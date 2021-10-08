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Новые облачные технологии
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Публикаций - 36, упоминаний - 47
Новые облачные технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Почта России ПАО 1580 1
|Газпром ПАО 525 1
|Бином 16 1
|Фенюшин Евгений 21 3
|Комиссаров Дмитрий 157 2
|Кирсанов Алексей 24 2
|Савюк Виктор 24 2
|Спиридонов Дмитрий 23 1
|Салов Антон 26 1
|Давидан Александр 14 1
|Гринев Александр 1 1
|Буравцов Александр 9 1
|Басов Алексей 80 1
|Горелова Анастасия 4 1
|Кириллов Павел 1 1
|Голдсмит Никита 3 1
|Болотник Андрей 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771250, в очереди разбора - 674932.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771250, в очереди разбора - 674932.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru