдет конференция «Осенний документооборот» 1
14.07.2014 «Калужский двигатель» развивает электронный документооборот на базе EOS for SharePoint 3
03.07.2014 Автоматизация законотворчества: создана конфигурация на базе EOS for SharePoint 7
16.06.2014 Победа в «ПРОФ-IT 2014» – это важно и престижно 2
04.06.2014 Каким должно быть мобильное приложение к СЭД 1
23.01.2014 Московский городской педагогический университет внедряет EOS for SharePoint 6
16.01.2014 «Московская Пивоваренная Компания» автоматизирует документооборот на EOS for SharePoint 5
21.10.2013 EOS for SharePoint 3.5: усилены функционал, скорость, защита 12
11.10.2013 GSA Soft локализовала EOS for SharePoint 3.5 для Украины 8

Публикаций - 112, упоминаний - 474

ЭОС EOS for SharePoint упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 19
ЭОС - Электронные офисные системы 987 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 4
Офис-док - Office Doc 55 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 3
Юниксофт 18 2
CompanyMedia 111 2
OpenText 160 2
IBM 3544 2
Docsvision - ДоксВижн 774 1
Летограф - Letograf 63 1
Бизнес ИТ 34 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 1
Accenture - Аксенчер 532 1
АйТи 752 1
Логика Бизнеса 141 1
Seiko Epson Corporation 325 1
Panasonic 1149 1
Canon 575 1
Fujitsu 741 1
HP Inc. 2914 1
МИБ - Международный инвестиционный банк 7 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
Московская Пивоваренная Компания 11 2
Мосэнерго ПАО 49 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
ВТБ24 583 1
Транснефть 159 1
Тройка РЭД - инвестиционно-строительная компания 1 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Правительство РФ 2205 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 16 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 17
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 7
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 45 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1004 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 373 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Flash 475 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
ЭОС Дело СЭД 622 34
Microsoft SharePoint 2010 43 9
Microsoft SharePoint Server 103 6
Microsoft SharePoint 2007 60 4
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 830 4
Apple iOS 5742 4
ЭОС iEOS 21 3
Apple iPad 3263 3
ЭОС АРМ руководителя 53 2
Microsoft Excel 436 2
Google Android 10751 2
Aladdin eToken Management System 71 1
Летограф Бонапарт 2 1
Летограф Ансамбль 2 1
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 39 1
Летограф Основа 9 1
Microsoft Dynamics 365 92 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
Java - Язык программирования 1177 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 1
VK - Mail.Ru myTarget App Marketplace 5 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Microsoft Windows 10 6645 1
Microsoft Windows 853 1
Alfresco 114 1
Abbyy PDF Transformer 11 1
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 23 1
Microsoft Office 1942 1
Kaspersky - Антивирус Касперского 126 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
Microsoft Project 50 1
Microsoft Dynamics NAV 174 1
Храмцовская Наталья 38 2
Самойленко Максим 65 2
Козлов Андрей 12 2
Червяков Евгений 7 2
Хурамшина Мария 1 1
Мякишева Марина 84 1
Ипатов Вадим 80 1
Ищенко Александр 2 1
Цимбалист Александр 1 1
Петренко Александр 3 1
Харин Алексей 2 1
Филатова Олеся 2 1
Морозов Виктор 2 1
Ярошевская Наталья 1 1
Мехтиев Эмиль 1 1
Баласанян Владимир 31 1
Лопаткин Герман 102 1
Голубев Василий 32 1
Аннин Игорь 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 16
Украина 3372 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 11
Беларусь - Белоруссия 2090 8
Казахстан - Республика 2632 8
Россия - ПФО - Казань 1518 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Европа 3759 3
Россия - СФО - Новосибирск 1969 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 2
Россия - Ростовская область 863 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 2
Германия - Федеративная Республика 3643 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 1
Россия - ПФО - Самара 1289 1
Россия - Волгодонск 42 1
Индия - Республика 2173 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Россия - Республика Дагестан 263 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Россия - Калининградская область 538 1
Россия - Тюмень 497 1
Россия - Приморский край - Приморье 604 1
Россия - Свердловская область 806 1
Россия - Мытищи 85 1
Россия - Республика Крым 626 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CNews Analytics 1990 1
Docflow 58 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще