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Сумма Телеком
Sumtel


18.12.2020 «Ростелеком» поглотил ИТ-холдинг и крупнейшего провайдера Екатеринбурга 1
12.03.2020 «Ростелеком» скупает провайдеров по всей России. Потрачено 5 миллиардов 1
15.05.2018 Недостаток веса: Почему провалились многие проекты Минкомсвязи по регулированию частот 2
04.03.2016 Топ-менеджера ВТБ объявили в розыск из-за захвата сотового оператора 1
23.12.2015 Созданный Путиным навигационный оператор получил в распоряжение систему ЭРА-ГЛОНАСС» 1
11.07.2014 НП «ГЛОНАСС» станет федеральным оператором автомобильной навигации 1
14.04.2014 «Сумма Телеком» будет развивать ГЛОНАСС-технологии в Дагестане 3
09.04.2014 «Сумма Телеком» подключила службу скорой медицинской помощи в Чебоксарах к системе ГЛОНАСС-мониторинга 3
15.07.2013 «Сумма Телеком» подключила автопарк Универсиады к системе ГЛОГНАСС/GPS-мониторинга 1
08.07.2013 К августу 2013 г. 62 региона России будут подключены к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
18.06.2013 Правительство выделило 2,2 млрд руб. на пункты ГЛОНАСС-мониторинга 1
14.06.2013 Машины скорой и неотложной помощи оснастят системой ГЛОНАСС 1
13.02.2013 «Сумма Телеком» расширяет свое присутствие в Дагестане 2
08.02.2013 Сергей Шойгу отказался от LTE-частот, выделенных «Основе телеком» 1
17.01.2013 «НИС ГЛОНАСС» учредил совместные предприятия в 19 субъектах РФ 1
10.10.2012 «Мегафон» и «Билайн» инвестируют в создание ГЛОНАСС-центров по всей России 1
27.09.2012 Россия: передел 4G-частот отменяется 5
14.09.2012 Пропавший судебный пристав может забрать 4G-частоты у Yota, «Ростелекома» и МТС 8
12.09.2012 РНТ и «Сумма Телеком» предлагают внедрять на всех этапах транспортно-логистической цепи решения по автоматизации перевозки грузов 2
28.08.2012 Yota вступила в войну за свои 4G-частоты 7
14.08.2012 МТС и «ВымпелКом» вступили в НП «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» 1
07.08.2012 Экспертный совет при Медведеве: ИТ-бизнес представлен слабо 1
16.07.2012 Разворот: Магомедов добился права на 4G-частоты Yota, МТС и «Ростелекома» 1
12.07.2012 4G-гонка: «Ростелеком» опередил «Билайн», МТС и «Мегафон» 1
10.07.2012 Роскомнадзор допустил к конкурсу на получение лицензий LTE всех претендентов 1
29.06.2012 «Билайн» потерял одну из старейших топ-менеджеров 3
28.06.2012 Поставщик чипов для iPhone рвется в главный ГЛОНАСС-проект России 1
14.06.2012 В конкурсе на LTE-частоты примут участие 8 операторов связи 1
01.06.2012 Медведев ударил по ГЛОНАСС-монополии 2
16.04.2012 Надзором за телекомом и ИТ займется военный связист 1
20.04.2011 МТС закрыла последнее «белое пятно» в России 2
12.04.2011 Tele2 прорвался на Камчатку 1
02.02.2011 «МФИ Софт» увеличил в 2010 г. количество инсталлированных решений для построения сетей связи на 13% 1
28.10.2010 «Сумма Телеком» запускает сеть ШПД в Краснодаре 3
16.07.2010 АРОС обеспокоена очередным переносом рассмотрения вопроса о GSM-лицензии в регионах 1
20.05.2010 «Петер-Сервис» поставит конвергентный биллинг оператору «Сумма Телеком» 5
01.03.2010 Hi-tech стартапами в ВТБ займется связист-газовик 2
26.02.2010 «Ростелеком» выиграл 9 из 10 лицензий на услуги WiMAX во втором конкурсе Роскомнадзора 1
12.01.2010 Завершен прием заявок на второй конкурс на право оказания услуг мобильного WiMAX 1
16.12.2009 «Скай Линк» отключают от GSM 1

Публикаций - 68, упоминаний - 140

Сумма Телеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 20
Питерская группа связистов 114 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 3
Синтерра - Synterra 567 3
Ростелеком ЦентрТелеком 194 2
Ростелеком Связьинвест 702 2
Лекстар Коммуникейшен - СВС-Телеком 2 2
АльянсТелеком 8 2
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 181 2
Связьсервис - Связь Сервис 3 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 121 1
Инфолинк 3 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 317 1
АвтоТрекер 95 1
Ростелеком Дальсвязь 208 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 782 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Энлаин - Энлайн - Nline 13 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Скай Линк - Skylink 504 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Yota - Скартел 623 1
Telconet 24 1
НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи 11 1
Воентелеком 134 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 445 1
Рустелеком ТК 197 1
Таттелеком 106 1
Вайнах Телеком 42 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Основа Телеком 55 1
Антарес 25 1
Прометей - Prometey 9 1
ITM Холдинг - АйТиЭм Холдинг 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Сбербанк Инвестиции 9 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Президент Российской Федерации 1441 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 485 1
3G - Стандарт мобильной связи 3744 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
Безопасный город 347 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
Yota LTE-сеть 2 1
Рейман Леонид 413 2
Путин Владимир 1828 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Морошкин Александр 106 1
Нечаев Иван 57 1
Кузьменко Валерия 58 1
Безгодов Александр 1 1
Бочегов Александр 1 1
Заикин Алексей 1 1
Демин Алексей 4 1
Акопьян Артур 14 1
Волож Аркадий 181 1
Сурков Владислав 59 1
Малинин Александр 6 1
Гурко Александр 129 1
Комиссаров Алексей 17 1
Юсуфов Виталий 24 1
Анкилов Константин 49 1
Ройтман Евгений 34 1
Сердюков Анатолий 54 1
Эрнст Константин 11 1
Шойгу Сергей 59 1
Брюквин Юрий 196 1
Тамодин Николай 45 1
Голомолзин Анатолий 52 1
Костин Андрей 45 1
Усманов Алишер 241 1
Никифоров Николай 1126 1
Жаров Александр 165 1
Свердлов Денис 163 1
Щеголев Игорь 676 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 3
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 343 2
Россия - Приморский край - Приморье 607 2
Россия - СФО - Новосибирск 1975 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Казахстан - Республика 2641 1
Россия - Находка 80 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Украина 3378 1
Россия - Свердловская область 807 1
Япония 2802 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 1
Россия - Каменск-Уральский 47 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 1
Россия - Чебоксары 157 1
Россия - Петрозаводск 151 1
Россия - Республика Карелия 303 1
Россия - Реутов 43 1
Россия - Владивосток 866 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
CNews Analytics 1991 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766419, в очереди разбора - 670104.
Создано именных указателей - 46354.
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