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Новые облачные технологии
МойОфис Частное облако


08.10.2021 МИД России скрытно переходит на российское офисное ПО 1
22.09.2021 «Мой офис» выпустил обновление 2021.03, в которое вошло 559 улучшений 2
22.09.2021 «Мой офис» получил гигантское обновление. Появилась поддержка ГОСТов 1
03.08.2021 ФСО закупает «Мой офис» на 10 тыс. мест вместо традиционного MS Office 3
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 1
19.07.2021 Коммерческим директором «Моего офиса» стала бывшая топ-менеджер «Билайна» 1
09.03.2021 Глава российского офиса «Касперского» после 18 лет работы ушел в «Мой офис» 1
16.09.2020 «Мой офис» крупно обновился ради завоевания Африки 1
27.08.2020 Продукты «Мойофис» стали доступны в облаке Mail.ru Cloud Solutions 1
24.08.2020 «Мой офис» и Merlion выпустили решение для отправки чиновников на удаленку 1
11.08.2020 «Мой офис» упростил доступ к пробным версиям продуктов 1
13.05.2020 «Элефус» перевела работу администрации городского округа Истра в частное облако 2
28.04.2020 В «Мойофис» версии 2020.01 расширена интеграция со сторонним ПО 1
03.02.2020 Три продукта линейки «Мой офис» внесены в реестр отечественного ПО 1
21.05.2019 «МойОфис» получил более 70 новых функций и улучшений 1
20.11.2018 MerliONCloud будет предоставлять пакет «МойОфис» как услугу 2
15.11.2018 Продукты «МойОфис» будут интегрированы с платформой dialog 1
11.07.2018 «КСЗ МойОфис» и «МойОфис Образование» включены в Реестр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 1
30.11.2017 «МойОфис» научился работать с макросами 1
31.10.2017 «Реак Софт» и «Новые облачные технологии» договорились работать вместе 1
16.10.2017 R-IT предоставит продукты «МойОфис» по модели Saas 2
23.08.2017 «Мой офис» укоренился в Linux для работы с совершенно секретными документами 1
13.07.2017 Обновление «МойОфис Частное облако»: авторизация в ЕСИА, поддержка «Яндекс.Диск», Dropbox и Samsung-DeX 3
11.07.2017 Продукты «МойОфис» получили сертификат ФСТЭК России 1
16.02.2017 «Мой офис» выпустил гибрид мессенджера и редактора текстов 1
09.02.2017 «МойОфис Стандартный» прошел сертификацию ФСТЭК 1
21.12.2016 Servers.ru запускает облачные услуги на платформе «МойОфис» 1
11.10.2016 Шаблоны документов FreshDoc.ru будут интегрированы в редакторы «МойОфис» 1
29.09.2016 Вышло масштабное обновление семейства офисных приложений «МойОфис» 2
01.07.2016 «Новые облачные технологии» выпустили большое обновление семейства приложений «МойОфис» 2
29.03.2016 Компания «Новые Облачные Технологии» представит продукты «МойОфис» на конференции «ИКТ в госсекторе 2016: планы и проекты» 1
29.03.2016 На компьютеры iRU будут предустанавливать российский «МойОфис» 1
21.03.2016 «МойОфис Профессиональный» и «МойОфис Частное облако» вошли в реестр российского ПО 1
09.03.2016 Вышли новые версии решений «МойОфис Частное облако» и «МойОфис Почта» 2
12.02.2016 «Новые облачные технологии» проводят первую конференцию для партнеров 1
10.02.2016 «Крок» и «Новые облачные технологии» начали сотрудничество в области внедрения офисного ПО 1

Публикаций - 36, упоминаний - 47

Новые облачные технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Merlion - Мерлион 275 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 4
Акадо Телеком - Комкор 614 2
Microsoft Corporation 11226 2
Docsvision - ДоксВижн 783 1
Servers.com - Servers.ru 8 1
Элефус - Elephus 4 1
Merlion iRU - Деловой офис 67 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
Крок 1223 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Amazon Inc - Amazon.com 1478 1
App Annie 73 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 378 1
Dialog - Диалог 33 1
Новые облачные технологии (НОТ) 227 1
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
Почта России ПАО 1580 1
Газпром ПАО 525 1
Бином 16 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Правительство РФ 2209 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 181 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 80 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 406 1
OpenStack 347 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 290 1
WebDAV - Web Distributed Authoring and Versioning - набор расширений и дополнений к протоколу HTTP 26 1
Web-client - Веб-клиент 18 1
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 31
Apple iOS 5742 14
Google Android 10752 12
Microsoft Windows 10 6691 11
Linux OS 4288 9
Apple macOS X 909 6
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 38 4
Новые облачные технологии - МойОфис Почта 45 4
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 39 3
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 18 3
Apple macOS 935 3
Merlion MerliOnCloud 29 2
Microsoft Excel 440 2
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 16 2
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 14 2
Microsoft Office 365 769 2
Apple iPhone 13 17 1
Java - Язык программирования 1185 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 4 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хранилище 1 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы 27 1
Lua - язык программирования 16 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Windows 864 1
Крок КСЭД - Комплексная система электронного документооборота 9 1
Microsoft Store 229 1
Intel x86 - Архитектура процессора 995 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Promt.One - ранее Translate.Ru, Promt Онлайн 29 1
Tizen OS - Linux 215 1
Dialog - Мессенджер 23 1
Apple iPadOS 62 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Microsoft Office 1954 1
Фенюшин Евгений 21 3
Комиссаров Дмитрий 157 2
Кирсанов Алексей 24 2
Савюк Виктор 24 2
Спиридонов Дмитрий 23 1
Салов Антон 26 1
Давидан Александр 14 1
Гринев Александр 1 1
Буравцов Александр 9 1
Басов Алексей 80 1
Горелова Анастасия 4 1
Кириллов Павел 1 1
Голдсмит Никита 3 1
Болотник Андрей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
Франция - Французская Республика 2150 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Африка 1506 1
Испания - Королевство 1262 1
Россия - Красногорск 106 1
Камерун - Республика 25 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Прибалтика - Балтия 606 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Россия - Истра 9 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
Русский язык 1004 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Gartner 2200 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771250, в очереди разбора - 674932.
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