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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сумма Телеком
Sumtel
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 68, упоминаний - 140
Сумма Телеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|РКС - Российские космические системы 100 1
|Сбербанк Инвестиции 9 1
|ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 6
|Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
|Yota LTE-сеть 2 1
|Рейман Леонид 413 2
|Путин Владимир 1828 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Морошкин Александр 106 1
|Нечаев Иван 57 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Безгодов Александр 1 1
|Бочегов Александр 1 1
|Заикин Алексей 1 1
|Демин Алексей 4 1
|Акопьян Артур 14 1
|Волож Аркадий 181 1
|Сурков Владислав 59 1
|Малинин Александр 6 1
|Гурко Александр 129 1
|Комиссаров Алексей 17 1
|Юсуфов Виталий 24 1
|Анкилов Константин 49 1
|Ройтман Евгений 34 1
|Сердюков Анатолий 54 1
|Эрнст Константин 11 1
|Шойгу Сергей 59 1
|Брюквин Юрий 196 1
|Тамодин Николай 45 1
|Голомолзин Анатолий 52 1
|Костин Андрей 45 1
|Усманов Алишер 241 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Жаров Александр 165 1
|Свердлов Денис 163 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|Прайм - Агентство экономической информации 529 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766419, в очереди разбора - 670104.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766419, в очереди разбора - 670104.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru